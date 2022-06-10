Стадион: Эрнст Хаппель
0'
9' Желтая карточкаЛайнер Штефан
17' Желтая карточкаЗайвальд Николас
1:0
37' ГолВайманн Андреас
Ход матча
17'
37'
1:0
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
0 Удары по воротам 3
-
3 Удары в створ 3
-
3 Угловые 1
-
2 Офсайды 0
-
5 Нарушения правил 2
-
2 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
45 Владение мячом, % 55
Владение мячом
13
Пенц
Патрик
22
Тео
Эрнандес
20
Диаби
Мусса
- Основной состав
-
13 Пенц ПатрикВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Вольф ХаннесПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Рангник Ральф
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Тео ЭрнандесЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Диаби МуссаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Меньян МайкВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
18 Динь ЛюкаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Рабио АдриенПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Дешам Дидье
История личных встреч
Австрия
Франция
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Австрия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Арнаутович Марко
|1
|0.33
|Вайманн Андреас
|1
|0.33
|Грегорич Михаэль
|1
|0.33
|Забитцер Марсель
|1
|0.33
|Шлагер Ксавер
|1
|0.33
|Вебер Максимилиан
|0
|0
|Онисиво Карим
|0
|0
|Лаймер Конрад
|0
|0
Франция
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бензема Карим
|1
|0.33
|Рабио Адриен
|1
|0.33
|Бен-Йеддер Виссам
|0
|0
|Нкунку Кристофер
|0
|0
Карточки
Австрия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лайнер Штефан
|1
|0
|Шлагер Ксавер
|1
|0
|Зайвальд Николас
|1
|0
Франция
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кимпембе Преснел
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
100%
76-90
Забито
3
1
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
2
67%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
4
2
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
2
50%
2
100%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
3
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
50%
2
67%
76-90
Результаты последних матчей
Австрия
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Австрия - Дания 1:2 Хорватия - Австрия 0:3 Австрия - Шотландия 2:2 Уэльс - Австрия 2:1
Австрия - Молдова 4:1 Австрия - Израиль 4:2 Дания - Австрия 1:0 Фарерские острова - Австрия 0:2 Австрия - Шотландия 0:1 Израиль - Австрия 5:2 Молдова - Австрия 0:2 Италия - Австрия 2:1 Украина - Австрия 0:1 Голландия - Австрия 2:0 Австрия - Северная Македония 3:1 Австрия - Словакия 0:0 Англия - Австрия 1:0 Австрия - Дания 0:4 Австрия - Фарерские острова 3:1 Шотландия - Австрия 2:2
Франция
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Хорватия - Франция 1:1 Франция - Дания 1:2 Франция - ЮАР 5:0 Франция - Кот-д'Ивуар 2:1
Финляндия - Франция 0:2 Франция - Казахстан 8:0 Испания - Франция 1:2 Бельгия - Франция 2:3 Франция - Финляндия 2:0 Украина - Франция 1:1 Франция - Босния и Герцеговина 1:1 Франция - Швейцария 3:3 Португалия - Франция 2:2 Венгрия - Франция 1:1 Франция - Германия 1:0 Франция - Болгария 3:0 Франция - Уэльс 3:0 Босния и Герцеговина - Франция 0:1 Казахстан - Франция 0:2 Франция - Украина 1:1
Лига A. Группа 1
Лига A. Группа 1
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Прогнозы на матч Австрия 1:0 Франция
Исход игры
Австрия
2.2% (3)
Ничья
8.6% (12)
Франция
89.2% (124)
Тотал 2.5
Больше
69.49% (82)
Меньше
30.51% (36)
Обе команды забьют
Да
77.12% (91)
Нет
22.88% (27)
Популярный счёт
1:2 Франция
42.4% (59)
1:3 Франция
12.2% (17)
0:2 Франция
10.1% (14)
0:1 Франция
7.9% (11)
1:1 Ничья
7.2% (10)
2:3 Франция
1.4% (2)
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