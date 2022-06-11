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Лига наций УЕФА

2022

Стадион:
Украина
FIFA #26
1:0
Второй тайм: 73'
Армения
FIFA #89
0'
45' Желтая карточка
Бабаян Эдгар
45' Желтая карточка
Забарный Илья
52' Желтая карточка
Байрамян Хорен
1:0
61' Гол
Малиновский Руслан
66' Желтая карточка
Зинченко Александр

Ход матча

45'
 
Бабаян Эдгар
45'
Забарный Илья
 
52'
 
Байрамян Хорен
55'
 
Адамян Саркис
Бабаян Эдгар
55'
 
Бичахчян Ваан
Байрамян Хорен
61'
Малиновский Руслан
(Караваев Александр)
1:0
66'
Зинченко Александр
 
66'
 
Арутюнян Оганес
Барсегян Тигран
70'
Довбик Артём
Яремчук Роман
 
70'
Пихалёнок Александр
Шапаренко Николай
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 3
  • 5 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 1
  • 0 Офсайды 2
  • 9 Нарушения правил 6
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 3
  • 73 Владение мячом, % 27

Владение мячом

Прогнозы 143
Украина 79.7% (114)
X 4.9% (7)
Армения 15.4% (22)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Украина
Ничья
Армения
19.00
8.10
85.55
Все Коэффициенты
Новости
12
Пятов
Андрей
21
Караваев
Александр
13
Забарный
Илья
22
Матвиенко
Николай
17
Зинченко
Александр
8
Малиновский
Руслан
5
Сидорчук
Сергей
10
Шапаренко
Николай
15
Цыганков
Виктор
9
Яремчук
Роман
14
Мудрик
Михаил
1
Юрченко
Давид
2
Монрой
Хорди
4
Восканян
Тарон
15
Мкоян
Грайр
21
Мкртчян
Степа
13
Оганесян
Камо
20
Дашян
Артак
17
Удо
Соломон
7
Байрамян
Хорен
11
Барсегян
Тигран
9
Бабаян
Эдгар
Украина
4-3-3
Армения
5-3-2

Бомбардиры внутри турнира

Украина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Малиновский Руслан 1 0.5
Цыганков Виктор 1 0.5
Караваев Александр 0 0
Армения
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сперцян Эдуард 1 0.33

Карточки

Украина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Зинченко Александр 1 0
Миколенко Виталий 1 0
Забарный Илья 1 0
Армения
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Байрамян Хорен 1 0
Ароян Вараздат 1 0
Бабаян Эдгар 1 0
Вбеймар 1 0
Сперцян Эдуард 1 0
Мкртчян Степа 1 0

Голы по времени матча

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Украина
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Ирландия - Украина 0:1 Уэльс - Украина 1:0 Шотландия - Украина 1:3 Риека - Украина 1:1
Эмполи - Украина 1:3 Босния и Герцеговина - Украина 0:2 Украина - Болгария 1:1 Украина - Босния и Герцеговина 1:1 Финляндия - Украина 1:2 Чехия - Украина 1:1 Украина - Франция 1:1 Казахстан - Украина 2:2 Украина - Англия 0:4 Швеция - Украина 1:2 Украина - Австрия 0:1 Украина - Северная Македония 2:1 Голландия - Украина 3:2 Украина - Кипр 4:0 Украина - Северная Ирландия 1:0 Украина - Бахрейн 1:1
Армения
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Шотландия - Армения 2:0 Армения - Ирландия 1:0 Норвегия - Армения 9:0 Армения - Черногория 1:0
Армения - Германия 1:4 Армения - Северная Македония 0:5 Румыния - Армения 1:0 Исландия - Армения 1:1 Армения - Лихтенштейн 1:1 Германия - Армения 6:0 Северная Македония - Армения 0:0 Швеция - Армения 3:1 Хорватия - Армения 1:1 Армения - Румыния 3:2 Армения - Исландия 2:0 Лихтенштейн - Армения 0:1 Армения - Северная Македония 1:0 Грузия - Армения 1:2 Эстония - Армения 1:1 Армения - Грузия 2:2

