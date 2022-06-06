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Лига наций УЕФА

2022

Стадион:
Швеция
FIFA #17
 
Позже
Сербия
FIFA #25
Прогнозы 33
Швеция 72.7% (24)
X 18.2% (6)
Сербия 9.1% (3)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Швеция
Ничья
Сербия
3.15
3.28
3.05
Все Коэффициенты
Новости

История личных встреч

Швеция
Сербия

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

2 матча

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

История матчей

ММ
1:2
ТМС
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Швеция
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кулушевски Деян 1 0.5
Эланга Энтони 1 0.5
Форсберг Эмиль 1 (1) 0.5
Сванберг Маттиас 0 0
Сербия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Милинкович-Савич Сергей 1 0.5
Митрович Александар 1 0.5
Йович Лука 1 0.5
Радоньич Неманья 1 0.5
Тадич Душан 0 0
Живкович Андрия 0 0

Карточки

Швеция
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Крафт Эмиль 2 0
Кулушевски Деян 2 0
Ольсен Робин 1 0
Олссон Кристоффер 1 0
Сванберг Маттиас 1 0
Исак Александр 1 0
Сербия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Митрович Александар 2 0

Голы по времени матча

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
4
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
2
50%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
4
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
2
50%
76-90

Пропущено

2
2
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
2
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Швеция
(20 матчей)
65%
5%
30%
13 побед 1 ничья 6 поражений
Швеция - Норвегия 1:2 Словения - Швеция 0:2 Польша - Швеция 2:0 Швеция - Чехия 1:0
Испания - Швеция 1:0 Грузия - Швеция 2:0 Швеция - Греция 2:0 Швеция - Косово 3:0 Греция - Швеция 2:1 Швеция - Узбекистан 2:1 Швеция - Испания 2:1 Швеция - Украина 1:2 Швеция - Польша 3:2 Швеция - Словакия 1:0 Испания - Швеция 0:0 Швеция - Армения 3:1 Швеция - Финляндия 2:0 Швеция - Эстония 1:0 Косово - Швеция 0:3 Швеция - Грузия 1:0
Сербия
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Сербия - Словения 4:1 Сербия - Норвегия 0:1 Дания - Сербия 3:0 Венгрия - Сербия 0:1
Португалия - Сербия 1:2 Сербия - Катар 4:0 Сербия - Азербайджан 3:1 Люксембург - Сербия 0:1 Ирландия - Сербия 1:1 Сербия - Люксембург 4:1 Катар - Сербия 0:4 Япония - Сербия 1:0 Сербия - Ямайка 1:1 Азербайджан - Сербия 1:2 Сербия - Португалия 2:2 Сербия - Ирландия 3:2 Панама - Сербия 0:0 Доминиканская Республика - Сербия 0:0 Сербия - РОССИЯ 5:0 Венгрия - Сербия 1:1

Лига B. Группа 4

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Норвегия 2 2 0 0 3 - 1 6
2. Сербия 2 1 0 1 4 - 2 3
3. Швеция 2 1 0 1 3 - 2 3
4. Словения 2 0 0 2 1 - 6 0

Лига B. Группа 4

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сербия 2 1 0 1 4 - 2 3
2. Норвегия 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Швеция 1 0 0 1 1 - 2 0
4. Словения 1 0 0 1 0 - 2 0

Лига B. Группа 4

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Норвегия 2 2 0 0 3 - 1 6
2. Швеция 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Сербия 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Словения 1 0 0 1 1 - 4 0
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Швеция - Сербия от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 9 июня 2022, осталось 2 дня 14 часов 36 минут.

    Главный судья: Виссер Лоуренс

    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 33
    Швеция 72.7% (24)
    X 18.2% (6)
    Сербия 9.1% (3)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Швеция
    Ничья
    Сербия
    3.15
    3.28
    3.05
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Швеция - Сербия онлайн

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    Прогнозы на матч Швеция - Сербия

    Исход игры
    Швеция
    72.7% (24)
    Ничья
    18.2% (6)
    Сербия
    9.1% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    51.52% (17)
    Меньше
    48.48% (16)
    Обе команды забьют
    Да
    69.7% (23)
    Нет
    30.3% (10)
    Популярный счёт
    2:1 Швеция
    42.4% (14)
    1:1 Ничья
    18.2% (6)
    2:0 Швеция
    18.2% (6)
    1:0 Швеция
    12.1% (4)
    1:2 Сербия
    9.1% (3)
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    Швеция
    Сербия
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