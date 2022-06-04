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Лига наций УЕФА

2022

Стадион:
Северная Македония
FIFA #74
 
Позже
Грузия
FIFA #93
Прогнозы 35
Северная Македония 62.9% (22)
X 22.9% (8)
Грузия 14.3% (5)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Северная Македония
Ничья
Грузия
3.05
3.20
3.56
Все Коэффициенты

История личных встреч

Северная Македония
Грузия

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

История матчей

ЛНУ
0:1
ЛНУ
1:1
ЛНУ
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Северная Македония
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Николов Бобан 1 0.5
Барди Энис 1 0.5
Ристовски Милан 1 0.5
Бабунски Дориан 0 0
Алиоски Эгзиян 0 0
Грузия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кварацхелия Хвича 2 (1) 1
Казаишвили Валерий 2 1
Микаутадзе Жорж 1 0.5
Кашия Гурам 1 0.5
Зивзивадзе Буду 1 0.5
Давиташвили Зурико 1 0.5
Лобжанидзе Саба 0 0
Абурджания Георгий 0 0
Цитаишвили Георгий 0 0

Карточки

Северная Македония
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бабунски Давид 1 0
Асковски Стефан 1 0
Элмас Эльиф 1 0
Грузия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чакветадзе Георгий 1 0
Гиорбелидзе Гурам 1 0

Голы по времени матча

Забито

0
4
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

3
4
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
1
25%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
2
50%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
8
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
0
0%
2
25%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
1
33%
2
25%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
1
33%
2
25%
76-90

Пропущено

1
3
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

Северная Македония
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Гибралтар - Северная Македония 0:2 Болгария - Северная Македония 1:1 Португалия - Северная Македония 2:0 Италия - Северная Македония 0:1
Северная Македония - Исландия 3:1 Армения - Северная Македония 0:5 Северная Македония - Германия 0:4 Лихтенштейн - Северная Македония 0:4 Северная Македония - Румыния 0:0 Исландия - Северная Македония 2:2 Северная Македония - Армения 0:0 Северная Македония - Голландия 0:3 Украина - Северная Македония 2:1 Австрия - Северная Македония 3:1 Северная Македония - Казахстан 4:0 Северная Македония - Словения 1:1 Германия - Северная Македония 1:2 Северная Македония - Лихтенштейн 5:0 Румыния - Северная Македония 3:2 Армения - Северная Македония 1:0
Грузия
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Болгария - Грузия 2:5 Грузия - Гибралтар 4:0 Албания - Грузия 0:0 Босния и Герцеговина - Грузия 0:1
Грузия - Узбекистан 1:0 Грузия - Швеция 2:0 Косово - Грузия 1:2 Грузия - Греция 0:2 Болгария - Грузия 4:1 Испания - Грузия 4:0 Грузия - Косово 0:1 Голландия - Грузия 3:0 Румыния - Грузия 1:2 Греция - Грузия 1:1 Грузия - Испания 1:2 Швеция - Грузия 1:0 Грузия - Эстония 0:0 Грузия - Армения 1:2 Грузия - Северная Македония 0:1 Северная Македония - Грузия 1:1

Лига C. Группа 4

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Грузия 2 2 0 0 9 - 2 6
2. Северная Македония 2 1 1 0 3 - 1 4
3. Болгария 2 0 1 1 3 - 6 1
4. Гибралтар 2 0 0 2 0 - 6 0

Лига C. Группа 4

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Грузия 1 1 0 0 4 - 0 3
2. Болгария 2 0 1 1 3 - 6 1
3. Северная Македония 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Гибралтар 1 0 0 1 0 - 2 0

Лига C. Группа 4

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Северная Македония 2 1 1 0 3 - 1 4
2. Грузия 1 1 0 0 5 - 2 3
3. Болгария 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Гибралтар 1 0 0 1 0 - 4 0
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Северная Македония - Грузия от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 9 июня 2022, осталось 2 дня 14 часов 36 минут.



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    • Прогнозы 35
    Северная Македония 62.9% (22)
    X 22.9% (8)
    Грузия 14.3% (5)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Северная Македония
    Ничья
    Грузия
    3.05
    3.20
    3.56
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Северная Македония - Грузия онлайн

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    Прогнозы на матч Северная Македония - Грузия

    Исход игры
    Северная Македония
    62.9% (22)
    Ничья
    22.9% (8)
    Грузия
    14.3% (5)
    Тотал 2.5
    Больше
    36.36% (12)
    Меньше
    63.64% (21)
    Обе команды забьют
    Да
    57.58% (19)
    Нет
    42.42% (14)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    22.9% (8)
    1:0 Северная Македония
    20% (7)
    2:1 Северная Македония
    20% (7)
    2:0 Северная Македония
    17.1% (6)
    1:2 Грузия
    11.4% (4)
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    Северная Македония
    Грузия
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