Лига B. Группа 1

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Украина 1:0 2 2 0 0 2 - 0 6
2. Шотландия 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Армения 0:1 3 1 0 2 1 - 3 3
4. Ирландия 2 0 0 2 0 - 2 0

Лига B. Группа 1

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шотландия 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Украина 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
3. Армения 0:1 1 1 0 0 1 - 0 3
4. Ирландия 1 0 0 1 0 - 1 0

Лига B. Группа 1

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Украина 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
2. Шотландия 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Армения 0:1 2 0 0 2 0 - 3 0
4. Ирландия 1 0 0 1 0 - 1 0
  • Второй тайм
  • 73'
    Малиновский забросил в штрафную соперника на ход Мудрику, но тот не смог обработать мяч и подарил его глкиперу.
  • 72'
    С фланга сместился в центре Караваев и пробил по воротам, но на пути мяча оказался Восканян в подкате.
  • Замена
    71'
    Двойная замена в составе сборной Украины произошла. Вместо Яремчука и Шапаренко шанс проявить себя получили Пихалёнок и Довбик.
  • 70'
    Монрой протащил мяч по флангу и прострелил в центр штрафной, но перехватил мяч на выходе Пятов.
  • Опасный момент
    69'
    С правого фланга Адамян навесил в центр штрафной, где Забарный едва не срезал мяч в свои ворота, но Пятов в прыжке спас свою команду.
  • Замена
    68'
    Очередная замена в составе сборной Армении. Вместо Тиграна Барсегяна игру продолжать будет Оганес Арутюнян.
  • Желтая карточка
    67'
    Зинченко наступил сопернику на ногу на фланге. Судья расценил этот фол на желтую карточку.
  • 66'
    Перехватил мяч на фланге Шапаренко и прострелил вдоль ворот, но сфера еще в полете выскочила за пределы поля.
  • 65'
    Догнал мяч на фланге Малиновский и навесил на дальнюю штангу, но здесь никого из партнеров не оказалось. 
  • 64'
    Отдавал пас вперед Малиновский в штрафную на ход Яремчуку, но тому добраться до мяча помешал Восканян.
  • Описание гола
    63'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1-0! Руслан Малиновский! Дожали все-таки соперника украинцы. Подключился к атаке своей команды по правому флангу и прострелил в штрафную на Малиновского, который вторым касанием отправил сферу точно в дальний нижний угол ворот Юрченко.
  • 62'
    Забросил Удо в штрафную соперника на ход Адамяну, но тот нарушил правила в борьбе против Матвиенко.
  • 61'
    Пауза в матче. Неудачно приземлился на газон Юрченко, получив повреждение. Потребуется ему помощь медиков.
  • 60'
    Финтом расшатал защитника перед чужой штрафной Малиновский и пробил в дальний угол, но Юрченко в падении спас свою команду.
  • 59'
    С дальней дистанции Малиновский пробил по воротам, отбил перед собой Юрченко, а дальше подстраховали защитники.
  • Бонусы букмекеров
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    • 58'
      С левого фланга низом отдавал пас Зинченко в центр на Малиновского, но удар последнего в касание принял на себя Мкртчян.
    • 57'
      Со штрафного Удо навесил на ближнюю штангу, где пробил головой Мкоян, но мяч полетел крайне неточно.
    • Замена
      56'
      Двойная замена в составе сборной Армении произошла. Вместо Бабаяна и Байрамяна на поле появились Бичахян и Адамян.
    • 55'
      С правого фланга навесил на линию вратарской Караваев, но на выходе Юрченко перехватил сферу.
    • Желтая карточка
      54'
      Оспаривал слишком активно решение арбитра Байрамян, за что увидел тут же перед собой желтую карточку.
    • 53'
      Зацепился за мяч перед чужой штрафной Яремчук и забросил на ход Цыганкову, но тому пробить помешал защитник.
    • 52'
      Обыграл соперника перед чужой штрафной Малиновский и пробил по воротам, но сфера полетела выше перекладины.
    • 51'
