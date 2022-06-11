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Приветствую всех посетителей сетевого издания LiveResult.Ru! Вашему вниманию предлагается прямая текстовая трансляция матча третьего тура Лиги наций УЕФА, в котором сборная Венгрии сыграет дома со сборной Германии. Трансляцию для вас проведёт Михаил Белобородов.