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Лига наций УЕФА

2022

Стадион:
Фарерские острова
FIFA #116
1:1
Первый тайм: 40'
Литва
FIFA #135
0'
0:1
6' Гол
Черных Фёдор
19' Желтая карточка
Бараускас Доминикас
1:1
20' Пенальти
Давидсен Вильормур

Ход матча

6'
0:1
Черных Фёдор
19'
 
Бараускас Доминикас
20'
Давидсен Вильормур
1:1
25'
Ватнсдаль Хейни
Аскхам Хердур
 

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 1
  • 0 Офсайды 3
  • 3 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 57 Владение мячом, % 43
Прогнозы 121
Фарерские острова 30.6% (37)
X 28.1% (34)
Литва 41.3% (50)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Фарерские острова
Ничья
Литва
2.66
3.07
3.27
Все Коэффициенты
Новости
1
Нильсен
Гуннар
9
Ролантссон
Гилли
15
Феро
Одмар
13
Аскхам
Хердур
3
Давидсен
Вильормур
7
Бьярталид
Йоаннес
16
Ванхамар
Гуннар
22
Андреасен
Якуп
18
Ольсен
Мейнхард
11
Ольсен
Клеминт
21
Йоханнесен
Патрик
1
Барткус
Джюгас
23
Баравикас
Роландас
2
Климавичюс
Линас
5
Уткус
Эдгарас
21
Бараускас
Доминикас
18
Климавичюс
Аугустинас
14
Сливка
Выкинтас
15
Мегелайтис
Линас
17
Ласицкас
Юстас
10
Черных
Фёдор
11
Новиковас
Арвидас
Фарерские острова
4-4-2
Литва
4-3-3

История личных встреч

Фарерские острова
Литва

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

История матчей

ТМС
2:1
ЧМОМ
2:1
ЧМОМ
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Фарерские острова
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Давидсен Вильормур 1 (1) 0.33
Литва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Черных Фёдор 1 0.33

Карточки

Фарерские острова
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Йоэнсен Рене 1 1
Ватнхамар Сольви 0 1
Ханссон Халлюр 1 0
Феро Одмар 1 0
Ванхамар Гуннар 1 0
Литва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Климавичюс Линас 1 0
Сливка Выкинтас 1 0
Ласицкас Юстас 1 0
Сирвис Пиюс 1 0
Бараускас Доминикас 1 0
Голубицкас Паулюс 1 0
Уткус Эдгарас 1 0
Петкявичюс Наурис 1 0
Должников Артур 1 0

Голы по времени матча

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
8
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
2
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
13%
31-45
1
25%
1
13%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
4
50%
76-90

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

5
8
1 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
2
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
1
13%
31-45
1
20%
1
13%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
4
50%
76-90

Результаты последних матчей

Фарерские острова
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Фарерские острова - Люксембург 0:1 Турция - Фарерские острова 4:0 Лихтенштейн - Фарерские острова 0:1 Гибралтар - Фарерские острова 0:0
Израиль - Фарерские острова 3:2 Дания - Фарерские острова 3:1 Фарерские острова - Шотландия 0:1 Фарерские острова - Австрия 0:2 Фарерские острова - Молдова 2:1 Фарерские острова - Дания 0:1 Фарерские острова - Израиль 0:4 Фарерские острова - Лихтенштейн 5:1 Фарерские острова - Исландия 0:1 Шотландия - Фарерские острова 4:0 Австрия - Фарерские острова 3:1 Молдова - Фарерские острова 1:1 Мальта - Фарерские острова 1:1 Латвия - Фарерские острова 1:1 Литва - Фарерские острова 2:1 Фарерские острова - Андорра 2:0
Литва
(20 матчей)
20%
10%
70%
4 победы 2 ничьи 14 поражений
Литва - Турция 0:6 Литва - Люксембург 0:2 Ирландия - Литва 1:0 Сан-Марино - Литва 1:2
Литва - Кувейт 1:1 Северная Ирландия - Литва 1:0 Литва - Швейцария 0:4 Литва - Болгария 3:1 Италия - Литва 5:0 Болгария - Литва 1:0 Литва - Северная Ирландия 1:4 Латвия - Литва 3:1 Литва - Эстония 0:1 Литва - Италия 0:2 Швейцария - Литва 1:0 Косово - Литва 4:0 Казахстан - Литва 1:2 Беларусь - Литва 2:0 Литва - Фарерские острова 2:1 Литва - Албания 0:0

Лига C. Группа 1

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Турция 2 2 0 0 10 - 0 6
2. Люксембург 2 2 0 0 3 - 0 6
3. Литва 1:1 3 0 1 2 1 - 9 1
4. Фарерские острова 1:1 3 0 1 2 1 - 6 1

Лига C. Группа 1

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Турция 1 1 0 0 4 - 0 3
2. Фарерские острова 1:1 2 0 1 1 1 - 2 1
3. Люксембург 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Литва 1:1 2 0 0 2 0 - 8 0

