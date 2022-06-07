Стадион: Arena Kombetare
История личных встреч
Албания
Израиль
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
4 матча
50%
50%
2 победы 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы
Второй тайм
50%
50%
2 победы 0 ничьих 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Албания
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сулейманов Таулан
|1
|1
Израиль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вайссман Шон
|1
|1
|Абада Лиэль
|1
|1
|Манор Соломон
|0
|0
|Лайднер Дорон
|0
|0
Карточки
Албания
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Балью Иван
|1
|0
Израиль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Карзев Эден
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
100%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
100%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Албания
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Исландия - Албания 1:1 Албания - Грузия 0:0 Испания - Албания 2:1 Албания - Андорра 1:0
Англия - Албания 5:0 Албания - Польша 0:1 Венгрия - Албания 0:1 Албания - Сан-Марино 5:0 Албания - Венгрия 1:0 Польша - Албания 4:1 Чехия - Албания 3:1 Уэльс - Албания 0:0 Сан-Марино - Албания 0:2 Албания - Англия 0:2 Андорра - Албания 0:1 Албания - Беларусь 3:2 Албания - Казахстан 3:1 Албания - Косово 2:1 Литва - Албания 0:0 Казахстан - Албания 0:0
Израиль
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Израиль - Исландия 2:2 Израиль - Румыния 2:2 Германия - Израиль 2:0 Израиль - Фарерские острова 3:2
Австрия - Израиль 4:2 Израиль - Молдова 2:1 Шотландия - Израиль 3:2 Дания - Израиль 5:0 Израиль - Австрия 5:2 Фарерские острова - Израиль 0:4 Португалия - Израиль 4:0 Черногория - Израиль 1:3 Молдова - Израиль 1:4 Израиль - Шотландия 1:1 Израиль - Дания 0:2 Израиль - Шотландия 1:0 Чехия - Израиль 1:0 Словакия - Израиль 2:3 Израиль - Чехия 1:2 Шотландия - Израиль 0:0
Лига B. Группа 2
Лига B. Группа 2
Прогнозы на матч Албания - Израиль
Исход игры
Албания
20% (7)
Ничья
48.6% (17)
Израиль
31.4% (11)
Тотал 2.5
Больше
32.35% (11)
Меньше
67.65% (23)
Обе команды забьют
Да
73.53% (25)
Нет
26.47% (9)
Популярный счёт
1:1 Ничья
40% (14)
0:1 Израиль
14.3% (5)
1:2 Израиль
14.3% (5)
2:1 Албания
11.4% (4)
1:0 Албания
8.6% (3)
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