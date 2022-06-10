Стадион: Arena Kombetare
0'
9' Желтая карточкаАбраши Амир
17' Желтая карточкаКарзев Эден
Ход матча
9'
17'
20'
20'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
1 Удары по воротам 2
-
1 Удары в створ 0
-
5 Угловые 1
-
1 Офсайды 0
-
5 Нарушения правил 7
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
55 Владение мячом, % 45
Владение мячом
22
Абраши
Амир
11
Узуни
Мюрто
20
Карзев
Эден
19
Абада
Лиэль
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Абраши АмирПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Узуни МюртоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
13 Михай ЭнеаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Балай БекимНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Рейя Эдуардо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Карзев ЭденПолузащитник
-
19 Абада ЛиэльНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Глазер ОмриВратарь
-
12 Менахем СунЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Сафури РамизПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Даббур МунасНападающий
-
15 Хазиза ДолевНападающий
-
21 Барибо ТайНападающий
-
-
Главный тренер: Хазан Алон
История личных встреч
Албания
Израиль
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
4 матча
50%
50%
2 победы 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы
Второй тайм
50%
50%
2 победы 0 ничьих 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Албания
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сулейманов Таулан
|1
|0.5
Израиль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вайссман Шон
|1
|0.5
|Абада Лиэль
|1
|0.5
|Манор Соломон
|0
|0
|Лайднер Дорон
|0
|0
Карточки
Албания
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Абраши Амир
|1
|0
|Балью Иван
|1
|0
Израиль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Карзев Эден
|2
|0
Голы по времени матча
Забито
1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
100%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
100%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Албания
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Исландия - Албания 1:1 Албания - Грузия 0:0 Испания - Албания 2:1 Албания - Андорра 1:0
Англия - Албания 5:0 Албания - Польша 0:1 Венгрия - Албания 0:1 Албания - Сан-Марино 5:0 Албания - Венгрия 1:0 Польша - Албания 4:1 Чехия - Албания 3:1 Уэльс - Албания 0:0 Сан-Марино - Албания 0:2 Албания - Англия 0:2 Андорра - Албания 0:1 Албания - Беларусь 3:2 Албания - Казахстан 3:1 Албания - Косово 2:1 Литва - Албания 0:0 Казахстан - Албания 0:0
Израиль
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Израиль - Исландия 2:2 Израиль - Румыния 2:2 Германия - Израиль 2:0 Израиль - Фарерские острова 3:2
Австрия - Израиль 4:2 Израиль - Молдова 2:1 Шотландия - Израиль 3:2 Дания - Израиль 5:0 Израиль - Австрия 5:2 Фарерские острова - Израиль 0:4 Португалия - Израиль 4:0 Черногория - Израиль 1:3 Молдова - Израиль 1:4 Израиль - Шотландия 1:1 Израиль - Дания 0:2 Израиль - Шотландия 1:0 Чехия - Израиль 1:0 Словакия - Израиль 2:3 Израиль - Чехия 1:2 Шотландия - Израиль 0:0
Лига B. Группа 2
Лига B. Группа 2
Прогнозы на матч Албания 0:0 Израиль
Исход игры
Албания
35.7% (46)
Ничья
42.6% (55)
Израиль
21.7% (28)
Тотал 2.5
Больше
32.2% (38)
Меньше
67.8% (80)
Обе команды забьют
Да
72.03% (85)
Нет
27.97% (33)
Популярный счёт
1:1 Ничья
36.4% (47)
1:0 Албания
17.1% (22)
2:1 Албания
13.2% (17)
1:2 Израиль
12.4% (16)
0:1 Израиль
5.4% (7)
1:3 Израиль
1.6% (2)
2:0 Албания
1.6% (2)
2:2 Ничья
1.6% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!