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Лига наций УЕФА

2022

Стадион:
Азербайджан
FIFA #119
0:0
Второй тайм: 50'
Словакия
FIFA #40
0'
19' Желтая карточка
Алмейда Ричард

Ход матча

19'
Алмейда Ричард
 
46'
Эмрели Махир
Дадашов Ренат
 

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 5
  • 1 Удары в створ 3
  • 3 Угловые 4
  • 0 Офсайды 3
  • 4 Нарушения правил 6
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 42 Владение мячом, % 58
Прогнозы 138
Азербайджан 10.9% (15)
X 11.6% (16)
Словакия 77.5% (107)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Азербайджан
Ничья
Словакия
5.65
4.30
2.07
Все Коэффициенты
Новости
12
Магомедалиев
Шахрудин
18
Гусейнов
Джалал
4
Мустафазаде
Бахлул
6
Хагверди
Ходжатолла
5
Медведев
Максим
8
Махмудов
Эмин
14
Паскуаль
Эдди
20
Алмейда
Ричард
3
Салахлы
Азер
9
Дадашов
Ренат
11
Шейдаев
Рамиль
1
Родак
Марек
2
Пекарик
Петер
5
Шатка
Любомир
4
Вальент
Мартин
3
Вернон
де
Марко
11
Суслов
Томаш
22
Лоботка
Станислав
13
Грошовски
Патрик
17
Гараслин
Лукаш
10
Руснак
Альберт
6
Стрелец
Давид
Азербайджан
3-5-2
Словакия
4-4-2

История личных встреч

Азербайджан
Словакия

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

История матчей

Е2
2:0
Е2
1:5

Бомбардиры внутри турнира

Азербайджан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Словакия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Суслов Томаш 1 0.33

Карточки

Азербайджан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Алиев Гисмат 0 1
Паскуаль Эдди 1 0
Салахлы Азер 1 0
Алмейда Ричард 1 0
Алескеров Намик 1 0
Гараев Гара 1 0
Гусейнов Джалал 1 0
Словакия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Куцка Юрай 1 0
Вайсс Владимир 1 0
Дуда Ондрей 1 0
Гараслин Лукаш 1 0
Алмаши Ладислав 1 0
Боженик Роберт 1 0

Голы по времени матча

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Азербайджан
(20 матчей)
5%
30%
65%
1 победа 6 ничьих 13 поражений
Беларусь - Азербайджан 0:0 Казахстан - Азербайджан 2:0 Азербайджан - Латвия 0:1 Мальта - Азербайджан 1:0
Азербайджан - Катар 2:2 Азербайджан - Люксембург 1:3 Сербия - Азербайджан 3:1 Азербайджан - Ирландия 0:3 Азербайджан - Португалия 0:3 Ирландия - Азербайджан 1:1 Люксембург - Азербайджан 2:1 Молдова - Азербайджан 1:0 Беларусь - Азербайджан 1:2 Турция - Азербайджан 2:1 Азербайджан - Сербия 1:2 Катар - Азербайджан 2:1 Португалия - Азербайджан 1:0 Люксембург - Азербайджан 0:0 Азербайджан - Черногория 0:0 Словения - Азербайджан 0:0
Словакия
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Словакия - Казахстан 0:1 Беларусь - Словакия 0:1 Финляндия - Словакия 0:2 Норвегия - Словакия 2:0
Мальта - Словакия 0:6 Словакия - Словения 2:2 Хорватия - Словакия 2:2 РОССИЯ - Словакия 1:0 Словакия - Кипр 2:0 Словакия - Хорватия 0:1 Словения - Словакия 1:1 Словакия - Испания 0:5 Швеция - Словакия 1:0 Польша - Словакия 1:2 Австрия - Словакия 0:0 Словакия - Болгария 1:1 Словакия - РОССИЯ 2:1 Словакия - Мальта 2:2 Кипр - Словакия 0:0 Чехия - Словакия 2:0

Лига C. Группа 3

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Казахстан 2 2 0 0 3 - 0 6
2. Словакия 0:0 3 1 1 1 1 - 1 4
3. Азербайджан 0:0 3 0 2 1 0 - 2 2
4. Беларусь 2 0 1 1 0 - 1 1

