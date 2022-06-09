Стадион: Френдс Арена
22
Кайсон
Робин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
22 Кайсон РобинНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Ринне ЯкобВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Андерссон Янне
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Тадич ДушанПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Йович ЛукаНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Лукич СашаПолузащитник
-
17 Костич ФилипПолузащитник
-
18 Рачич УрошПолузащитник
-
19 Груйич МаркоПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Стойкович Драган
История личных встреч
Швеция
Сербия
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
2 матча
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Швеция
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кулушевски Деян
|1
|0.5
|Эланга Энтони
|1
|0.5
|Форсберг Эмиль
|1 (1)
|0.5
|Сванберг Маттиас
|0
|0
Сербия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Милинкович-Савич Сергей
|1
|0.5
|Митрович Александар
|1
|0.5
|Йович Лука
|1
|0.5
|Радоньич Неманья
|1
|0.5
|Тадич Душан
|0
|0
|Живкович Андрия
|0
|0
Карточки
Швеция
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Крафт Эмиль
|2
|0
|Кулушевски Деян
|2
|0
|Ольсен Робин
|1
|0
|Олссон Кристоффер
|1
|0
|Сванберг Маттиас
|1
|0
|Исак Александр
|1
|0
Сербия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Митрович Александар
|2
|0
Голы по времени матча
Забито
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Пропущено
2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
4
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
2
50%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
4
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
2
50%
76-90
Пропущено
2
2
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
2
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Швеция
(20 матчей)
65%
5%
30%
13 побед 1 ничья 6 поражений
Швеция - Норвегия 1:2 Словения - Швеция 0:2 Польша - Швеция 2:0 Швеция - Чехия 1:0
Испания - Швеция 1:0 Грузия - Швеция 2:0 Швеция - Греция 2:0 Швеция - Косово 3:0 Греция - Швеция 2:1 Швеция - Узбекистан 2:1 Швеция - Испания 2:1 Швеция - Украина 1:2 Швеция - Польша 3:2 Швеция - Словакия 1:0 Испания - Швеция 0:0 Швеция - Армения 3:1 Швеция - Финляндия 2:0 Швеция - Эстония 1:0 Косово - Швеция 0:3 Швеция - Грузия 1:0
Сербия
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Сербия - Словения 4:1 Сербия - Норвегия 0:1 Дания - Сербия 3:0 Венгрия - Сербия 0:1
Португалия - Сербия 1:2 Сербия - Катар 4:0 Сербия - Азербайджан 3:1 Люксембург - Сербия 0:1 Ирландия - Сербия 1:1 Сербия - Люксембург 4:1 Катар - Сербия 0:4 Япония - Сербия 1:0 Сербия - Ямайка 1:1 Азербайджан - Сербия 1:2 Сербия - Португалия 2:2 Сербия - Ирландия 3:2 Панама - Сербия 0:0 Доминиканская Республика - Сербия 0:0 Сербия - РОССИЯ 5:0 Венгрия - Сербия 1:1
Лига B. Группа 4
Лига B. Группа 4
Прогнозы на матч Швеция - Сербия
Исход игры
Швеция
54.5% (67)
Ничья
33.3% (41)
Сербия
12.2% (15)
Тотал 2.5
Больше
38.89% (42)
Меньше
61.11% (66)
Обе команды забьют
Да
75% (81)
Нет
25% (27)
Популярный счёт
1:1 Ничья
32.5% (40)
2:1 Швеция
24.4% (30)
1:0 Швеция
11.4% (14)
2:0 Швеция
7.3% (9)
1:2 Сербия
7.3% (9)
0:1 Сербия
1.6% (2)
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