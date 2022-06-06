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Лига наций УЕФА

2022

Стадион:
Португалия
FIFA #8
 
Позже
Чехия
FIFA #31
Прогнозы 33
Португалия 93.9% (31)
X 3% (1)
Чехия 3% (1)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Португалия
Ничья
Чехия
1.46
9.90
8.80
Все Коэффициенты

История личных встреч

Португалия
Чехия

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

История матчей

Е2
0:1
ЧЕ2(2
1:3

Бомбардиры внутри турнира

Португалия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Роналду Криштиану 2 1
Канселу Жоау 1 0.5
Карвалью Вилльям 1 0.5
Орта Рикарду 1 0.5
Жота Диогу 0 0
Силва Бернарду 0 0
Чехия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кухта Ян 2 1
Пешек Якуб 1 0.5
Черны Вацлав 0 0

Карточки

Португалия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пепе Кеплер 1 0
Фернандеш Бруну 1 0
Моутинью Жоау 1 0
Геррейро Рафаэль 1 0
Силва Бернарду 1 0
Луис Матеус II 1 0
Чехия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Брабец Якуб 1 0
Цоуфал Владимир 1 0
Крейчи Ладислав II 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
0
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
3
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
0
0%
2
67%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

1
4
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

5
3
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
1
20%
2
67%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
1
33%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

1
4
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

Португалия
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Португалия - Швейцария 4:0 Испания - Португалия 1:1 Португалия - Северная Македония 2:0 Португалия - Турция 3:1
Португалия - Сербия 1:2 Ирландия - Португалия 0:0 Португалия - Люксембург 5:0 Португалия - Катар 3:0 Азербайджан - Португалия 0:3 Катар - Португалия 1:3 Португалия - Ирландия 2:1 Бельгия - Португалия 1:0 Португалия - Франция 2:2 Португалия - Германия 2:4 Венгрия - Португалия 0:3 Португалия - Израиль 4:0 Испания - Португалия 0:0 Люксембург - Португалия 1:3 Сербия - Португалия 2:2 Португалия - Азербайджан 1:0
Чехия
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Чехия - Испания 2:2 Чехия - Швейцария 2:1 Уэльс - Чехия 1:1 Швеция - Чехия 1:0
Чехия - Эстония 2:0 Чехия - Кувейт 7:0 Беларусь - Чехия 0:2 Чехия - Уэльс 2:2 Чехия - Украина 1:1 Бельгия - Чехия 3:0 Чехия - Беларусь 1:0 Чехия - Дания 1:2 Голландия - Чехия 0:2 Чехия - Англия 0:1 Хорватия - Чехия 1:1 Шотландия - Чехия 0:2 Чехия - Албания 3:1 Италия - Чехия 4:0 Уэльс - Чехия 1:0 Чехия - Бельгия 1:1

Лига A. Группа 2

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Португалия 2 1 1 0 5 - 1 4
2. Чехия 2 1 1 0 4 - 3 4
3. Испания 2 0 2 0 3 - 3 2
4. Швейцария 2 0 0 2 1 - 6 0

Лига A. Группа 2

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Чехия 2 1 1 0 4 - 3 4
2. Португалия 1 1 0 0 4 - 0 3
3. Испания 1 0 1 0 1 - 1 1
4. Швейцария 0 0 0 0 0 - 0 0

Лига A. Группа 2

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Португалия 1 0 1 0 1 - 1 1
2. Испания 1 0 1 0 2 - 2 1
3. Чехия 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Швейцария 2 0 0 2 1 - 6 0
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Португалия - Чехия от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 9 июня 2022, осталось 2 дня 14 часов 36 минут.

    Главный судья: Юг Матей

    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 33
    Португалия 93.9% (31)
    X 3% (1)
    Чехия 3% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Португалия
    Ничья
    Чехия
    1.46
    9.90
    8.80
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Португалия - Чехия онлайн

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    Прогнозы на матч Португалия - Чехия

    Исход игры
    Португалия
    93.9% (31)
    Ничья
    3% (1)
    Чехия
    3% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    60.61% (20)
    Меньше
    39.39% (13)
    Обе команды забьют
    Да
    60.61% (20)
    Нет
    39.39% (13)
    Популярный счёт
    2:1 Португалия
    48.5% (16)
    2:0 Португалия
    30.3% (10)
    1:0 Португалия
    9.1% (3)
    3:1 Португалия
    6.1% (2)
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    Португалия
    Чехия
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