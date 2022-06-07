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Лига наций УЕФА

2022

Стадион:
Албания
FIFA #63
 
Позже
Израиль
FIFA #80
Прогнозы 35
Албания 20% (7)
X 48.6% (17)
Израиль 31.4% (11)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Албания
Ничья
Израиль
2.45
3.40
3.28
Все Коэффициенты

История личных встреч

Албания
Израиль

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

4 матча

50%
50%
2 победы 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы

Второй тайм

50%
50%
2 победы 0 ничьих 2 победы

История матчей

ЛНУ
2:0
ЛНУ
1:0
ОМЧ2Е
0:3
ОМЧ2Е
0:3

Бомбардиры внутри турнира

Албания
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сулейманов Таулан 1 1
Израиль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вайссман Шон 1 1
Абада Лиэль 1 1
Манор Соломон 0 0
Лайднер Дорон 0 0

Карточки

Албания
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Балью Иван 1 0
Израиль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Карзев Эден 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
100%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
100%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Албания
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Исландия - Албания 1:1 Албания - Грузия 0:0 Испания - Албания 2:1 Албания - Андорра 1:0
Англия - Албания 5:0 Албания - Польша 0:1 Венгрия - Албания 0:1 Албания - Сан-Марино 5:0 Албания - Венгрия 1:0 Польша - Албания 4:1 Чехия - Албания 3:1 Уэльс - Албания 0:0 Сан-Марино - Албания 0:2 Албания - Англия 0:2 Андорра - Албания 0:1 Албания - Беларусь 3:2 Албания - Казахстан 3:1 Албания - Косово 2:1 Литва - Албания 0:0 Казахстан - Албания 0:0
Израиль
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Израиль - Исландия 2:2 Израиль - Румыния 2:2 Германия - Израиль 2:0 Израиль - Фарерские острова 3:2
Австрия - Израиль 4:2 Израиль - Молдова 2:1 Шотландия - Израиль 3:2 Дания - Израиль 5:0 Израиль - Австрия 5:2 Фарерские острова - Израиль 0:4 Португалия - Израиль 4:0 Черногория - Израиль 1:3 Молдова - Израиль 1:4 Израиль - Шотландия 1:1 Израиль - Дания 0:2 Израиль - Шотландия 1:0 Чехия - Израиль 1:0 Словакия - Израиль 2:3 Израиль - Чехия 1:2 Шотландия - Израиль 0:0

Лига B. Группа 2

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Исландия 2 0 2 0 3 - 3 2
2. Албания 1 0 1 0 1 - 1 1
3. Израиль 1 0 1 0 2 - 2 1
4. РОССИЯ 0 0 0 0 0 - 0 0

Лига B. Группа 2

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Исландия 1 0 1 0 1 - 1 1
2. Израиль 1 0 1 0 2 - 2 1
3. РОССИЯ 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Албания 0 0 0 0 0 - 0 0

Лига B. Группа 2

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Албания 1 0 1 0 1 - 1 1
2. Исландия 1 0 1 0 2 - 2 1
3. РОССИЯ 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Израиль 0 0 0 0 0 - 0 0
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Албания - Израиль от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 10 июня 2022, осталось 2 дня 16 часов 44 минуты.

    Главный судья: Мартинш Тьягу

    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 35
    Албания 20% (7)
    X 48.6% (17)
    Израиль 31.4% (11)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Албания
    Ничья
    Израиль
    2.45
    3.40
    3.28
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Албания - Израиль онлайн

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    Прогнозы на матч Албания - Израиль

    Исход игры
    Албания
    20% (7)
    Ничья
    48.6% (17)
    Израиль
    31.4% (11)
    Тотал 2.5
    Больше
    32.35% (11)
    Меньше
    67.65% (23)
    Обе команды забьют
    Да
    73.53% (25)
    Нет
    26.47% (9)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    40% (14)
    0:1 Израиль
    14.3% (5)
    1:2 Израиль
    14.3% (5)
    2:1 Албания
    11.4% (4)
    1:0 Албания
    8.6% (3)
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    Албания
    Израиль
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