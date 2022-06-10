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Лига наций УЕФА

2022

Стадион:
Дания
FIFA #10
0:0
Первый тайм: 45+'
Хорватия
FIFA #18
0'
8' Желтая карточка
Корнелиус Андреас

Ход матча

8'
Корнелиус Андреас
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 0
  • 5 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 7 Нарушения правил 4
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 52 Владение мячом, % 48

Владение мячом

Прогнозы 138
Дания 65.2% (90)
X 18.8% (26)
Хорватия 15.9% (22)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Дания
Ничья
Хорватия
1.95
4.70
6.65
Все Коэффициенты
Новости
1
Шмейхель
Каспер
18
Васс
Даниэль
2
Андерсен
Йоаким
6
Кристенсен
Андреас
5
Меле
Йоаким
10
Эриксен
Кристиан
23
Хёйбьерг
Пьер-Эмиль
8
Дилейни
Томас
11
Сков-Ольсен
Андреас
21
Корнелиус
Андреас
14
Дамсгор
Миккель
1
Ливакович
Доминик
2
Врсалько
Шиме
20
Эрлич
Мартин
6
Шутало
Йосип
22
Юранович
Йосип
16
Якич
Кристиян
11
Брозович
Марсело
19
Иванушец
Лука
15
Пашалич
Марио
18
Оршич
Мислав
9
Крамарич
Андрей
Дания
4-3-3
Хорватия
4-2-3-1

История личных встреч

Дания
Хорватия

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ЧМПФ2
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Дания
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Корнелиус Андреас 2 0.67
Хёйбьерг Пьер-Эмиль 1 0.33
Стрюгер-Ларсен Йенс 1 0.33
Эриксен Кристиан 0 0
Меле Йоаким 0 0
Хорватия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Крамарич Андрей 1 (1) 0.33

Карточки

Дания
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Корнелиус Андреас 1 0
Поульсен Юссуф 1 0
Йенсен Матиас 1 0
Нельссон Виктор 1 0
Хорватия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вида Домагой 1 0
Чалета-Цар Дуе 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
1
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
2
50%
1
100%
76-90

Пропущено

2
4
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
50%
3
75%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
1
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
2
50%
1
100%
76-90

Пропущено

2
4
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
50%
3
75%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Дания
(20 матчей)
70%
5%
25%
14 побед 1 ничья 5 поражений
Австрия - Дания 1:2 Франция - Дания 1:2 Дания - Сербия 3:0 Голландия - Дания 4:2
Шотландия - Дания 2:0 Дания - Фарерские острова 3:1 Дания - Австрия 1:0 Молдова - Дания 0:4 Дания - Израиль 5:0 Фарерские острова - Дания 0:1 Дания - Шотландия 2:0 Англия - Дания 2:1 Чехия - Дания 1:2 Уэльс - Дания 0:4 РОССИЯ - Дания 1:4 Дания - Бельгия 1:2 Дания - Финляндия 0:1 Дания - Босния и Герцеговина 2:0 Германия - Дания 1:1 Австрия - Дания 0:4
Хорватия
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Хорватия - Франция 1:1 Хорватия - Австрия 0:3 Хорватия - Болгария 2:1 Хорватия - Словения 1:1
Хорватия - РОССИЯ 1:0 Мальта - Хорватия 1:7 Хорватия - Словакия 2:2 Кипр - Хорватия 0:3 Хорватия - Словения 3:0 Словакия - Хорватия 0:1 РОССИЯ - Хорватия 0:0 Хорватия - Испания 3:5 Хорватия - Шотландия 3:1 Хорватия - Чехия 1:1 Англия - Хорватия 1:0 Бельгия - Хорватия 1:0 Хорватия - Армения 1:1 Хорватия - Мальта 3:0 Хорватия - Кипр 1:0 Словения - Хорватия 1:0

Лига A. Группа 1

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Дания 0:0 3 2 1 0 4 - 2 7
2. Австрия 1:0 3 2 0 1 5 - 2 6
3. Хорватия 0:0 3 0 2 1 1 - 4 2
4. Франция 0:1 3 0 1 2 2 - 4 1

