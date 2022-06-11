Климавичюс получил мяч в центральной зоне, обыграл защитника и тут же пробил с 30 метров, но снаряд улетел слишком высоко.

Ольсен предпринял попытку удара с левого угла штрафной, однако угодил в ногу одному из защитников сборной Литвы.

Небольшое затишье на поле, возросло количество нарушений правил и, соответственно, пауз в игре.

Полчаса отыграли команды, на удивление событийным получается первый тайм, а предсказать исход на данный момент не представляется возможным.

Ласицкас приближается к штрафной соперника и пробивает из-за пределов штрафной, мяч после отскока от газона накрывает голкипер.

Небольшие проблемы со здоровьем у Ватнсдаля, но быстро ему помогли за пределами поля.

Перерыв всё ближе, в последние минуты литовцы постепенно переводят мяч на чужую половину поля, пытаясь найти свой шанс в позиционном нападении.

Еще один вертикальный заброс исполняют гости, в этот раз Черных оказался в положении "вне игры".

Пенальти в ворота сборной Литвы! Бараускас фолит в своей штрафной против Клемита Ольсена, заваливая того на газон!

Желтую карточку получает Бараускас за свой фол, который сомнений не вызывает.

ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:1! ВИЛЬОРМУР ДАВИДСЕН! Уверенно реализует пенальти капитан хозяев, пробивая в левый нижний угол, Барткус метнулся в противоположный!

Довольно результативным получается матч двух аутсайдеров группы, Фареры довольно закономерно сравнивают счёт, выглядят они на старте встречи действительно интереснее.

Йоханнесен после навеса с левого фланга принимает мяч грудью и пробивает вторым касанием, однако Баравикас блокирует попытку форварда хозяев.

Баравикас сместился с правого фланга ближе к центру и пробивает, но на пути мяча возникает защитник сборной Фарерских островов.

14' Литовцы исполняют заброс по правому флангу, который получается слишком сильным, мяч уходит за лицевую линию.

13' Аскхаму требуется помощь врачей после неаккуратного подката Климавичюса, но быстро игрок сборной Фарерских островов поднимается на ноги.

12' Ольсен с углового исполнил подачу на дальнюю штангу, где открывались сразу два партнера, но Барткус кулаком отбил мяч.

11' Андреасен играет в "стенку" с партнером на входе в штрафную и пробивает низом с 13 метров - голкипер гостей ногами отводит угрозу!

9' В 2020 году в товарищеском матче команды встретились после 11-летнего перерыва, тогда литовцы победили 2:1. Всего же у Фарер лишь одна победа в девяти очных матчах.

8' Интересно, что Литва по итогам двух туров имеет худшую разницу мячей, чем Фареры - 0:8 против 0:5. Прибалтийскую дружину, конечно, подкосили 0:6 от Турции.

7' Хороший стартовый отрезок выдали хозяева поля, однако в обороне опростоволосились достаточно быстро.

6' ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:1! ФЁДОР ЧЕРНЫХ!

Из литовского углового возникла затяжная позиционная атака, в итоге Ласицкас прострелил от лицевой на правом краю штрафной, а Черных оказался расторопнее всех в гуще игроков!

5' Сливка ворвался в штрафную и от лицевой в падении прострелил, но хозяева выбили мяч на угловой.