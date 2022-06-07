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Лига наций УЕФА

2022

Стадион:
Дания
FIFA #10
 
Позже
Хорватия
FIFA #18
Прогнозы 35
Дания 54.3% (19)
X 25.7% (9)
Хорватия 20% (7)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Дания
Ничья
Хорватия
2.05
4.20
4.40
Все Коэффициенты

История личных встреч

Дания
Хорватия

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ЧМПФ2
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Дания
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Корнелиус Андреас 2 1
Хёйбьерг Пьер-Эмиль 1 0.5
Стрюгер-Ларсен Йенс 1 0.5
Эриксен Кристиан 0 0
Меле Йоаким 0 0
Хорватия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Крамарич Андрей 1 (1) 0.5

Карточки

Дания
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Поульсен Юссуф 1 0
Йенсен Матиас 1 0
Нельссон Виктор 1 0
Хорватия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вида Домагой 1 0
Чалета-Цар Дуе 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
1
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
2
50%
1
100%
76-90

Пропущено

2
4
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
50%
3
75%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
1
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
2
50%
1
100%
76-90

Пропущено

2
4
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
50%
3
75%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Дания
(20 матчей)
70%
5%
25%
14 побед 1 ничья 5 поражений
Австрия - Дания 1:2 Франция - Дания 1:2 Дания - Сербия 3:0 Голландия - Дания 4:2
Шотландия - Дания 2:0 Дания - Фарерские острова 3:1 Дания - Австрия 1:0 Молдова - Дания 0:4 Дания - Израиль 5:0 Фарерские острова - Дания 0:1 Дания - Шотландия 2:0 Англия - Дания 2:1 Чехия - Дания 1:2 Уэльс - Дания 0:4 РОССИЯ - Дания 1:4 Дания - Бельгия 1:2 Дания - Финляндия 0:1 Дания - Босния и Герцеговина 2:0 Германия - Дания 1:1 Австрия - Дания 0:4
Хорватия
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Хорватия - Франция 1:1 Хорватия - Австрия 0:3 Хорватия - Болгария 2:1 Хорватия - Словения 1:1
Хорватия - РОССИЯ 1:0 Мальта - Хорватия 1:7 Хорватия - Словакия 2:2 Кипр - Хорватия 0:3 Хорватия - Словения 3:0 Словакия - Хорватия 0:1 РОССИЯ - Хорватия 0:0 Хорватия - Испания 3:5 Хорватия - Шотландия 3:1 Хорватия - Чехия 1:1 Англия - Хорватия 1:0 Бельгия - Хорватия 1:0 Хорватия - Армения 1:1 Хорватия - Мальта 3:0 Хорватия - Кипр 1:0 Словения - Хорватия 1:0

Лига A. Группа 1

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Дания 2 2 0 0 4 - 2 6
2. Австрия 2 1 0 1 4 - 2 3
3. Франция 2 0 1 1 2 - 3 1
4. Хорватия 2 0 1 1 1 - 4 1

Лига A. Группа 1

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хорватия 2 0 1 1 1 - 4 1
2. Дания 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Австрия 1 0 0 1 1 - 2 0
4. Франция 1 0 0 1 1 - 2 0

Лига A. Группа 1

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Дания 2 2 0 0 4 - 2 6
2. Австрия 1 1 0 0 3 - 0 3
3. Франция 1 0 1 0 1 - 1 1
4. Хорватия 0 0 0 0 0 - 0 0
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Дания - Хорватия от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 10 июня 2022, осталось 2 дня 16 часов 43 минуты.

    Главный судья: Франковски Бартож

    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 35
    Дания 54.3% (19)
    X 25.7% (9)
    Хорватия 20% (7)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Дания
    Ничья
    Хорватия
    2.05
    4.20
    4.40
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Дания - Хорватия онлайн

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    Прогнозы на матч Дания - Хорватия

    Исход игры
    Дания
    54.3% (19)
    Ничья
    25.7% (9)
    Хорватия
    20% (7)
    Тотал 2.5
    Больше
    68.57% (24)
    Меньше
    31.43% (11)
    Обе команды забьют
    Да
    85.71% (30)
    Нет
    14.29% (5)
    Популярный счёт
    2:1 Дания
    34.3% (12)
    1:2 Хорватия
    17.1% (6)
    1:1 Ничья
    17.1% (6)
    2:0 Дания
    11.4% (4)
    2:2 Ничья
    8.6% (3)
    3:1 Дания
    5.7% (2)
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    Дания
    Хорватия
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