Лига A. Группа 1

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Австрия 1:0 2 1 0 1 2 - 2 3
2. Дания 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
3. Хорватия 0:0 2 0 1 1 1 - 4 1
4. Франция 0:1 1 0 0 1 1 - 2 0

Лига A. Группа 1

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Дания 0:0 2 2 0 0 4 - 2 6
2. Австрия 1:0 1 1 0 0 3 - 0 3
3. Франция 0:1 2 0 1 1 1 - 2 1
4. Хорватия 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
  • Первый тайм
  • Фол, нарушение
    45'
    Отобрал мяч в чужой штрафной Меле и прострелил поперек на Корнелиуса, который в касание закатил снаряд в сетку, но гол был отменен, судья зафиксировал фол в атаке.
  • Дополнительное время
    45'
    Две минуты компенсировал судья к времени первого тайма.
  • 44'
    Разыграли угловой датчане после чего с угла штрафной площади пробил Меле, но мяч застрял в гуще защитников.
  • Опасный момент
    43'
    Зацепился за мяч Дамсгор перед чужой штрафной и сбросил под удар Корнелиусу,,который стрельнул в касание, но в красивом прыжке Ливакович перевел на угловой.
  • 42'
    Мягко забросил Эриксен в штрафную на ход Меле, но тот не смог обработать мяч и подарил его голкиперу.
  • 41'
    С угла поля навесил в центр штрафной Эриксен, но здесь выиграл верх Эрлич и головой вынес снаряд подальше.
  • Угловой
    40'
    Забросил Кристенсен в штрафную, куда ворвался Васс, но его опередил Юранович и вынес мяч головой на угловой.
  • 39'
    Диагональ исполнял Дилейни на левый фланг, куда забегал Дамсгор, но не хватило ему скорости, чтобы догнать мяч в пределах поля.
  • 38'
    В верховой борьбе против Дилейни подыграл себе рукой Брозович, что не осталось без внимания арбитра.
  • 37'
    С правого фланга Васс навесил на дальнюю штангу, но здесь Андерсен нарушил правила в борьбе против Врсалько.
  • Угловой
    36'
    Дилейни разрезным пасом запускал в штрафную соперника Скова-Ольсена, но того опередил Эрлич и вынес сферу на угловой.
  • 35'
    Долго катают мяч на чужой половине поля датчане, но пройти массированную оборону соперника им пока не удается.
  • 34'
    Забросил Дамсгор по левой бровке на ход Меле, но тот не смог оторваться от Врсалько и потерял мяч.
  • 33'
    Перехватил мяч на фланге Эриксен и тут же отдал вперед на Корнелиуса, но тому пробить не позволил Шутало в подкате.
  • 32'
    Активно прессингуют своего соперника датчане, не дают они хорватам даже центр поля перейти с мячом.
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    • 31'
      Мягко забросил в штрафную Эриксенна под удар Дилнейни, но тот не смог добраться до мяча в борьбе против Врсалько.
    • 30'
      Диагональным пасом Брозович искал на фланга Оршича, но тому не удалось догнать мяч в пределах поля.
    • 29'
      Сместился к линии штрафной с правого фланга Кристенсен и пробил по воротам, но от спины защитника мяч полетел в руки Ливаковичу.
    • 28'
      С фланга навесил Сков-Ольсен в район одиннадцатиметровой отметки, но здесь пробить Корнелиусу не позволили защитники.
    • 27'
      Дальний заброс исполнял Андересен на чужую половину поля, куда забегал Корнелиус, но добраться до мяча Эрлич ему не позволил.
    • 26'
      После навеса с угла поля на дальней штанге Крамарич скинул в центр на Шутало, но тому помешал пробить в силовой борьбе Меле.
    • 25'
      Ушел от соперника по флангу Врсалько и навесил в центр штрафной, но здесь Крамарич не смог пробить в борьбе против Кристенсена.
    • 24'
      Теперь уже на линии штрафной подхватил мяч Хёйбьерг и пробил с лету, но точности этому выстрелу явно не хватило.
    • Угловой
      23'
      Выиграл подбор у штрафной соперника Андерсен и пробил по воротам, но мяч от спины защитника полетел на угловой.
