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Лига наций УЕФА

2022

Стадион:
Австрия
FIFA #32
1:0
Перерыв
Франция
FIFA #3
0'
9' Желтая карточка
Лайнер Штефан
17' Желтая карточка
Зайвальд Николас
1:0
37' Гол
Вайманн Андреас

Ход матча

9'
Лайнер Штефан
 
17'
Зайвальд Николас
 
37'
Вайманн Андреас
(Лаймер Конрад)
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 3
  • 3 Удары в створ 3
  • 3 Угловые 1
  • 2 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 2
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 45 Владение мячом, % 55

Владение мячом

Прогнозы 139
Австрия 2.2% (3)
X 8.6% (12)
Франция 89.2% (124)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Австрия
Ничья
Франция
5.50
4.10
4.90
Все Коэффициенты
Новости
13
Пенц
Патрик
21
Лайнер
Штефан
2
Траунер
Гернот
8
Алаба
Давид
15
Вебер
Максимилиан
20
Лаймер
Конрад
23
Шлагер
Ксавер
6
Зайвальд
Николас
9
Забитцер
Марсель
10
Вайманн
Андреас
7
Арнаутович
Марко
1
Льорис
Уго
2
Павар
Бенжамен
17
Салиба
Вильям
4
Конате
Ибраима
22
Тео
Эрнандес
8
Чуамени
Орельен
13
Камара
Бубакар
20
Диаби
Мусса
7
Гризманн
Антуан
11
Коман
Кингсли
19
Бензема
Карим
Австрия
4-4-2
Франция
4-2-3-1

История личных встреч

Австрия
Франция

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

История матчей

ЧМОМ
3:1
ЧМОМ
3:1

Бомбардиры внутри турнира

Австрия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Арнаутович Марко 1 0.33
Вайманн Андреас 1 0.33
Грегорич Михаэль 1 0.33
Забитцер Марсель 1 0.33
Шлагер Ксавер 1 0.33
Вебер Максимилиан 0 0
Онисиво Карим 0 0
Лаймер Конрад 0 0
Франция
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бензема Карим 1 0.33
Рабио Адриен 1 0.33
Бен-Йеддер Виссам 0 0
Нкунку Кристофер 0 0

Карточки

Австрия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лайнер Штефан 1 0
Шлагер Ксавер 1 0
Зайвальд Николас 1 0
Франция
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кимпембе Преснел 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
100%
76-90

Забито

3
1
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
2
67%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

4
2
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
2
50%
2
100%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
3
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
50%
2
67%
76-90

Результаты последних матчей

Австрия
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Австрия - Дания 1:2 Хорватия - Австрия 0:3 Австрия - Шотландия 2:2 Уэльс - Австрия 2:1
Австрия - Молдова 4:1 Австрия - Израиль 4:2 Дания - Австрия 1:0 Фарерские острова - Австрия 0:2 Австрия - Шотландия 0:1 Израиль - Австрия 5:2 Молдова - Австрия 0:2 Италия - Австрия 2:1 Украина - Австрия 0:1 Голландия - Австрия 2:0 Австрия - Северная Македония 3:1 Австрия - Словакия 0:0 Англия - Австрия 1:0 Австрия - Дания 0:4 Австрия - Фарерские острова 3:1 Шотландия - Австрия 2:2
Франция
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Хорватия - Франция 1:1 Франция - Дания 1:2 Франция - ЮАР 5:0 Франция - Кот-д'Ивуар 2:1
Финляндия - Франция 0:2 Франция - Казахстан 8:0 Испания - Франция 1:2 Бельгия - Франция 2:3 Франция - Финляндия 2:0 Украина - Франция 1:1 Франция - Босния и Герцеговина 1:1 Франция - Швейцария 3:3 Португалия - Франция 2:2 Венгрия - Франция 1:1 Франция - Германия 1:0 Франция - Болгария 3:0 Франция - Уэльс 3:0 Босния и Герцеговина - Франция 0:1 Казахстан - Франция 0:2 Франция - Украина 1:1

Лига A. Группа 1

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Дания 0:0 3 2 1 0 4 - 2 7
2. Австрия 1:0 3 2 0 1 5 - 2 6
3. Хорватия 0:0 3 0 2 1 1 - 4 2
4. Франция 0:1 3 0 1 2 2 - 4 1

Лига A. Группа 1

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Австрия 1:0 2 1 0 1 2 - 2 3
2. Дания 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
3. Хорватия 0:0 2 0 1 1 1 - 4 1
4. Франция 0:1 1 0 0 1 1 - 2 0

