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Лига наций УЕФА

2022

Стадион:
Австрия
FIFA #32
 
Позже
Франция
FIFA #3
Прогнозы 34
Австрия 2.9% (1)
X 14.7% (5)
Франция 82.4% (28)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Австрия
Ничья
Франция
4.90
3.72
5.00
Все Коэффициенты
Новости

История личных встреч

Австрия
Франция

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

История матчей

ЧМОМ
3:1
ЧМОМ
3:1

Бомбардиры внутри турнира

Австрия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Арнаутович Марко 1 0.5
Грегорич Михаэль 1 0.5
Забитцер Марсель 1 0.5
Шлагер Ксавер 1 0.5
Вебер Максимилиан 0 0
Онисиво Карим 0 0
Франция
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бензема Карим 1 0.5
Рабио Адриен 1 0.5
Бен-Йеддер Виссам 0 0
Нкунку Кристофер 0 0

Карточки

Австрия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шлагер Ксавер 1 0
Франция
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кимпембе Преснел 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
100%
76-90

Забито

3
1
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
2
67%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

4
2
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
2
50%
2
100%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
3
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
50%
2
67%
76-90

Результаты последних матчей

Австрия
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Австрия - Дания 1:2 Хорватия - Австрия 0:3 Австрия - Шотландия 2:2 Уэльс - Австрия 2:1
Австрия - Молдова 4:1 Австрия - Израиль 4:2 Дания - Австрия 1:0 Фарерские острова - Австрия 0:2 Австрия - Шотландия 0:1 Израиль - Австрия 5:2 Молдова - Австрия 0:2 Италия - Австрия 2:1 Украина - Австрия 0:1 Голландия - Австрия 2:0 Австрия - Северная Македония 3:1 Австрия - Словакия 0:0 Англия - Австрия 1:0 Австрия - Дания 0:4 Австрия - Фарерские острова 3:1 Шотландия - Австрия 2:2
Франция
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Хорватия - Франция 1:1 Франция - Дания 1:2 Франция - ЮАР 5:0 Франция - Кот-д'Ивуар 2:1
Финляндия - Франция 0:2 Франция - Казахстан 8:0 Испания - Франция 1:2 Бельгия - Франция 2:3 Франция - Финляндия 2:0 Украина - Франция 1:1 Франция - Босния и Герцеговина 1:1 Франция - Швейцария 3:3 Португалия - Франция 2:2 Венгрия - Франция 1:1 Франция - Германия 1:0 Франция - Болгария 3:0 Франция - Уэльс 3:0 Босния и Герцеговина - Франция 0:1 Казахстан - Франция 0:2 Франция - Украина 1:1

Лига A. Группа 1

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Дания 2 2 0 0 4 - 2 6
2. Австрия 2 1 0 1 4 - 2 3
3. Франция 2 0 1 1 2 - 3 1
4. Хорватия 2 0 1 1 1 - 4 1

Лига A. Группа 1

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хорватия 2 0 1 1 1 - 4 1
2. Дания 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Австрия 1 0 0 1 1 - 2 0
4. Франция 1 0 0 1 1 - 2 0

Лига A. Группа 1

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Дания 2 2 0 0 4 - 2 6
2. Австрия 1 1 0 0 3 - 0 3
3. Франция 1 0 1 0 1 - 1 1
4. Хорватия 0 0 0 0 0 - 0 0
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Австрия - Франция от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 10 июня 2022, осталось 2 дня 16 часов 43 минуты.

    Главный судья: Сидиропулос Анастасиос

    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 34
    Австрия 2.9% (1)
    X 14.7% (5)
    Франция 82.4% (28)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Австрия
    Ничья
    Франция
    4.90
    3.72
    5.00
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Австрия - Франция онлайн

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    Прогнозы на матч Австрия - Франция

    Исход игры
    Австрия
    2.9% (1)
    Ничья
    14.7% (5)
    Франция
    82.4% (28)
    Тотал 2.5
    Больше
    61.76% (21)
    Меньше
    38.24% (13)
    Обе команды забьют
    Да
    73.53% (25)
    Нет
    26.47% (9)
    Популярный счёт
    1:2 Франция
    41.2% (14)
    0:2 Франция
    17.6% (6)
    1:1 Ничья
    14.7% (5)
    1:3 Франция
    11.8% (4)
    0:1 Франция
    5.9% (2)
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    Австрия
    Франция
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