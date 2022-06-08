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Лига наций УЕФА

2022

Стадион:
Румыния
FIFA #41
 
Позже
Финляндия
FIFA #60
Прогнозы 31
Румыния 64.5% (20)
X 25.8% (8)
Финляндия 9.7% (3)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Румыния
Ничья
Финляндия
3.15
3.25
3.67
Все Коэффициенты

История личных встреч

Румыния
Финляндия

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

История матчей

ТМС
2:0
Е2ОМ
1:1
Е2ОМ
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Румыния
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Финляндия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Похьянпало Йоэль 2 1
Пукки Теэму 1 (1) 0.5
Лингман Лукас 0 0

Карточки

Румыния
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Банку Никусор 1 0
Бурка Андрей 1 0
Финляндия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лам Томас 1 0
О'Шоунесси Даниэль 1 0
Ниссилья Урхо 1 0
Иванов Роберт 1 0

Голы по времени матча

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
1
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
1
33%
1
100%
76-90

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
1
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
1
33%
1
100%
76-90

Результаты последних матчей

Румыния
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Босния и Герцеговина - Румыния 1:0 Черногория - Румыния 2:0 Израиль - Румыния 2:2 Румыния - Греция 0:1
Лихтенштейн - Румыния 0:2 Румыния - Исландия 0:0 Румыния - Армения 1:0 Германия - Румыния 2:1 Северная Македония - Румыния 0:0 Румыния - Лихтенштейн 2:0 Исландия - Румыния 0:2 Англия - Румыния 1:0 Румыния - Грузия 1:2 Армения - Румыния 3:2 Румыния - Германия 0:1 Румыния - Северная Македония 3:2 Северная Ирландия - Румыния 1:1 Румыния - Беларусь 5:3 Румыния - Австрия 0:1 Норвегия - Румыния 4:0
Финляндия
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Финляндия - Черногория 2:0 Финляндия - Босния и Герцеговина 1:1 Финляндия - Словакия 0:2 Финляндия - Исландия 1:1
Финляндия - Франция 0:2 Босния и Герцеговина - Финляндия 1:3 Казахстан - Финляндия 0:2 Финляндия - Украина 1:2 Франция - Финляндия 2:0 Финляндия - Казахстан 1:0 Финляндия - Уэльс 0:0 Финляндия - Бельгия 0:2 Финляндия - РОССИЯ 0:1 Дания - Финляндия 0:1 Финляндия - Эстония 0:1 Швеция - Финляндия 2:0 Швейцария - Финляндия 3:2 Украина - Финляндия 1:1 Финляндия - Босния и Герцеговина 2:2 Уэльс - Финляндия 3:1

Лига B. Группа 3

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Босния и Герцеговина 2 1 1 0 2 - 1 4
2. Финляндия 2 1 1 0 3 - 1 4
3. Черногория 2 1 0 1 2 - 2 3
4. Румыния 2 0 0 2 0 - 3 0

Лига B. Группа 3

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Финляндия 2 1 1 0 3 - 1 4
2. Черногория 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Босния и Герцеговина 1 1 0 0 1 - 0 3
4. Румыния 0 0 0 0 0 - 0 0

Лига B. Группа 3

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Босния и Герцеговина 1 0 1 0 1 - 1 1
2. Финляндия 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Черногория 1 0 0 1 0 - 2 0
4. Румыния 2 0 0 2 0 - 3 0
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Румыния - Финляндия от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 11 июня 2022, осталось 2 дня 15 часов 13 минут.

    Главный судья: Лехнер Харальд

    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 31
    Румыния 64.5% (20)
    X 25.8% (8)
    Финляндия 9.7% (3)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Румыния
    Ничья
    Финляндия
    3.15
    3.25
    3.67
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Румыния - Финляндия онлайн

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    Прогнозы на матч Румыния - Финляндия

    Исход игры
    Румыния
    64.5% (20)
    Ничья
    25.8% (8)
    Финляндия
    9.7% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    30% (9)
    Меньше
    70% (21)
    Обе команды забьют
    Да
    53.33% (16)
    Нет
    46.67% (14)
    Популярный счёт
    1:0 Румыния
    32.3% (10)
    1:1 Ничья
    22.6% (7)
    2:1 Румыния
    22.6% (7)
    2:0 Румыния
    6.5% (2)
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    Румыния
    Финляндия
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