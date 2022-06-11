Стадион: Авива
Ход матча
20'
1:0
28'
2:0
Статистика матча
-
2 Голы 0
-
0 Удары по воротам 2
-
3 Удары в створ 1
-
4 Угловые 2
-
1 Офсайды 1
-
2 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
54 Владение мячом, % 46
Владение мячом
14
Браун
Алан
17
Найт
Джейсон
10
Пэрротт
Трой
13
Хендри
Джек
11
Кристи
Райан
10
Адамс
Че
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Браун АланПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Найт ДжейсонПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Пэрротт ТройНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 О'Лири МаксВратарь
-
23 Траверс МаркВратарь
-
18 О'Ши ДараЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
20 Хоган СкоттНападающий
-
Главный тренер: Кенни Стивен
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
-
13 Хендри ДжекЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Кристи РайанПолузащитник
-
10 Адамс ЧеНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
21 Келли ЛиамВратарь
- Защитник
-
16 Тэйлор ГрэгЗащитник
- Полузащитник
-
14 Гилмор БиллиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Хикки АаронПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Кларк Стив
История личных встреч
Ирландия
Шотландия
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
3 матча
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ирландия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Браун Алан
|1
|0.33
|Пэрротт Трой
|1
|0.33
|Даффи Шейн
|0
|0
|Обафеми Майкл
|0
|0
Шотландия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Маккена Скотт
|1
|0.5
|Ралстон Энтони
|1
|0.5
|Армстронг Стюарт
|0
|0
|Макгинн Джон
|0
|0
Карточки
Ирландия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Даффи Шейн
|1
|0
|Хендрик Джефф
|1
|0
|Каллен Джош
|1
|0
Шотландия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Макгрегор Каллум
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Ирландия
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Ирландия - Украина 0:1 Армения - Ирландия 1:0 Ирландия - Литва 1:0 Ирландия - Бельгия 2:2
Люксембург - Ирландия 0:3 Ирландия - Португалия 0:0 Ирландия - Катар 4:0 Азербайджан - Ирландия 0:3 Ирландия - Сербия 1:1 Ирландия - Азербайджан 1:1 Португалия - Ирландия 2:1 Венгрия - Ирландия 0:0 Андорра - Ирландия 1:4 Катар - Ирландия 1:1 Ирландия - Люксембург 0:1 Сербия - Ирландия 3:2 Ирландия - Болгария 0:0 Уэльс - Ирландия 1:0 Англия - Ирландия 3:0 Финляндия - Ирландия 1:0
Шотландия
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Шотландия - Армения 2:0 Шотландия - Украина 1:3 Австрия - Шотландия 2:2 Шотландия - Польша 1:1
Шотландия - Дания 2:0 Молдова - Шотландия 0:2 Фарерские острова - Шотландия 0:1 Шотландия - Израиль 3:2 Австрия - Шотландия 0:1 Шотландия - Молдова 1:0 Дания - Шотландия 2:0 Хорватия - Шотландия 3:1 Англия - Шотландия 0:0 Шотландия - Чехия 0:2 Люксембург - Шотландия 0:1 Голландия - Шотландия 2:2 Шотландия - Фарерские острова 4:0 Израиль - Шотландия 1:1 Шотландия - Австрия 2:2 Израиль - Шотландия 1:0
Лига B. Группа 1
Лига B. Группа 1
Прогнозы на матч Ирландия 2:0 Шотландия
Исход игры
Ирландия
20.6% (26)
Ничья
53.2% (67)
Шотландия
26.2% (33)
Тотал 2.5
Больше
26.55% (30)
Меньше
73.45% (83)
Обе команды забьют
Да
73.45% (83)
Нет
26.55% (30)
Популярный счёт
1:1 Ничья
42.1% (53)
1:2 Шотландия
11.1% (14)
2:1 Ирландия
10.3% (13)
1:0 Ирландия
8.7% (11)
0:1 Шотландия
8.7% (11)
0:0 Ничья
4% (5)
0:2 Шотландия
1.6% (2)
2:2 Ничья
1.6% (2)
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