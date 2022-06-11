Робертсон из центра поля выполнил заброс к левому углу штрафной площади на Адамса, Че оказался в небольшом офсайде.

Найт совершил рывок вперёд по левой половине поля, затем Джейсон от линии штрафной площади пробил по воротам, мяч задел защитника сборной Шотландии и ушёл на угловой.

Макклин с углового выполнил подачу на дальний угол вратарской, Даффи головой пробил в ближний угол ворот, мяч полетел под перекладину, Гордон в прыжке перевёл его на угловой.

Макклин с углового выполнил подачу на ближний угол вратарской, в борьбе защитники сборной Шотландии выбили на третий подряд угловой.

Макклин с углового на этот раз закрутил мяч в центр вратарской, Обафеми помешал Гордону сыграть на выходе, в итоге Марко Ди Белло дал свисток в пользу сборной Шотландии.

Робертсон с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, теперь уже защитникам сборной Ирландии под давлением соперника пришлось выбивать мяч на угловой.

Кристи с углового выполнил подачу в центр к линии вратарской, Келлехер сыграл на выходе и кулаком выбил мяч за пределы штрафной площади.

Мактоминай с углового выполнил подачу на дальний угол вратарской, мяч полетел слишком высоко, в итоге он ушёл за лицевую линию поля.

Вновь игроки сборной Ирландии ошиблись при выходе из своей штрафной площади, за счёт высокого прессинга шотландцы перехватили мяч, Кристи с левой половины поля выполнил передачу в радиус штрафной площади, Макгинн в касание пробил в левый угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой.

Г-О-О-О-О-О-Л! 2:0!!! Пэрротт!!! Обафеми выполнил отличный заброс в центр штрафной площади на Пэрротта, Трой оторвался от Ралстона и головой удачно направил мяч в правый угол ворот мимо Гордона, который шёл на перехват.

Отличная реализация моментов у сборной Ирландии сегодня, теперь уже Шотландии нужно начинать играть первым номером, чтобы спасти этот матч.

Хендри из центра поля выполнил заброс к радиусу штрафной площади на Адамса, защитники сборной Ирландии сыграли внимательно и перехватили мяч.

Успокаивает Ирландия немного игру ближе к концу первого тайма, хозяевам поля теперь уже можно перестраиваться на игру от обороны.

Угловой у ворот сборной Ирландии. Кристи выполнил подачу на дальний угол вратарской, Даффи в борьбе с Хэнли головой выбил мяч на правый фланг.

Макгинн с правого фланга выполнил слишком сильную подачу на дальний угол вратарской, мяч в очередной раз ушёл за лицевую линию поля.

Хендри перестарался в борьбе за мяч на половине поля соперника, правила были нарушены против Найта.

Из центра поля последовал заброс на левый угол штрафной площади сборной Ирландии на ход Адамсу, Келлехер вовремя вышел из ворот и перехватил мяч.

Ралстон в центре поля нарушил правила против активного Найта. Сборная Ирландии довольно быстро разыграла стандарт.

Коллинз из центра поля выполнил слишком сильную передачу на ход Обафеми по правому флангу, мяч ушёл за лицевую линию поля.

Макклин с левого фланга выполнил подачу к правому углу вратарской, Маккена в борьбе с Обафеми выбил мяч на угловой.

Г-О-О-О-О-О-О-Л! 1:0!!! Браун!!! Макклин с углового выполнил подачу на дальний угол вратарской, Даффи головой сбросил мяч к дальней штанге Брауна, а Алан удачно протолкнул его мимо Гордона.

Теперь уже сборная Шотландии должна пытаться прибавлять в атаке, первую половину тайма команда Стива Кларка провела не очень активно.

Робертсон и Обафеми немного повздорили между собой в центре поля, но Марко Ди Белло достаточно быстро всех успокоил.

Коллинз совершил рывок вперёд по правому флангу, но Робертсон быстро нагнал Натана и выбил мяч в аут.

Ралстон совершил рывок вперёд по правому флангу и затем выполнил подачу на левый угол штрафной площади, Браун не стал рисковать и головой выбил мяч на угловой.

15' Теперь уже игроки сборной Ирландии ошиблись при выходе из своей штрафной площади, мяч был подарен сопернику и Макгинн сразу же пробил в левый угол ворот из радиуса штрафной площади, мяч полетел слабо, Келлехер выловил его без всякого труда.

14' Робертсон с левого фланга теперь уже выполнил подачу к правому углу вратарской, не без труда, но Ирландии удалось отбиться.

13' Ралстон выиграл борьбу за мяч у лицевой линии поля на правом фланге половине поля сборной Ирландии у Макклина, далее Энтони выполнил подачу на левый угол штрафной площади, Робертсон подработал мяч и пробил по воротам, Браун принял мяч на себя.

12' Адамс прошёл вперёд по левой половине поля и с левого угла штрафной площади Че пробил по воротам, мяч попал в защитника сборной Ирландии.

11' Найт на левом фланге покатил мяч к лицевой линии на Макклина, Джеймс под давлением Ралстона не смог выполнить качественную подачу в штрафную площадь, мяч свалился у него с ноги и ушёл за лицевую линию поля.

10' Макклин из центра поля выполнил заброс на ход Найту по левому флагу, мяч полетел слишком сильно и ушёл за лицевую линию поля.

9' С правого фланга последовал безадресный заброс в штрафную площадь сборной Ирландии от Макгинна, Келлехер немного размялся при игре на выходе.

8' В достаточно спокойном темпе начинается у нас игра, пока Шотландия решила в Дублине начать от обороны и присмотреться к сопернику.

7' Браун с правой половины поля из-за пределов штрафной площади коварно направил мяч в левый угол ворот, но он полетел не очень сильно, в итоге Гордон смог спасти свою команду и отбить мяч на левый угол штрафной площади.

6' Макклин с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, игроки сборной Шотландии сыграли внимательно и перехватили мяч.

5' Из центра поля последовал слишком сильный заброс на ход Коллинзу по правому флангу, мяч в итоге улетел в аут.

4' Поднялся Мактоминай, показал Скотт, что с ним всё нормально, полузащитник сборной Шотландии готов играть дальше.

3' Мактоминай сразу же получил небольшое повреждение, вышли на поле врачи сборной Шотландии, пауза в игре.

2' Найт при проходе вперёд по левому флангу перестарался в борьбе за мяч и нарушил правила против Мактоминая.