      Пауза в матче. Получил повреждение Оганесян в столкновении с голкипером. Потребуется ему помощь медиков.
    • Опасный момент
      50'
      Оганесян на скорости ворвался в штрафную соперника, продавил защитника и пробил низом в дальний угол, но ногами отбил в сторону Пятов.
    • 49'
      Забегал в штрафную соперника Мудрик после паса от Зинченко, но в подкате отобрал сферу Монрой.
    • 48'
      С правого фланга сместился Цыганков в центр и пробил по воротам, но на пути мяча оказался защитник.
    • Угловой
      47'
      С правого фланга навесил Караваев в центр штрафной, но здесь головой Восканян вынес сферу на угловой.
    • Второй тайм начался
      46'
      Команды вернулись на поле, пора начинать второй тайм. Прозвучал свисток, поехали!
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Судья своим свистком отправил команды на перерыв. Счет в матче пока так и не открыт!
    • Желтая карточка
      45'
      Слишком активно Забарный доказывал свою правоту арбитру, но лишь сам получил желтую карточку.
    • Желтая карточка
      45'
      Откровенно грубо Бабаян заехал по ногам Малиновскому в центре поля, за что получил желтую карточку.
    • Дополнительное время
      45'
      Одну минуту компенсировал судья к времени первого тайма.
    • Офсайд
      44'
      Диагональ исполнял Удо на чужую половину поля, куда забегал Бабаян, но оказался он в положении "вне игры".
    • 43'
      Накрутил соперника на фланге Цыганков и прострелил на дальнюю штангу, но здесь Мудрик не успел подставить ногу.
    • 42'
      Забросил Яремчук в штрафную на ход Малиновскому, но тот откровенно передержал мяч и в итоге подарил его защитнику.
    • 41'
      Мудрик зацепился за мяч на линии штрафной и сбросил под удар Шапаренко, но выстрел последнего оказался неточным.
    • 40'
      Пауза в матче. В столкновении с соперником получил повреждение Монрой. Потребуется ему помощь медиков.
    • 39'
      Прорвался в контратаку по центру Малиновский и покатил поперек на Цыганкова, но перехватил мяч Восканян.
    • 38'
      Зинченко догнал мяч у лицевой линии и прострелил в район одиннадцатиметровой отметки, но здесь Шапаренко не позволил пробить Удо в подкате.
    • 37'
      Мягко забросил в штрафную Сидорчук на ход Яремчуку, но тому пробить в окружении двоих защитников не удалось.
    • 36'
      После розыгрыша с угла поля пробивал Малиновский с линии штрафной, но на пути мяча оказался защитник.
    • 35'
      С правого фланга Караваев навесил на линию вратарской, где пытался пробить Шапаренко, но проиграл он верховую борьбу Восканяну.
    • 34'
      С правого фланга отдавал Караваев в центр на Малиновского, но тому пробить не позволил в подкате Удо.
    • 33'
      С левого фланга навесил в центр штрафной Зинченко, но мяч головой вынес за пределы поля Монрой.
    • 32'
      На фланге Мудрик руками подтолкнул в спину Монроя. Штрафной удар исполнять будут вновь футболисты сборной Армении..
    • 31'
      Барсегяна в грубом подкате снес на своей половине поля Матвиенко. Судья назначил штрафной удар в пользу гостей.
    • 30'
      Получил по ногам на фланге Мудрик в подкате от Восканяна. Штрафной удар исполнять будут украинцы.
    • 29'
      Монрой убежал по правому флангу и покатил в штрафную на Бабаяна, но тому помешал пробить в силовой борьбе Матвиенко.
    • 28'
      Отличным пасом Мудрик вывел на удар Цыганкова, но выстрел последнего под перекладину не стал большой проблемой для Юрченко.
    • 27'
      Долго кружат у штрафной соперника игроки сборной Украины, но пройти массированную оборону соперника им пока не удается.
    • 26'
      Убежал в контратаку по левой бровке Байрамян и отдал на ход Бабаяну, но тот не смог догнать мяч до лицевой линии.
    • 25'
      Шапаренко вырезал в штрафную на ход Мудрику, но вовремя вернулся в оборону Восканян и перехватил мяч.
    • 24'
