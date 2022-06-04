Стадион: Далга Арена
Позже
История личных встреч
Азербайджан
Словакия
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Азербайджан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Словакия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Суслов Томаш
|1
|0.5
Карточки
Азербайджан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Алиев Гисмат
|0
|1
|Паскуаль Эдди
|1
|0
|Салахлы Азер
|1
|0
|Алескеров Намик
|1
|0
|Гараев Гара
|1
|0
|Гусейнов Джалал
|1
|0
Словакия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Куцка Юрай
|1
|0
|Вайсс Владимир
|1
|0
|Дуда Ондрей
|1
|0
|Гараслин Лукаш
|1
|0
|Алмаши Ладислав
|1
|0
|Боженик Роберт
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
1
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
1
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Азербайджан
(20 матчей)
5%
30%
65%
1 победа 6 ничьих 13 поражений
Беларусь - Азербайджан 0:0 Казахстан - Азербайджан 2:0 Азербайджан - Латвия 0:1 Мальта - Азербайджан 1:0
Азербайджан - Катар 2:2 Азербайджан - Люксембург 1:3 Сербия - Азербайджан 3:1 Азербайджан - Ирландия 0:3 Азербайджан - Португалия 0:3 Ирландия - Азербайджан 1:1 Люксембург - Азербайджан 2:1 Молдова - Азербайджан 1:0 Беларусь - Азербайджан 1:2 Турция - Азербайджан 2:1 Азербайджан - Сербия 1:2 Катар - Азербайджан 2:1 Португалия - Азербайджан 1:0 Люксембург - Азербайджан 0:0 Азербайджан - Черногория 0:0 Словения - Азербайджан 0:0
Словакия
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Словакия - Казахстан 0:1 Беларусь - Словакия 0:1 Финляндия - Словакия 0:2 Норвегия - Словакия 2:0
Мальта - Словакия 0:6 Словакия - Словения 2:2 Хорватия - Словакия 2:2 РОССИЯ - Словакия 1:0 Словакия - Кипр 2:0 Словакия - Хорватия 0:1 Словения - Словакия 1:1 Словакия - Испания 0:5 Швеция - Словакия 1:0 Польша - Словакия 1:2 Австрия - Словакия 0:0 Словакия - Болгария 1:1 Словакия - РОССИЯ 2:1 Словакия - Мальта 2:2 Кипр - Словакия 0:0 Чехия - Словакия 2:0
Лига C. Группа 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Казахстан
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|2.
|Словакия
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|3.
|Беларусь
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|4.
|Азербайджан
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
Лига C. Группа 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Казахстан
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|Беларусь
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|3.
|Азербайджан
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Словакия
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
Лига C. Группа 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Казахстан
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|2.
|Словакия
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|Азербайджан
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|4.
|Беларусь
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Прогнозы на матч Азербайджан - Словакия
Исход игры
Азербайджан
5.9% (2)
Ничья
14.7% (5)
Словакия
79.4% (27)
Тотал 2.5
Больше
41.18% (14)
Меньше
58.82% (20)
Обе команды забьют
Да
50% (17)
Нет
50% (17)
Популярный счёт
1:2 Словакия
29.4% (10)
0:1 Словакия
26.5% (9)
0:2 Словакия
20.6% (7)
1:1 Ничья
11.8% (4)
2:1 Азербайджан
5.9% (2)
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