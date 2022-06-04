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Лига наций УЕФА

2022

Стадион:
Андорра
FIFA #153
 
Позже
Лихтенштейн
FIFA #190
Прогнозы 34
Андорра 50% (17)
X 23.5% (8)
Лихтенштейн 26.5% (9)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Андорра
Ничья
Лихтенштейн
1.93
4.60
4.60
Все Коэффициенты

История личных встреч

Андорра
Лихтенштейн

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

2 матча

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

История матчей

ТМС
0:1
ММ
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Андорра
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лихтенштейн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Андорра
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гарсия Кристиан II 1 0
Алаез Жорди 1 0
Лихтенштейн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фрик Яник 1 0
Майер Ливио 1 0
Грабер Лукас 1 0
Бек Никлас 1 0

Голы по времени матча

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
33%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
1
50%
76-90

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
3
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
1
33%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
2
67%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

Андорра
(20 матчей)
20%
10%
70%
4 победы 2 ничьи 14 поражений
Андорра - Молдова 0:0 Латвия - Андорра 3:0 Андорра - Гренада 1:0 Андорра - Сент-Китс и Невис 1:0
Албания - Андорра 1:0 Андорра - Польша 1:4 Сан-Марино - Андорра 0:3 Андорра - Англия 0:5 Венгрия - Андорра 2:1 Англия - Андорра 4:0 Андорра - Сан-Марино 2:0 Андорра - Гибралтар 0:0 Андорра - Ирландия 1:4 Андорра - Венгрия 1:4 Польша - Андорра 3:0 Андорра - Албания 0:1 Андорра - Латвия 0:5 Мальта - Андорра 3:1 Португалия - Андорра 7:0 Фарерские острова - Андорра 2:0
Лихтенштейн
(20 матчей)
15%
85%
0 побед 3 ничьи 17 поражений
Латвия - Лихтенштейн 1:0 Лихтенштейн - Молдова 0:2 Лихтенштейн - Фарерские острова 0:1 Лихтенштейн - Кабо-Верде 0:6
Лихтенштейн - Румыния 0:2 Германия - Лихтенштейн 9:0 Исландия - Лихтенштейн 4:0 Лихтенштейн - Северная Македония 0:4 Армения - Лихтенштейн 1:1 Румыния - Лихтенштейн 2:0 Лихтенштейн - Германия 0:2 Фарерские острова - Лихтенштейн 5:1 Швейцария - Лихтенштейн 7:0 Лихтенштейн - Исландия 1:4 Северная Македония - Лихтенштейн 5:0 Лихтенштейн - Армения 0:1 Гибралтар - Лихтенштейн 1:1 Мальта - Лихтенштейн 3:0 Лихтенштейн - Сан-Марино 0:0 Лихтенштейн - Гибралтар 0:1

Лига D. Группа 1

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Латвия 2 2 0 0 4 - 0 6
2. Молдова 2 1 1 0 2 - 0 4
3. Андорра 2 0 1 1 0 - 3 1
4. Лихтенштейн 2 0 0 2 0 - 3 0

Лига D. Группа 1

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Латвия 2 2 0 0 4 - 0 6
2. Андорра 1 0 1 0 0 - 0 1
3. Молдова 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Лихтенштейн 1 0 0 1 0 - 2 0

Лига D. Группа 1

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Молдова 2 1 1 0 2 - 0 4
2. Латвия 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Лихтенштейн 1 0 0 1 0 - 1 0
4. Андорра 1 0 0 1 0 - 3 0
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Андорра - Лихтенштейн от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 10 июня 2022, осталось 2 дня 16 часов 43 минуты.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 34
    Андорра 50% (17)
    X 23.5% (8)
    Лихтенштейн 26.5% (9)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Андорра
    Ничья
    Лихтенштейн
    1.93
    4.60
    4.60
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Андорра - Лихтенштейн онлайн

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    Прогнозы на матч Андорра - Лихтенштейн

    Исход игры
    Андорра
    50% (17)
    Ничья
    23.5% (8)
    Лихтенштейн
    26.5% (9)
    Тотал 2.5
    Больше
    29.41% (10)
    Меньше
    70.59% (24)
    Обе команды забьют
    Да
    44.12% (15)
    Нет
    55.88% (19)
    Популярный счёт
    1:0 Андорра
    29.4% (10)
    1:1 Ничья
    17.6% (6)
    2:1 Андорра
    11.8% (4)
    0:1 Лихтенштейн
    11.8% (4)
    1:2 Лихтенштейн
    8.8% (3)
    2:0 Андорра
    8.8% (3)
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    Лихтенштейн
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