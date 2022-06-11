  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Лига наций УЕФА 2022

Лига наций УЕФА

2022

Стадион:
Ирландия
FIFA #51
2:0
Первый тайм: 40'
Шотландия
FIFA #42
0'
1:0
20' Гол
Браун Алан
2:0
28' Гол
Пэрротт Трой

Ход матча

20'
Браун Алан
(Даффи Шейн)
1:0
28'
Пэрротт Трой
(Обафеми Майкл)
2:0

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 2
  • 3 Удары в створ 1
  • 4 Угловые 2
  • 1 Офсайды 1
  • 2 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 54 Владение мячом, % 46

Владение мячом

Прогнозы 126
Ирландия 20.6% (26)
X 53.2% (67)
Шотландия 26.2% (33)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ирландия
Ничья
Шотландия
3.10
9.73
29.54
Все Коэффициенты
Новости
1
Келлехер
Каомхин
12
Коллинз
Натан
4
Даффи
Шейн
5
Иган
Джон
14
Браун
Алан
15
Моламби
Джейсон
6
Каллен
Джош
17
Найт
Джейсон
11
Макклин
Джеймс
10
Пэрротт
Трой
19
Обафеми
Майкл
1
Гордон
Крейг
13
Хендри
Джек
5
Хэнли
Грант
15
Маккена
Скотт
23
Ралстон
Энтони
4
Мактоминай
Скотт
8
Макгрегор
Каллум
3
Робертсон
Эндрю
7
Макгинн
Джон
11
Кристи
Райан
10
Адамс
Че
Ирландия
3-5-2
Шотландия
3-4-2-1

История личных встреч

Ирландия
Шотландия

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

3 матча

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

История матчей

Е2ОМ
1:1
Е2ОМ
1:0
ТМС
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Ирландия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Браун Алан 1 0.33
Пэрротт Трой 1 0.33
Даффи Шейн 0 0
Обафеми Майкл 0 0
Шотландия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Маккена Скотт 1 0.5
Ралстон Энтони 1 0.5
Армстронг Стюарт 0 0
Макгинн Джон 0 0

Карточки

Ирландия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Даффи Шейн 1 0
Хендрик Джефф 1 0
Каллен Джош 1 0
Шотландия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Макгрегор Каллум 1 0

Голы по времени матча

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Ирландия
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Ирландия - Украина 0:1 Армения - Ирландия 1:0 Ирландия - Литва 1:0 Ирландия - Бельгия 2:2
Люксембург - Ирландия 0:3 Ирландия - Португалия 0:0 Ирландия - Катар 4:0 Азербайджан - Ирландия 0:3 Ирландия - Сербия 1:1 Ирландия - Азербайджан 1:1 Португалия - Ирландия 2:1 Венгрия - Ирландия 0:0 Андорра - Ирландия 1:4 Катар - Ирландия 1:1 Ирландия - Люксембург 0:1 Сербия - Ирландия 3:2 Ирландия - Болгария 0:0 Уэльс - Ирландия 1:0 Англия - Ирландия 3:0 Финляндия - Ирландия 1:0
Шотландия
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Шотландия - Армения 2:0 Шотландия - Украина 1:3 Австрия - Шотландия 2:2 Шотландия - Польша 1:1
Шотландия - Дания 2:0 Молдова - Шотландия 0:2 Фарерские острова - Шотландия 0:1 Шотландия - Израиль 3:2 Австрия - Шотландия 0:1 Шотландия - Молдова 1:0 Дания - Шотландия 2:0 Хорватия - Шотландия 3:1 Англия - Шотландия 0:0 Шотландия - Чехия 0:2 Люксембург - Шотландия 0:1 Голландия - Шотландия 2:2 Шотландия - Фарерские острова 4:0 Израиль - Шотландия 1:1 Шотландия - Австрия 2:2 Израиль - Шотландия 1:0

Лига B. Группа 1

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Украина 2 2 0 0 4 - 0 6
2. Армения 3 1 0 2 1 - 5 3
3. Ирландия 2:0 3 1 0 2 2 - 2 3
4. Шотландия 0:2 2 1 0 1 2 - 2 3

Лига B. Группа 1

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Украина 1 1 0 0 3 - 0 3
2. Шотландия 0:2 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Армения 1 1 0 0 1 - 0 3
4. Ирландия 2:0 2 1 0 1 2 - 1 3

