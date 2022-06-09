Стадион: Жозе Алваладе
Позже
22
Кошта
Диогу
20
Канселу
Жоау
18
Невеш
Рубен
21
Жота
Диогу
13
Матею
Алеш
22
Соучек
Томаш
12
Гавел
Милан
10
Кухта
Ян
- Основной состав
-
22 Кошта ДиогуВратарь
-
20 Канселу ЖоауЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Невеш РубенПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
21 Жота ДиогуНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
12 Силва РуиВратарь
- Защитник
- Защитник
-
19 Мендеш НунуЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 ВитиньюПолузащитник
- Нападающий
-
15 Леау РафаэлНападающий
-
Главный тренер: Сантуш Фернанду
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
13 Матею АлешЗащитник
- Полузащитник
-
22 Соучек ТомашПолузащитник
- Полузащитник
-
12 Гавел МиланПолузащитник
- Нападающий
-
10 Кухта ЯнНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Мандоус АлешВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Черны ВацлавПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Крал АлексПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Шилхавы Ярослав
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
История личных встреч
Португалия
Чехия
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Португалия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Роналду Криштиану
|2
|1
|Канселу Жоау
|1
|0.5
|Карвалью Вилльям
|1
|0.5
|Орта Рикарду
|1
|0.5
|Жота Диогу
|0
|0
|Силва Бернарду
|0
|0
Чехия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кухта Ян
|2
|1
|Пешек Якуб
|1
|0.5
|Черны Вацлав
|0
|0
Карточки
Португалия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пепе Кеплер
|1
|0
|Фернандеш Бруну
|1
|0
|Моутинью Жоау
|1
|0
|Геррейро Рафаэль
|1
|0
|Силва Бернарду
|1
|0
|Луис Матеус II
|1
|0
Чехия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Брабец Якуб
|1
|0
|Цоуфал Владимир
|1
|0
|Крейчи Ладислав II
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
4
0
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
3
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
0
0%
2
67%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Пропущено
1
4
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Забито
5
3
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
1
20%
2
67%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
1
33%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Пропущено
1
4
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Результаты последних матчей
Португалия
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Португалия - Швейцария 4:0 Испания - Португалия 1:1 Португалия - Северная Македония 2:0 Португалия - Турция 3:1
Португалия - Сербия 1:2 Ирландия - Португалия 0:0 Португалия - Люксембург 5:0 Португалия - Катар 3:0 Азербайджан - Португалия 0:3 Катар - Португалия 1:3 Португалия - Ирландия 2:1 Бельгия - Португалия 1:0 Португалия - Франция 2:2 Португалия - Германия 2:4 Венгрия - Португалия 0:3 Португалия - Израиль 4:0 Испания - Португалия 0:0 Люксембург - Португалия 1:3 Сербия - Португалия 2:2 Португалия - Азербайджан 1:0
Чехия
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Чехия - Испания 2:2 Чехия - Швейцария 2:1 Уэльс - Чехия 1:1 Швеция - Чехия 1:0
Чехия - Эстония 2:0 Чехия - Кувейт 7:0 Беларусь - Чехия 0:2 Чехия - Уэльс 2:2 Чехия - Украина 1:1 Бельгия - Чехия 3:0 Чехия - Беларусь 1:0 Чехия - Дания 1:2 Голландия - Чехия 0:2 Чехия - Англия 0:1 Хорватия - Чехия 1:1 Шотландия - Чехия 0:2 Чехия - Албания 3:1 Италия - Чехия 4:0 Уэльс - Чехия 1:0 Чехия - Бельгия 1:1
Лига A. Группа 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Португалия
|2
|1
|1
|0
|5 - 1
|4
|2.
|Чехия
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|3.
|Испания
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|4.
|Швейцария
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
Лига A. Группа 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Чехия
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|2.
|Португалия
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|3.
|Испания
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|4.
|Швейцария
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Лига A. Группа 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Португалия
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|2.
|Испания
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|3.
|Чехия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Швейцария
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
Прогнозы на матч Португалия - Чехия
Исход игры
Португалия
95.7% (132)
Ничья
2.2% (3)
Чехия
2.2% (3)
Тотал 2.5
Больше
60.36% (67)
Меньше
39.64% (44)
Обе команды забьют
Да
58.56% (65)
Нет
41.44% (46)
Популярный счёт
2:1 Португалия
36.2% (50)
2:0 Португалия
20.3% (28)
1:0 Португалия
11.6% (16)
3:1 Португалия
5.8% (8)
3:2 Португалия
2.9% (4)
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