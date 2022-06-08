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Лига наций УЕФА

2022

Стадион:
Венгрия
FIFA #43
 
Позже
Германия
FIFA #12
Прогнозы 32
Венгрия 6.3% (2)
X 12.5% (4)
Германия 81.3% (26)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Венгрия
Ничья
Германия
8.80
8.90
1.43
Все Коэффициенты

История личных встреч

Венгрия
Германия

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

История матчей

Е2
2:2
ТМС
2:0
ТМС
0:3

Бомбардиры внутри турнира

Венгрия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Собослаи Доминик 1 (1) 0.5
Германия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Киммих Йозуа 1 0.5
Хофманн Йонас 1 0.5

Карточки

Венгрия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шефер Андраш 2 0
Гулачи Петер 1 0
Германия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вернер Тимо 1 0
Керер Тило 1 0
Хаверц Кай 1 0
Шлоттербек Нико 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
1
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
100%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
2
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

Венгрия
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Италия - Венгрия 2:1 Венгрия - Англия 1:0 Северная Ирландия - Венгрия 0:1 Венгрия - Сербия 0:1
Польша - Венгрия 1:2 Венгрия - Сан-Марино 4:0 Англия - Венгрия 1:1 Венгрия - Албания 0:1 Венгрия - Андорра 2:1 Албания - Венгрия 1:0 Венгрия - Англия 0:4 Германия - Венгрия 2:2 Венгрия - Франция 1:1 Венгрия - Португалия 0:3 Венгрия - Ирландия 0:0 Венгрия - Кипр 1:0 Андорра - Венгрия 1:4 Сан-Марино - Венгрия 0:3 Венгрия - Польша 3:3 Венгрия - Турция 2:0
Германия
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Германия - Англия 1:1 Италия - Германия 1:1 Голландия - Германия 1:1 Германия - Израиль 2:0
Армения - Германия 1:4 Германия - Лихтенштейн 9:0 Северная Македония - Германия 0:4 Германия - Румыния 2:1 Исландия - Германия 0:4 Германия - Армения 6:0 Лихтенштейн - Германия 0:2 Англия - Германия 2:0 Германия - Венгрия 2:2 Португалия - Германия 2:4 Франция - Германия 1:0 Германия - Латвия 7:1 Германия - Дания 1:1 Германия - Северная Македония 1:2 Румыния - Германия 0:1 Германия - Исландия 3:0

Лига A. Группа 3

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Италия 2 1 1 0 3 - 2 4
2. Венгрия 2 1 0 1 2 - 2 3
3. Германия 2 0 2 0 2 - 2 2
4. Англия 2 0 1 1 1 - 2 1

Лига A. Группа 3

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Италия 2 1 1 0 3 - 2 4
2. Венгрия 1 1 0 0 1 - 0 3
3. Германия 1 0 1 0 1 - 1 1
4. Англия 0 0 0 0 0 - 0 0

Лига A. Группа 3

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Англия 2 0 1 1 1 - 2 1
2. Германия 1 0 1 0 1 - 1 1
3. Италия 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Венгрия 1 0 0 1 1 - 2 0
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Венгрия - Германия от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 11 июня 2022, осталось 2 дня 15 часов 13 минут.

    Главный судья: Санчес Хосе

    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 32
    Венгрия 6.3% (2)
    X 12.5% (4)
    Германия 81.3% (26)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Венгрия
    Ничья
    Германия
    8.80
    8.90
    1.43
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Венгрия - Германия онлайн

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    Прогнозы на матч Венгрия - Германия

    Исход игры
    Венгрия
    6.3% (2)
    Ничья
    12.5% (4)
    Германия
    81.3% (26)
    Тотал 2.5
    Больше
    66.67% (20)
    Меньше
    33.33% (10)
    Обе команды забьют
    Да
    70% (21)
    Нет
    30% (9)
    Популярный счёт
    1:2 Германия
    31.3% (10)
    1:1 Ничья
    12.5% (4)
    1:3 Германия
    12.5% (4)
    0:2 Германия
    12.5% (4)
    0:3 Германия
    6.3% (2)
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    Венгрия
    Германия
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