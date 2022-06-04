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Лига наций УЕФА

2022

Стадион:
Финляндия
FIFA #60
 
Позже
Черногория
FIFA #73
Прогнозы 37
Финляндия 56.8% (21)
X 37.8% (14)
Черногория 5.4% (2)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Финляндия
Ничья
Черногория
2.15
3.45
3.87
Все Коэффициенты

Бомбардиры внутри турнира

Финляндия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пукки Теэму 1 (1) 1
Черногория
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мугоша Стефан 1 1
Вукчевич Марко 1 1
Хакшабанович Сеад 0 0

Карточки

Финляндия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лам Томас 1 0
О'Шоунесси Даниэль 1 0
Ниссилья Урхо 1 0
Иванов Роберт 1 0
Черногория
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Божович Драшко 1 0
Йовович Владимир 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
2
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Финляндия
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Финляндия - Босния и Герцеговина 1:1 Финляндия - Словакия 0:2 Финляндия - Исландия 1:1 Финляндия - Франция 0:2
Босния и Герцеговина - Финляндия 1:3 Казахстан - Финляндия 0:2 Финляндия - Украина 1:2 Франция - Финляндия 2:0 Финляндия - Казахстан 1:0 Финляндия - Уэльс 0:0 Финляндия - Бельгия 0:2 Финляндия - РОССИЯ 0:1 Дания - Финляндия 0:1 Финляндия - Эстония 0:1 Швеция - Финляндия 2:0 Швейцария - Финляндия 3:2 Украина - Финляндия 1:1 Финляндия - Босния и Герцеговина 2:2 Уэльс - Финляндия 3:1 Болгария - Финляндия 1:2
Черногория
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Черногория - Румыния 2:0 Черногория - Греция 1:0 Армения - Черногория 1:0 Черногория - Турция 1:2
Черногория - Голландия 2:2 Норвегия - Черногория 2:0 Гибралтар - Черногория 0:3 Черногория - Латвия 0:0 Голландия - Черногория 4:0 Турция - Черногория 2:2 Черногория - Израиль 1:3 Босния и Герцеговина - Черногория 0:0 Черногория - Норвегия 0:1 Черногория - Гибралтар 4:1 Латвия - Черногория 1:2 Черногория - Кипр 4:0 Азербайджан - Черногория 0:0 Черногория - Казахстан 0:0 Черногория - Люксембург 1:2 Черногория - Азербайджан 2:0

Лига B. Группа 3

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Черногория 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Босния и Герцеговина 1 0 1 0 1 - 1 1
3. Финляндия 1 0 1 0 1 - 1 1
4. Румыния 1 0 0 1 0 - 2 0

Лига B. Группа 3

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Черногория 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Финляндия 1 0 1 0 1 - 1 1
3. Румыния 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Босния и Герцеговина 0 0 0 0 0 - 0 0

Лига B. Группа 3

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Босния и Герцеговина 1 0 1 0 1 - 1 1
2. Финляндия 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Черногория 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Румыния 1 0 0 1 0 - 2 0
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Финляндия - Черногория от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 7 июня 2022, осталось 2 дня 11 часов 53 минуты.

    Главный судья: Линдхут Аллард

    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 37
    Финляндия 56.8% (21)
    X 37.8% (14)
    Черногория 5.4% (2)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Финляндия
    Ничья
    Черногория
    2.15
    3.45
    3.87
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Финляндия - Черногория онлайн

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    Прогнозы на матч Финляндия - Черногория

    Исход игры
    Финляндия
    55.9% (19)
    Ничья
    38.2% (13)
    Черногория
    5.9% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    21.21% (7)
    Меньше
    78.79% (26)
    Обе команды забьют
    Да
    60.61% (20)
    Нет
    39.39% (13)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    38.2% (13)
    1:0 Финляндия
    26.5% (9)
    2:1 Финляндия
    20.6% (7)
    2:0 Финляндия
    5.9% (2)
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    Финляндия
    Черногория
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