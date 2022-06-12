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Лига наций УЕФА

2022

Стадион:
Норвегия
FIFA #37
1:0
Второй тайм: 48'
Швеция
FIFA #17
0'
8' Желтая карточка
Кулушевски Деян
1:0
10' Гол
Холанн Эрлинг
40' Желтая карточка
Эдегор Мартин

Ход матча

8'
 
Кулушевски Деян
10'
Холанн Эрлинг
(Бьоркан Фредерик)
1:0
40'
Эдегор Мартин
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 4
  • 2 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 3
  • 0 Офсайды 1
  • 8 Нарушения правил 2
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 55 Владение мячом, % 45

Владение мячом

Прогнозы 127
Норвегия 44.9% (57)
X 35.4% (45)
Швеция 19.7% (25)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Норвегия
Ничья
Швеция
2.09
4.81
4.15
Все Коэффициенты
Новости
1
Нюланд
Эрьян
14
Рюэрсон
Юлиан
4
Страндберг
Стефан
3
Эстигор
Лео
17
Бьоркан
Фредерик
10
Эдегор
Мартин
8
Берге
Сандер
2
Торсби
Мортен
19
Сорлот
Александр
9
Холанн
Эрлинг
20
Дели
Матс
Мёллер
1
Ольсен
Робин
2
Крафт
Эмиль
15
Куртулус
Эдвин
3
Экдаль
Хьяльмар
18
Гудмундссон
Габриэль
13
Карлстрём
Йеспер
8
Каюсте
Йенс
10
Форсберг
Эмиль
21
Кулушевски
Деян
9
Исак
Александр
22
Кайсон
Робин
Норвегия
4-3-3
Швеция
4-3-3

История личных встреч

Норвегия
Швеция

4 матча

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
25%
4 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 4 победы

6 матчей

16.7%
66.7%
16.6%
1 победа 4 ничьи 1 победа

Первый тайм

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

История матчей

ЛНУ
1:2
Е2
1:1
Е2
3:3
ТМС
1:1
ТМС
0:0
ММ
4:2

Бомбардиры внутри турнира

Норвегия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Холанн Эрлинг 4 (1) 1
Сорлот Александр 0 0
Педерсен Маркус Гольмгрен 0 0
Бьоркан Фредерик 0 0
Швеция
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кулушевски Деян 1 0.25
Эланга Энтони 1 0.25
Форсберг Эмиль 1 (1) 0.25
Сванберг Маттиас 0 0

Карточки

Норвегия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эурснес Фредрик 1 0
Эдегор Мартин 1 0
Мелинг Биргер 1 0
Торстведт Кристиан 1 0
Педерсен Маркус Гольмгрен 1 0
Швеция
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кулушевски Деян 3 0
Крафт Эмиль 2 0
Олссон Кристоффер 2 0
Сванберг Маттиас 2 0
Ольсен Робин 1 0
Исак Александр 1 0

Голы по времени матча

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
1
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

1
3
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

3
3
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Пропущено

1
3
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Норвегия
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Норвегия - Словения 0:0 Швеция - Норвегия 1:2 Сербия - Норвегия 0:1 Норвегия - Армения 9:0
Норвегия - Словакия 2:0 Голландия - Норвегия 2:0 Норвегия - Латвия 0:0 Норвегия - Черногория 2:0 Турция - Норвегия 1:1 Норвегия - Гибралтар 5:1 Латвия - Норвегия 0:2 Норвегия - Голландия 1:1 Норвегия - Греция 1:2 Норвегия - Люксембург 1:0 Черногория - Норвегия 0:1 Норвегия - Турция 0:3 Гибралтар - Норвегия 0:3 Австрия - Норвегия 1:1 Норвегия - Северная Ирландия 1:0 Норвегия - Румыния 4:0
Швеция
(20 матчей)
60%
5%
35%
12 побед 1 ничья 7 поражений
Швеция - Сербия 0:1 Швеция - Норвегия 1:2 Словения - Швеция 0:2 Польша - Швеция 2:0
Швеция - Чехия 1:0 Испания - Швеция 1:0 Грузия - Швеция 2:0 Швеция - Греция 2:0 Швеция - Косово 3:0 Греция - Швеция 2:1 Швеция - Узбекистан 2:1 Швеция - Испания 2:1 Швеция - Украина 1:2 Швеция - Польша 3:2 Швеция - Словакия 1:0 Испания - Швеция 0:0 Швеция - Армения 3:1 Швеция - Финляндия 2:0 Швеция - Эстония 1:0 Косово - Швеция 0:3

