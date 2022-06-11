Зинченко наступил сопернику на ногу на фланге. Судья расценил этот фол на желтую карточку.

Очередная замена в составе сборной Армении. Вместо Тиграна Барсегяна игру продолжать будет Оганес Арутюнян.

С правого фланга Адамян навесил в центр штрафной, где Забарный едва не срезал мяч в свои ворота, но Пятов в прыжке спас свою команду.

Монрой протащил мяч по флангу и прострелил в центр штрафной, но перехватил мяч на выходе Пятов.

Двойная замена в составе сборной Украины произошла. Вместо Яремчука и Шапаренко шанс проявить себя получили Пихалёнок и Довбик.

С фланга сместился в центре Караваев и пробил по воротам, но на пути мяча оказался Восканян в подкате.

Малиновский забросил в штрафную соперника на ход Мудрику, но тот не смог обработать мяч и подарил его глкиперу.

С дальней дистанции Малиновский пробил по воротам, отбил перед собой Юрченко, а дальше подстраховали защитники.

Финтом расшатал защитника перед чужой штрафной Малиновский и пробил в дальний угол, но Юрченко в падении спас свою команду.

Пауза в матче. Неудачно приземлился на газон Юрченко, получив повреждение. Потребуется ему помощь медиков.

Забросил Удо в штрафную соперника на ход Адамяну, но тот нарушил правила в борьбе против Матвиенко.

Г-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1-0! Руслан Малиновский! Дожали все-таки соперника украинцы. Подключился к атаке своей команды по правому флангу и прострелил в штрафную на Малиновского, который вторым касанием отправил сферу точно в дальний нижний угол ворот Юрченко.

Отдавал пас вперед Малиновский в штрафную на ход Яремчуку, но тому добраться до мяча помешал Восканян.

Догнал мяч на фланге Малиновский и навесил на дальнюю штангу, но здесь никого из партнеров не оказалось.

Перехватил мяч на фланге Шапаренко и прострелил вдоль ворот, но сфера еще в полете выскочила за пределы поля.

Забегал в штрафную соперника Мудрик после паса от Зинченко, но в подкате отобрал сферу Монрой.

Оганесян на скорости ворвался в штрафную соперника, продавил защитника и пробил низом в дальний угол, но ногами отбил в сторону Пятов.

Пауза в матче. Получил повреждение Оганесян в столкновении с голкипером. Потребуется ему помощь медиков.

Обыграл соперника перед чужой штрафной Малиновский и пробил по воротам, но сфера полетела выше перекладины.

Зацепился за мяч перед чужой штрафной Яремчук и забросил на ход Цыганкову, но тому пробить помешал защитник.

Оспаривал слишком активно решение арбитра Байрамян, за что увидел тут же перед собой желтую карточку.

С правого фланга навесил на линию вратарской Караваев, но на выходе Юрченко перехватил сферу.

Двойная замена в составе сборной Армении произошла. Вместо Бабаяна и Байрамяна на поле появились Бичахян и Адамян.

Со штрафного Удо навесил на ближнюю штангу, где пробил головой Мкоян, но мяч полетел крайне неточно.

С левого фланга низом отдавал пас Зинченко в центр на Малиновского, но удар последнего в касание принял на себя Мкртчян.

Команды вернулись на поле, пора начинать второй тайм. Прозвучал свисток, поехали!

С правого фланга навесил Караваев в центр штрафной, но здесь головой Восканян вынес сферу на угловой.

С правого фланга сместился Цыганков в центр и пробил по воротам, но на пути мяча оказался защитник.

Первый тайм

— Судья своим свистком отправил команды на перерыв. Счет в матче пока так и не открыт!

45' Слишком активно Забарный доказывал свою правоту арбитру, но лишь сам получил желтую карточку.

45' Откровенно грубо Бабаян заехал по ногам Малиновскому в центре поля, за что получил желтую карточку.

45' Одну минуту компенсировал судья к времени первого тайма.

44' Диагональ исполнял Удо на чужую половину поля, куда забегал Бабаян, но оказался он в положении "вне игры".

43' Накрутил соперника на фланге Цыганков и прострелил на дальнюю штангу, но здесь Мудрик не успел подставить ногу.

42' Забросил Яремчук в штрафную на ход Малиновскому, но тот откровенно передержал мяч и в итоге подарил его защитнику.

41' Мудрик зацепился за мяч на линии штрафной и сбросил под удар Шапаренко, но выстрел последнего оказался неточным.

40' Пауза в матче. В столкновении с соперником получил повреждение Монрой. Потребуется ему помощь медиков.

39' Прорвался в контратаку по центру Малиновский и покатил поперек на Цыганкова, но перехватил мяч Восканян.

