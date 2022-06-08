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Лига наций УЕФА

2022

Стадион:
Люксембург
FIFA #94
 
Позже
Турция
FIFA #39
Прогнозы 33
Люксембург 6.1% (2)
X 0% (0)
Турция 93.9% (31)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Люксембург
Ничья
Турция
8.00
7.30
4.50
Все Коэффициенты

История личных встреч

Люксембург
Турция

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ТМС
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Люксембург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Синани Данел 2 1
Родригес Жерсон 1 (1) 0.5
Олесен Матиас 0 0
Боргес Санчес Ивандро 0 0
Турция
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дурсун Сердар 3 (1) 1.5
Дервисоглу Халил 2 1
Синик Догукан 2 1
Акгюн Юнус 1 0.5
Юндер Дженгиз 1 0.5
Демирал Мерих 1 0.5
Актюркоглу Мухаммед 0 0
Чалханоглу Хакан 0 0
Унал Энес 0 0
Мюлдюр Мерт 0 0
Кекчю Оркун 0 0

Карточки

Люксембург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шано Максим 1 0
Турция
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чалханоглу Хакан 1 0
Дурсун Сердар 1 0
Юндер Дженгиз 1 0
Сёюнджю Чаглар 1 0

Голы по времени матча

Забито

0
6
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
50%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
4
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
2
50%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
10
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
0
0%
2
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
10%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
5
50%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Люксембург
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Фарерские острова - Люксембург 0:1 Литва - Люксембург 0:2 Босния и Герцеговина - Люксембург 1:0 Люксембург - Северная Ирландия 1:3
Люксембург - Ирландия 0:3 Азербайджан - Люксембург 1:3 Португалия - Люксембург 5:0 Люксембург - Сербия 0:1 Люксембург - Катар 1:1 Сербия - Люксембург 4:1 Люксембург - Азербайджан 2:1 Люксембург - Шотландия 0:1 Норвегия - Люксембург 1:0 Люксембург - Португалия 1:3 Ирландия - Люксембург 0:1 Катар - Люксембург 1:0 Люксембург - Азербайджан 0:0 Кипр - Люксембург 2:1 Люксембург - Австрия 0:3 Черногория - Люксембург 1:2
Турция
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Литва - Турция 0:6 Турция - Фарерские острова 4:0 Турция - Италия 2:3 Португалия - Турция 3:1
Черногория - Турция 1:2 Турция - Гибралтар 6:0 Латвия - Турция 1:2 Турция - Норвегия 1:1 Голландия - Турция 6:1 Гибралтар - Турция 0:3 Турция - Черногория 2:2 Швейцария - Турция 3:1 Турция - Уэльс 0:2 Турция - Италия 0:3 Турция - Молдова 2:0 Турция - Гвинея 0:0 Турция - Азербайджан 2:1 Турция - Латвия 3:3 Норвегия - Турция 0:3 Турция - Голландия 4:2

Лига C. Группа 1

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Турция 2 2 0 0 10 - 0 6
2. Люксембург 2 2 0 0 3 - 0 6
3. Фарерские острова 2 0 0 2 0 - 5 0
4. Литва 2 0 0 2 0 - 8 0

Лига C. Группа 1

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Турция 1 1 0 0 4 - 0 3
2. Люксембург 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Фарерские острова 1 0 0 1 0 - 1 0
4. Литва 2 0 0 2 0 - 8 0

Лига C. Группа 1

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Люксембург 2 2 0 0 3 - 0 6
2. Турция 1 1 0 0 6 - 0 3
3. Литва 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Фарерские острова 1 0 0 1 0 - 4 0
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Люксембург - Турция от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 11 июня 2022, осталось 2 дня 15 часов 13 минут.



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    • Прогнозы 33
    Люксембург 6.1% (2)
    X 0% (0)
    Турция 93.9% (31)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Люксембург
    Ничья
    Турция
    8.00
    7.30
    4.50
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Люксембург - Турция онлайн

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    Прогнозы на матч Люксембург - Турция

    Исход игры
    Люксембург
    6.1% (2)
    Ничья
    0% (0)
    Турция
    93.9% (31)
    Тотал 2.5
    Больше
    61.29% (19)
    Меньше
    38.71% (12)
    Обе команды забьют
    Да
    35.48% (11)
    Нет
    64.52% (20)
    Популярный счёт
    0:2 Турция
    36.4% (12)
    1:3 Турция
    18.2% (6)
    0:4 Турция
    15.2% (5)
    1:2 Турция
    12.1% (4)
    0:3 Турция
    9.1% (3)
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    Люксембург
    Турция
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