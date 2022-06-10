Броя слева вышел к воротам и пробил в дальний угол. Марсиано успел выставить руки и отбить мяч.

Навес Дасы справа в штрафную площадь не дошёл до партнёров.

Броя слева прорвался к воротам, где его удар заблокировал Даса. На подборе сыграл Аслани, пробивший с двадцати двух метров выше ворот.

На навес Абады справа к дальней штанге никто из партнёров не откликнулся.

Исмайли на фланге выбил мяч у Манора.

Следующая подача Байрами от углового флага опасной не получилась. гости выбили мяч из штрафной площади.

Манор справа навесил к дальней штанге, где Балью выбил мяч за пределы поля.

Гости разыграли угловой удар. Перец слева навесил на Витора, который головой пробил рядом с дальней штангой.

Витор на чужой половине поля ударил по ногам Узуни.

Байрами от углового флага навесил на Джимсити, который головой пробил левее ворот.

Байрами продолжает тренироваться в подачах от углового флага. Марсиано после подачи на выходе кулаками выбил мяч из штрафной площади.

Байрами справа со штрафного навесил к дальней штанге, где мяч от ворот выбил Даса.

Заброс Балью по центру в штрафную площадь перехватил Лайднер.

Карзев за снос Брои получил жёлтую карточку. Тридцать два метра до ворот.

После навеса Байрами со штрафного Исмайли головой пробил левее ворот.

Абраши попытался изобразить удар по лицу со стороны Переца, но арбитр не "купился" на явную провокацию со стороны албанского игрока.

Узуни оказался на газоне в штрафной площади соперников. Арбитр пенальти не поставил.

После просмотра повтора Мартинш отменил пенальти и жёлтую карточку Витору. На картинке арбитр рассмотрел, что мяч сначала попал в руку Узуни.

Бериша вышел к линии штрафной площади и забрал мяч в руки после длинног8о заброса вперёд от Лайднера.

Байрами от углового флага навесил на Исмайли, после удара головой которого от газона мяч пролетел в сантиметрах над перекладиной.

18' Байрами справа со штрафного навесил на Весели, которому не удалось головой нанести удар в сторону ворот.

17' Карзев на фланге сбил Балью.

16' Перец смог аккуратно отнять мяч у Аслани, который по центру рвался к штрафной площади гостей.

15' Перец у центрального круга нарушил правила.

14' Вайссман справа сместился немного к центру и с пятнадцати метров пробил рядом с дальней штангой.

12' Гольдбергу медики оказывают помощь. Небольшая пауза в матче.

11' Абраши в центре поля наступил на ногу Гольдбергу и получил жёлтую карточку.

10' Игроки уже промокли насквозь, но при этом газон сохраняет отличной состояние.

9' Джабер помешал Исмайли сделать длинный заброс вперёд по правому флангу.

8' Байрами исполнил первый угловой удар в матче. Навес последовал в центр штрафной площади, где все игроки проскочили мимо мяча.

7' Навес Переца слева в штрафную площадь перехватили соперники. На подборе сыграл Монор, но не смог обработать мокрый мяч.

6' Непросто командам обращаться с мокрым мячом, который при касании газона норовит ускориться.

5' Балью справа прокинул мяч мимо Лайднера, но выиграть забег у Дорона не смог.

4' Команды обменялись длинными забросами вперёд, которые были перехвачены соперниками.

3' Матч начался под сильным дождём. Израильские игроки перед исполнением гимна сняли с себя куртки и укрыли детей, который располагались перед израильским флагом.

2' Сборная Албании играет в бордовых футболках и чёрных трусах, сборная Израиля - в белых футболках и голубых трусах.