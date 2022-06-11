Стадион: Stadion LKS
0'
45' Желтая карточкаБабаян Эдгар
45' Желтая карточкаЗабарный Илья
52' Желтая карточкаБайрамян Хорен
1:0
61' ГолМалиновский Руслан
66' Желтая карточкаЗинченко Александр
Ход матча
45'
45'
52'
61'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
3 Удары по воротам 3
-
5 Удары в створ 0
-
1 Угловые 1
-
0 Офсайды 2
-
9 Нарушения правил 6
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 3
-
73 Владение мячом, % 27
Владение мячом
12
Пятов
Андрей
15
Мкоян
Грайр
20
Дашян
Артак
17
Удо
Соломон
- Основной состав
-
12 Пятов АндрейВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Сикан ДаниилПолузащитник
- Нападающий
-
11 Довбик АртёмНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Петраков Александр
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Мкоян ГрайрЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Дашян АртакПолузащитник
-
17 Удо СоломонПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
6 ВбеймарПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Капаррос Хоакин
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
Бомбардиры внутри турнира
Украина
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Малиновский Руслан
|1
|0.5
|Цыганков Виктор
|1
|0.5
|Караваев Александр
|0
|0
Армения
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сперцян Эдуард
|1
|0.33
Карточки
Украина
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Зинченко Александр
|1
|0
|Миколенко Виталий
|1
|0
|Забарный Илья
|1
|0
Армения
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Байрамян Хорен
|1
|0
|Ароян Вараздат
|1
|0
|Бабаян Эдгар
|1
|0
|Вбеймар
|1
|0
|Сперцян Эдуард
|1
|0
|Мкртчян Степа
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Украина
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Ирландия - Украина 0:1 Уэльс - Украина 1:0 Шотландия - Украина 1:3 Риека - Украина 1:1
Эмполи - Украина 1:3 Босния и Герцеговина - Украина 0:2 Украина - Болгария 1:1 Украина - Босния и Герцеговина 1:1 Финляндия - Украина 1:2 Чехия - Украина 1:1 Украина - Франция 1:1 Казахстан - Украина 2:2 Украина - Англия 0:4 Швеция - Украина 1:2 Украина - Австрия 0:1 Украина - Северная Македония 2:1 Голландия - Украина 3:2 Украина - Кипр 4:0 Украина - Северная Ирландия 1:0 Украина - Бахрейн 1:1
Армения
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Шотландия - Армения 2:0 Армения - Ирландия 1:0 Норвегия - Армения 9:0 Армения - Черногория 1:0
Армения - Германия 1:4 Армения - Северная Македония 0:5 Румыния - Армения 1:0 Исландия - Армения 1:1 Армения - Лихтенштейн 1:1 Германия - Армения 6:0 Северная Македония - Армения 0:0 Швеция - Армения 3:1 Хорватия - Армения 1:1 Армения - Румыния 3:2 Армения - Исландия 2:0 Лихтенштейн - Армения 0:1 Армения - Северная Македония 1:0 Грузия - Армения 1:2 Эстония - Армения 1:1 Армения - Грузия 2:2
Лига B. Группа 1
Лига B. Группа 1
Прогнозы на матч Украина 1:0 Армения
Исход игры
Украина
79.7% (114)
Ничья
4.9% (7)
Армения
15.4% (22)
Тотал 2.5
Больше
36.28% (41)
Меньше
63.72% (72)
Обе команды забьют
Да
31.86% (36)
Нет
68.14% (77)
Популярный счёт
2:0 Украина
42.7% (61)
2:1 Украина
14% (20)
1:0 Украина
6.3% (9)
3:1 Украина
6.3% (9)
3:0 Украина
3.5% (5)
1:1 Ничья
1.4% (2)
2:2 Ничья
1.4% (2)
1:2 Армения
1.4% (2)
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