Лига B. Группа 4

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Норвегия 1:0 4 3 1 0 4 - 1 10
2. Сербия 3 2 0 1 5 - 2 6
3. Швеция 0:1 4 1 0 3 3 - 4 3
4. Словения 3 0 1 2 1 - 6 1

Лига B. Группа 4

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Норвегия 1:0 2 1 1 0 1 - 0 4
2. Сербия 2 1 0 1 4 - 2 3
3. Швеция 0:1 2 0 0 2 1 - 3 0
4. Словения 1 0 0 1 0 - 2 0

Лига B. Группа 4

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Норвегия 1:0 2 2 0 0 3 - 1 6
2. Сербия 1 1 0 0 1 - 0 3
3. Швеция 0:1 2 1 0 1 2 - 1 3
4. Словения 2 0 1 1 1 - 4 1
  • Второй тайм
  • 48'
    На фланге Сорлот получил по ногам от Гудмундссона. Штрафной удар исполнять будут игроки сборной Норвегии.
  • 47'
    Забросил по флангу Гудмундссон на ход Кайсону, но того опередил Рюэрсон и вынес сферу за пределы поля.
  • Второй тайм начался
    46'
    Стартовала вторая половина поединка!
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Своим свистком судья отправил команды на перерыв. Минимальный перевес на стороне норвежцев!
  • 45'
    Рюэрсон убегал в штрафную после заброса от Холанна, но нарушил он правила в борьбе с защитником.
  • Дополнительное время
    45'
    Две минуты компенсировал судья к времени первого тайма!
  • 44'
    Пробивал по воротам Гудмундссон после скидки от Исака, но мяч полетел в сантиметрах от дальней штанги.
  • 43'
    С левого фланга прострелил Дели в центр штрафной на Холанна, который упал в борьбе с защитником, но свисток арбитра промолчал.
  • 42'
    Тонкий пас Эдегор исполнял в штрафную на Сорлота, но Экдаль в последний момент смог перехватить мяч.
  • Желтая карточка
    41'
    На фланге получил по ногам Кайсон в борьбе против Сорлота, который получил желтую карточку.
  • 40'
    Забросил по флангу Рюэрсон на ход Сорлоту, но тот потерял мяч в борьбе против Гудмундссона.
  • Офсайд
    39'
    Мог убегать в штрафную соперника Кулушевски после паса от Каюсте, но судья остановил атаку из-за офсайда.
  • 38'
    Прорвался к штрафной Исак и покатил вперед на Кулушевски, но тому помешал в подкате пробить Страндберг.
  • 37'
    Диагональ вырезал Берге в штрафную на Сорлота, но тот не смог дотянуться до мяча головой.
  • 36'
    С левого фланга навесил Дели в штрафную соперника под удар Холанну, но тот проиграл борьбу за мяч Экдалю.
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    • 34'
      С дальней дистанции пробивал по воротам Сорлот после скидки от Холанна, но мяч полетел выше перекладины.
    • 33'
      Забросил в штрафную соперника Каюсте на ход Исаку, но тот не смог оторваться от защитника и потерял мяч.
    • 32'
      С угла поля навесил Форсберг на дальнюю штангу, но здесь выиграл верх Эстигор и вынес сферу подальше.
    • 31'
      Ушел от троих защитников по флангу Кулушевски, сместился в штрафную и пробил в ближний угол, но крайне неточно.
    • 30'
      Ушел от соперника на фланге Кулушевски и подал в штрафную, но никого из партнеров здесь не оказалось.
    • 29'
      Пробивал Кайсон из пределов штрафной после паса от Кулушевски, но мяч свалился с ноги и отправился на трибуну.
    • 28'
      Мог убегать на ворота соперника Холанн после паса от Дели, но нарушил он правила в борьбе против Экдаля.
    • 27'
      Пауза в матче. В столкновении с соперником получил повреждение Холанн. Потребуется ему помощь медиков.
    • Офсайд
      26'
      Накрутил соперника на фланге Дели и отдал вперед на Бьоркана, но тот оказался в положении "вне игры".
    • 25'
      Кулушевски продавил соперника по флангу и покатил в штрафную, где пробил с разворота Форсберг, но не попал в створ ворот.
    • 24'
      Проникающим пасом Эдегор выводил в штрафную соперника Сорлота, но в подкате перехватил снаряд Куртулус.
    • 23'
      Выиграл верх в чужой штрафной Сорлот и с угла вратарской пробил головой, но мяч полетел над перекладиной. 
    • Опасный момент
      22'
