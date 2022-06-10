Стадион: Паркен
Ход матча
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
4 Удары по воротам 1
-
2 Удары в створ 0
-
5 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
7 Нарушения правил 4
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
52 Владение мячом, % 48
Владение мячом
18
Васс
Даниэль
20
Эрлич
Мартин
18
Оршич
Мислав
- Основной состав
- Вратарь
-
18 Васс ДаниэльЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
12 Сков РобертНападающий
-
19 Винд ЖонасНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Хьюлманд Каспер
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
20 Эрлич МартинЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Оршич МиславПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Ивушич ИвицаВратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Вида ДомагойЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Модрич ЛукаПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Шушич ЛукаПолузащитник
-
17 Будимир АнтеНападающий
-
Главный тренер: Далич Златко
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
История личных встреч
Дания
Хорватия
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Дания
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Корнелиус Андреас
|2
|0.67
|Хёйбьерг Пьер-Эмиль
|1
|0.33
|Стрюгер-Ларсен Йенс
|1
|0.33
|Эриксен Кристиан
|0
|0
|Меле Йоаким
|0
|0
Хорватия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Крамарич Андрей
|1 (1)
|0.33
Карточки
Дания
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Корнелиус Андреас
|1
|0
|Поульсен Юссуф
|1
|0
|Йенсен Матиас
|1
|0
|Нельссон Виктор
|1
|0
Хорватия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вида Домагой
|1
|0
|Чалета-Цар Дуе
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
4
1
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
2
50%
1
100%
76-90
Пропущено
2
4
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
50%
3
75%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
1
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
2
50%
1
100%
76-90
Пропущено
2
4
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
50%
3
75%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Дания
(20 матчей)
70%
5%
25%
14 побед 1 ничья 5 поражений
Австрия - Дания 1:2 Франция - Дания 1:2 Дания - Сербия 3:0 Голландия - Дания 4:2
Шотландия - Дания 2:0 Дания - Фарерские острова 3:1 Дания - Австрия 1:0 Молдова - Дания 0:4 Дания - Израиль 5:0 Фарерские острова - Дания 0:1 Дания - Шотландия 2:0 Англия - Дания 2:1 Чехия - Дания 1:2 Уэльс - Дания 0:4 РОССИЯ - Дания 1:4 Дания - Бельгия 1:2 Дания - Финляндия 0:1 Дания - Босния и Герцеговина 2:0 Германия - Дания 1:1 Австрия - Дания 0:4
Хорватия
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Хорватия - Франция 1:1 Хорватия - Австрия 0:3 Хорватия - Болгария 2:1 Хорватия - Словения 1:1
Хорватия - РОССИЯ 1:0 Мальта - Хорватия 1:7 Хорватия - Словакия 2:2 Кипр - Хорватия 0:3 Хорватия - Словения 3:0 Словакия - Хорватия 0:1 РОССИЯ - Хорватия 0:0 Хорватия - Испания 3:5 Хорватия - Шотландия 3:1 Хорватия - Чехия 1:1 Англия - Хорватия 1:0 Бельгия - Хорватия 1:0 Хорватия - Армения 1:1 Хорватия - Мальта 3:0 Хорватия - Кипр 1:0 Словения - Хорватия 1:0
Лига A. Группа 1
Лига A. Группа 1
Прогнозы на матч Дания 0:0 Хорватия
Исход игры
Дания
65.2% (90)
Ничья
18.8% (26)
Хорватия
15.9% (22)
Тотал 2.5
Больше
64.71% (77)
Меньше
35.29% (42)
Обе команды забьют
Да
79.83% (95)
Нет
20.17% (24)
Популярный счёт
2:1 Дания
37.7% (52)
1:1 Ничья
13% (18)
1:2 Хорватия
8.7% (12)
2:0 Дания
8% (11)
1:0 Дания
8% (11)
2:2 Ничья
4.3% (6)
3:1 Дания
2.9% (4)
2:3 Хорватия
1.4% (2)
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