Лига A. Группа 1

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Дания 0:0 2 2 0 0 4 - 2 6
2. Австрия 1:0 1 1 0 0 3 - 0 3
3. Франция 0:1 2 0 1 1 1 - 2 1
4. Хорватия 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
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  • Первый тайм
  • Перерыв
    Звучит свисток на перерыв. По итогам первого тайма сборная Австрии на своём поле в Вене с минимальным счётом переигрывает сборную Франции. Пока единственный мяч в этой встрече забил Андреас Вайманн. Команда Дидье Дешама в первом тайме смотрелась как минимум не хуже, но пока пробить Патрика Пенца у французов не получается. 
  • Угловой
    45'
    Гризманн с углового выполнил подачу на ближний угол вратарской, Камара не смог головой пробить по воротам, а далее австрийцы выбили мяч за пределы штрафной площади. 
  • Опасный момент
    44'
    Бензема от левого угла штрафной площади пробил в правый угол ворот, Пенц в прыжке перевёл мяч на угловой. 
  • 43'
    Лаймер прошёл вперёд по правому флангу и затем выполнил подачу в центр штрафной площади, Арнаутович зацепился за мяч, но затем Марко под давлением Салиба пробил точно в руки Льорису. 
  • 42'
    Алаба попытался разогнать атаку по левому флангу, Павар грамотно сыграл в подкате и выбил мяч в аут. 
  • 41'
    Австрия теперь конечно же перешла на контратаки, для команды Ральфа Рангника теперь главное не пропустить до перерыва. 
  • 40'
    Из глубины поля последовал слишком сильный заброс на правый угол штрафной площади сборной Франции на ход Лаймеру, Льорис спокойно сыграл на выходе и забрал мяч в руки. 
  • 39'
    Диаби пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч полетел слишком высоко. 
  • 38'
    Свой первый гол за сборную Австрии сегодня забил Андреас Вайманн. Добавим, что Вайманна в момент со взятием ворот упустил Салиба, который провалился и в итоге против Дании. 
  • Описание гола
    37'
    Г-О-О-О-О-О-Л! 1:0!!! Шлагер разогнал атаку по центру, затем последовала передача на правый угол штрафной площади, Арнаутович выдержал паузу и покатил мяч дальше по правому углу штрафной на Лаймера, Конрад в свою очередь уже практически от лицевой линии поля выполнил прострел в центр к линии вратарской, Вайманн грамотно набежал на мяч и в касание отправил его в сетку. 
  • 36'
    Шлагер из центра поля выполнил заброс на левый фланг на ход Веберу, Максимилиан в касание выполнил скидку на левый угол штрафной площади, Забитцер под давлением соперника не смог зацепиться за мяч, будет удар от ворот. 
  • Фол, нарушение
    35'
    Лайнер в борьбе за мяч на половине поля французов подыграл себе рукой, Тасос Сидиропулос всё видел и дал справедливый свисток в пользу команды Дидье Дешама. 
  • 34'
    Бензема пробил под правый угол ворот из-за пределов штрафной площади, мяч полетел не очень сильно, Пенц выловил его без особого труда. 
  • Судья
    33'
    Коман при смещении в штрафную площадь с левого фланга наткнулся на Сидиропулоса и оказался на газоне, Тасос Сидиропулос справедливо показал, что нужно играть дальше. 
  • 32'
    Из центра поля последовал заброс на ход Коману по левому флангу, Кингсли зацепился за мяч, но его сразу же накрыл Лайнер и выбил мяч в аут. 
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    • Фол, нарушение
      31'
      Лаймер в центре поля грубовато сыграл против Гризманна, на этот раз Тасос Сидиропулос решил обойтись без жёлтой карточки. 
    • Угловой
      30'
      Забитцер с углового на этот раз выполнил подачу на ближний угол штрафной площади, Лайнер головой пробил в ближний угол ворот, мяч полетел под перекладину, но довольно слабо, Льорис выловил его без всякого труда. 
    • 29'
      Лаймер прошёл вперёд по правой половине поля и затем Конрад выполнил подачу в центр штрафной площади на Вайманна, Павар накрыл соперника и выбил мяч на угловой. 
    • Угловой
      28'
      Забитцер с углового выполнил подачу на левый угол штрафной площади, там оказались только игроки сборной Франции. 
    • 27'
      Вайманн с правого фланга выполнил прострел в штрафную площадь, мяч задел ногу Тео и полетел к правому углу вратарской, Льорис не успел накрыть его в пределах поля, будет угловой. 
    • Травма, повреждение
      26'
      Шлагер в борьбе за мяч на своей половине поля получил небольшое повреждение, но защитник сборной Австрии довольно быстро показал, что с ним всё нормально, он готов играть дальше. 
    • 25'
      Диаби совершил рывок вперёд по правому флангу, а затем Мусса выполнил передачу в центр к линии вратарской, Шлагер прочитал момент и перехватил мяч. 
    • 24'
      Коман вошёл в штрафную площадь с левого фланга, а затем пробил по воротам, мяч попал в Лайнера.  
    • 23'
      Льорис попал под давление соперника на левом углу штрафной площади, в итоге голкипер сборной Франции выбил мяч в аут. 
    • 22'
