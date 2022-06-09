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Лига наций УЕФА

2022

Стадион:
Косово
FIFA #113
 
Позже
Северная Ирландия
FIFA #58
Прогнозы 119
Косово 47.9% (57)
X 28.6% (34)
Северная Ирландия 23.5% (28)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Косово
Ничья
Северная Ирландия
3.00
3.10
4.14
Все Коэффициенты
Новости
1
Уйкани
Самир
2
Кастрати
Лирим
13
Ррахмани
Амир
4
Крюезиу
Мирлинд
11
Ррудхани
Донат
14
Бериша
Валон
20
Дрешевич
Ибрахим
8
Муслия
Флоран
7
Рашица
Милот
18
Мурики
Ведат
23
Бютюки
Зюмер
1
Пикок-Фаррелл
Бэйли
4
Баллард
Дэниэл
5
Эванс
Джонни
22
Браун
Киарон
21
Броди
Спенсер
16
Маккэнн
Алистер
8
Дэвис
Стивен
6
Сэвилл
Джордж
17
Макменамин
Конор
10
Лафферти
Кайл
9
Лэйвери
Шейн
Косово
4-3-3
Северная Ирландия
3-5-2

Бомбардиры внутри турнира

Косово
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бериша Валон 1 0.5
Жегрова Эдон 1 0.5
Мурики Ведат 0 0
Лосаж Флорьян 0 0
Северная Ирландия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Косово
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Алити Фидан 1 1
Мурич Ариянет 0 1
Ррахмани Амир 1 0
Дрешевич Ибрахим 1 0
Лосаж Флорьян 1 0
Крюезиу Мирлинд 1 0
Фазлии Бетим 1 0
Кастрати Лирим 1 0
Северная Ирландия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эванс Джонни 1 0
Макнейр Пэдди 1 0
Уайт Гэвин 1 0
Доннелли Лайам 1 0

Голы по времени матча

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Косово
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Косово - Греция 0:1 Кипр - Косово 0:2 Швейцария - Косово 1:1 Косово - Буркина-Фасо 5:0
Греция - Косово 1:1 Косово - Иордания 0:2 Косово - Грузия 1:2 Швеция - Косово 3:0 Косово - Испания 0:2 Косово - Греция 1:1 Грузия - Косово 0:1 Гамбия - Косово 0:1 Косово - Гвинея 1:2 Мальта - Косово 1:2 Косово - Сан-Марино 4:1 Испания - Косово 3:1 Косово - Швеция 0:3 Косово - Литва 4:0 Косово - Молдова 1:0 Словения - Косово 2:1
Северная Ирландия
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Кипр - Северная Ирландия 0:0 Северная Ирландия - Греция 0:1 Северная Ирландия - Венгрия 0:1 Люксембург - Северная Ирландия 1:3
Северная Ирландия - Италия 0:0 Северная Ирландия - Литва 1:0 Болгария - Северная Ирландия 2:1 Швейцария - Северная Ирландия 2:0 Северная Ирландия - Швейцария 0:0 Эстония - Северная Ирландия 0:1 Литва - Северная Ирландия 1:4 Украина - Северная Ирландия 1:0 Мальта - Северная Ирландия 0:3 Северная Ирландия - Болгария 0:0 Северная Ирландия - США 1:2 Италия - Северная Ирландия 2:0 Северная Ирландия - Румыния 1:1 Австрия - Северная Ирландия 2:1 Северная Ирландия - Словакия 1:2 Норвегия - Северная Ирландия 1:0

Лига C. Группа 2

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Греция 2 2 0 0 2 - 0 6
2. Косово 2 1 0 1 2 - 1 3
3. Северная Ирландия 2 0 1 1 0 - 1 1
4. Кипр 2 0 1 1 0 - 2 1

Лига C. Группа 2

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Кипр 2 0 1 1 0 - 2 1
2. Греция 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Косово 1 0 0 1 0 - 1 0
4. Северная Ирландия 1 0 0 1 0 - 1 0

Лига C. Группа 2

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Греция 2 2 0 0 2 - 0 6
2. Косово 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Северная Ирландия 1 0 1 0 0 - 0 1
4. Кипр 0 0 0 0 0 - 0 0
  • До матча
  • Судья
    Представим вашему вниманию бригаду арбитров:

    Главный судья: Якоб Кехлет (Дания);
    Ассистент: Виктор Скютте (Дания);
    Ассистент: Деннис Расмуссен (Дания);
    Резервный: Йенс Моэ (Дания).
  • Доброго времени суток вам, уважаемые любители спорта №1! Спортивный портал LiveResult.Ru приветствует всех, кто неравнодушен к играм сборных. В рамках 3-го тура Лиги С Лиги наций сойдутся лицом к лицу игроки сборных Косово и Северной Ирландии. Встреча состоится в Приштине, на стадионе «Фадель Вокри».

    Для вас текстовую трансляцию матча проведет Козырев Вячеслав. Добро пожаловать на игру, дамы и господа!
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Косово - Северная Ирландия от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 9 июня 2022, осталось 9 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

Прогнозы 119
Косово 47.9% (57)
X 28.6% (34)
Северная Ирландия 23.5% (28)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Косово
Ничья
Северная Ирландия
3.00
3.10
4.14
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Новости
Где смотреть матч Косово - Северная Ирландия онлайн

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Прогнозы на матч Косово - Северная Ирландия

Исход игры
Косово
47.5% (56)
Ничья
28.8% (34)
Северная Ирландия
23.7% (28)
Тотал 2.5
Больше
28.83% (32)
Меньше
71.17% (79)
Обе команды забьют
Да
54.05% (60)
Нет
45.95% (51)
Популярный счёт
1:0 Косово
28% (33)
1:1 Ничья
24.6% (29)
2:1 Косово
16.1% (19)
1:2 Северная Ирландия
10.2% (12)
0:1 Северная Ирландия
7.6% (9)
0:0 Ничья
3.4% (4)
0:2 Северная Ирландия
2.5% (3)
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Косово
Северная Ирландия
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