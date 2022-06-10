Начинается второй тайм. Посмотрим, что сейчас придумают сборные Азербайджана и Словакии, чтобы открыть счёт в этом матче. В такой напряжённой игре и один забитый гол может решить судьбу встречи, а поэтому очень важно забить первым.

В составе сборной Азербайджана после перерыва произошла замена. Вместо Рената Дадашова на поле вышел Махир Эмрели.

Сразу же игроки сборной Азербайджана попытались сыграть в высоком прессинге Родака, но голкипер сборной Словакии сыграл без ошибок и спокойно выбил мяч в центр поля.

Де Марко из центра поля выполнил заброс к левому углу штрафной площади на Суслова, Медведев за счёт грамотной позиции спокойно перехватил мяч.

Де Марко с левого фланга выполнил неудачную подачу в центр к линии вратарской, Магомедалиев грамотно сыграл на выходе и намертво поймал мяч.

Де Марко в борьбе за верховой мяч на половине поля соперника нарушил правила против Махмудова.

Звучит свисток на перерыв. По итогам первого тайма сборные Азербайджана и Словакии не смогли порадовать нас забитыми мячами. В целом, команды показали относительно неплохой футбол в силу своих возможностей, но, видно, что в атаке не хватает хороших форвардов, а поэтому сегодня и такой скромный результат.

Гараслин попытался войти в штрафную площадь с левого фланга, Мустафазаде грамотно сыграл в подкате и выбил мяч на угловой.

Руснак с углового выполнил подачу в радиус штрафной площади, Грошовски в касание пробил по воротам, мяч полетел слишком высоко.

Салахлы с левого фланга выполнил заброс на левый угол штрафной площади, Махмудов зацепился за мяч и пяткой выполнил передачу к левому углу вратарской, Дадашов в борьбе с Грошовски оказался на газоне, Донатас Румшас показал, что нужно играть дальше.

Руснак вошёл в штрафную площадь с правого фланга, но затем Альберт выполнил совсем неудачный прострел на левый угол штрафной, мяч улетел в аут.

Шейдаев сместился в центр с правого фланга и от линии штрафной площади Рамиль пробил по воротам, мяч попал в Шатку.

Шейдаев теперь уже при входе в штрафную площадь по правой половине поля отыгрался с Махмудовым, но затем Вальент грамотно сыграл в подкате и выбил мяч на угловой.

Алмейда с углового выполнил подачу в центр к линии вратарской, Мустафазаде в борьбе за верховой мяч нарушил правила против Родака, который сыграл на выходе.

Одну минуту добавил Донатас Румшас к основному времени первого тайма.

На этот раз Алмейда с углового выполнил подачу на ближний угол вратарской, де Марко спокойно выбил мяч на правый фланг.

Махмудов с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, теперь уже Вальент головой выбил мяч за пределы штрафной площади.

С правой половины поля последовала подача на левый угол штрафной площади, Хагверди головой сбросил мяч в центр штрафной площади, Дадашов в касание попытался "проткнуть" мяч мимо Родака, который играл на выходе, Марек спас свою команду, а затем голкипер сборной Словакии грамотно бросился в ноги Салахлы, который нарисовал падение и фол со стороны голкипера. Донатас Румшас показал, что никакого пенальти не будет, но жёлтую карточку за симуляцию показывать также не стал.

Салахлы в центре поля нарушил правила против Шатки. Игроки сборной Словакии не стали торопиться при розыгрыше мяча.

Де Марко совершил рывок вперёд по левому флангу и затем выполнил подачу в центр штрафной площади, Стрелец оказался в офсайде.

Вальент в борьбе за верховой мяч в центре поля нарушил правила против Дадашова.

Пекарик с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч.

Махмудов грамотно сыграл в подкате на левом фланге и не дал тем самым развить де Марко очередную атаку.

Руснак вошёл в штрафную площадь по левой половине поля, затем Альберт пяткой выполнил пас чуть назад на Гараслина, Лукаш в касание пробил в правый угол ворот, Магомедалиев в прыжке перевёл мяч на угловой.

Суслов с углового выполнил подачу на дальний угол вратарской, Гараслин в касание теперь уже пробил в ближний угол ворот, мяч попал в сетку с внешней стороны.