      Сместился с фланга в штрафную Дели и пробил в дальний нижний угол, но в красивом прыжке смог отбить мяч в сторону Ольсен.
    • 21'
      Снова прострелил в штрафную низом Торсби, но никто из партнером так и не смог добраться до мяча.
    • 20'
      С правого фланга навесил в штрафную соперника Торсби на ход Холанну, но того грамотно оттеснил корпусом Экдаль.
    • 19'
      Сместился с фланга к линии штрафной Каюсте и пробил по воротам, но мяч отправился на трибуну.
    • 18'
      В центре поля получил по ногам Каюсте в борьбе против Берге. Штрафной удар исполнять будут гости.
    • 17'
      Диагональ исполнял в штрафную соперника Берге на ход Эдегору, но на выходе Ольсен оказался первым на мяче.
    • 16'
      Забросил с фланга Эдегор в штрафную на Холанна, но того оттеснил корпусом от мяча Страндберг.
    • 15'
      Долго катают мяч в центре поля шведы, пытаются они выманить соперника, который отошел в оборону.
    • 14'
      На фланге получил по ногам Кулушевски в подкате от Эдегора. Штрафной удар исполнять будут шведы.
    • 13'
      Пробивал по воротам Форсберг после скидки от Исака, но в подкате мяч заблокировал Эстигор.
    • Описание гола
      12'
      Г-О-О-О-О-О-О-Л! 1-0! Эрлинг Холанн! Удалось быстро выйти вперед хозяевам. На фланге подхватил сферу Бьоркан и подал тут же в штрафную, где оторвался от защитника Холанн и головой вколотил сферу точно в ближний нижний угол.
    • 11'
      Тонко вырезал Эдегор в штрафную на ход Холанну, но тот не смог пробить в окружении двоих защитников.
    • 10'
      Ушел от соперника по флангу на скорости Крафт и навесил на дальнюю штангу, но здесь не успел замкнуть в прыжке Исак.
    • Желтая карточка
      9'
      В центре поля Кулушевски схватил за плечо соперника, за что тут же увидел перед собой желтую карточку.
    • 8'
      Выиграл подбор у штрафной соперника Дели и пробил по воротам, но точности ему немного не хватило.
    • 7'
      Теперь уже Берге пробивал головой после навеса с угла поля от Эдегора, но мяч полетел точно в спину защитнику.
    • 6'
      Разыграли угловой шведы, после чего пробивал с острого угла Кайсон, но мяч полетел выше перекладины.
    • Угловой
      5'
      Ушел от соперника по флангу Кулушевски и прострелил вдоль ворот, но мяч от ноги защитника полетел на угловой.
    • 4'
      Забросил по флангу Торсби на ход Сорлоту, но тот в борьбе против Гудмундссона нарушил правила.
    • 3'
      Тонкий пас в штрафную исполнял Берге на ход Сорлоту, но тот не смог пробить в борьбе с Крафтом.
    • 2'
      Хозяева будут играть в традиционных для себя красно-белых цветах, гости выбрали себе желтый комплект формы.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался. С центра поля разыграли футболисты сборной Норвегии!
    • Второй тайм
    • 48'
      Норвегия вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 48'
      Швеция вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 47'
      Швеция вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 47'
      Норвегия вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 47'
      Швеция пытается что-то создать.
    • 46'
      Швеция вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 46'
      Норвегия вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Ullevaal. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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    Прогнозы на матч Норвегия 1:0 Швеция

    Исход игры
    Норвегия
    44.9% (57)
    Ничья
    35.4% (45)
    Швеция
    19.7% (25)
    Тотал 2.5
    Больше
    40.87% (47)
    Меньше
    59.13% (68)
    Обе команды забьют
    Да
    74.78% (86)
    Нет
    25.22% (29)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    30.7% (39)
    2:1 Норвегия
    20.5% (26)
    1:0 Норвегия
    15.7% (20)
    1:2 Швеция
    14.2% (18)
    0:1 Швеция
    4.7% (6)
    0:0 Ничья
    1.6% (2)
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