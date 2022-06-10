Из глубины поля последовал слишком сильный заброс на правый угол штрафной площади сборной Франции на ход Лаймеру, Льорис спокойно сыграл на выходе и забрал мяч в руки.

Австрия теперь конечно же перешла на контратаки, для команды Ральфа Рангника теперь главное не пропустить до перерыва.

Алаба попытался разогнать атаку по левому флангу, Павар грамотно сыграл в подкате и выбил мяч в аут.

Лаймер прошёл вперёд по правому флангу и затем выполнил подачу в центр штрафной площади, Арнаутович зацепился за мяч, но затем Марко под давлением Салиба пробил точно в руки Льорису.

Бензема от левого угла штрафной площади пробил в правый угол ворот, Пенц в прыжке перевёл мяч на угловой.

Гризманн с углового выполнил подачу на ближний угол вратарской, Камара не смог головой пробить по воротам, а далее австрийцы выбили мяч за пределы штрафной площади.

Звучит свисток на перерыв. По итогам первого тайма сборная Австрии на своём поле в Вене с минимальным счётом переигрывает сборную Франции. Пока единственный мяч в этой встрече забил Андреас Вайманн. Команда Дидье Дешама в первом тайме смотрелась как минимум не хуже, но пока пробить Патрика Пенца у французов не получается.

Из центра поля последовал заброс на ход Коману по левому флангу, Кингсли зацепился за мяч, но его сразу же накрыл Лайнер и выбил мяч в аут.

Коман при смещении в штрафную площадь с левого фланга наткнулся на Сидиропулоса и оказался на газоне, Тасос Сидиропулос справедливо показал, что нужно играть дальше.

Бензема пробил под правый угол ворот из-за пределов штрафной площади, мяч полетел не очень сильно, Пенц выловил его без особого труда.

Лайнер в борьбе за мяч на половине поля французов подыграл себе рукой, Тасос Сидиропулос всё видел и дал справедливый свисток в пользу команды Дидье Дешама.

Шлагер из центра поля выполнил заброс на левый фланг на ход Веберу, Максимилиан в касание выполнил скидку на левый угол штрафной площади, Забитцер под давлением соперника не смог зацепиться за мяч, будет удар от ворот.

Г-О-О-О-О-О-Л! 1:0!!! Шлагер разогнал атаку по центру, затем последовала передача на правый угол штрафной площади, Арнаутович выдержал паузу и покатил мяч дальше по правому углу штрафной на Лаймера, Конрад в свою очередь уже практически от лицевой линии поля выполнил прострел в центр к линии вратарской, Вайманн грамотно набежал на мяч и в касание отправил его в сетку.

Свой первый гол за сборную Австрии сегодня забил Андреас Вайманн. Добавим, что Вайманна в момент со взятием ворот упустил Салиба, который провалился и в итоге против Дании.

Павар с правого фланга выполнил подачу в штрафную площадь, Алаба вместе с Забитцером грамотно отработали в обороне и перехватили мяч.

Льорис попал под давление соперника на левом углу штрафной площади, в итоге голкипер сборной Франции выбил мяч в аут.

Коман вошёл в штрафную площадь с левого фланга, а затем пробил по воротам, мяч попал в Лайнера.

Диаби совершил рывок вперёд по правому флангу, а затем Мусса выполнил передачу в центр к линии вратарской, Шлагер прочитал момент и перехватил мяч.

Шлагер в борьбе за мяч на своей половине поля получил небольшое повреждение, но защитник сборной Австрии довольно быстро показал, что с ним всё нормально, он готов играть дальше.

Вайманн с правого фланга выполнил прострел в штрафную площадь, мяч задел ногу Тео и полетел к правому углу вратарской, Льорис не успел накрыть его в пределах поля, будет угловой.

Забитцер с углового выполнил подачу на левый угол штрафной площади, там оказались только игроки сборной Франции.

