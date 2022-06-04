Стадион: Торсволлюр
История личных встреч
Фарерские острова
Литва
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Фарерские острова
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Литва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
Фарерские острова
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Йоэнсен Рене
|1
|1
|Ватнхамар Сольви
|0
|1
|Ханссон Халлюр
|1
|0
|Феро Одмар
|1
|0
|Ванхамар Гуннар
|1
|0
Литва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Климавичюс Линас
|1
|0
|Сливка Выкинтас
|1
|0
|Ласицкас Юстас
|1
|0
|Сирвис Пиюс
|1
|0
|Голубицкас Паулюс
|1
|0
|Уткус Эдгарас
|1
|0
|Петкявичюс Наурис
|1
|0
|Должников Артур
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
4
8
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
2
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
13%
31-45
1
25%
1
13%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
4
50%
76-90
Забито
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
5
8
1 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
2
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
1
13%
31-45
1
20%
1
13%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
4
50%
76-90
Результаты последних матчей
Фарерские острова
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Фарерские острова - Люксембург 0:1 Турция - Фарерские острова 4:0 Лихтенштейн - Фарерские острова 0:1 Гибралтар - Фарерские острова 0:0
Израиль - Фарерские острова 3:2 Дания - Фарерские острова 3:1 Фарерские острова - Шотландия 0:1 Фарерские острова - Австрия 0:2 Фарерские острова - Молдова 2:1 Фарерские острова - Дания 0:1 Фарерские острова - Израиль 0:4 Фарерские острова - Лихтенштейн 5:1 Фарерские острова - Исландия 0:1 Шотландия - Фарерские острова 4:0 Австрия - Фарерские острова 3:1 Молдова - Фарерские острова 1:1 Мальта - Фарерские острова 1:1 Латвия - Фарерские острова 1:1 Литва - Фарерские острова 2:1 Фарерские острова - Андорра 2:0
Литва
(20 матчей)
20%
10%
70%
4 победы 2 ничьи 14 поражений
Литва - Турция 0:6 Литва - Люксембург 0:2 Ирландия - Литва 1:0 Сан-Марино - Литва 1:2
Литва - Кувейт 1:1 Северная Ирландия - Литва 1:0 Литва - Швейцария 0:4 Литва - Болгария 3:1 Италия - Литва 5:0 Болгария - Литва 1:0 Литва - Северная Ирландия 1:4 Латвия - Литва 3:1 Литва - Эстония 0:1 Литва - Италия 0:2 Швейцария - Литва 1:0 Косово - Литва 4:0 Казахстан - Литва 1:2 Беларусь - Литва 2:0 Литва - Фарерские острова 2:1 Литва - Албания 0:0
Лига C. Группа 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Турция
|2
|2
|0
|0
|10 - 0
|6
|2.
|Люксембург
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|3.
|Фарерские острова
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
|4.
|Литва
|2
|0
|0
|2
|0 - 8
|0
Лига C. Группа 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Турция
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|2.
|Люксембург
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Фарерские острова
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|4.
|Литва
|2
|0
|0
|2
|0 - 8
|0
Лига C. Группа 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Люксембург
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|2.
|Турция
|1
|1
|0
|0
|6 - 0
|3
|3.
|Литва
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Фарерские острова
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
Прогнозы на матч Фарерские острова - Литва
Исход игры
Фарерские острова
22.6% (7)
Ничья
12.9% (4)
Литва
64.5% (20)
Тотал 2.5
Больше
26.67% (8)
Меньше
73.33% (22)
Обе команды забьют
Да
40% (12)
Нет
60% (18)
Популярный счёт
0:2 Литва
25.8% (8)
0:1 Литва
25.8% (8)
1:1 Ничья
12.9% (4)
2:1 Фарерские острова
12.9% (4)
1:2 Литва
12.9% (4)
1:0 Фарерские острова
6.5% (2)
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