Стадион: Уллевааль
1
Облак
Ян
14
Куртич
Ясмин
18
Целар
Жан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Хансен АндреВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Хёуге ЙенсНападающий
- Нападающий
-
23 Бериша ВетонНападающий
-
Главный тренер: Столе Сольбаккен
- Основной состав
-
1 Облак ЯнВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Куртич ЯсминПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Целар ЖанНападающий
- Запасные игроки
-
12 Белек ВидВратарь
-
16 Векич ИгорВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Милец МартинЗащитник
-
17 Мевля МихаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Захович ЛукаНападающий
-
19 Крамер БлажНападающий
-
Главный тренер: Bostjan Cesar
История личных встреч
Норвегия
Словения
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
4 матча
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа
Первый тайм
25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы
Второй тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Норвегия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Холанн Эрлинг
|3 (1)
|1.5
|Сорлот Александр
|0
|0
|Педерсен Маркус Гольмгрен
|0
|0
Словения
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Стоянович Петар
|1
|0.5
|Сеско Бенджамин
|0
|0
Карточки
Норвегия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эурснес Фредрик
|1
|0
|Мелинг Биргер
|1
|0
|Педерсен Маркус Гольмгрен
|1
|0
Словения
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Зайц Миха
|2
|0
|Стоянович Петар
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
4
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90
Забито
3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
50%
76-90
Забито
3
1
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
67%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
6
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
3
50%
76-90
Результаты последних матчей
Норвегия
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Швеция - Норвегия 1:2 Сербия - Норвегия 0:1 Норвегия - Армения 9:0 Норвегия - Словакия 2:0
Голландия - Норвегия 2:0 Норвегия - Латвия 0:0 Норвегия - Черногория 2:0 Турция - Норвегия 1:1 Норвегия - Гибралтар 5:1 Латвия - Норвегия 0:2 Норвегия - Голландия 1:1 Норвегия - Греция 1:2 Норвегия - Люксембург 1:0 Черногория - Норвегия 0:1 Норвегия - Турция 0:3 Гибралтар - Норвегия 0:3 Австрия - Норвегия 1:1 Норвегия - Северная Ирландия 1:0 Норвегия - Румыния 4:0 Норвегия - Сербия 1:2
Словения
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Сербия - Словения 4:1 Словения - Швеция 0:2 Катар - Словения 0:0 Хорватия - Словения 1:1
Словения - Кипр 2:1 Словакия - Словения 2:2 Словения - РОССИЯ 1:2 Мальта - Словения 0:4 Хорватия - Словения 3:0 Словения - Мальта 1:0 Словения - Словакия 1:1 Словения - Гибралтар 6:0 Северная Македония - Словения 1:1 Кипр - Словения 1:0 РОССИЯ - Словения 2:1 Словения - Хорватия 1:0 Греция - Словения 0:0 Словения - Косово 2:1 Словения - Азербайджан 0:0 Молдова - Словения 0:4
Лига B. Группа 4
Лига B. Группа 4
Прогнозы на матч Норвегия - Словения
Исход игры
Норвегия
84.6% (99)
Ничья
11.1% (13)
Словения
4.3% (5)
Тотал 2.5
Больше
28.18% (31)
Меньше
71.82% (79)
Обе команды забьют
Да
38.18% (42)
Нет
61.82% (68)
Популярный счёт
2:0 Норвегия
29.9% (35)
1:0 Норвегия
24.8% (29)
2:1 Норвегия
22.2% (26)
1:1 Ничья
9.4% (11)
0:1 Словения
2.6% (3)
3:1 Норвегия
1.7% (2)
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