Стадион: Тодор Проески
История личных встреч
Северная Македония
Грузия
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
200%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Северная Македония
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Николов Бобан
|1
|0.5
|Барди Энис
|1
|0.5
|Ристовски Милан
|1
|0.5
|Бабунски Дориан
|0
|0
|Алиоски Эгзиян
|0
|0
Грузия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кварацхелия Хвича
|2 (1)
|1
|Казаишвили Валерий
|2
|1
|Микаутадзе Жорж
|1
|0.5
|Кашия Гурам
|1
|0.5
|Зивзивадзе Буду
|1
|0.5
|Давиташвили Зурико
|1
|0.5
|Лобжанидзе Саба
|0
|0
|Абурджания Георгий
|0
|0
|Цитаишвили Георгий
|0
|0
Карточки
Северная Македония
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бабунски Давид
|1
|0
|Асковски Стефан
|1
|0
|Элмас Эльиф
|1
|0
Грузия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Чакветадзе Георгий
|1
|0
|Гиорбелидзе Гурам
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
0
4
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
3
4
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
1
25%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
2
50%
76-90
Пропущено
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
8
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
0
0%
2
25%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
1
33%
2
25%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
1
33%
2
25%
76-90
Пропущено
1
3
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Результаты последних матчей
Северная Македония
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Гибралтар - Северная Македония 0:2 Болгария - Северная Македония 1:1 Португалия - Северная Македония 2:0 Италия - Северная Македония 0:1
Северная Македония - Исландия 3:1 Армения - Северная Македония 0:5 Северная Македония - Германия 0:4 Лихтенштейн - Северная Македония 0:4 Северная Македония - Румыния 0:0 Исландия - Северная Македония 2:2 Северная Македония - Армения 0:0 Северная Македония - Голландия 0:3 Украина - Северная Македония 2:1 Австрия - Северная Македония 3:1 Северная Македония - Казахстан 4:0 Северная Македония - Словения 1:1 Германия - Северная Македония 1:2 Северная Македония - Лихтенштейн 5:0 Румыния - Северная Македония 3:2 Армения - Северная Македония 1:0
Грузия
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Болгария - Грузия 2:5 Грузия - Гибралтар 4:0 Албания - Грузия 0:0 Босния и Герцеговина - Грузия 0:1
Грузия - Узбекистан 1:0 Грузия - Швеция 2:0 Косово - Грузия 1:2 Грузия - Греция 0:2 Болгария - Грузия 4:1 Испания - Грузия 4:0 Грузия - Косово 0:1 Голландия - Грузия 3:0 Румыния - Грузия 1:2 Греция - Грузия 1:1 Грузия - Испания 1:2 Швеция - Грузия 1:0 Грузия - Эстония 0:0 Грузия - Армения 1:2 Грузия - Северная Македония 0:1 Северная Македония - Грузия 1:1
Лига C. Группа 4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Грузия
|2
|2
|0
|0
|9 - 2
|6
|2.
|Северная Македония
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|3.
|Болгария
|2
|0
|1
|1
|3 - 6
|1
|4.
|Гибралтар
|2
|0
|0
|2
|0 - 6
|0
Лига C. Группа 4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Грузия
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|2.
|Болгария
|2
|0
|1
|1
|3 - 6
|1
|3.
|Северная Македония
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Гибралтар
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
Лига C. Группа 4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Северная Македония
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|2.
|Грузия
|1
|1
|0
|0
|5 - 2
|3
|3.
|Болгария
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Гибралтар
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
Прогнозы на матч Северная Македония - Грузия
Исход игры
Северная Македония
62.9% (22)
Ничья
22.9% (8)
Грузия
14.3% (5)
Тотал 2.5
Больше
36.36% (12)
Меньше
63.64% (21)
Обе команды забьют
Да
57.58% (19)
Нет
42.42% (14)
Популярный счёт
1:1 Ничья
22.9% (8)
1:0 Северная Македония
20% (7)
2:1 Северная Македония
20% (7)
2:0 Северная Македония
17.1% (6)
1:2 Грузия
11.4% (4)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!