Стадион: Ференц Пушкаш
18
Надь
Жолт
15
Зюле
Никлас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Надь ЖолтПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Дибус ДенешВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Ванча ЗаланПолузащитник
-
23 Вечеи БалинтПолузащитник
-
13 Шен СаболчПолузащитник
- Нападающий
-
15 Барат ПетерНападающий
-
19 Адам МартинНападающий
-
Главный тренер: Росси Марко
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Зюле НикласЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Трапп КевинВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
13 Мюллер ТомасПолузащитник
-
19 Сане ЛеройПолузащитник
-
20 Брандт ЮлианПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Нмеча ЛукасНападающий
-
Главный тренер: Флик Ханс-Дитер
История личных встреч
Венгрия
Германия
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Венгрия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Собослаи Доминик
|1 (1)
|0.5
Германия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Киммих Йозуа
|1
|0.5
|Хофманн Йонас
|1
|0.5
Карточки
Венгрия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шефер Андраш
|2
|0
|Гулачи Петер
|1
|0
Германия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вернер Тимо
|1
|0
|Керер Тило
|1
|0
|Хаверц Кай
|1
|0
|Шлоттербек Нико
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
1
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Забито
1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
100%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
2
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Результаты последних матчей
Венгрия
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Италия - Венгрия 2:1 Венгрия - Англия 1:0 Северная Ирландия - Венгрия 0:1 Венгрия - Сербия 0:1
Польша - Венгрия 1:2 Венгрия - Сан-Марино 4:0 Англия - Венгрия 1:1 Венгрия - Албания 0:1 Венгрия - Андорра 2:1 Албания - Венгрия 1:0 Венгрия - Англия 0:4 Германия - Венгрия 2:2 Венгрия - Франция 1:1 Венгрия - Португалия 0:3 Венгрия - Ирландия 0:0 Венгрия - Кипр 1:0 Андорра - Венгрия 1:4 Сан-Марино - Венгрия 0:3 Венгрия - Польша 3:3 Венгрия - Турция 2:0
Германия
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Германия - Англия 1:1 Италия - Германия 1:1 Голландия - Германия 1:1 Германия - Израиль 2:0
Армения - Германия 1:4 Германия - Лихтенштейн 9:0 Северная Македония - Германия 0:4 Германия - Румыния 2:1 Исландия - Германия 0:4 Германия - Армения 6:0 Лихтенштейн - Германия 0:2 Англия - Германия 2:0 Германия - Венгрия 2:2 Португалия - Германия 2:4 Франция - Германия 1:0 Германия - Латвия 7:1 Германия - Дания 1:1 Германия - Северная Македония 1:2 Румыния - Германия 0:1 Германия - Исландия 3:0
Лига A. Группа 3
Лига A. Группа 3
Прогнозы на матч Венгрия - Германия
Исход игры
Венгрия
5.3% (7)
Ничья
7.6% (10)
Германия
87.1% (115)
Тотал 2.5
Больше
69.57% (80)
Меньше
30.43% (35)
Обе команды забьют
Да
68.7% (79)
Нет
31.3% (36)
Популярный счёт
1:2 Германия
39.4% (52)
0:2 Германия
14.4% (19)
1:3 Германия
11.4% (15)
1:1 Ничья
5.3% (7)
0:1 Германия
5.3% (7)
0:3 Германия
3% (4)
0:4 Германия
2.3% (3)
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