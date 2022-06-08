Стадион: Stadionul Rapid-Giulesti
История личных встреч
Румыния
Финляндия
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Румыния
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Финляндия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Похьянпало Йоэль
|2
|1
|Пукки Теэму
|1 (1)
|0.5
|Лингман Лукас
|0
|0
Карточки
Румыния
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Банку Никусор
|1
|0
|Бурка Андрей
|1
|0
Финляндия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лам Томас
|1
|0
|О'Шоунесси Даниэль
|1
|0
|Ниссилья Урхо
|1
|0
|Иванов Роберт
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
0
3
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
1
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
1
33%
1
100%
76-90
Забито
0
3
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
1
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
1
33%
1
100%
76-90
Результаты последних матчей
Румыния
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Босния и Герцеговина - Румыния 1:0 Черногория - Румыния 2:0 Израиль - Румыния 2:2 Румыния - Греция 0:1
Лихтенштейн - Румыния 0:2 Румыния - Исландия 0:0 Румыния - Армения 1:0 Германия - Румыния 2:1 Северная Македония - Румыния 0:0 Румыния - Лихтенштейн 2:0 Исландия - Румыния 0:2 Англия - Румыния 1:0 Румыния - Грузия 1:2 Армения - Румыния 3:2 Румыния - Германия 0:1 Румыния - Северная Македония 3:2 Северная Ирландия - Румыния 1:1 Румыния - Беларусь 5:3 Румыния - Австрия 0:1 Норвегия - Румыния 4:0
Финляндия
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Финляндия - Черногория 2:0 Финляндия - Босния и Герцеговина 1:1 Финляндия - Словакия 0:2 Финляндия - Исландия 1:1
Финляндия - Франция 0:2 Босния и Герцеговина - Финляндия 1:3 Казахстан - Финляндия 0:2 Финляндия - Украина 1:2 Франция - Финляндия 2:0 Финляндия - Казахстан 1:0 Финляндия - Уэльс 0:0 Финляндия - Бельгия 0:2 Финляндия - РОССИЯ 0:1 Дания - Финляндия 0:1 Финляндия - Эстония 0:1 Швеция - Финляндия 2:0 Швейцария - Финляндия 3:2 Украина - Финляндия 1:1 Финляндия - Босния и Герцеговина 2:2 Уэльс - Финляндия 3:1
Лига B. Группа 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Босния и Герцеговина
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|2.
|Финляндия
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|3.
|Черногория
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|4.
|Румыния
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
Лига B. Группа 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Финляндия
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|2.
|Черногория
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|Босния и Герцеговина
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|Румыния
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Лига B. Группа 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Босния и Герцеговина
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|2.
|Финляндия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Черногория
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|4.
|Румыния
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
Прогнозы на матч Румыния - Финляндия
Исход игры
Румыния
64.5% (20)
Ничья
25.8% (8)
Финляндия
9.7% (3)
Тотал 2.5
Больше
30% (9)
Меньше
70% (21)
Обе команды забьют
Да
53.33% (16)
Нет
46.67% (14)
Популярный счёт
1:0 Румыния
32.3% (10)
1:1 Ничья
22.6% (7)
2:1 Румыния
22.6% (7)
2:0 Румыния
6.5% (2)
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