      Ушел от соперника перед штрафной Малиновский на скорости и пробил в дальний угол, но мяч полетел над перекладиной.
    • 23'
      По флангу Оганесян забросил на ход Байрамяну, но того опередил Мудрик и вынес сферу за боковую линию.
    • 22'
      Красивый пас пяткой Цыганков исполнил в штрафную на Яремчука, но удар последнего в касание оказался неточным.
    • 21'
      С левого фланга попытался Шапаренко низом прострелить вдоль ворот, но от ноги защитника мяч полетел в аут.
    • 20'
      С правого фланга покатил в штрафную Караваев на Яремчука, но тот с разворота пробил точно в защитника.
    • 19'
      С углового навесил Оганесян в центр штрафной, но здесь Матвиенко вынес сферу головой обратно на фланг.
    • 18'
      Зацепился за сферу перед чужой штрафной Бабаян и головой сбросил на Байрамяна, но тот не понял задумки партнера и не пошел на мяч.
    • 17'
      Ушел от соперника по флангу Цыганков и навесил на дальнюю штангу, но на выходе Юрченко перехватил этот пас.
    • 16'
      Сместился Бабаян на скорости в центр с правого фланга и пробил по воротам, но мяч полетел крайне неточно.
    • 15'
      Проникающий пас исполнял Оганесян в штрафную на Бабаяну, но того грамотно от мяча оттеснил корпусом Матвиенко.
    • 14'
      С правого фланга навесил Караваев на дальнюю штангу, но мяч еще в полете выскочил за лицевую линию.
    • 13'
      Пробивал с острого угла Цыганков, но мяч рикошетом от спины защитника полетел точно в руки Юрченко.
    • 12'
      Накрутил соперника на фланге Цыганков и прострелил вдоль ворот, но перехватил мяч в падении Мкртчян и вынес подальше.
    • 11'
      Забросил Караваев с фланга в штрафную на Цыганкова, но тот завозился с мячом и в итоге подарил его защитнику.
    • 10'
      Пробивал по воротам с дальней дистанции Сидорчук после скидки от Зинченко, но мяч от спины защитника оказался в руках голкипера.
    • Опасный момент
      9'
      Пробивал по воротам из пределов штрафной Яремчук после паса от Зинченко, но ногами смог отбить мяч в сторону Юрченко.
    • 8'
      Ушел от соперника по флангу Дашян и прострелил на дальнюю штангу, но здесь не успел подставить ногу Оганесян.
    • 7'
      Проникающий пас исполнял Шапаренко в штрафную на Цыганкова, но того грамотно от мяча оттеснил корпусом Восканян.
    • 6'
      Забросил Шапаренко в штрафную соперника на ход Яремчуку, но тому не удалось сохранить снаряд в пределах поля.
    • Офсайд
      5'
      Забросил по флангу Байрамян на ход Бабаяну, но тот не выдержал линию и оказался в положении "вне игры".
    • 4'
      Грубо прыгнул Яремчук в ноги сопернику в центре поля. Можно было показать карточку, но судья ограничился устным предупреждением.
    • 3'
      По флангу забросил Мудрик на ход Шапаренко, но того опередил Монрой и вынес сферу головой за пределы поля.
    • 2'
      Хозяева будут играть в традиционных для себя синих цветах, гости выбрали себе белый комплект формы.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался. С центра поля разыграли футболисты сборной Армении!
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion LKS. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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    Прогнозы на матч Украина 1:0 Армения

    Исход игры
    Украина
    79.7% (114)
    Ничья
    4.9% (7)
    Армения
    15.4% (22)
    Тотал 2.5
    Больше
    36.28% (41)
    Меньше
    63.72% (72)
    Обе команды забьют
    Да
    31.86% (36)
    Нет
    68.14% (77)
    Популярный счёт
    2:0 Украина
    42.7% (61)
    2:1 Украина
    14% (20)
    1:0 Украина
    6.3% (9)
    3:1 Украина
    6.3% (9)
    3:0 Украина
    3.5% (5)
    1:1 Ничья
    1.4% (2)
    2:2 Ничья
    1.4% (2)
    1:2 Армения
    1.4% (2)
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    Украина
    Армения
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