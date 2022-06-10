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Лига наций УЕФА

2022

Стадион:
Андорра
FIFA #153
0:0
Перерыв
Лихтенштейн
FIFA #190
0'
6' Желтая карточка
Зеле Арон
24' Желтая карточка
Грабер Лукас

Ход матча

6'
 
Зеле Арон
24'
 
Грабер Лукас
40'
 
Майер Ливио
Вольфингер Сандро

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 0
  • 3 Удары в створ 1
  • 4 Угловые 1
  • 5 Офсайды 1
  • 5 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 60 Владение мячом, % 40
Прогнозы 126
Андорра 64.3% (81)
X 23% (29)
Лихтенштейн 12.7% (16)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Андорра
Ничья
Лихтенштейн
1.72
7.10
6.60
Все Коэффициенты
Новости
1
Гомес
Хосеп
18
Рубио
Хесус
II
20
Льовера
Макс
15
Алаведра
Альберт
17
Сервос
Жоан
14
Алаез
Жорди
4
Ребес
Марк
11
Вьейра
Шавьер
22
Бернат
Виктор
7
Пуйоль
Марк
19
Росас
Альберт
1
Бюхель
Бенджамин
5
Грюненфельдер
Рафаэль
6
Малин
Андреас
20
Вольфингер
Сандро
3
Грабер
Лукас
8
Зеле
Арон
9
Люхингер
Зимон
4
Нетцер
Андрин
11
Бек
Никлас
18
Хаслер
Николас
7
Фрик
Яник
Андорра
4-4-2
Лихтенштейн
3-4-2-1

История личных встреч

Андорра
Лихтенштейн

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

2 матча

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

История матчей

ТМС
0:1
ММ
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Андорра
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лихтенштейн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Андорра
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гарсия Кристиан II 1 0
Алаез Жорди 1 0
Лихтенштейн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Грабер Лукас 2 0
Фрик Яник 1 0
Зеле Арон 1 0
Майер Ливио 1 0
Бек Никлас 1 0

Голы по времени матча

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
33%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
1
50%
76-90

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
3
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
1
33%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
2
67%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

Андорра
(20 матчей)
20%
10%
70%
4 победы 2 ничьи 14 поражений
Андорра - Молдова 0:0 Латвия - Андорра 3:0 Андорра - Гренада 1:0 Андорра - Сент-Китс и Невис 1:0
Албания - Андорра 1:0 Андорра - Польша 1:4 Сан-Марино - Андорра 0:3 Андорра - Англия 0:5 Венгрия - Андорра 2:1 Англия - Андорра 4:0 Андорра - Сан-Марино 2:0 Андорра - Гибралтар 0:0 Андорра - Ирландия 1:4 Андорра - Венгрия 1:4 Польша - Андорра 3:0 Андорра - Албания 0:1 Андорра - Латвия 0:5 Мальта - Андорра 3:1 Португалия - Андорра 7:0 Фарерские острова - Андорра 2:0
Лихтенштейн
(20 матчей)
15%
85%
0 побед 3 ничьи 17 поражений
Латвия - Лихтенштейн 1:0 Лихтенштейн - Молдова 0:2 Лихтенштейн - Фарерские острова 0:1 Лихтенштейн - Кабо-Верде 0:6
Лихтенштейн - Румыния 0:2 Германия - Лихтенштейн 9:0 Исландия - Лихтенштейн 4:0 Лихтенштейн - Северная Македония 0:4 Армения - Лихтенштейн 1:1 Румыния - Лихтенштейн 2:0 Лихтенштейн - Германия 0:2 Фарерские острова - Лихтенштейн 5:1 Швейцария - Лихтенштейн 7:0 Лихтенштейн - Исландия 1:4 Северная Македония - Лихтенштейн 5:0 Лихтенштейн - Армения 0:1 Гибралтар - Лихтенштейн 1:1 Мальта - Лихтенштейн 3:0 Лихтенштейн - Сан-Марино 0:0 Лихтенштейн - Гибралтар 0:1

