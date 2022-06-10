Стадион: Насьонал
0:0
Перерыв
Ход матча
6'
24'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 0
-
3 Удары в створ 1
-
4 Угловые 1
-
5 Офсайды 1
-
5 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 1
-
60 Владение мячом, % 40
20
Льовера
Макс
17
Сервос
Жоан
14
Алаез
Жорди
- Основной состав
- Вратарь
-
18 Рубио ХесусЗащитник
-
20 Льовера МаксЗащитник
- Защитник
-
17 Сервос ЖоанЗащитник
-
14 Алаез ЖордиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Гарсия МаркЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Рубио ХордиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Альварес Хесус
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Бек НикласПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Фрик НоаНападающий
-
14 Майер ЛивиоНападающий
-
Главный тренер: Штоклаза Мартин
История личных встреч
Андорра
Лихтенштейн
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
200%
0 побед 2 ничьи 0 побед
2 матча
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Андорра
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Лихтенштейн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
Андорра
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гарсия Кристиан II
|1
|0
|Алаез Жорди
|1
|0
Лихтенштейн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Грабер Лукас
|2
|0
|Фрик Яник
|1
|0
|Зеле Арон
|1
|0
|Майер Ливио
|1
|0
|Бек Никлас
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
33%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
1
50%
76-90
Забито
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
3
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
1
33%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
2
67%
1
33%
76-90
Результаты последних матчей
Андорра
(20 матчей)
20%
10%
70%
4 победы 2 ничьи 14 поражений
Андорра - Молдова 0:0 Латвия - Андорра 3:0 Андорра - Гренада 1:0 Андорра - Сент-Китс и Невис 1:0
Албания - Андорра 1:0 Андорра - Польша 1:4 Сан-Марино - Андорра 0:3 Андорра - Англия 0:5 Венгрия - Андорра 2:1 Англия - Андорра 4:0 Андорра - Сан-Марино 2:0 Андорра - Гибралтар 0:0 Андорра - Ирландия 1:4 Андорра - Венгрия 1:4 Польша - Андорра 3:0 Андорра - Албания 0:1 Андорра - Латвия 0:5 Мальта - Андорра 3:1 Португалия - Андорра 7:0 Фарерские острова - Андорра 2:0
Лихтенштейн
(20 матчей)
15%
85%
0 побед 3 ничьи 17 поражений
Латвия - Лихтенштейн 1:0 Лихтенштейн - Молдова 0:2 Лихтенштейн - Фарерские острова 0:1 Лихтенштейн - Кабо-Верде 0:6
Лихтенштейн - Румыния 0:2 Германия - Лихтенштейн 9:0 Исландия - Лихтенштейн 4:0 Лихтенштейн - Северная Македония 0:4 Армения - Лихтенштейн 1:1 Румыния - Лихтенштейн 2:0 Лихтенштейн - Германия 0:2 Фарерские острова - Лихтенштейн 5:1 Швейцария - Лихтенштейн 7:0 Лихтенштейн - Исландия 1:4 Северная Македония - Лихтенштейн 5:0 Лихтенштейн - Армения 0:1 Гибралтар - Лихтенштейн 1:1 Мальта - Лихтенштейн 3:0 Лихтенштейн - Сан-Марино 0:0 Лихтенштейн - Гибралтар 0:1
Лига D. Группа 1
Лига D. Группа 1
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Прогнозы на матч Андорра 0:0 Лихтенштейн
Исход игры
Андорра
64.3% (81)
Ничья
23% (29)
Лихтенштейн
12.7% (16)
Тотал 2.5
Больше
21.19% (25)
Меньше
78.81% (93)
Обе команды забьют
Да
32.2% (38)
Нет
67.8% (80)
Популярный счёт
1:0 Андорра
41.3% (52)
1:1 Ничья
11.9% (15)
2:1 Андорра
9.5% (12)
0:0 Ничья
7.9% (10)
2:0 Андорра
7.1% (9)
0:1 Лихтенштейн
5.6% (7)
1:2 Лихтенштейн
4% (5)
2:2 Ничья
3.2% (4)
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