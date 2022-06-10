Сервос подбирает мяч у радиуса штрафной и наносит неплохой удар в створ, но у Бюхеля проблем не возникло.

Пуйоль с углового низом покатил к углу штрафной, откуда Рубио нанес плотный удар - мяч прошел левее створа.

9 ударов в активе сборной Андорры, есть солидное преимущество у хозяев в этом компоненте, вот только КПД пока нулевой.

2 минуты добавляет словенский арбитр к основному времени первого тайма.

Неплохо хозяева разобрались на правом фланге, добравшись до штрафной, с ноги Алаеза мяч сняли, а Бернат с подбора пробил крайне неточно.

Малин неудачно покатил мяч назад, повезло гостям, что снаряд прошел рядом со штангой.

После навеса Пуйоля с углового Бюхель сыграл кулаками на выходе, на подборе Рубио нанес плотный дальний удар, направив мяч точно в руки голкиперу.

Росас получает мяч на правом краю штрафной, однако прострел в центр защитники сборной Лихтенштейна прерывают.

Заброс по флангу на Алаеза получился точным, вот только игрок сборной Андорры оказался в положении "вне игры".

Росас протащил мяч по флангу и выдал передачу к углу штрафной, откуда Рубио в касание пробил неточно.

Острую подачу с правого фланга исполняет Алаез, Росас готов был пробивать по воротам, но вмешательство защитника оказалось крайне своевременным.

Редкая атака гостей через правый фланг завершается прерванной подачей, от Алаведры мяч уходит на угловой.

Фрик с углового исполнил подачу на ближнюю штангу, где надежно сыграл Пуйоль.

28' Сервос с левого фланга исполняет высокую подачу в штрафную, на дальней штанге Алаезу добраться до мяча не удается.

27' Уже 6 ударов нанесли футболисты хозяев, однако в створ попали впервые. У гостей одна попытка, которая стала точной.

25' Алаез отмечается плотным ударом из-за пределов штрафной, однако Бюхель прочитал отскок от газона и отбил мяч в сторону.

24' Грабер получает желтую карточку за грубый фол против Берната на фланге.

23' Алаез сильно простреливает в штрафную с правого фланга, Росас принимает мяч спиной к воротам, но развернуться и пробить ему не удается.

22' Стоит напомнить, что у Андорры уже есть одно очко в группе - в прошлом туре они сыграли 0:0 с Молдовой, ранее влетев Латвии 0:3. У Лихтенштейна 0:2 с Молдовой и 0:1 с Латвией.

20' Да, после просмотра ВАР гол отменен, так как Бек в момент удара Малина находился во "вне игры".

19' После навеса со штрафного Малин пробивает головой, Гомес отбивает мяч перед собой, а Бек вгоняет его в сетку! Впрочем, радоваться, похоже, преждевременно.

18' Пуйоль довольно жестко врезается в Нетцера на правом фланге обороны, первый "стандарт" у чужих ворот готовят гости.