Лига D. Группа 1

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Латвия 3 3 0 0 8 - 2 9
2. Молдова 3 1 1 1 4 - 4 4
3. Андорра 0:0 3 0 2 1 0 - 3 2
4. Лихтенштейн 0:0 3 0 1 2 0 - 3 1

Лига D. Группа 1

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Латвия 2 2 0 0 4 - 0 6
2. Андорра 0:0 2 0 2 0 0 - 0 2
3. Молдова 1 0 0 1 2 - 4 0
4. Лихтенштейн 0:0 1 0 0 1 0 - 2 0

Лига D. Группа 1

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Молдова 2 1 1 0 2 - 0 4
2. Латвия 1 1 0 0 4 - 2 3
3. Лихтенштейн 0:0 2 0 1 1 0 - 1 1
4. Андорра 0:0 1 0 0 1 0 - 3 0
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  • Первый тайм
  • Перерыв
    Звучит свисток на перерыв!
  • 45'
    Неплохо хозяева разобрались на правом фланге, добравшись до штрафной, с ноги Алаеза мяч сняли, а Бернат с подбора пробил крайне неточно.
  • Дополнительное время
    45'
    2 минуты добавляет словенский арбитр к основному времени первого тайма.
  • 44'
    9 ударов в активе сборной Андорры, есть солидное преимущество у хозяев в этом компоненте, вот только КПД пока нулевой.
  • Угловой
    43'
    Пуйоль с углового низом покатил к углу штрафной, откуда Рубио нанес плотный удар - мяч прошел левее створа.
  • 42'
    Сервос подбирает мяч у радиуса штрафной и наносит неплохой удар в створ, но у Бюхеля проблем не возникло.
  • Замена
    40'
    Ливио Майер появляется на поле вместо захромавшего Сандро Вольфингера.
  • Угловой
    38'
    Фрик с углового исполнил подачу на ближнюю штангу, где надежно сыграл Пуйоль.
  • 37'
    Редкая атака гостей через правый фланг завершается прерванной подачей, от Алаведры мяч уходит на угловой.
  • 35'
    Острую подачу с правого фланга исполняет Алаез, Росас готов был пробивать по воротам, но вмешательство защитника оказалось крайне своевременным.
  • 33'
    Росас протащил мяч по флангу и выдал передачу к углу штрафной, откуда Рубио в касание пробил неточно.
  • 32'
    Заброс по флангу на Алаеза получился точным, вот только игрок сборной Андорры оказался в положении "вне игры".
  • 31'
    Росас получает мяч на правом краю штрафной, однако прострел в центр защитники сборной Лихтенштейна прерывают.
  • Угловой
    30'
    После навеса Пуйоля с углового Бюхель сыграл кулаками на выходе, на подборе Рубио нанес плотный дальний удар, направив мяч точно в руки голкиперу.
  • 29'
    Малин неудачно покатил мяч назад, повезло гостям, что снаряд прошел рядом со штангой.
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    • 28'
      Сервос с левого фланга исполняет высокую подачу в штрафную, на дальней штанге Алаезу добраться до мяча не удается.
    • 27'
      Уже 6 ударов нанесли футболисты хозяев, однако в створ попали впервые. У гостей одна попытка, которая стала точной.
    • 25'
      Алаез отмечается плотным ударом из-за пределов штрафной, однако Бюхель прочитал отскок от газона и отбил мяч в сторону.
    • Желтая карточка
      24'
      Грабер получает желтую карточку за грубый фол против Берната на фланге.
    • 23'
      Алаез сильно простреливает в штрафную с правого фланга, Росас принимает мяч спиной к воротам, но развернуться и пробить ему не удается.
    • 22'
      Стоит напомнить, что у Андорры уже есть одно очко в группе - в прошлом туре они сыграли 0:0 с Молдовой, ранее влетев Латвии 0:3. У Лихтенштейна 0:2 с Молдовой и 0:1 с Латвией.
    • Видеоповтор
      20'
      Да, после просмотра ВАР гол отменен, так как Бек в момент удара Малина находился во "вне игры".
