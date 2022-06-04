Стадион: Олимпиаштадион
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Бомбардиры внутри турнира
Финляндия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пукки Теэму
|1 (1)
|1
Черногория
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мугоша Стефан
|1
|1
|Вукчевич Марко
|1
|1
|Хакшабанович Сеад
|0
|0
Карточки
Финляндия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лам Томас
|1
|0
|О'Шоунесси Даниэль
|1
|0
|Ниссилья Урхо
|1
|0
|Иванов Роберт
|1
|0
Черногория
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Божович Драшко
|1
|0
|Йовович Владимир
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Забито
0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
2
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Финляндия
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Финляндия - Босния и Герцеговина 1:1 Финляндия - Словакия 0:2 Финляндия - Исландия 1:1 Финляндия - Франция 0:2
Босния и Герцеговина - Финляндия 1:3 Казахстан - Финляндия 0:2 Финляндия - Украина 1:2 Франция - Финляндия 2:0 Финляндия - Казахстан 1:0 Финляндия - Уэльс 0:0 Финляндия - Бельгия 0:2 Финляндия - РОССИЯ 0:1 Дания - Финляндия 0:1 Финляндия - Эстония 0:1 Швеция - Финляндия 2:0 Швейцария - Финляндия 3:2 Украина - Финляндия 1:1 Финляндия - Босния и Герцеговина 2:2 Уэльс - Финляндия 3:1 Болгария - Финляндия 1:2
Черногория
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Черногория - Румыния 2:0 Черногория - Греция 1:0 Армения - Черногория 1:0 Черногория - Турция 1:2
Черногория - Голландия 2:2 Норвегия - Черногория 2:0 Гибралтар - Черногория 0:3 Черногория - Латвия 0:0 Голландия - Черногория 4:0 Турция - Черногория 2:2 Черногория - Израиль 1:3 Босния и Герцеговина - Черногория 0:0 Черногория - Норвегия 0:1 Черногория - Гибралтар 4:1 Латвия - Черногория 1:2 Черногория - Кипр 4:0 Азербайджан - Черногория 0:0 Черногория - Казахстан 0:0 Черногория - Люксембург 1:2 Черногория - Азербайджан 2:0
Лига B. Группа 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Черногория
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|Босния и Герцеговина
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|3.
|Финляндия
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|4.
|Румыния
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
Лига B. Группа 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Черногория
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|Финляндия
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|3.
|Румыния
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Босния и Герцеговина
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Лига B. Группа 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Босния и Герцеговина
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|2.
|Финляндия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Черногория
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Румыния
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
Прогнозы на матч Финляндия - Черногория
Исход игры
Финляндия
55.9% (19)
Ничья
38.2% (13)
Черногория
5.9% (2)
Тотал 2.5
Больше
21.21% (7)
Меньше
78.79% (26)
Обе команды забьют
Да
60.61% (20)
Нет
39.39% (13)
Популярный счёт
1:1 Ничья
38.2% (13)
1:0 Финляндия
26.5% (9)
2:1 Финляндия
20.6% (7)
2:0 Финляндия
5.9% (2)
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