Забросил по флангу Гудмундссон на ход Кайсону, но того опередил Рюэрсон и вынес сферу за пределы поля.

На фланге Сорлот получил по ногам от Гудмундссона. Штрафной удар исполнять будут игроки сборной Норвегии.

Пробивал по воротам Гудмундссон после скидки от Исака, но мяч полетел в сантиметрах от дальней штанги.

Две минуты компенсировал судья к времени первого тайма!

Рюэрсон убегал в штрафную после заброса от Холанна, но нарушил он правила в борьбе с защитником.

Своим свистком судья отправил команды на перерыв. Минимальный перевес на стороне норвежцев!

С левого фланга навесил Дели в штрафную соперника под удар Холанну, но тот проиграл борьбу за мяч Экдалю.

Диагональ вырезал Берге в штрафную на Сорлота, но тот не смог дотянуться до мяча головой.

Прорвался к штрафной Исак и покатил вперед на Кулушевски, но тому помешал в подкате пробить Страндберг.

Мог убегать в штрафную соперника Кулушевски после паса от Каюсте, но судья остановил атаку из-за офсайда.

Забросил по флангу Рюэрсон на ход Сорлоту, но тот потерял мяч в борьбе против Гудмундссона.

На фланге получил по ногам Кайсон в борьбе против Сорлота, который получил желтую карточку.

Тонкий пас Эдегор исполнял в штрафную на Сорлота, но Экдаль в последний момент смог перехватить мяч.

С левого фланга прострелил Дели в центр штрафной на Холанна, который упал в борьбе с защитником, но свисток арбитра промолчал.

Кулушевски продавил соперника по флангу и покатил в штрафную, где пробил с разворота Форсберг, но не попал в створ ворот.

Накрутил соперника на фланге Дели и отдал вперед на Бьоркана, но тот оказался в положении "вне игры".

Пауза в матче. В столкновении с соперником получил повреждение Холанн. Потребуется ему помощь медиков.

Мог убегать на ворота соперника Холанн после паса от Дели, но нарушил он правила в борьбе против Экдаля.

Пробивал Кайсон из пределов штрафной после паса от Кулушевски, но мяч свалился с ноги и отправился на трибуну.

Ушел от соперника на фланге Кулушевски и подал в штрафную, но никого из партнеров здесь не оказалось.

Ушел от троих защитников по флангу Кулушевски, сместился в штрафную и пробил в ближний угол, но крайне неточно.

С угла поля навесил Форсберг на дальнюю штангу, но здесь выиграл верх Эстигор и вынес сферу подальше.

Забросил в штрафную соперника Каюсте на ход Исаку, но тот не смог оторваться от защитника и потерял мяч.

С дальней дистанции пробивал по воротам Сорлот после скидки от Холанна, но мяч полетел выше перекладины.

24' Проникающим пасом Эдегор выводил в штрафную соперника Сорлота, но в подкате перехватил снаряд Куртулус.

23' Выиграл верх в чужой штрафной Сорлот и с угла вратарской пробил головой, но мяч полетел над перекладиной.

22' Сместился с фланга в штрафную Дели и пробил в дальний нижний угол, но в красивом прыжке смог отбить мяч в сторону Ольсен.

21' Снова прострелил в штрафную низом Торсби, но никто из партнером так и не смог добраться до мяча.

20' С правого фланга навесил в штрафную соперника Торсби на ход Холанну, но того грамотно оттеснил корпусом Экдаль.

19' Сместился с фланга к линии штрафной Каюсте и пробил по воротам, но мяч отправился на трибуну.

18' В центре поля получил по ногам Каюсте в борьбе против Берге. Штрафной удар исполнять будут гости.

17' Диагональ исполнял в штрафную соперника Берге на ход Эдегору, но на выходе Ольсен оказался первым на мяче.

16' Забросил с фланга Эдегор в штрафную на Холанна, но того оттеснил корпусом от мяча Страндберг.

15' Долго катают мяч в центре поля шведы, пытаются они выманить соперника, который отошел в оборону.

14' На фланге получил по ногам Кулушевски в подкате от Эдегора. Штрафной удар исполнять будут шведы.

13' Пробивал по воротам Форсберг после скидки от Исака, но в подкате мяч заблокировал Эстигор.

12' Г-О-О-О-О-О-О-Л! 1-0! Эрлинг Холанн! Удалось быстро выйти вперед хозяевам. На фланге подхватил сферу Бьоркан и подал тут же в штрафную, где оторвался от защитника Холанн и головой вколотил сферу точно в ближний нижний угол.

11' Тонко вырезал Эдегор в штрафную на ход Холанну, но тот не смог пробить в окружении двоих защитников.

10' Ушел от соперника по флангу на скорости Крафт и навесил на дальнюю штангу, но здесь не успел замкнуть в прыжке Исак.

9' В центре поля Кулушевски схватил за плечо соперника, за что тут же увидел перед собой желтую карточку.

8' Выиграл подбор у штрафной соперника Дели и пробил по воротам, но точности ему немного не хватило.

7' Теперь уже Берге пробивал головой после навеса с угла поля от Эдегора, но мяч полетел точно в спину защитнику.

6' Разыграли угловой шведы, после чего пробивал с острого угла Кайсон, но мяч полетел выше перекладины.

5' Ушел от соперника по флангу Кулушевски и прострелил вдоль ворот, но мяч от ноги защитника полетел на угловой.

4' Забросил по флангу Торсби на ход Сорлоту, но тот в борьбе против Гудмундссона нарушил правила.

3' Тонкий пас в штрафную исполнял Берге на ход Сорлоту, но тот не смог пробить в борьбе с Крафтом.

2' Хозяева будут играть в традиционных для себя красно-белых цветах, гости выбрали себе желтый комплект формы.