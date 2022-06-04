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Лига наций УЕФА

2022

Стадион:
Фарерские острова
FIFA #116
 
Позже
Литва
FIFA #135
Прогнозы 31
Фарерские острова 22.6% (7)
X 12.9% (4)
Литва 64.5% (20)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Фарерские острова
Ничья
Литва
2.43
3.15
3.35
Все Коэффициенты

История личных встреч

Фарерские острова
Литва

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

История матчей

ТМС
2:1
ЧМОМ
2:1
ЧМОМ
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Фарерские острова
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Литва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Фарерские острова
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Йоэнсен Рене 1 1
Ватнхамар Сольви 0 1
Ханссон Халлюр 1 0
Феро Одмар 1 0
Ванхамар Гуннар 1 0
Литва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Климавичюс Линас 1 0
Сливка Выкинтас 1 0
Ласицкас Юстас 1 0
Сирвис Пиюс 1 0
Голубицкас Паулюс 1 0
Уткус Эдгарас 1 0
Петкявичюс Наурис 1 0
Должников Артур 1 0

Голы по времени матча

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
8
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
2
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
13%
31-45
1
25%
1
13%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
4
50%
76-90

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

5
8
1 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
2
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
1
13%
31-45
1
20%
1
13%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
4
50%
76-90

Результаты последних матчей

Фарерские острова
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Фарерские острова - Люксембург 0:1 Турция - Фарерские острова 4:0 Лихтенштейн - Фарерские острова 0:1 Гибралтар - Фарерские острова 0:0
Израиль - Фарерские острова 3:2 Дания - Фарерские острова 3:1 Фарерские острова - Шотландия 0:1 Фарерские острова - Австрия 0:2 Фарерские острова - Молдова 2:1 Фарерские острова - Дания 0:1 Фарерские острова - Израиль 0:4 Фарерские острова - Лихтенштейн 5:1 Фарерские острова - Исландия 0:1 Шотландия - Фарерские острова 4:0 Австрия - Фарерские острова 3:1 Молдова - Фарерские острова 1:1 Мальта - Фарерские острова 1:1 Латвия - Фарерские острова 1:1 Литва - Фарерские острова 2:1 Фарерские острова - Андорра 2:0
Литва
(20 матчей)
20%
10%
70%
4 победы 2 ничьи 14 поражений
Литва - Турция 0:6 Литва - Люксембург 0:2 Ирландия - Литва 1:0 Сан-Марино - Литва 1:2
Литва - Кувейт 1:1 Северная Ирландия - Литва 1:0 Литва - Швейцария 0:4 Литва - Болгария 3:1 Италия - Литва 5:0 Болгария - Литва 1:0 Литва - Северная Ирландия 1:4 Латвия - Литва 3:1 Литва - Эстония 0:1 Литва - Италия 0:2 Швейцария - Литва 1:0 Косово - Литва 4:0 Казахстан - Литва 1:2 Беларусь - Литва 2:0 Литва - Фарерские острова 2:1 Литва - Албания 0:0

Лига C. Группа 1

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Турция 2 2 0 0 10 - 0 6
2. Люксембург 2 2 0 0 3 - 0 6
3. Фарерские острова 2 0 0 2 0 - 5 0
4. Литва 2 0 0 2 0 - 8 0

Лига C. Группа 1

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Турция 1 1 0 0 4 - 0 3
2. Люксембург 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Фарерские острова 1 0 0 1 0 - 1 0
4. Литва 2 0 0 2 0 - 8 0

Лига C. Группа 1

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Люксембург 2 2 0 0 3 - 0 6
2. Турция 1 1 0 0 6 - 0 3
3. Литва 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Фарерские острова 1 0 0 1 0 - 4 0
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Фарерские острова - Литва от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 11 июня 2022, осталось 2 дня 12 часов 28 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 31
    Фарерские острова 22.6% (7)
    X 12.9% (4)
    Литва 64.5% (20)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Фарерские острова
    Ничья
    Литва
    2.43
    3.15
    3.35
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Фарерские острова - Литва онлайн

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    Прогнозы на матч Фарерские острова - Литва

    Исход игры
    Фарерские острова
    22.6% (7)
    Ничья
    12.9% (4)
    Литва
    64.5% (20)
    Тотал 2.5
    Больше
    26.67% (8)
    Меньше
    73.33% (22)
    Обе команды забьют
    Да
    40% (12)
    Нет
    60% (18)
    Популярный счёт
    0:2 Литва
    25.8% (8)
    0:1 Литва
    25.8% (8)
    1:1 Ничья
    12.9% (4)
    2:1 Фарерские острова
    12.9% (4)
    1:2 Литва
    12.9% (4)
    1:0 Фарерские острова
    6.5% (2)
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    Фарерские острова
    Литва
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