Лига C. Группа 3

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Казахстан 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Азербайджан 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
3. Беларусь 2 0 1 1 0 - 1 1
4. Словакия 0:0 1 0 0 1 0 - 1 0

Лига C. Группа 3

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Словакия 0:0 2 1 1 0 1 - 0 4
2. Казахстан 1 1 0 0 1 - 0 3
3. Азербайджан 0:0 2 0 1 1 0 - 2 1
4. Беларусь 0 0 0 0 0 - 0 0
  • Второй тайм
  • 50'
    Де Марко с левого фланга выполнил неудачную подачу в центр к линии вратарской, Магомедалиев грамотно сыграл на выходе и намертво поймал мяч. 
  • 49'
    Де Марко из центра поля выполнил заброс к левому углу штрафной площади на Суслова, Медведев за счёт грамотной позиции спокойно перехватил мяч. 
  • 48'
    Сразу же игроки сборной Азербайджана попытались сыграть в высоком прессинге Родака, но голкипер сборной Словакии сыграл без ошибок и спокойно выбил мяч в центр поля. 
  • Замена
    47'
    В составе сборной Азербайджана после перерыва произошла замена. Вместо Рената Дадашова на поле вышел Махир Эмрели. 
  • Второй тайм начался
    46'
    Начинается второй тайм. Посмотрим, что сейчас придумают сборные Азербайджана и Словакии, чтобы открыть счёт в этом матче. В такой напряжённой игре и один забитый гол может решить судьбу встречи, а поэтому очень важно забить первым. 
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Звучит свисток на перерыв. По итогам первого тайма сборные Азербайджана и Словакии не смогли порадовать нас забитыми мячами. В целом, команды показали относительно неплохой футбол в силу своих возможностей, но, видно, что в атаке не хватает хороших форвардов, а поэтому сегодня и такой скромный результат. 
  • Фол, нарушение
    45'
    Де Марко в борьбе за верховой мяч на половине поля соперника нарушил правила против Махмудова. 
  • Дополнительное время
    45'
    Одну минуту добавил Донатас Румшас к основному времени первого тайма. 
  • Угловой
    45'
    Алмейда с углового выполнил подачу в центр к линии вратарской, Мустафазаде в борьбе за верховой мяч нарушил правила против Родака, который сыграл на выходе. 
  • 45'
    Шейдаев теперь уже при входе в штрафную площадь по правой половине поля отыгрался с Махмудовым, но затем Вальент грамотно сыграл в подкате и выбил мяч на угловой. 
  • 44'
    Шейдаев сместился в центр с правого фланга и от линии штрафной площади Рамиль пробил по воротам, мяч попал в Шатку. 
  • 43'
    Руснак вошёл в штрафную площадь с правого фланга, но затем Альберт выполнил совсем неудачный прострел на левый угол штрафной, мяч улетел в аут. 
  • Судья
    42'
    Салахлы с левого фланга выполнил заброс на левый угол штрафной площади, Махмудов зацепился за мяч и пяткой выполнил передачу к левому углу вратарской, Дадашов в борьбе с Грошовски оказался на газоне, Донатас Румшас показал, что нужно играть дальше. 
  • Угловой
    41'
    Руснак с углового выполнил подачу в радиус штрафной площади, Грошовски в касание пробил по воротам, мяч полетел слишком высоко. 
  • 40'
    Гараслин попытался войти в штрафную площадь с левого фланга, Мустафазаде грамотно сыграл в подкате и выбил мяч на угловой. 
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    • Угловой
      39'
      Суслов с углового выполнил подачу на дальний угол вратарской, Гараслин в касание теперь уже пробил в ближний угол ворот, мяч попал в сетку с внешней стороны. 
    • Опасный момент
      38'
      Руснак вошёл в штрафную площадь по левой половине поля, затем Альберт пяткой выполнил пас чуть назад на Гараслина, Лукаш в касание пробил в правый угол ворот, Магомедалиев в прыжке перевёл мяч на угловой. 
    • 37'
      Махмудов грамотно сыграл в подкате на левом фланге и не дал тем самым развить де Марко очередную атаку. 
    • 36'
      Пекарик с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч. 
    • Фол, нарушение
      35'
      Вальент в борьбе за верховой мяч в центре поля нарушил правила против Дадашова. 
    • Офсайд
      34'