      Павар с правого фланга выполнил подачу в штрафную площадь, Алаба вместе с Забитцером грамотно отработали в обороне и перехватили мяч. 
    • 21'
      Забитцер со стандарта выполнил подачу к левому углу вратарской, совсем немного не хватило Вайманну для удара по воротам, мяч в итоге ушёл за лицевую линию поля, будет удар от ворот. 
    • Фол, нарушение
      20'
      Камара на правой половине поля нарушил правила против Зайвальда. Игроки сборной Австрии тщательно готовятся к стандарту. 
    • Опасный момент
      19'
      Гризманн со стандарта выполнил подачу в центр к линии вратарской, Камара головой не смог пробить по воротам, но мяч всё равно коварно летел под левую штангу, Пенц в итоге сложился и отбил его перед собой на Бензема, Карим головой от линии вратарской пробил по воротам, но Пенц успел вскинуть руку и на этот раз отбить мяч на Зайвальда. 
    • Желтая карточка
      18'
      Полузащитник сборной Австрии Николас Зайвальд получил жёлтую карточку за грубую игру на правом фланге против Диаби. 
    • 17'
      Игроки сборной Франции пока катают мяч в центре поля, в целом, у нас уже постепенно стал падать темп матча после бодрого начала. 
    • Офсайд
      16'
      Шлагер из центра поля выполнил заброс на левый угол штрафной площади на ход Веберу, Максимилиан оказался в небольшом офсайде. 
    • 15'
      Чуамени пробил в правый угол ворот из-за пределов штрафной площади, мяч полетел слишком высоко. 
    • 14'
      Арнаутович из центра поля головой сбросил мяч на ход Лаймеру по правому флангу, Конрад убежал в штрафную площадь, но далее его нагнал Тео и сразу же погубил атаку Австрии. 
    • 13'
      Гризманн со стандарта выполнил слабый заброс на правый угол штрафной площади, Коман в касание отправил мяч в центр штрафной, защитники сборной Австрии сыграли внимательно и перехватили мяч. 
    • Желтая карточка
      12'
      Фланговый защитник сборной Австрии Штефан Лайнер получил жёлтую карточку за грубую игру на своей половине поля против Комана. 
    • Угловой
      11'
      Угловой у ворот сборной Франции. Алаба выполнил подачу в центр штрафной площади, Салиба в борьбе с соперником головой выбил мяч на правый фланг. 
    • 10'
      Коман совершил рывок вперёд по левому флангу после передачи пяткой от Тео, далее Кингсли выполнил подачу в центр штрафной площади, мяч от Зайвальда отскочил на левый угол штрафной площади, где как раз Эрнандес под давлением соперника упустил его за лицевую линию поля. 
    • 9'
      Из центра поля последовал слишком сильный заброс на ход Лаймеру по правому флангу, мяч улетел за лицевую линию поля. 
    • 8'
      Гризманн с дальней дистанции пробил в левый угол ворот, мяч полетел слишком высоко. 
    • Офсайд
      7'
      По левой половине поля австрийцы разогнали атаку, затем последовала передача к радиусу штрафной площади, Арнаутович в касание выполнил передачу в центр штрафной на Вайманна, Андреас оказался в офсайде. 
    • 6'
      Сборная Австрии пока начинает этот матч от обороны, всё же команда Ральфа Рангника понимает, что в открытый футбол с французами играть опасно. 
    • 5'
      Диаби выполнил далеко не самую лучшую передачу на ход Павару по правому флангу, Вебер прочитал момент и перехватил мяч. 
    • Фол, нарушение
      4'
      Лаймер в борьбе за мяч на половине поля соперника нарушил правила против активного Тео. 
    • 3'
      Из центра поля последовала передача на ход Вайманну по правой половине поля, Тео оказался первым на мяче и спокойно отдал его Льорису. 
    • 2'
      Форвард сборной Австрии Марко Арнаутович перед началом матча получил памятную футболку за сто проведённых матчей в составе национальной команды. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. Сегодня в Вене сборная Франции обязана переигрывать Австрию, чтобы исправиться за неудачный старт в Лиге наций, напомним, что за два стартовых тура на групповом этапе команда Дидье Дешма пока набрала лишь одно очко. В прошлом туре французы на выезде сыграли вничью с Хорватией со счётом 1:1. Австрия в свою очередь пока находится на втором месте с тремя очками, напомним, что в прошлом туре команда Ральфа Рангника уступила Дании. 
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    Прогнозы на матч Австрия 1:0 Франция

    Исход игры
    Австрия
    2.2% (3)
    Ничья
    8.6% (12)
    Франция
    89.2% (124)
    Тотал 2.5
    Больше
    69.49% (82)
    Меньше
    30.51% (36)
    Обе команды забьют
    Да
    77.12% (91)
    Нет
    22.88% (27)
    Популярный счёт
    1:2 Франция
    42.4% (59)
    1:3 Франция
    12.2% (17)
    0:2 Франция
    10.1% (14)
    0:1 Франция
    7.9% (11)
    1:1 Ничья
    7.2% (10)
    2:3 Франция
    1.4% (2)
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    Австрия
    Франция
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