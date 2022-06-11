Стадион: Stade de Luxembourg
Позже
13
Карлсон
Дирк
17
Пинту
Мика
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Карлсон ДиркЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Пинту МикаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Щон РальфВратарь
-
23 Фокс ЛукасВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Тиль ВенсанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
18 Фабио Лохей
-
Главный тренер: Хольц Люк
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
15 Кабак ОзанЗащитник
-
16 Мюлдюр МертЗащитник
-
22 Айхан КанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Акгюн ЮнусПолузащитник
-
18 Кутлу БерканПолузащитник
- Нападающий
-
21 Чукур ТиагоНападающий
-
Главный тренер: Кунц Штефан
История личных встреч
Люксембург
Турция
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Люксембург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Синани Данел
|2
|1
|Родригес Жерсон
|1 (1)
|0.5
|Олесен Матиас
|0
|0
|Боргес Санчес Ивандро
|0
|0
Турция
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дурсун Сердар
|3 (1)
|1.5
|Дервисоглу Халил
|2
|1
|Синик Догукан
|2
|1
|Акгюн Юнус
|1
|0.5
|Юндер Дженгиз
|1
|0.5
|Демирал Мерих
|1
|0.5
|Актюркоглу Мухаммед
|0
|0
|Чалханоглу Хакан
|0
|0
|Унал Энес
|0
|0
|Мюлдюр Мерт
|0
|0
|Кекчю Оркун
|0
|0
Карточки
Люксембург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шано Максим
|1
|0
Турция
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Чалханоглу Хакан
|1
|0
|Дурсун Сердар
|1
|0
|Юндер Дженгиз
|1
|0
|Сёюнджю Чаглар
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
0
6
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
50%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
4
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
2
50%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
10
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
0
0%
2
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
10%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
5
50%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Люксембург
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Фарерские острова - Люксембург 0:1 Литва - Люксембург 0:2 Босния и Герцеговина - Люксембург 1:0 Люксембург - Северная Ирландия 1:3
Люксембург - Ирландия 0:3 Азербайджан - Люксембург 1:3 Португалия - Люксембург 5:0 Люксембург - Сербия 0:1 Люксембург - Катар 1:1 Сербия - Люксембург 4:1 Люксембург - Азербайджан 2:1 Люксембург - Шотландия 0:1 Норвегия - Люксембург 1:0 Люксембург - Португалия 1:3 Ирландия - Люксембург 0:1 Катар - Люксембург 1:0 Люксембург - Азербайджан 0:0 Кипр - Люксембург 2:1 Люксембург - Австрия 0:3 Черногория - Люксембург 1:2
Турция
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Литва - Турция 0:6 Турция - Фарерские острова 4:0 Турция - Италия 2:3 Португалия - Турция 3:1
Черногория - Турция 1:2 Турция - Гибралтар 6:0 Латвия - Турция 1:2 Турция - Норвегия 1:1 Голландия - Турция 6:1 Гибралтар - Турция 0:3 Турция - Черногория 2:2 Швейцария - Турция 3:1 Турция - Уэльс 0:2 Турция - Италия 0:3 Турция - Молдова 2:0 Турция - Гвинея 0:0 Турция - Азербайджан 2:1 Турция - Латвия 3:3 Норвегия - Турция 0:3 Турция - Голландия 4:2
Лига C. Группа 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Турция
|2
|2
|0
|0
|10 - 0
|6
|2.
|Люксембург
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|3.
|Фарерские острова
|3
|1
|0
|2
|2 - 6
|3
|4.
|Литва
|3
|0
|0
|3
|1 - 10
|0
Лига C. Группа 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Турция
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|2.
|Фарерские острова
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|3.
|Люксембург
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Литва
|2
|0
|0
|2
|0 - 8
|0
Лига C. Группа 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Люксембург
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|2.
|Турция
|1
|1
|0
|0
|6 - 0
|3
|3.
|Фарерские острова
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|4.
|Литва
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
Прогнозы на матч Люксембург - Турция
Исход игры
Люксембург
3.9% (5)
Ничья
2.4% (3)
Турция
93.7% (119)
Тотал 2.5
Больше
61.74% (71)
Меньше
38.26% (44)
Обе команды забьют
Да
39.13% (45)
Нет
60.87% (70)
Популярный счёт
0:2 Турция
30.7% (39)
1:2 Турция
18.1% (23)
1:3 Турция
14.2% (18)
0:3 Турция
12.6% (16)
0:4 Турция
6.3% (8)
0:1 Турция
3.9% (5)
2:1 Люксембург
1.6% (2)
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