    • Офсайд
      19'
      После навеса со штрафного Малин пробивает головой, Гомес отбивает мяч перед собой, а Бек вгоняет его в сетку! Впрочем, радоваться, похоже, преждевременно.
    • Фол, нарушение
      18'
      Пуйоль довольно жестко врезается в Нетцера на правом фланге обороны, первый "стандарт" у чужих ворот готовят гости.
    • Угловой
      17'
      Угловой на правом фланге заработали хозяева поля, Сервос исполнил подачу на ближнюю штангу, откуда Алаведра направить мяч в створ головой не смог.
    • 15'
      Треть первого тайма отыграли команды, по-прежнему инициатива за хозяевами, но опасных моментов нет.
    • 13'
      Атака хозяев завершается подачей с правого фланга - мяч достается Бюхелю.
    • 12'
      Рубио исполнил проникающий пас на край штрафной на Росаса, которому уверенно поставил спину Малин.
    • Фол, нарушение
      11'
      Вольфингер коленом встретил Алаеза, который прорвался по флангу, очередной свисток арбитра из Словении.
    • Офсайд
      10'
      Атака хозяев левым флангом завершается попаданием Берната в офсайд, грамотно гости выдержали линию.
    • 9'
      Первые минуты проходят с заметным преимуществом сборной Андорры, но как скоро удастся воплотить его в забитые мячи?
    • 7'
      Сегодня соперники проводят первый официальный матч, ранее они встречались только в товарищеских играх, обменявшись минимальным победами.
    • Травма, повреждение
      6'
      Пострадавшему Рубио требуется помощь врачей, колдуют медики над голеностопом защитника.
    • Желтая карточка
      5'
      Зеле получает желтую карточку за грубый фол против Рубио на фланге.
    • 4'
      Бюхель неудачно вынес мяч с края штрафной, не добив до боковой линии, Пуйоль решился на удар по пустым воротам, но перебросил снаряд через перекладину.
    • 3'
      Еще одна атака хозяев, кто-то из игроков сборной Андорры врывается в штрафную с левого фланга, однако простреливает неудачно.
    • 2'
      Росас ворвался в штрафную с левого края и нанес удар низом в направлении дальнего угла, но в створ не попал.
    • Угловой
      1'
      Сразу же хозяева заработали угловой. Пуйоль низом покатил в штрафную на Алаеза, удар которого был заблокирован.
    • Первый тайм начался
      1'
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    Сразу несколько выгодных вариантов фрибетов от наших партнёров:
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • 40'
      Вольфингер Сандро уходит с поля. Майер Ливио выходит вместо него
    • Желтая карточка
      24'
      Грабер Лукас получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      19'
      Г О О О О Л - Никлас Бек бьет в цель!
    • Желтая карточка
      6'
      Зеле Арон получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Андорра 0:0 Лихтенштейн онлайн

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    Прогнозы на матч Андорра 0:0 Лихтенштейн

    Исход игры
    Андорра
    64.3% (81)
    Ничья
    23% (29)
    Лихтенштейн
    12.7% (16)
    Тотал 2.5
    Больше
    21.19% (25)
    Меньше
    78.81% (93)
    Обе команды забьют
    Да
    32.2% (38)
    Нет
    67.8% (80)
    Популярный счёт
    1:0 Андорра
    41.3% (52)
    1:1 Ничья
    11.9% (15)
    2:1 Андорра
    9.5% (12)
    0:0 Ничья
    7.9% (10)
    2:0 Андорра
    7.1% (9)
    0:1 Лихтенштейн
    5.6% (7)
    1:2 Лихтенштейн
    4% (5)
    2:2 Ничья
    3.2% (4)
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