Лига B. Группа 1

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Украина 1 1 0 0 1 - 0 3
2. Шотландия 0:2 1 0 0 1 0 - 2 0
3. Армения 2 0 0 2 0 - 5 0
4. Ирландия 2:0 1 0 0 1 0 - 1 0
  • Первый тайм
  • Угловой
    40'
    Кристи с углового выполнил подачу в центр к линии вратарской, Келлехер сыграл на выходе и кулаком выбил мяч за пределы штрафной площади. 
  • 39'
    Робертсон с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, теперь уже защитникам сборной Ирландии под давлением соперника пришлось выбивать мяч на угловой. 
  • Угловой
    38'
    Макклин с углового на этот раз закрутил мяч в центр вратарской, Обафеми помешал Гордону сыграть на выходе, в итоге Марко Ди Белло дал свисток в пользу сборной Шотландии. 
  • Угловой
    37'
    Макклин с углового выполнил подачу на ближний угол вратарской, в борьбе защитники сборной Шотландии выбили на третий подряд угловой. 
  • Угловой
    36'
    Макклин с углового выполнил подачу на дальний угол вратарской, Даффи головой пробил в ближний угол ворот, мяч полетел под перекладину, Гордон в прыжке перевёл его на угловой. 
  • 35'
    Найт совершил рывок вперёд по левой половине поля, затем Джейсон от линии штрафной площади пробил по воротам, мяч задел защитника сборной Шотландии и ушёл на угловой. 
  • Офсайд
    34'
    Робертсон из центра поля выполнил заброс к левому углу штрафной площади на Адамса, Че оказался в небольшом офсайде. 
  • 33'
    Макгинн с правого фланга выполнил слишком сильную подачу на дальний угол вратарской, мяч в очередной раз ушёл за лицевую линию поля. 
  • Угловой
    32'
    Угловой у ворот сборной Ирландии. Кристи выполнил подачу на дальний угол вратарской, Даффи в борьбе с Хэнли головой выбил мяч на правый фланг. 
  • 31'
    Успокаивает Ирландия немного игру ближе к концу первого тайма, хозяевам поля теперь уже можно перестраиваться на игру от обороны. 
  • 30'
    Хендри из центра поля выполнил заброс к радиусу штрафной площади на Адамса, защитники сборной Ирландии сыграли внимательно и перехватили мяч. 
  • 29'
    Отличная реализация моментов у сборной Ирландии сегодня, теперь уже Шотландии нужно начинать играть первым номером, чтобы спасти этот матч. 
  • Описание гола
    28'
    Г-О-О-О-О-О-Л! 2:0!!! Пэрротт!!! Обафеми выполнил отличный заброс в центр штрафной площади на Пэрротта, Трой оторвался от Ралстона и головой удачно направил мяч в правый угол ворот мимо Гордона, который шёл на перехват. 
  • Опасный момент
    27'
    Вновь игроки сборной Ирландии ошиблись при выходе из своей штрафной площади, за счёт высокого прессинга шотландцы перехватили мяч, Кристи с левой половины поля выполнил передачу в радиус штрафной площади, Макгинн в касание пробил в левый угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой. 
  • Угловой
    26'
    Мактоминай с углового выполнил подачу на дальний угол вратарской, мяч полетел слишком высоко, в итоге он ушёл за лицевую линию поля. 
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 25'
      Ралстон совершил рывок вперёд по правому флангу и затем выполнил подачу на левый угол штрафной площади, Браун не стал рисковать и головой выбил мяч на угловой. 
    • 24'
      Коллинз совершил рывок вперёд по правому флангу, но Робертсон быстро нагнал Натана и выбил мяч в аут. 
    • 23'
      Робертсон и Обафеми немного повздорили между собой в центре поля, но Марко Ди Белло достаточно быстро всех успокоил. 
    • 22'
      Теперь уже сборная Шотландии должна пытаться прибавлять в атаке, первую половину тайма команда Стива Кларка провела не очень активно. 
    • Описание гола
      21'
      Г-О-О-О-О-О-О-Л! 1:0!!! Браун!!! Макклин с углового выполнил подачу на дальний угол вратарской, Даффи головой сбросил мяч к дальней штанге Брауна, а Алан удачно протолкнул его мимо Гордона. 
    • 20'
      Макклин с левого фланга выполнил подачу к правому углу вратарской, Маккена в борьбе с Обафеми выбил мяч на угловой. 
    • 19'
      Коллинз из центра поля выполнил слишком сильную передачу на ход Обафеми по правому флангу, мяч ушёл за лицевую линию поля. 
    • Фол, нарушение
      18'
      Ралстон в центре поля нарушил правила против активного Найта. Сборная Ирландии довольно быстро разыграла стандарт. 
    • 17'
      Из центра поля последовал заброс на левый угол штрафной площади сборной Ирландии на ход Адамсу, Келлехер вовремя вышел из ворот и перехватил мяч.
    • 16'
      Хендри перестарался в борьбе за мяч на половине поля соперника, правила были нарушены против Найта. 
    • 15'
      Теперь уже игроки сборной Ирландии ошиблись при выходе из своей штрафной площади, мяч был подарен сопернику и Макгинн сразу же пробил в левый угол ворот из радиуса штрафной площади, мяч полетел слабо, Келлехер выловил его без всякого труда. 
