Стадион: Под Горицом
23
Марушич
Адам
15
Хотич
Дино
14
Гояк
Амер
11
Джеко
Эдин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Марушич АдамПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
21 Цамай ДритонНападающий
-
Главный тренер: Радулович Миодраг
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Хотич ДиноПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Гояк АмерПолузащитник
- Нападающий
-
11 Джеко ЭдинНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Менало ЛукаПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Прчич СаньинПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Петев Ивайло
История личных встреч
Черногория
Босния и Герцеговина
2 матча
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
2 матча
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Черногория
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мугоша Стефан
|1
|0.5
|Вукчевич Марко
|1
|0.5
|Хакшабанович Сеад
|0
|0
Босния и Герцеговина
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Превляк Смаил
|2
|1
|Джеко Эдин
|0
|0
Карточки
Черногория
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Божович Драшко
|1
|0
|Йовович Владимир
|1
|0
|Шипчич Никола
|1
|0
Босния и Герцеговина
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Прчич Саньин
|1
|0
|Хотич Дино
|1
|0
|Превляк Смаил
|1
|0
|Дулевич Харис
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
2
1
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
1
100%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
2
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
50%
61-75
1
50%
1
50%
76-90
Пропущено
2
1
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
100%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Черногория
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Финляндия - Черногория 2:0 Черногория - Румыния 2:0 Черногория - Греция 1:0 Армения - Черногория 1:0
Черногория - Турция 1:2 Черногория - Голландия 2:2 Норвегия - Черногория 2:0 Гибралтар - Черногория 0:3 Черногория - Латвия 0:0 Голландия - Черногория 4:0 Турция - Черногория 2:2 Черногория - Израиль 1:3 Босния и Герцеговина - Черногория 0:0 Черногория - Норвегия 0:1 Черногория - Гибралтар 4:1 Латвия - Черногория 1:2 Черногория - Кипр 4:0 Азербайджан - Черногория 0:0 Черногория - Казахстан 0:0 Черногория - Люксембург 1:2
Босния и Герцеговина
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Босния и Герцеговина - Румыния 1:0 Финляндия - Босния и Герцеговина 1:1 Босния и Герцеговина - Люксембург 1:0 Босния и Герцеговина - Грузия 0:1
США - Босния и Герцеговина 1:0 Босния и Герцеговина - Украина 0:2 Босния и Герцеговина - Финляндия 1:3 Украина - Босния и Герцеговина 1:1 Казахстан - Босния и Герцеговина 0:2 Босния и Герцеговина - Казахстан 2:2 Босния и Герцеговина - Кувейт 1:0 Франция - Босния и Герцеговина 1:1 Дания - Босния и Герцеговина 2:0 Босния и Герцеговина - Черногория 0:0 Босния и Герцеговина - Франция 0:1 Босния и Герцеговина - Коста-Рика 0:0 Финляндия - Босния и Герцеговина 2:2 Босния и Герцеговина - Италия 0:2 Голландия - Босния и Герцеговина 3:1 Босния и Герцеговина - Иран 0:2
Лига B. Группа 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Босния и Герцеговина
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|2.
|Финляндия
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|3.
|Черногория
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|4.
|Румыния
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
Лига B. Группа 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Финляндия
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|2.
|Черногория
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|Босния и Герцеговина
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|Румыния
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Лига B. Группа 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Босния и Герцеговина
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|2.
|Финляндия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Черногория
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|4.
|Румыния
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
Прогнозы на матч Черногория - Босния и Герцеговина
Исход игры
Черногория
24.6% (30)
Ничья
54.1% (66)
Босния и Герцеговина
21.3% (26)
Тотал 2.5
Больше
28.95% (33)
Меньше
71.05% (81)
Обе команды забьют
Да
78.07% (89)
Нет
21.93% (25)
Популярный счёт
1:1 Ничья
45.9% (56)
1:2 Босния и Герцеговина
11.5% (14)
2:1 Черногория
10.7% (13)
1:0 Черногория
7.4% (9)
0:1 Босния и Герцеговина
6.6% (8)
2:0 Черногория
3.3% (4)
2:2 Ничья
2.5% (3)
0:0 Ничья
1.6% (2)
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