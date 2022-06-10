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Лига наций УЕФА

2022

Стадион:
Албания
FIFA #63
0:0
Первый тайм: 44'
Израиль
FIFA #80
0'
9' Желтая карточка
Абраши Амир
17' Желтая карточка
Карзев Эден
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Витор Мигел
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Витор Мигел

Ход матча

9'
Абраши Амир
 
17'
 
Карзев Эден
20'
 
Витор Мигел
20'
 
Витор Мигел

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 2
  • 1 Удары в створ 0
  • 5 Угловые 1
  • 1 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 7
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 55 Владение мячом, % 45

Владение мячом

Прогнозы 129
Албания 35.7% (46)
X 42.6% (55)
Израиль 21.7% (28)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Албания
Ничья
Израиль
2.27
3.35
3.74
Все Коэффициенты
Новости
1
Бериша
Этрит
5
Весели
Фредерик
18
Исмайли
Ардиан
6
Джимсити
Берат
2
Балью
Иван
22
Абраши
Амир
10
Байрами
Недим
14
Аслани
Кристьян
4
Хюсай
Эльсейд
11
Узуни
Мюрто
9
Броя
Армандо
18
Марсиано
Офир
2
Даса
Элазар
4
Витор
Мигел
3
Гольдберг
Шон
14
Лайднер
Дорон
8
Перец
Дор
13
Джабер
Махмуд
20
Карзев
Эден
19
Абада
Лиэль
9
Вайссман
Шон
11
Манор
Соломон
Албания
3-5-2
Израиль
4-3-3

История личных встреч

Албания
Израиль

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

4 матча

50%
50%
2 победы 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы

Второй тайм

50%
50%
2 победы 0 ничьих 2 победы

История матчей

ЛНУ
2:0
ЛНУ
1:0
ОМЧ2Е
0:3
ОМЧ2Е
0:3

Бомбардиры внутри турнира

Албания
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сулейманов Таулан 1 0.5
Израиль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вайссман Шон 1 0.5
Абада Лиэль 1 0.5
Манор Соломон 0 0
Лайднер Дорон 0 0

Карточки

Албания
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Абраши Амир 1 0
Балью Иван 1 0
Израиль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Карзев Эден 2 0

Голы по времени матча

Забито

1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
100%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
100%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Албания
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Исландия - Албания 1:1 Албания - Грузия 0:0 Испания - Албания 2:1 Албания - Андорра 1:0
Англия - Албания 5:0 Албания - Польша 0:1 Венгрия - Албания 0:1 Албания - Сан-Марино 5:0 Албания - Венгрия 1:0 Польша - Албания 4:1 Чехия - Албания 3:1 Уэльс - Албания 0:0 Сан-Марино - Албания 0:2 Албания - Англия 0:2 Андорра - Албания 0:1 Албания - Беларусь 3:2 Албания - Казахстан 3:1 Албания - Косово 2:1 Литва - Албания 0:0 Казахстан - Албания 0:0
Израиль
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Израиль - Исландия 2:2 Израиль - Румыния 2:2 Германия - Израиль 2:0 Израиль - Фарерские острова 3:2
Австрия - Израиль 4:2 Израиль - Молдова 2:1 Шотландия - Израиль 3:2 Дания - Израиль 5:0 Израиль - Австрия 5:2 Фарерские острова - Израиль 0:4 Португалия - Израиль 4:0 Черногория - Израиль 1:3 Молдова - Израиль 1:4 Израиль - Шотландия 1:1 Израиль - Дания 0:2 Израиль - Шотландия 1:0 Чехия - Израиль 1:0 Словакия - Израиль 2:3 Израиль - Чехия 1:2 Шотландия - Израиль 0:0

Лига B. Группа 2

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Исландия 2 0 2 0 3 - 3 2
2. Израиль 0:0 2 0 2 0 2 - 2 2
3. Албания 0:0 2 0 2 0 1 - 1 2
4. РОССИЯ 0 0 0 0 0 - 0 0

Лига B. Группа 2

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Исландия 1 0 1 0 1 - 1 1
2. Израиль 0:0 1 0 1 0 2 - 2 1
3. Албания 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
4. РОССИЯ 0 0 0 0 0 - 0 0

