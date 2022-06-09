Португалия

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Добрый вечер всем любителям футбола и посетителям сетевого издания LiveResult.Ru! Вашему вниманию предлагается прямая текстовая трансляция матча третьего тура Лиги наций УЕФА, в котором встретятся лидеры второй группы лиги A - сборные Португалии и Чехии. Трансляцию для Вас проведёт Михаил Белобородов.