Лаймер прошёл вперёд по правой половине поля и затем Конрад выполнил подачу в центр штрафной площади на Вайманна, Павар накрыл соперника и выбил мяч на угловой.

Забитцер с углового на этот раз выполнил подачу на ближний угол штрафной площади, Лайнер головой пробил в ближний угол ворот, мяч полетел под перекладину, но довольно слабо, Льорис выловил его без всякого труда.

Лаймер в центре поля грубовато сыграл против Гризманна, на этот раз Тасос Сидиропулос решил обойтись без жёлтой карточки.

21' Забитцер со стандарта выполнил подачу к левому углу вратарской, совсем немного не хватило Вайманну для удара по воротам, мяч в итоге ушёл за лицевую линию поля, будет удар от ворот.

20' Камара на правой половине поля нарушил правила против Зайвальда. Игроки сборной Австрии тщательно готовятся к стандарту.

19' Гризманн со стандарта выполнил подачу в центр к линии вратарской, Камара головой не смог пробить по воротам, но мяч всё равно коварно летел под левую штангу, Пенц в итоге сложился и отбил его перед собой на Бензема, Карим головой от линии вратарской пробил по воротам, но Пенц успел вскинуть руку и на этот раз отбить мяч на Зайвальда.

18' Полузащитник сборной Австрии Николас Зайвальд получил жёлтую карточку за грубую игру на правом фланге против Диаби.

17' Игроки сборной Франции пока катают мяч в центре поля, в целом, у нас уже постепенно стал падать темп матча после бодрого начала.

16' Шлагер из центра поля выполнил заброс на левый угол штрафной площади на ход Веберу, Максимилиан оказался в небольшом офсайде.

15' Чуамени пробил в правый угол ворот из-за пределов штрафной площади, мяч полетел слишком высоко.

14' Арнаутович из центра поля головой сбросил мяч на ход Лаймеру по правому флангу, Конрад убежал в штрафную площадь, но далее его нагнал Тео и сразу же погубил атаку Австрии.

13' Гризманн со стандарта выполнил слабый заброс на правый угол штрафной площади, Коман в касание отправил мяч в центр штрафной, защитники сборной Австрии сыграли внимательно и перехватили мяч.

12' Фланговый защитник сборной Австрии Штефан Лайнер получил жёлтую карточку за грубую игру на своей половине поля против Комана.

11' Угловой у ворот сборной Франции. Алаба выполнил подачу в центр штрафной площади, Салиба в борьбе с соперником головой выбил мяч на правый фланг.

10' Коман совершил рывок вперёд по левому флангу после передачи пяткой от Тео, далее Кингсли выполнил подачу в центр штрафной площади, мяч от Зайвальда отскочил на левый угол штрафной площади, где как раз Эрнандес под давлением соперника упустил его за лицевую линию поля.

9' Из центра поля последовал слишком сильный заброс на ход Лаймеру по правому флангу, мяч улетел за лицевую линию поля.

8' Гризманн с дальней дистанции пробил в левый угол ворот, мяч полетел слишком высоко.

7' По левой половине поля австрийцы разогнали атаку, затем последовала передача к радиусу штрафной площади, Арнаутович в касание выполнил передачу в центр штрафной на Вайманна, Андреас оказался в офсайде.

6' Сборная Австрии пока начинает этот матч от обороны, всё же команда Ральфа Рангника понимает, что в открытый футбол с французами играть опасно.

5' Диаби выполнил далеко не самую лучшую передачу на ход Павару по правому флангу, Вебер прочитал момент и перехватил мяч.

4' Лаймер в борьбе за мяч на половине поля соперника нарушил правила против активного Тео.

3' Из центра поля последовала передача на ход Вайманну по правой половине поля, Тео оказался первым на мяче и спокойно отдал его Льорису.

2' Форвард сборной Австрии Марко Арнаутович перед началом матча получил памятную футболку за сто проведённых матчей в составе национальной команды.