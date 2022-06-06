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Лига наций УЕФА

2022

Стадион:
Норвегия
FIFA #37
 
Позже
Словения
FIFA #64
Прогнозы 33
Норвегия 66.7% (22)
X 24.2% (8)
Словения 9.1% (3)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Норвегия
Ничья
Словения
1.46
4.59
9.86
Все Коэффициенты

История личных встреч

Норвегия
Словения

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

4 матча

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа

Первый тайм

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы

Второй тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа

История матчей

ЛНУ
1:1
ЛНУ
1:0
ЧМОМ
3:0
ЧМОМ
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Норвегия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Холанн Эрлинг 3 (1) 1.5
Сорлот Александр 0 0
Педерсен Маркус Гольмгрен 0 0
Словения
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стоянович Петар 1 0.5
Сеско Бенджамин 0 0

Карточки

Норвегия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эурснес Фредрик 1 0
Мелинг Биргер 1 0
Педерсен Маркус Гольмгрен 1 0
Словения
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Зайц Миха 2 0
Стоянович Петар 1 0

Голы по времени матча

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
4
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Забито

3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
50%
76-90

Забито

3
1
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
67%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
6
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
3
50%
76-90

Результаты последних матчей

Норвегия
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Швеция - Норвегия 1:2 Сербия - Норвегия 0:1 Норвегия - Армения 9:0 Норвегия - Словакия 2:0
Голландия - Норвегия 2:0 Норвегия - Латвия 0:0 Норвегия - Черногория 2:0 Турция - Норвегия 1:1 Норвегия - Гибралтар 5:1 Латвия - Норвегия 0:2 Норвегия - Голландия 1:1 Норвегия - Греция 1:2 Норвегия - Люксембург 1:0 Черногория - Норвегия 0:1 Норвегия - Турция 0:3 Гибралтар - Норвегия 0:3 Австрия - Норвегия 1:1 Норвегия - Северная Ирландия 1:0 Норвегия - Румыния 4:0 Норвегия - Сербия 1:2
Словения
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Сербия - Словения 4:1 Словения - Швеция 0:2 Катар - Словения 0:0 Хорватия - Словения 1:1
Словения - Кипр 2:1 Словакия - Словения 2:2 Словения - РОССИЯ 1:2 Мальта - Словения 0:4 Хорватия - Словения 3:0 Словения - Мальта 1:0 Словения - Словакия 1:1 Словения - Гибралтар 6:0 Северная Македония - Словения 1:1 Кипр - Словения 1:0 РОССИЯ - Словения 2:1 Словения - Хорватия 1:0 Греция - Словения 0:0 Словения - Косово 2:1 Словения - Азербайджан 0:0 Молдова - Словения 0:4

Лига B. Группа 4

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Норвегия 2 2 0 0 3 - 1 6
2. Сербия 2 1 0 1 4 - 2 3
3. Швеция 2 1 0 1 3 - 2 3
4. Словения 2 0 0 2 1 - 6 0

Лига B. Группа 4

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сербия 2 1 0 1 4 - 2 3
2. Норвегия 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Швеция 1 0 0 1 1 - 2 0
4. Словения 1 0 0 1 0 - 2 0

Лига B. Группа 4

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Норвегия 2 2 0 0 3 - 1 6
2. Швеция 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Сербия 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Словения 1 0 0 1 1 - 4 0
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Норвегия - Словения от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 9 июня 2022, осталось 2 дня 14 часов 36 минут.

    Главный судья: Вериссиму Фабиу

    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 33
    Норвегия 66.7% (22)
    X 24.2% (8)
    Словения 9.1% (3)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Норвегия
    Ничья
    Словения
    1.46
    4.59
    9.86
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Норвегия - Словения онлайн

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    Прогнозы на матч Норвегия - Словения

    Исход игры
    Норвегия
    66.7% (22)
    Ничья
    24.2% (8)
    Словения
    9.1% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    18.18% (6)
    Меньше
    81.82% (27)
    Обе команды забьют
    Да
    39.39% (13)
    Нет
    60.61% (20)
    Популярный счёт
    1:0 Норвегия
    27.3% (9)
    2:0 Норвегия
    24.2% (8)
    1:1 Ничья
    21.2% (7)
    2:1 Норвегия
    15.2% (5)
    0:1 Словения
    6.1% (2)
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    Норвегия
    Словения
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