38' Зинченко догнал мяч у лицевой линии и прострелил в район одиннадцатиметровой отметки, но здесь Шапаренко не позволил пробить Удо в подкате.

37' Мягко забросил в штрафную Сидорчук на ход Яремчуку, но тому пробить в окружении двоих защитников не удалось.

36' После розыгрыша с угла поля пробивал Малиновский с линии штрафной, но на пути мяча оказался защитник.

35' С правого фланга Караваев навесил на линию вратарской, где пытался пробить Шапаренко, но проиграл он верховую борьбу Восканяну.

34' С правого фланга отдавал Караваев в центр на Малиновского, но тому пробить не позволил в подкате Удо.

33' С левого фланга навесил в центр штрафной Зинченко, но мяч головой вынес за пределы поля Монрой.

32' На фланге Мудрик руками подтолкнул в спину Монроя. Штрафной удар исполнять будут вновь футболисты сборной Армении..

31' Барсегяна в грубом подкате снес на своей половине поля Матвиенко. Судья назначил штрафной удар в пользу гостей.

30' Получил по ногам на фланге Мудрик в подкате от Восканяна. Штрафной удар исполнять будут украинцы.

29' Монрой убежал по правому флангу и покатил в штрафную на Бабаяна, но тому помешал пробить в силовой борьбе Матвиенко.

28' Отличным пасом Мудрик вывел на удар Цыганкова, но выстрел последнего под перекладину не стал большой проблемой для Юрченко.

27' Долго кружат у штрафной соперника игроки сборной Украины, но пройти массированную оборону соперника им пока не удается.

26' Убежал в контратаку по левой бровке Байрамян и отдал на ход Бабаяну, но тот не смог догнать мяч до лицевой линии.

25' Шапаренко вырезал в штрафную на ход Мудрику, но вовремя вернулся в оборону Восканян и перехватил мяч.

24' Ушел от соперника перед штрафной Малиновский на скорости и пробил в дальний угол, но мяч полетел над перекладиной.

23' По флангу Оганесян забросил на ход Байрамяну, но того опередил Мудрик и вынес сферу за боковую линию.

22' Красивый пас пяткой Цыганков исполнил в штрафную на Яремчука, но удар последнего в касание оказался неточным.

21' С левого фланга попытался Шапаренко низом прострелить вдоль ворот, но от ноги защитника мяч полетел в аут.

20' С правого фланга покатил в штрафную Караваев на Яремчука, но тот с разворота пробил точно в защитника.

19' С углового навесил Оганесян в центр штрафной, но здесь Матвиенко вынес сферу головой обратно на фланг.

18' Зацепился за сферу перед чужой штрафной Бабаян и головой сбросил на Байрамяна, но тот не понял задумки партнера и не пошел на мяч.

17' Ушел от соперника по флангу Цыганков и навесил на дальнюю штангу, но на выходе Юрченко перехватил этот пас.

16' Сместился Бабаян на скорости в центр с правого фланга и пробил по воротам, но мяч полетел крайне неточно.

15' Проникающий пас исполнял Оганесян в штрафную на Бабаяну, но того грамотно от мяча оттеснил корпусом Матвиенко.

14' С правого фланга навесил Караваев на дальнюю штангу, но мяч еще в полете выскочил за лицевую линию.

13' Пробивал с острого угла Цыганков, но мяч рикошетом от спины защитника полетел точно в руки Юрченко.

12' Накрутил соперника на фланге Цыганков и прострелил вдоль ворот, но перехватил мяч в падении Мкртчян и вынес подальше.

11' Забросил Караваев с фланга в штрафную на Цыганкова, но тот завозился с мячом и в итоге подарил его защитнику.

10' Пробивал по воротам с дальней дистанции Сидорчук после скидки от Зинченко, но мяч от спины защитника оказался в руках голкипера.

9' Пробивал по воротам из пределов штрафной Яремчук после паса от Зинченко, но ногами смог отбить мяч в сторону Юрченко.

8' Ушел от соперника по флангу Дашян и прострелил на дальнюю штангу, но здесь не успел подставить ногу Оганесян.

7' Проникающий пас исполнял Шапаренко в штрафную на Цыганкова, но того грамотно от мяча оттеснил корпусом Восканян.

6' Забросил Шапаренко в штрафную соперника на ход Яремчуку, но тому не удалось сохранить снаряд в пределах поля.

5' Забросил по флангу Байрамян на ход Бабаяну, но тот не выдержал линию и оказался в положении "вне игры".

4' Грубо прыгнул Яремчук в ноги сопернику в центре поля. Можно было показать карточку, но судья ограничился устным предупреждением.

3' По флангу забросил Мудрик на ход Шапаренко, но того опередил Монрой и вынес сферу головой за пределы поля.

2' Хозяева будут играть в традиционных для себя синих цветах, гости выбрали себе белый комплект формы.