Забросил Кристенсен в штрафную, куда ворвался Васс, но его опередил Юранович и вынес мяч головой на угловой.

С угла поля навесил в центр штрафной Эриксен, но здесь выиграл верх Эрлич и головой вынес снаряд подальше.

Мягко забросил Эриксен в штрафную на ход Меле, но тот не смог обработать мяч и подарил его голкиперу.

Зацепился за мяч Дамсгор перед чужой штрафной и сбросил под удар Корнелиусу,,который стрельнул в касание, но в красивом прыжке Ливакович перевел на угловой.

Разыграли угловой датчане после чего с угла штрафной площади пробил Меле, но мяч застрял в гуще защитников.

Две минуты компенсировал судья к времени первого тайма.

Отобрал мяч в чужой штрафной Меле и прострелил поперек на Корнелиуса, который в касание закатил снаряд в сетку, но гол был отменен, судья зафиксировал фол в атаке.

Активно прессингуют своего соперника датчане, не дают они хорватам даже центр поля перейти с мячом.

Перехватил мяч на фланге Эриксен и тут же отдал вперед на Корнелиуса, но тому пробить не позволил Шутало в подкате.

Забросил Дамсгор по левой бровке на ход Меле, но тот не смог оторваться от Врсалько и потерял мяч.

Долго катают мяч на чужой половине поля датчане, но пройти массированную оборону соперника им пока не удается.

Дилейни разрезным пасом запускал в штрафную соперника Скова-Ольсена, но того опередил Эрлич и вынес сферу на угловой.

С правого фланга Васс навесил на дальнюю штангу, но здесь Андерсен нарушил правила в борьбе против Врсалько.

В верховой борьбе против Дилейни подыграл себе рукой Брозович, что не осталось без внимания арбитра.

Диагональ исполнял Дилейни на левый фланг, куда забегал Дамсгор, но не хватило ему скорости, чтобы догнать мяч в пределах поля.

Со штрафного навесил Сков-Ольсен на ближнюю штангу, но здесь головой вынес сферу подальше от ворот Брозович.

Выиграл подбор у штрафной соперника Андерсен и пробил по воротам, но мяч от спины защитника полетел на угловой.

Теперь уже на линии штрафной подхватил мяч Хёйбьерг и пробил с лету, но точности этому выстрелу явно не хватило.

Ушел от соперника по флангу Врсалько и навесил в центр штрафной, но здесь Крамарич не смог пробить в борьбе против Кристенсена.

После навеса с угла поля на дальней штанге Крамарич скинул в центр на Шутало, но тому помешал пробить в силовой борьбе Меле.

Дальний заброс исполнял Андересен на чужую половину поля, куда забегал Корнелиус, но добраться до мяча Эрлич ему не позволил.

С фланга навесил Сков-Ольсен в район одиннадцатиметровой отметки, но здесь пробить Корнелиусу не позволили защитники.

Сместился к линии штрафной с правого фланга Кристенсен и пробил по воротам, но от спины защитника мяч полетел в руки Ливаковичу.

Диагональным пасом Брозович искал на фланга Оршича, но тому не удалось догнать мяч в пределах поля.

Мягко забросил в штрафную Эриксенна под удар Дилнейни, но тот не смог добраться до мяча в борьбе против Врсалько.

21' Грамотно подставился на чужой половине поля Сков-Ольсен и заработал для своей команды штрафной удар.

20' Забросил по правому флангу Врсалько на ход Иванушецу, но того опередил Меле и головой вынес сферу за пределы поля.

19' Мягко забросил Дилейни в штрафную на ход Корнелиусу, но выиграл верх Шутало и головой вынес сферу в центр поля.

18' Убежал Сков-Ольсен по правому флангу и низом прострелил в штрафную, но до удара дело так и не дошло.

17' На фланге Дамсгор получил по ногам в подкате от Врсалько. Штрафной удар исполнять будут игроки сборной Дании.

16' Финтом ушел от соперника по флангу Оршич, сместился в штрафную и пробил по воротам, но не попал он в створ.

15' Васс диагональ исполнил в штрафную, куда вбегал Корнелиус, но мяч перехватил в последний момент Эрлич.

14' Проникающий пас исполнял Меле в штрафную на Корнелиуса, но того грамотно от мяча оттеснил корпусом Шутало.

13' Дамсгор отличный пас вырезал в штрафную соперника на ход Меле, который с острого угла пробил в сетку с внешней стороны ворот.

12' В медленном темпе проходит старт нашего поединка. Команды не торопятся раскрываться, присматриваясь друг к другу.

11' Пауза в матче. В прошлом эпизоде получил повреждение Ливакович. Потребуется медицинская помощь голкиперу.

10' Слишком активно оспаривал решение арбитра Корнелиус, в итоге получив желтую карточку за разговоры.

9' Забросил Хёйбьерг в штрафную соперника, куда забегал Корнелиус, но нарушил он желтую карточку в борьбе с Ливаковичем.

8' Выиграл подбор у штрафной соперника Корнелиус и с лету пробил по воротам, но мяч полетел выше перекладины.

7' С левого фланга навесил в центр штрафной Дамсгор, но здесь Скову-Ольсену не позволил пробить Юранович.

6' Мог убегать на ворота соперника Корнелиус после заброса от Дилейни, но не смог зацепиться он за мяч в борьбе с Эрличем.

5' В центре поля получил по ногам Дилейни в подкате от Брозовича. Штрафной удар исполнять будут датчане.

4' Дальний заброс исполнял Эриксен на ход Корнелиусу, но тот не смог оторваться от защитника и в итоге потерял мяч.

3' Прорвался по правому флангу Сков-Ольсен и навесил в центр штрафной, но здесь головой вынес сферу подальше Эрлич.

2' Хозяева будут играть в традиционных для себя красно-белых цветах, гости выбрали себе черный комплект формы.