    • 22'
      Со штрафного навесил Сков-Ольсен на ближнюю штангу, но здесь головой вынес сферу подальше от ворот Брозович.
    • 21'
      Грамотно подставился на чужой половине поля Сков-Ольсен и заработал для своей команды штрафной удар.
    • 20'
      Забросил по правому флангу Врсалько на ход Иванушецу, но того опередил Меле и головой вынес сферу за пределы поля.
    • 19'
      Мягко забросил Дилейни в штрафную на ход Корнелиусу, но выиграл верх Шутало и головой вынес сферу в центр поля.
    • 18'
      Убежал Сков-Ольсен по правому флангу и низом прострелил в штрафную, но до удара дело так и не дошло.
    • 17'
      На фланге Дамсгор получил по ногам в подкате от Врсалько. Штрафной удар исполнять будут игроки сборной Дании.
    • 16'
      Финтом ушел от соперника по флангу Оршич, сместился в штрафную и пробил по воротам, но не попал он в створ.
    • 15'
      Васс диагональ исполнил в штрафную, куда вбегал Корнелиус, но мяч перехватил в последний момент Эрлич.
    • 14'
      Проникающий пас исполнял Меле в штрафную на Корнелиуса, но того грамотно от мяча оттеснил корпусом Шутало.
    • Опасный момент
      13'
      Дамсгор отличный пас вырезал в штрафную соперника на ход Меле, который с острого угла пробил в сетку с внешней стороны ворот.
    • 12'
      В медленном темпе проходит старт нашего поединка. Команды не торопятся раскрываться, присматриваясь друг к другу.
    • 11'
      Пауза в матче. В прошлом эпизоде получил повреждение Ливакович. Потребуется медицинская помощь голкиперу.
    • Желтая карточка
      10'
      Слишком активно оспаривал решение арбитра Корнелиус, в итоге получив желтую карточку за разговоры.
    • 9'
      Забросил Хёйбьерг в штрафную соперника, куда забегал Корнелиус, но нарушил он желтую карточку в борьбе с Ливаковичем.
    • 8'
      Выиграл подбор у штрафной соперника Корнелиус и с лету пробил по воротам, но мяч полетел выше перекладины.
    • 7'
      С левого фланга навесил в центр штрафной Дамсгор, но здесь Скову-Ольсену не позволил пробить Юранович.
    • 6'
      Мог убегать на ворота соперника Корнелиус после заброса от Дилейни, но не смог зацепиться он за мяч в борьбе с Эрличем.
    • 5'
      В центре поля получил по ногам Дилейни в подкате от Брозовича. Штрафной удар исполнять будут датчане.
    • 4'
      Дальний заброс исполнял Эриксен на ход Корнелиусу, но тот не смог оторваться от защитника и в итоге потерял мяч.
    • 3'
      Прорвался по правому флангу Сков-Ольсен и навесил в центр штрафной, но здесь головой вынес сферу подальше Эрлич.
    • 2'
      Хозяева будут играть в традиционных для себя красно-белых цветах, гости выбрали себе черный комплект формы.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался. С центра поля разыграли футболисты сборной Хорватии!
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Parken. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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    Прогнозы на матч Дания 0:0 Хорватия

    Исход игры
    Дания
    65.2% (90)
    Ничья
    18.8% (26)
    Хорватия
    15.9% (22)
    Тотал 2.5
    Больше
    64.71% (77)
    Меньше
    35.29% (42)
    Обе команды забьют
    Да
    79.83% (95)
    Нет
    20.17% (24)
    Популярный счёт
    2:1 Дания
    37.7% (52)
    1:1 Ничья
    13% (18)
    1:2 Хорватия
    8.7% (12)
    2:0 Дания
    8% (11)
    1:0 Дания
    8% (11)
    2:2 Ничья
    4.3% (6)
    3:1 Дания
    2.9% (4)
    2:3 Хорватия
    1.4% (2)
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    Дания
    Хорватия
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