29' Шейдаев совершил рывок вперёд по правому флангу и затем выполнил прострел в штрафную площадь, мяч попал в Вальента и ушёл на очередной угловой.

28' Махмудов с углового выполнил подачу к дальнему углу вратарской, Родак сыграл на выходе и кулаком выбил мяч за пределы штрафной площади.

27' Салахлы на левом фланге перехватил мяч у Шатки, далее последовал обыгрыш Пекарина, затем Азер ушёл к лицевой линии поля и выполнил прострел в центр штрафной площади, Махмудов в касание пробил по воротам, де Марко грамотно подставил ногу, мяч ушёл на угловой.

26' Родак попал под прессинг в своей штрафной площади, но всё же Марек сыграл надёжно и выбил мяч на левую половину поля на своего партнёра по команде.

25' Стрелец из центра поля выполнил передачу на ход Гараслину по левому флангу, Лукаш забрался в небольшой офсайд.

24' Теперь уже Стрелец в центре поля нарушил правила против Паскуаля. На этот раз игроки сборной Азербайджана довольно долго разыгрывали стандарт.

23' Де Марко на половине поля сборной Азербайджана нарушил правила против Махмудова. Хозяева поля довольно быстро разыграли стандарт.

22' Суслов с углового выполнил подачу на ближний угол вратарской, Стрелец головой пробил в ближний угол ворот, перекладина спасла Азербайджан от пропущенного мяча.

21' Гараслин неплохо поработал на левом фланге у штрафной площади сборной Азербайджана, Лукаш в итоге заработал угловой для своей команды.

20' Полузащитник сборной Азербайджана Ричард Алмейда получил жёлтую карточку за грубую игру в центре поля против Лоботки.

19' Суслов немного сместился в центр с правой половины поля, а затем Томаш пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч полетел не очень сильно, Магомедалиев сыграл надёжно и намертво поймал его.

18' Де Марко разогнал атаку по левой половине поля, но затем у Марко не получилась проникающая передача на левый угол штрафной площади.

17' Суслов с правого фланга под давлением соперника выполнил неудачную подачу в штрафную площадь, мяч свалился с ноги у Томаша и улетел за лицевую линию поля.

16' Грошовски при входе в штрафную площадь по правой половине поля отыгрался с Сусловым, который был на правом фланге, затем Патрик в борьбе с соперником оказался на газоне, Донатас Румшас показал, что нужно играть дальше.

15' Руснак со стандарта пробил в левый угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой.

14' Паскуаль на своей половине поля нарушил правила против Лоботки. Игроки сборной Словакии заработали довольно опасный стандарт.

13' Де Марко прошёл вперёд по левому флангу и затем выполнил подачу на правый угол штрафной площади, Салахлы головой выбил мяч подальше от своих ворот.

12' Шейдаев совершил рывок вперёд по левому флангу и затем выполнил прострел к линии вратарской, никого из партнёров по команде там не оказалось.

11' Суслов с правого фланга вошёл в штрафную площадь и выполнил подачу к левому углу вратарской, Медведев оказался первым на мяче и выбил его в аут.

10' Игроки сборной Словакии быстро разыграли корнер между собой, далее последовала подача с левого фланга к правому углу штрафной площади, игроки сборной Азербайджана сыграли внимательно и выбили мяч в сторону от своих владений.

9' Грошовски плотно пробил в левый угол ворот с дальней дистанции, Магомедалиев в прыжке перевёл мяч на угловой.

8' Стрелец активно пошёл в борьбу за мяч на левой половине поля у линии штрафной площади сборной Азербайджана, правила были нарушены против Медведева.

7' Из центра поля последовал слишком сильный заброс на ход Суслову по правому флангу, мяч в итоге улетел в аут.

6' Игроки сборной Азербайджана сразу же попытались провести контратаку, но первая попытка у хозяев поля вышла неудачной.

5' Де Марко пробил по воротам с левой половины поля из-за пределов штрафной площади, мяч попал в защитника сборной Азербайджана.

4' Стрелец перестарался в борьбе за мяч на половине поля сборной Азербайджана, правила были нарушены против Медведева.

3' Де Марко с левой половины поля выполнил подачу на дальний угол штрафной площади, Суслов в касание пробил в ближний угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой.

2' Пекарик попытался войти в штрафную площадь по правому флангу, но под давлением нескольких соперников Петер потерял мяч.