      Де Марко совершил рывок вперёд по левому флангу и затем выполнил подачу в центр штрафной площади, Стрелец оказался в офсайде. 
    • Фол, нарушение
      33'
      Салахлы в центре поля нарушил правила против Шатки. Игроки сборной Словакии не стали торопиться при розыгрыше мяча. 
    • Судья
      32'
      С правой половины поля последовала подача на левый угол штрафной площади, Хагверди головой сбросил мяч в центр штрафной площади, Дадашов в касание попытался "проткнуть" мяч мимо Родака, который играл на выходе, Марек спас свою команду, а затем голкипер сборной Словакии грамотно бросился в ноги Салахлы, который нарисовал падение и фол со стороны голкипера. Донатас Румшас показал, что никакого пенальти не будет, но жёлтую карточку за симуляцию показывать также не стал. 
    • 31'
      Махмудов с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, теперь уже Вальент головой выбил мяч за пределы штрафной площади. 
    • Угловой
      30'
      На этот раз Алмейда с углового выполнил подачу на ближний угол вратарской, де Марко спокойно выбил мяч на правый фланг. 
    • 29'
      Шейдаев совершил рывок вперёд по правому флангу и затем выполнил прострел в штрафную площадь, мяч попал в Вальента и ушёл на очередной угловой. 
    • Угловой
      28'
      Махмудов с углового выполнил подачу к дальнему углу вратарской, Родак сыграл на выходе и кулаком выбил мяч за пределы штрафной площади. 
    • 27'
      Салахлы на левом фланге перехватил мяч у Шатки, далее последовал обыгрыш Пекарина, затем Азер ушёл к лицевой линии поля и выполнил прострел в центр штрафной площади, Махмудов в касание пробил по воротам, де Марко грамотно подставил ногу, мяч ушёл на угловой. 
    • 26'
      Родак попал под прессинг в своей штрафной площади, но всё же Марек сыграл надёжно и выбил мяч на левую половину поля на своего партнёра по команде. 
    • Офсайд
      25'
      Стрелец из центра поля выполнил передачу на ход Гараслину по левому флангу, Лукаш забрался в небольшой офсайд. 
    • Фол, нарушение
      24'
      Теперь уже Стрелец в центре поля нарушил правила против Паскуаля. На этот раз игроки сборной Азербайджана довольно долго разыгрывали стандарт. 
    • Фол, нарушение
      23'
      Де Марко на половине поля сборной Азербайджана нарушил правила против Махмудова. Хозяева поля довольно быстро разыграли стандарт. 
    • Штанга
      22'
      Суслов с углового выполнил подачу на ближний угол вратарской, Стрелец головой пробил в ближний угол ворот, перекладина спасла Азербайджан от пропущенного мяча. 
    • 21'
      Гараслин неплохо поработал на левом фланге у штрафной площади сборной Азербайджана, Лукаш в итоге заработал угловой для своей команды. 
    • Желтая карточка
      20'
      Полузащитник сборной Азербайджана Ричард Алмейда получил жёлтую карточку за грубую игру в центре поля против Лоботки. 
    • 19'
      Суслов немного сместился в центр с правой половины поля, а затем Томаш пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч полетел не очень сильно, Магомедалиев сыграл надёжно и намертво поймал его. 
    • 18'
      Де Марко разогнал атаку по левой половине поля, но затем у Марко не получилась проникающая передача на левый угол штрафной площади. 
    • 17'
      Суслов с правого фланга под давлением соперника выполнил неудачную подачу в штрафную площадь, мяч свалился с ноги у Томаша и улетел за лицевую линию поля. 
    • Судья
      16'
      Грошовски при входе в штрафную площадь по правой половине поля отыгрался с Сусловым, который был на правом фланге, затем Патрик в борьбе с соперником оказался на газоне, Донатас Румшас показал, что нужно играть дальше. 
    • Опасный момент
      15'
      Руснак со стандарта пробил в левый угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой. 
    • Фол, нарушение
      14'
      Паскуаль на своей половине поля нарушил правила против Лоботки. Игроки сборной Словакии заработали довольно опасный стандарт. 
    • 13'
