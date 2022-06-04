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Лига наций УЕФА

2022

Стадион:
Косово
FIFA #113
 
Позже
Северная Ирландия
FIFA #58
Прогнозы 33
Косово 48.5% (16)
X 27.3% (9)
Северная Ирландия 24.2% (8)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Косово
Ничья
Северная Ирландия
3.15
3.25
3.96
Все Коэффициенты

Бомбардиры внутри турнира

Косово
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бериша Валон 1 0.5
Жегрова Эдон 1 0.5
Мурики Ведат 0 0
Лосаж Флорьян 0 0
Северная Ирландия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Косово
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Алити Фидан 1 1
Мурич Ариянет 0 1
Ррахмани Амир 1 0
Дрешевич Ибрахим 1 0
Лосаж Флорьян 1 0
Крюезиу Мирлинд 1 0
Фазлии Бетим 1 0
Кастрати Лирим 1 0
Северная Ирландия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эванс Джонни 1 0
Макнейр Пэдди 1 0
Уайт Гэвин 1 0
Доннелли Лайам 1 0

Голы по времени матча

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Косово
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Косово - Греция 0:1 Кипр - Косово 0:2 Швейцария - Косово 1:1 Косово - Буркина-Фасо 5:0
Греция - Косово 1:1 Косово - Иордания 0:2 Косово - Грузия 1:2 Швеция - Косово 3:0 Косово - Испания 0:2 Косово - Греция 1:1 Грузия - Косово 0:1 Гамбия - Косово 0:1 Косово - Гвинея 1:2 Мальта - Косово 1:2 Косово - Сан-Марино 4:1 Испания - Косово 3:1 Косово - Швеция 0:3 Косово - Литва 4:0 Косово - Молдова 1:0 Словения - Косово 2:1
Северная Ирландия
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Кипр - Северная Ирландия 0:0 Северная Ирландия - Греция 0:1 Северная Ирландия - Венгрия 0:1 Люксембург - Северная Ирландия 1:3
Северная Ирландия - Италия 0:0 Северная Ирландия - Литва 1:0 Болгария - Северная Ирландия 2:1 Швейцария - Северная Ирландия 2:0 Северная Ирландия - Швейцария 0:0 Эстония - Северная Ирландия 0:1 Литва - Северная Ирландия 1:4 Украина - Северная Ирландия 1:0 Мальта - Северная Ирландия 0:3 Северная Ирландия - Болгария 0:0 Северная Ирландия - США 1:2 Италия - Северная Ирландия 2:0 Северная Ирландия - Румыния 1:1 Австрия - Северная Ирландия 2:1 Северная Ирландия - Словакия 1:2 Норвегия - Северная Ирландия 1:0

Лига C. Группа 2

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Греция 2 2 0 0 2 - 0 6
2. Косово 2 1 0 1 2 - 1 3
3. Северная Ирландия 2 0 1 1 0 - 1 1
4. Кипр 2 0 1 1 0 - 2 1

Лига C. Группа 2

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Кипр 2 0 1 1 0 - 2 1
2. Греция 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Косово 1 0 0 1 0 - 1 0
4. Северная Ирландия 1 0 0 1 0 - 1 0

Лига C. Группа 2

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Греция 2 2 0 0 2 - 0 6
2. Косово 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Северная Ирландия 1 0 1 0 0 - 0 1
4. Кипр 0 0 0 0 0 - 0 0
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Косово - Северная Ирландия от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 9 июня 2022, осталось 2 дня 14 часов 36 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 33
    Косово 48.5% (16)
    X 27.3% (9)
    Северная Ирландия 24.2% (8)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Косово
    Ничья
    Северная Ирландия
    3.15
    3.25
    3.96
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Косово - Северная Ирландия онлайн

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    Прогнозы на матч Косово - Северная Ирландия

    Исход игры
    Косово
    48.5% (16)
    Ничья
    27.3% (9)
    Северная Ирландия
    24.2% (8)
    Тотал 2.5
    Больше
    42.42% (14)
    Меньше
    57.58% (19)
    Обе команды забьют
    Да
    63.64% (21)
    Нет
    36.36% (12)
    Популярный счёт
    2:1 Косово
    27.3% (9)
    1:1 Ничья
    21.2% (7)
    1:0 Косово
    18.2% (6)
    1:2 Северная Ирландия
    15.2% (5)
    0:1 Северная Ирландия
    6.1% (2)
    0:0 Ничья
    6.1% (2)
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    Косово
    Северная Ирландия
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