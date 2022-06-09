Стадион: Стад де Женев
18
Джюмарт
Эрай
10
Джака
Гранит
14
Цубер
Стивен
23
Унай
Симон
18
Альба
Жорди
9
Гави
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
18 Джюмарт ЭрайЗащитник
- Защитник
-
10 Джака ГранитПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
14 Цубер СтивенНападающий
- Запасные игроки
-
12 Мвого ИвонВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Соу ДжибрильПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Окафор НоаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Якин Мурат
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Основной состав
-
23 Унай СимонВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Альба ЖордиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
9 ГавиПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
13 Райя ДавидВратарь
- Защитник
-
14 Гарсия ЭрикЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Солер КарлосПолузащитник
- Нападающий
-
12 Фати АнсуНападающий
-
21 Ольмо ДаниНападающий
-
Главный тренер: Энрике Луис
История личных встреч
Швейцария
Испания
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
4 матча
25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы
Первый тайм
25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы
Второй тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Швейцария
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Окафор Ноа
|1
|0.5
Испания
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мората Альваро
|1
|0.5
|Иньиго Мартинес
|1
|0.5
|Гави
|1
|0.5
|Сарабия Пабло
|0
|0
|Родри Эрнандес
|0
|0
|Асенсио Марко
|0
|0
Карточки
Швейцария
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шёр Фабиан
|2
|0
|Штеффен Ренато
|1
|0
|Эльведи Нико
|1
|0
|Эмболо Брель
|1
|0
Испания
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сарабия Пабло
|1
|0
|Бускетс Серхио
|1
|0
|Родри Эрнандес
|1
|0
|Льоренте Диего
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
5
1
4 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Забито
2
3
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
50%
1
33%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
5
3
4 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
2
40%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Результаты последних матчей
Швейцария
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Португалия - Швейцария 4:0 Чехия - Швейцария 2:1 Швейцария - Косово 1:1 Англия - Швейцария 2:1
Швейцария - Болгария 4:0 Италия - Швейцария 1:1 Литва - Швейцария 0:4 Швейцария - Северная Ирландия 2:0 Северная Ирландия - Швейцария 0:0 Швейцария - Италия 0:0 Швейцария - Греция 2:1 Швейцария - Испания 1:1 Франция - Швейцария 3:3 Швейцария - Турция 3:1 Италия - Швейцария 3:0 Уэльс - Швейцария 1:1 Швейцария - Лихтенштейн 7:0 Швейцария - США 2:1 Швейцария - Финляндия 3:2 Швейцария - Литва 1:0
Испания
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Чехия - Испания 2:2 Испания - Португалия 1:1 Испания - Исландия 5:0 Испания - Албания 2:1
Испания - Швеция 1:0 Греция - Испания 0:1 Испания - Франция 1:2 Италия - Испания 1:2 Косово - Испания 0:2 Испания - Грузия 4:0 Швеция - Испания 2:1 Италия - Испания 1:1 Швейцария - Испания 1:1 Хорватия - Испания 3:5 Словакия - Испания 0:5 Испания - Польша 1:1 Испания - Швеция 0:0 Испания - Португалия 0:0 Испания - Косово 3:1 Грузия - Испания 1:2
Лига A. Группа 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Португалия
|2
|1
|1
|0
|5 - 1
|4
|2.
|Чехия
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|3.
|Испания
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|4.
|Швейцария
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
Лига A. Группа 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Чехия
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|2.
|Португалия
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|3.
|Испания
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|4.
|Швейцария
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Лига A. Группа 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Португалия
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|2.
|Испания
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|3.
|Чехия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Швейцария
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
Прогнозы на матч Швейцария - Испания
Исход игры
Швейцария
4.1% (6)
Ничья
13.8% (20)
Испания
82.1% (119)
Тотал 2.5
Больше
69.09% (76)
Меньше
30.91% (34)
Обе команды забьют
Да
80.91% (89)
Нет
19.09% (21)
Популярный счёт
1:2 Испания
44.8% (65)
1:1 Ничья
9% (13)
0:1 Испания
9% (13)
0:2 Испания
4.8% (7)
1:3 Испания
2.8% (4)
2:2 Ничья
2.8% (4)
3:1 Швейцария
1.4% (2)
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