      Де Марко прошёл вперёд по левому флангу и затем выполнил подачу на правый угол штрафной площади, Салахлы головой выбил мяч подальше от своих ворот. 
    • 12'
      Шейдаев совершил рывок вперёд по левому флангу и затем выполнил прострел к линии вратарской, никого из партнёров по команде там не оказалось. 
    • 11'
      Суслов с правого фланга вошёл в штрафную площадь и выполнил подачу к левому углу вратарской, Медведев оказался первым на мяче и выбил его в аут. 
    • Угловой
      10'
      Игроки сборной Словакии быстро разыграли корнер между собой, далее последовала подача с левого фланга к правому углу штрафной площади, игроки сборной Азербайджана сыграли внимательно и выбили мяч в сторону от своих владений. 
    • Опасный момент
      9'
      Грошовски плотно пробил в левый угол ворот с дальней дистанции, Магомедалиев в прыжке перевёл мяч на угловой. 
    • Фол, нарушение
      8'
      Стрелец активно пошёл в борьбу за мяч на левой половине поля у линии штрафной площади сборной Азербайджана, правила были нарушены против Медведева. 
    • 7'
      Из центра поля последовал слишком сильный заброс на ход Суслову по правому флангу, мяч в итоге улетел в аут. 
    • 6'
      Игроки сборной Азербайджана сразу же попытались провести контратаку, но первая попытка у хозяев поля вышла неудачной. 
    • 5'
      Де Марко пробил по воротам с левой половины поля из-за пределов штрафной площади, мяч попал в защитника сборной Азербайджана. 
    • Фол, нарушение
      4'
      Стрелец перестарался в борьбе за мяч на половине поля сборной Азербайджана, правила были нарушены против Медведева. 
    • Опасный момент
      3'
      Де Марко с левой половины поля выполнил подачу на дальний угол штрафной площади, Суслов в касание пробил в ближний угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой. 
    • 2'
      Пекарик попытался войти в штрафную площадь по правому флангу, но под давлением нескольких соперников Петер потерял мяч. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. Сегодня нас ждёт очень интересное противостояние и битва за очки. Словакии обязательно нужно в Баку набирать три очка, чтобы догнать Казахстан, а Азербайджану нужно набирать хоть какие-то очки, чтобы не осесть на последнем месте в группе. 
    • До матча
    • Рассудит этот матч бригада арбитров из Литвы во главе с Донатасом Румшасом. Помогать ему на бровках будут Александр Радиус и Довидас Сужеделис. Резервным арбитром на этот матч назначен Робертас Валиконис. За VAR будут отвечать Андрис Трейманис из Латвии и Даниэле Киффи из Италии. 
    • Доброго времени суток, дорогие друзья! Приветствуем вам на матче третьего тура группового этапа Лиги наций УЕФА между сборными Азербайджана и Словакии, которые выступают в третьей группе Лиги С. Вместе с вами за ходом этой встречи наблюдать буду я, Михаил Бугров. 
      • Прогнозы 138
      Азербайджан 10.9% (15)
      X 11.6% (16)
      Словакия 77.5% (107)
      Все прогнозы
      Прогноз на матч от Liveresult
      Лучшие коэффициенты
      Азербайджан
      Ничья
      Словакия
      5.65
      4.30
      2.07
      Все Коэффициенты
      Новости
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      19'
      Алмейда Ричард получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Dalga Arena, Baku. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Где смотреть матч Азербайджан 0:0 Словакия онлайн

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    Прогнозы на матч Азербайджан 0:0 Словакия

    Исход игры
    Азербайджан
    10.9% (15)
    Ничья
    11.6% (16)
    Словакия
    77.5% (107)
    Тотал 2.5
    Больше
    33.04% (38)
    Меньше
    66.96% (77)
    Обе команды забьют
    Да
    43.48% (50)
    Нет
    56.52% (65)
    Популярный счёт
    0:1 Словакия
    32.6% (45)
    1:2 Словакия
    21% (29)
    0:2 Словакия
    11.6% (16)
    1:1 Ничья
    10.1% (14)
    2:1 Азербайджан
    3.6% (5)
    0:3 Словакия
    1.4% (2)
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    Азербайджан
    Словакия
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