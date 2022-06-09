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Доброго времени суток вам, уважаемые любители спорта №1! Спортивный портал LiveResult.Ru приветствует всех, кто неравнодушен к играм сборных. В рамках 3-го тура Лиги С Лиги наций сойдутся лицом к лицу игроки сборных Косово и Северной Ирландии. Встреча состоится в Приштине, на стадионе «Фадель Вокри».



Для вас текстовую трансляцию матча проведет Козырев Вячеслав. Добро пожаловать на игру, дамы и господа!