Лига B. Группа 2

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Исландия 1 0 1 0 2 - 2 1
2. Израиль 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
3. Албания 0:0 1 0 1 0 1 - 1 1
4. РОССИЯ 0 0 0 0 0 - 0 0
  • Первый тайм
  • 45'
    Исмайли на фланге выбил мяч у Манора.
  • 44'
    На навес Абады справа к дальней штанге никто из партнёров не откликнулся.
  • 43'
    Броя слева прорвался к воротам, где его удар заблокировал Даса. На подборе сыграл Аслани, пробивший с двадцати двух метров выше ворот.
  • 42'
    Прострел Дасы справа в штрафную площадь перехватил Джимсити.
  • 41'
    Карзев исполнил безадресный заброс вперёд на правый фланг.
  • 40'
    Навес Дасы справа в штрафную площадь не дошёл до партнёров.
  • Опасный момент
    39'
    Броя слева вышел к воротам и пробил в дальний угол. Марсиано успел выставить руки и отбить мяч.
  • 38'
    Заброс Балью по центру в штрафную площадь перехватил Лайднер.
  • 37'
    Байрами справа со штрафного навесил к дальней штанге, где мяч от ворот выбил Даса.
  • Угловой
    36'
    Байрами продолжает тренироваться в подачах от углового флага. Марсиано после подачи на выходе кулаками выбил мяч из штрафной площади.
  • Угловой
    35'
    Байрами от углового флага навесил на Джимсити, который головой пробил левее ворот.
  • Фол, нарушение
    34'
    Витор на чужой половине поля ударил по ногам Узуни.
  • Угловой
    32'
    Гости разыграли угловой удар. Перец слева навесил на Витора, который головой пробил рядом с дальней штангой.
  • 31'
    Манор справа навесил к дальней штанге, где Балью выбил мяч за пределы поля.
  • Угловой
    30'
    Следующая подача Байрами от углового флага опасной не получилась. гости выбили мяч из штрафной площади.
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    • Угловой
      29'
      Байрами от углового флага навесил на Исмайли, после удара головой которого от газона мяч пролетел в сантиметрах над перекладиной.
    • 28'
      Прострел Балью справа к воротам заблокировал Лайднер.
    • 26'
      Бериша вышел к линии штрафной площади и забрал мяч в руки после длинног8о заброса вперёд от Лайднера.
    • Видеоповтор
      25'
      После просмотра повтора Мартинш отменил пенальти и жёлтую карточку Витору. На картинке арбитр рассмотрел, что мяч сначала попал в руку Узуни.
    • Желтая карточка
      24'
      Витор получил жёлтую карточку.
    • Пенальти!
      23'
      Витор в штрафной площади сыграл рукой. Пенальти!
    • 22'
      Узуни оказался на газоне в штрафной площади соперников. Арбитр пенальти не поставил.
    • Судья
      21'
      Абраши попытался изобразить удар по лицу со стороны Переца, но арбитр не "купился" на явную провокацию со стороны албанского игрока.
    • 20'
      После навеса Байрами со штрафного Исмайли головой пробил левее ворот.
    • Желтая карточка
      19'
      Карзев за снос Брои получил жёлтую карточку. Тридцать два метра до ворот.
    • 18'
      Байрами справа со штрафного навесил на Весели, которому не удалось головой нанести удар в сторону ворот.
    • Фол, нарушение
      17'
      Карзев на фланге сбил Балью.
    • 16'
      Перец смог аккуратно отнять мяч у Аслани, который по центру рвался к штрафной площади гостей.
    • Фол, нарушение
      15'
      Перец у центрального круга нарушил правила.
    • Опасный момент
      14'
      Вайссман справа сместился немного к центру и с пятнадцати метров пробил рядом с дальней штангой.
    • Травма, повреждение
      12'
      Гольдбергу медики оказывают помощь. Небольшая пауза в матче.
    • Желтая карточка
      11'
      Абраши в центре поля наступил на ногу Гольдбергу и получил жёлтую карточку.
    • 10'
      Игроки уже промокли насквозь, но при этом газон сохраняет отличной состояние.
    • 9'
      Джабер помешал Исмайли сделать длинный заброс вперёд по правому флангу.
    • Угловой
      8'
      Байрами исполнил первый угловой удар в матче. Навес последовал в центр штрафной площади, где все игроки проскочили мимо мяча.
    • 7'
      Навес Переца слева в штрафную площадь перехватили соперники. На подборе сыграл Монор, но не смог обработать мокрый мяч.
    • 6'
      Непросто командам обращаться с мокрым мячом, который при касании газона норовит ускориться.
    • 5'
      Балью справа прокинул мяч мимо Лайднера, но выиграть забег у Дорона не смог.
    • 4'
      Команды обменялись длинными забросами вперёд, которые были перехвачены соперниками.
    • Дождь
      3'
      Матч начался под сильным дождём. Израильские игроки перед исполнением гимна сняли с себя куртки и укрыли детей, который располагались перед израильским флагом.
    • 2'
      Сборная Албании играет в бордовых футболках и чёрных трусах, сборная Израиля - в белых футболках и голубых трусах.
    • Первый тайм начался
      1'
      Стартовал матч на "Арене Комбетаре"!
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Arena Kombetare. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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    Прогнозы на матч Албания 0:0 Израиль

    Исход игры
    Албания
    35.7% (46)
    Ничья
    42.6% (55)
    Израиль
    21.7% (28)
    Тотал 2.5
    Больше
    32.2% (38)
    Меньше
    67.8% (80)
    Обе команды забьют
    Да
    72.03% (85)
    Нет
    27.97% (33)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    36.4% (47)
    1:0 Албания
    17.1% (22)
    2:1 Албания
    13.2% (17)
    1:2 Израиль
    12.4% (16)
    0:1 Израиль
    5.4% (7)
    1:3 Израиль
    1.6% (2)
    2:0 Албания
    1.6% (2)
    2:2 Ничья
    1.6% (2)
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    Албания
    Израиль
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