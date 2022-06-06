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Лига наций УЕФА

2022

Стадион:
Швейцария
FIFA #14
 
Позже
Испания
FIFA #7
Прогнозы 33
Швейцария 3% (1)
X 3% (1)
Испания 93.9% (31)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Швейцария
Ничья
Испания
4.40
3.74
3.55
Все Коэффициенты

История личных встреч

Швейцария
Испания

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

4 матча

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы

Первый тайм

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы

Второй тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа

История матчей

Е2
1:1
ЛНУ
1:1
ЛНУ
1:0
ЧМ
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Швейцария
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Окафор Ноа 1 0.5
Испания
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мората Альваро 1 0.5
Иньиго Мартинес 1 0.5
Гави 1 0.5
Сарабия Пабло 0 0
Родри Эрнандес 0 0
Асенсио Марко 0 0

Карточки

Швейцария
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шёр Фабиан 2 0
Штеффен Ренато 1 0
Эльведи Нико 1 0
Эмболо Брель 1 0
Испания
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сарабия Пабло 1 0
Бускетс Серхио 1 0
Родри Эрнандес 1 0
Льоренте Диего 1 0

Голы по времени матча

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

5
1
4 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

2
3
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
50%
1
33%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

5
3
4 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
2
40%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

Швейцария
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Португалия - Швейцария 4:0 Чехия - Швейцария 2:1 Швейцария - Косово 1:1 Англия - Швейцария 2:1
Швейцария - Болгария 4:0 Италия - Швейцария 1:1 Литва - Швейцария 0:4 Швейцария - Северная Ирландия 2:0 Северная Ирландия - Швейцария 0:0 Швейцария - Италия 0:0 Швейцария - Греция 2:1 Швейцария - Испания 1:1 Франция - Швейцария 3:3 Швейцария - Турция 3:1 Италия - Швейцария 3:0 Уэльс - Швейцария 1:1 Швейцария - Лихтенштейн 7:0 Швейцария - США 2:1 Швейцария - Финляндия 3:2 Швейцария - Литва 1:0
Испания
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Чехия - Испания 2:2 Испания - Португалия 1:1 Испания - Исландия 5:0 Испания - Албания 2:1
Испания - Швеция 1:0 Греция - Испания 0:1 Испания - Франция 1:2 Италия - Испания 1:2 Косово - Испания 0:2 Испания - Грузия 4:0 Швеция - Испания 2:1 Италия - Испания 1:1 Швейцария - Испания 1:1 Хорватия - Испания 3:5 Словакия - Испания 0:5 Испания - Польша 1:1 Испания - Швеция 0:0 Испания - Португалия 0:0 Испания - Косово 3:1 Грузия - Испания 1:2

Лига A. Группа 2

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Португалия 2 1 1 0 5 - 1 4
2. Чехия 2 1 1 0 4 - 3 4
3. Испания 2 0 2 0 3 - 3 2
4. Швейцария 2 0 0 2 1 - 6 0

Лига A. Группа 2

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Чехия 2 1 1 0 4 - 3 4
2. Португалия 1 1 0 0 4 - 0 3
3. Испания 1 0 1 0 1 - 1 1
4. Швейцария 0 0 0 0 0 - 0 0

Лига A. Группа 2

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Португалия 1 0 1 0 1 - 1 1
2. Испания 1 0 1 0 2 - 2 1
3. Чехия 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Швейцария 2 0 0 2 1 - 6 0
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Швейцария - Испания от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 9 июня 2022, осталось 2 дня 14 часов 37 минут.

    Главный судья: Гозубуик Сердар

    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 33
    Швейцария 3% (1)
    X 3% (1)
    Испания 93.9% (31)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Швейцария
    Ничья
    Испания
    4.40
    3.74
    3.55
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Швейцария - Испания онлайн

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    Прогнозы на матч Швейцария - Испания

    Исход игры
    Швейцария
    3% (1)
    Ничья
    3% (1)
    Испания
    93.9% (31)
    Тотал 2.5
    Больше
    69.7% (23)
    Меньше
    30.3% (10)
    Обе команды забьют
    Да
    72.73% (24)
    Нет
    27.27% (9)
    Популярный счёт
    1:2 Испания
    63.6% (21)
    0:2 Испания
    15.2% (5)
    0:1 Испания
    12.1% (4)
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    Швейцария
    Испания
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