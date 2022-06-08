  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Лига наций УЕФА 2022

Лига наций УЕФА

2022

Стадион:
Англия
FIFA #5
 
Позже
Италия
FIFA #4

История личных встреч

Англия
Италия

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
150%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

6 матчей

16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

33.3%
16.7%
50%
2 победы 1 ничья 3 победы

История матчей

Е2
1:1
ТМС
1:1
ТМС
1:1
ЧМ2
1:2
ММ
2:1
Е2
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Англия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кейн Гарри 1 (1) 0.5
Италия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пеллегрини Лоренцо 2 1
Барелла Николо 1 0.5
Спинаццола Леонардо 0 0
Политано Маттео 0 0
Ньонто Вильфред 0 0

Карточки

Англия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Магуайр Гарри 1 0
Джеймс Рис II 1 0
Италия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Флоренци Алессандро 1 0
Кристанте Бриан 1 0
Пеллегрини Лоренцо 1 0
Барелла Николо 1 0
Бастони Алессандро 1 0
Тонали Сандро 1 0
Канчельери Маттео 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
4
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
4
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Англия
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Германия - Англия 1:1 Венгрия - Англия 1:0 Англия - Кот-д'Ивуар 3:0 Англия - Швейцария 2:1
Сан-Марино - Англия 0:10 Англия - Албания 5:0 Англия - Венгрия 1:1 Андорра - Англия 0:5 Польша - Англия 1:1 Англия - Андорра 4:0 Венгрия - Англия 0:4 Италия - Англия 1:1 Англия - Дания 2:1 Украина - Англия 0:4 Англия - Германия 2:0 Чехия - Англия 0:1 Англия - Шотландия 0:0 Англия - Хорватия 1:0 Англия - Румыния 1:0 Англия - Австрия 1:0
Италия
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Италия - Венгрия 2:1 Италия - Германия 1:1 Италия - Аргентина 0:3 Турция - Италия 2:3
Италия - Северная Македония 0:1 Северная Ирландия - Италия 0:0 Италия - Швейцария 1:1 Италия - Бельгия 2:1 Италия - Испания 1:2 Италия - Литва 5:0 Швейцария - Италия 0:0 Италия - Болгария 1:1 Италия - Англия 1:1 Италия - Испания 1:1 Бельгия - Италия 1:2 Италия - Австрия 2:1 Италия - Уэльс 1:0 Италия - Швейцария 3:0 Турция - Италия 0:3 Италия - Чехия 4:0

Лига A. Группа 3

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Италия 2 1 1 0 3 - 2 4
2. Венгрия 2 1 0 1 2 - 2 3
3. Германия 2 0 2 0 2 - 2 2
4. Англия 2 0 1 1 1 - 2 1

Лига A. Группа 3

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Италия 2 1 1 0 3 - 2 4
2. Венгрия 1 1 0 0 1 - 0 3
3. Германия 1 0 1 0 1 - 1 1
4. Англия 0 0 0 0 0 - 0 0

Лига A. Группа 3

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Англия 2 0 1 1 1 - 2 1
2. Германия 1 0 1 0 1 - 1 1
3. Италия 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Венгрия 1 0 0 1 1 - 2 0
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Англия - Италия от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 11 июня 2022, осталось 2 дня 15 часов 13 минут.

    Главный судья: Марциняк Шимон

    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 31
    Англия 48.4% (15)
    X 38.7% (12)
    Италия 12.9% (4)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Англия
    Ничья
    Италия
    1.87
    5.10
    5.30
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Англия - Италия онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    Парибет



    Прогнозы на матч Англия - Италия

    Исход игры
    Англия
    48.4% (15)
    Ничья
    38.7% (12)
    Италия
    12.9% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    60% (18)
    Меньше
    40% (12)
    Обе команды забьют
    Да
    83.33% (25)
    Нет
    16.67% (5)
    Популярный счёт
    2:1 Англия
    38.7% (12)
    1:1 Ничья
    22.6% (7)
    2:2 Ничья
    9.7% (3)
    0:1 Италия
    6.5% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Англия
    Италия
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Фрибет 2000 рублей новым игрокам
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000 в приложении
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!


    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     