    • 14'
      Робертсон с левого фланга теперь уже выполнил подачу к правому углу вратарской, не без труда, но Ирландии удалось отбиться. 
    • 13'
      Ралстон выиграл борьбу за мяч у лицевой линии поля на правом фланге половине поля сборной Ирландии у Макклина, далее Энтони выполнил подачу на левый угол штрафной площади, Робертсон подработал мяч и пробил по воротам, Браун принял мяч на себя. 
    • 12'
      Адамс прошёл вперёд по левой половине поля и с левого угла штрафной площади Че пробил по воротам, мяч попал в защитника сборной Ирландии. 
    • 11'
      Найт на левом фланге покатил мяч к лицевой линии на Макклина, Джеймс под давлением Ралстона не смог выполнить качественную подачу в штрафную площадь, мяч свалился у него с ноги и ушёл за лицевую линию поля. 
    • 10'
      Макклин из центра поля выполнил заброс на ход Найту по левому флагу, мяч полетел слишком сильно и ушёл за лицевую линию поля. 
    • 9'
      С правого фланга последовал безадресный заброс в штрафную площадь сборной Ирландии от Макгинна, Келлехер немного размялся при игре на выходе. 
    • 8'
      В достаточно спокойном темпе начинается у нас игра, пока Шотландия решила в Дублине начать от обороны и присмотреться к сопернику. 
    • Опасный момент
      7'
      Браун с правой половины поля из-за пределов штрафной площади коварно направил мяч в левый угол ворот, но он полетел не очень сильно, в итоге Гордон смог спасти свою команду и отбить мяч на левый угол штрафной площади. 
    • 6'
      Макклин с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, игроки сборной Шотландии сыграли внимательно и перехватили мяч. 
    • 5'
      Из центра поля последовал слишком сильный заброс на ход Коллинзу по правому флангу, мяч в итоге улетел в аут. 
    • 4'
      Поднялся Мактоминай, показал Скотт, что с ним всё нормально, полузащитник сборной Шотландии готов играть дальше. 
    • Травма, повреждение
      3'
      Мактоминай сразу же получил небольшое повреждение, вышли на поле врачи сборной Шотландии, пауза в игре. 
    • Фол, нарушение
      2'
      Найт при проходе вперёд по левому флангу перестарался в борьбе за мяч и нарушил правила против Мактоминая. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. Сегодня нас ждёт очень интересная битва за очки. Шотландии нужно побеждать в Дублине и догонять сборную Украины, которая чуть ранее в Лодзе разгромила Армению со счётом 3:0. Ирландии также очень важно сегодня набрать хоть какие-то очки, напомним, что пока у команды Стива Кларка после двух матчей их вовсе нет. 
    • До матча
    • Рассудит этот матч итальянская бригада арбитров во главе с Марко Ди Белло. Помогать ему на бровках будут Филиппо Мели и Стефано Алассио. Резервным арбитром на этот матч назначен Розарио Абиссо. За VAR будут отвечать Джанлука Орельяно и Джакомо Паганеззи. 
    • Доброго времени суток, дорогие друзья! Приветствуем вас на матче третьего тура группового этапа Лиги наций УЕФА между сборными Ирландии и Шотландии, которые выступают в первой группе Лиги В. Вместе с вами за ходом этой встречи наблюдать буду я, Михаил Бугров. 
      • Прогнозы 126
      Ирландия 20.6% (26)
      X 53.2% (67)
      Шотландия 26.2% (33)
      Все прогнозы
      Прогноз на матч от Liveresult
      Лучшие коэффициенты
      Ирландия
      Ничья
      Шотландия
      3.10
      9.73
      29.54
      Все Коэффициенты
      Новости
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Aviva Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Где смотреть матч Ирландия 2:0 Шотландия онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    Парибет



    Прогнозы на матч Ирландия 2:0 Шотландия

    Исход игры
    Ирландия
    20.6% (26)
    Ничья
    53.2% (67)
    Шотландия
    26.2% (33)
    Тотал 2.5
    Больше
    26.55% (30)
    Меньше
    73.45% (83)
    Обе команды забьют
    Да
    73.45% (83)
    Нет
    26.55% (30)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    42.1% (53)
    1:2 Шотландия
    11.1% (14)
    2:1 Ирландия
    10.3% (13)
    1:0 Ирландия
    8.7% (11)
    0:1 Шотландия
    8.7% (11)
    0:0 Ничья
    4% (5)
    0:2 Шотландия
    1.6% (2)
    2:2 Ничья
    1.6% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Ирландия
    Шотландия
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Фрибет 2000 рублей новым игрокам
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000 в приложении
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!


    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     