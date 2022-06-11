Стадион: Молинью
11
Маунт
Мэйсон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Маунт МэйсонПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Поуп НикВратарь
- Вратарь
-
12 Стоунс ДжонЗащитник
-
14 Уокер КайлЗащитник
-
15 Гехи МаркЗащитник
-
16 Коди КонорЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Сака БукайоПолузащитник
- Нападающий
-
20 Кейн ГарриНападающий
-
Главный тренер: Саутгейт Гарет
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
20 Мерет АлексВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Манчини Роберто
История личных встреч
Англия
Италия
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
150%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
6 матчей
16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
33.3%
16.7%
50%
2 победы 1 ничья 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Англия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кейн Гарри
|1 (1)
|0.5
Италия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пеллегрини Лоренцо
|2
|1
|Барелла Николо
|1
|0.5
|Спинаццола Леонардо
|0
|0
|Политано Маттео
|0
|0
|Ньонто Вильфред
|0
|0
Карточки
Англия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Магуайр Гарри
|1
|0
|Джеймс Рис II
|1
|0
Италия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Флоренци Алессандро
|1
|0
|Кристанте Бриан
|1
|0
|Пеллегрини Лоренцо
|1
|0
|Барелла Николо
|1
|0
|Бастони Алессандро
|1
|0
|Тонали Сандро
|1
|0
|Канчельери Маттео
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
1
4
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Пропущено
2
1
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
4
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Пропущено
2
1
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Англия
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Германия - Англия 1:1 Венгрия - Англия 1:0 Англия - Кот-д'Ивуар 3:0 Англия - Швейцария 2:1
Сан-Марино - Англия 0:10 Англия - Албания 5:0 Англия - Венгрия 1:1 Андорра - Англия 0:5 Польша - Англия 1:1 Англия - Андорра 4:0 Венгрия - Англия 0:4 Италия - Англия 1:1 Англия - Дания 2:1 Украина - Англия 0:4 Англия - Германия 2:0 Чехия - Англия 0:1 Англия - Шотландия 0:0 Англия - Хорватия 1:0 Англия - Румыния 1:0 Англия - Австрия 1:0
Италия
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Италия - Венгрия 2:1 Италия - Германия 1:1 Италия - Аргентина 0:3 Турция - Италия 2:3
Италия - Северная Македония 0:1 Северная Ирландия - Италия 0:0 Италия - Швейцария 1:1 Италия - Бельгия 2:1 Италия - Испания 1:2 Италия - Литва 5:0 Швейцария - Италия 0:0 Италия - Болгария 1:1 Италия - Англия 1:1 Италия - Испания 1:1 Бельгия - Италия 1:2 Италия - Австрия 2:1 Италия - Уэльс 1:0 Италия - Швейцария 3:0 Турция - Италия 0:3 Италия - Чехия 4:0
Лига A. Группа 3
Лига A. Группа 3
Прогнозы на матч Англия - Италия
Исход игры
Англия
56% (79)
Ничья
36.2% (51)
Италия
7.8% (11)
Тотал 2.5
Больше
50.88% (58)
Меньше
49.12% (56)
Обе команды забьют
Да
80.7% (92)
Нет
19.3% (22)
Популярный счёт
2:1 Англия
32.6% (46)
1:1 Ничья
24.1% (34)
1:0 Англия
10.6% (15)
2:2 Ничья
4.3% (6)
1:2 Италия
2.1% (3)
0:0 Ничья
2.1% (3)
0:1 Италия
1.4% (2)
2:0 Англия
1.4% (2)
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