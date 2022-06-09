Стадион: Фадиль Вокри
14
Бериша
Валон
18
Мурики
Ведат
23
Бютюки
Зюмер
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Бериша ВалонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Мурики ВедатНападающий
-
23 Бютюки ЗюмерНападающий
- Запасные игроки
-
16 Бекай ВисарВратарь
- Полузащитник
-
10 Зенели АрберПолузащитник
-
15 Сахити ЭмирПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Жиресс Ален
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Браун КиаронЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Саутвуд ЛюкВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Чарльз ШиПолузащитник
-
11 Чарльз ДионНападающий
-
18 Уайт ГэвинНападающий
-
-
Главный тренер: Бараклаф Ян
Бомбардиры внутри турнира
Косово
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бериша Валон
|1
|0.5
|Жегрова Эдон
|1
|0.5
|Мурики Ведат
|0
|0
|Лосаж Флорьян
|0
|0
Северная Ирландия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
Косово
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Алити Фидан
|1
|1
|Мурич Ариянет
|0
|1
|Ррахмани Амир
|1
|0
|Дрешевич Ибрахим
|1
|0
|Лосаж Флорьян
|1
|0
|Крюезиу Мирлинд
|1
|0
|Фазлии Бетим
|1
|0
|Кастрати Лирим
|1
|0
Северная Ирландия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эванс Джонни
|1
|0
|Макнейр Пэдди
|1
|0
|Уайт Гэвин
|1
|0
|Доннелли Лайам
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Косово
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Косово - Греция 0:1 Кипр - Косово 0:2 Швейцария - Косово 1:1 Косово - Буркина-Фасо 5:0
Греция - Косово 1:1 Косово - Иордания 0:2 Косово - Грузия 1:2 Швеция - Косово 3:0 Косово - Испания 0:2 Косово - Греция 1:1 Грузия - Косово 0:1 Гамбия - Косово 0:1 Косово - Гвинея 1:2 Мальта - Косово 1:2 Косово - Сан-Марино 4:1 Испания - Косово 3:1 Косово - Швеция 0:3 Косово - Литва 4:0 Косово - Молдова 1:0 Словения - Косово 2:1
Северная Ирландия
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Кипр - Северная Ирландия 0:0 Северная Ирландия - Греция 0:1 Северная Ирландия - Венгрия 0:1 Люксембург - Северная Ирландия 1:3
Северная Ирландия - Италия 0:0 Северная Ирландия - Литва 1:0 Болгария - Северная Ирландия 2:1 Швейцария - Северная Ирландия 2:0 Северная Ирландия - Швейцария 0:0 Эстония - Северная Ирландия 0:1 Литва - Северная Ирландия 1:4 Украина - Северная Ирландия 1:0 Мальта - Северная Ирландия 0:3 Северная Ирландия - Болгария 0:0 Северная Ирландия - США 1:2 Италия - Северная Ирландия 2:0 Северная Ирландия - Румыния 1:1 Австрия - Северная Ирландия 2:1 Северная Ирландия - Словакия 1:2 Норвегия - Северная Ирландия 1:0
Лига C. Группа 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Греция
|2
|2
|0
|0
|2 - 0
|6
|2.
|Косово
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|3.
|Северная Ирландия
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|4.
|Кипр
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
Лига C. Группа 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Кипр
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|2.
|Греция
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Косово
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|4.
|Северная Ирландия
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
Лига C. Группа 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Греция
|2
|2
|0
|0
|2 - 0
|6
|2.
|Косово
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|Северная Ирландия
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|4.
|Кипр
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Прогнозы на матч Косово - Северная Ирландия
Исход игры
Косово
47.5% (56)
Ничья
28.8% (34)
Северная Ирландия
23.7% (28)
Тотал 2.5
Больше
28.83% (32)
Меньше
71.17% (79)
Обе команды забьют
Да
54.05% (60)
Нет
45.95% (51)
Популярный счёт
1:0 Косово
28% (33)
1:1 Ничья
24.6% (29)
2:1 Косово
16.1% (19)
1:2 Северная Ирландия
10.2% (12)
0:1 Северная Ирландия
7.6% (9)
0:0 Ничья
3.4% (4)
0:2 Северная Ирландия
2.5% (3)
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