Лига C. Группа 1

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Люксембург 2 2 0 0 3 - 0 6
2. Турция 1 1 0 0 6 - 0 3
3. Литва 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
4. Фарерские острова 1:1 1 0 0 1 0 - 4 0
  • Первый тайм
  • 36'
    Перерыв всё ближе, в последние минуты литовцы постепенно переводят мяч на чужую половину поля, пытаясь найти свой шанс в позиционном нападении.
  • Травма, повреждение
    34'
    Небольшие проблемы со здоровьем у Ватнсдаля, но быстро ему помогли за пределами поля.
  • 33'
    Ласицкас приближается к штрафной соперника и пробивает из-за пределов штрафной, мяч после отскока от газона накрывает голкипер.
  • 31'
    Полчаса отыграли команды, на удивление событийным получается первый тайм, а предсказать исход на данный момент не представляется возможным.
  • 29'
    Небольшое затишье на поле, возросло количество нарушений правил и, соответственно, пауз в игре.
  • 27'
    Ольсен предпринял попытку удара с левого угла штрафной, однако угодил в ногу одному из защитников сборной Литвы.
  • 26'
    Климавичюс получил мяч в центральной зоне, обыграл защитника и тут же пробил с 30 метров, но снаряд улетел слишком высоко.
  • Замена
    25'
    Хейни Ватнсдаль выходит на поле вместо Хердура Аскхама.
  • 24'
    Баравикас сместился с правого фланга ближе к центру и пробивает, но на пути мяча возникает защитник сборной Фарерских островов.
  • 22'
    Йоханнесен после навеса с левого фланга принимает мяч грудью и пробивает вторым касанием, однако Баравикас блокирует попытку форварда хозяев.
  • 21'
    Довольно результативным получается матч двух аутсайдеров группы, Фареры довольно закономерно сравнивают счёт, выглядят они на старте встречи действительно интереснее.
  • Пенальти
    20'
    ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:1! ВИЛЬОРМУР ДАВИДСЕН!
    Уверенно реализует пенальти капитан хозяев, пробивая в левый нижний угол, Барткус метнулся в противоположный!
  • Желтая карточка
    19'
    Желтую карточку получает Бараускас за свой фол, который сомнений не вызывает.
  • Пенальти!
    18'
    Пенальти в ворота сборной Литвы! Бараускас фолит в своей штрафной против Клемита Ольсена, заваливая того на газон!
  • Офсайд
    16'
    Еще один вертикальный заброс исполняют гости, в этот раз Черных оказался в положении "вне игры".
  • Бонусы букмекеров
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    • 14'
      Литовцы исполняют заброс по правому флангу, который получается слишком сильным, мяч уходит за лицевую линию.
    • Травма, повреждение
      13'
      Аскхаму требуется помощь врачей после неаккуратного подката Климавичюса, но быстро игрок сборной Фарерских островов поднимается на ноги.
    • Угловой
      12'
      Ольсен с углового исполнил подачу на дальнюю штангу, где открывались сразу два партнера, но Барткус кулаком отбил мяч.
    • Опасный момент
      11'
      Андреасен играет в "стенку" с партнером на входе в штрафную и пробивает низом с 13 метров - голкипер гостей ногами отводит угрозу!
    • 9'
      В 2020 году в товарищеском матче команды встретились после 11-летнего перерыва, тогда литовцы победили 2:1. Всего же у Фарер лишь одна победа в девяти очных матчах.
    • 8'
      Интересно, что Литва по итогам двух туров имеет худшую разницу мячей, чем Фареры - 0:8 против 0:5. Прибалтийскую дружину, конечно, подкосили 0:6 от Турции.
    • 7'
      Хороший стартовый отрезок выдали хозяева поля, однако в обороне опростоволосились достаточно быстро.
    • Описание гола
      6'
      ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:1! ФЁДОР ЧЕРНЫХ!
      Из литовского углового возникла затяжная позиционная атака, в итоге Ласицкас прострелил от лицевой на правом краю штрафной, а Черных оказался расторопнее всех в гуще игроков!
    • 5'
      Сливка ворвался в штрафную и от лицевой в падении прострелил, но хозяева выбили мяч на угловой.
    • 4'
      Теперь Андреасен после заброса от лицевой линии наносит удар по отскочившему от газона мячу, но направляет его выше перекладины.
    • 3'
      Феро получил мяч в штрафной и в касание пробил с 14 метров - снаряд угодил в Климавичюса. Вторым темпом Йоханнесен замкнул подачу с правого фланга, но направил снаряд над перекладиной.
    • Угловой
      2'
      Бьярталид с углового исполнил подачу к линии вратарской, где в последний момент защитник опередил на втором этаже соперника.
    • 1'
      Неплохая атака хозяев завершается прострелом с правого фланга - гости выбили мяч на угловой.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался, поехали!
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Torsvoellur Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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    Прогнозы на матч Фарерские острова 1:1 Литва

    Исход игры
    Фарерские острова
    30.6% (37)
    Ничья
    28.1% (34)
    Литва
    41.3% (50)
    Тотал 2.5
    Больше
    23.68% (27)
    Меньше
    76.32% (87)
    Обе команды забьют
    Да
    49.12% (56)
    Нет
    50.88% (58)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    25.6% (31)
    1:0 Фарерские острова
    18.2% (22)
    0:1 Литва
    14.9% (18)
    0:2 Литва
    11.6% (14)
    1:2 Литва
    10.7% (13)
    2:1 Фарерские острова
    9.1% (11)
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    Фарерские острова
    Литва
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