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Лига наций УЕФА

2022

Стадион:
Азербайджан
FIFA #119
 
Позже
Словакия
FIFA #40
Прогнозы 34
Азербайджан 5.9% (2)
X 14.7% (5)
Словакия 79.4% (27)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Азербайджан
Ничья
Словакия
5.50
5.40
1.82
Все Коэффициенты

История личных встреч

Азербайджан
Словакия

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

История матчей

Е2
2:0
Е2
1:5

Бомбардиры внутри турнира

Азербайджан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Словакия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Суслов Томаш 1 0.5

Карточки

Азербайджан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Алиев Гисмат 0 1
Паскуаль Эдди 1 0
Салахлы Азер 1 0
Алескеров Намик 1 0
Гараев Гара 1 0
Гусейнов Джалал 1 0
Словакия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Куцка Юрай 1 0
Вайсс Владимир 1 0
Дуда Ондрей 1 0
Гараслин Лукаш 1 0
Алмаши Ладислав 1 0
Боженик Роберт 1 0

Голы по времени матча

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Азербайджан
(20 матчей)
5%
30%
65%
1 победа 6 ничьих 13 поражений
Беларусь - Азербайджан 0:0 Казахстан - Азербайджан 2:0 Азербайджан - Латвия 0:1 Мальта - Азербайджан 1:0
Азербайджан - Катар 2:2 Азербайджан - Люксембург 1:3 Сербия - Азербайджан 3:1 Азербайджан - Ирландия 0:3 Азербайджан - Португалия 0:3 Ирландия - Азербайджан 1:1 Люксембург - Азербайджан 2:1 Молдова - Азербайджан 1:0 Беларусь - Азербайджан 1:2 Турция - Азербайджан 2:1 Азербайджан - Сербия 1:2 Катар - Азербайджан 2:1 Португалия - Азербайджан 1:0 Люксембург - Азербайджан 0:0 Азербайджан - Черногория 0:0 Словения - Азербайджан 0:0
Словакия
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Словакия - Казахстан 0:1 Беларусь - Словакия 0:1 Финляндия - Словакия 0:2 Норвегия - Словакия 2:0
Мальта - Словакия 0:6 Словакия - Словения 2:2 Хорватия - Словакия 2:2 РОССИЯ - Словакия 1:0 Словакия - Кипр 2:0 Словакия - Хорватия 0:1 Словения - Словакия 1:1 Словакия - Испания 0:5 Швеция - Словакия 1:0 Польша - Словакия 1:2 Австрия - Словакия 0:0 Словакия - Болгария 1:1 Словакия - РОССИЯ 2:1 Словакия - Мальта 2:2 Кипр - Словакия 0:0 Чехия - Словакия 2:0

Лига C. Группа 3

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Казахстан 2 2 0 0 3 - 0 6
2. Словакия 2 1 0 1 1 - 1 3
3. Беларусь 2 0 1 1 0 - 1 1
4. Азербайджан 2 0 1 1 0 - 2 1

Лига C. Группа 3

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Казахстан 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Беларусь 2 0 1 1 0 - 1 1
3. Азербайджан 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Словакия 1 0 0 1 0 - 1 0

Лига C. Группа 3

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Казахстан 1 1 0 0 1 - 0 3
2. Словакия 1 1 0 0 1 - 0 3
3. Азербайджан 2 0 1 1 0 - 2 1
4. Беларусь 0 0 0 0 0 - 0 0
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Азербайджан - Словакия от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 10 июня 2022, осталось 2 дня 13 часов 59 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 34
    Азербайджан 5.9% (2)
    X 14.7% (5)
    Словакия 79.4% (27)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Азербайджан
    Ничья
    Словакия
    5.50
    5.40
    1.82
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Азербайджан - Словакия онлайн

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    Прогнозы на матч Азербайджан - Словакия

    Исход игры
    Азербайджан
    5.9% (2)
    Ничья
    14.7% (5)
    Словакия
    79.4% (27)
    Тотал 2.5
    Больше
    41.18% (14)
    Меньше
    58.82% (20)
    Обе команды забьют
    Да
    50% (17)
    Нет
    50% (17)
    Популярный счёт
    1:2 Словакия
    29.4% (10)
    0:1 Словакия
    26.5% (9)
    0:2 Словакия
    20.6% (7)
    1:1 Ничья
    11.8% (4)
    2:1 Азербайджан
    5.9% (2)
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    Азербайджан
    Словакия
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