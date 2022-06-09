Стадион: Уллевааль
История личных встреч
Норвегия
Швеция
4 матча
25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
25%
4 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 4 победы
6 матчей
16.7%
66.7%
16.6%
1 победа 4 ничьи 1 победа
Первый тайм
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Норвегия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Холанн Эрлинг
|3 (1)
|1.5
|Сорлот Александр
|0
|0
|Педерсен Маркус Гольмгрен
|0
|0
Швеция
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кулушевски Деян
|1
|0.5
|Эланга Энтони
|1
|0.5
|Форсберг Эмиль
|1 (1)
|0.5
|Сванберг Маттиас
|0
|0
Карточки
Норвегия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эурснес Фредрик
|1
|0
|Мелинг Биргер
|1
|0
|Педерсен Маркус Гольмгрен
|1
|0
Швеция
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Крафт Эмиль
|2
|0
|Кулушевски Деян
|2
|0
|Ольсен Робин
|1
|0
|Олссон Кристоффер
|1
|0
|Сванберг Маттиас
|1
|0
|Исак Александр
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
1
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Пропущено
1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Забито
3
3
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90
Пропущено
1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Норвегия
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Швеция - Норвегия 1:2 Сербия - Норвегия 0:1 Норвегия - Армения 9:0 Норвегия - Словакия 2:0
Голландия - Норвегия 2:0 Норвегия - Латвия 0:0 Норвегия - Черногория 2:0 Турция - Норвегия 1:1 Норвегия - Гибралтар 5:1 Латвия - Норвегия 0:2 Норвегия - Голландия 1:1 Норвегия - Греция 1:2 Норвегия - Люксембург 1:0 Черногория - Норвегия 0:1 Норвегия - Турция 0:3 Гибралтар - Норвегия 0:3 Австрия - Норвегия 1:1 Норвегия - Северная Ирландия 1:0 Норвегия - Румыния 4:0 Норвегия - Сербия 1:2
Швеция
(20 матчей)
65%
5%
30%
13 побед 1 ничья 6 поражений
Швеция - Норвегия 1:2 Словения - Швеция 0:2 Польша - Швеция 2:0 Швеция - Чехия 1:0
Испания - Швеция 1:0 Грузия - Швеция 2:0 Швеция - Греция 2:0 Швеция - Косово 3:0 Греция - Швеция 2:1 Швеция - Узбекистан 2:1 Швеция - Испания 2:1 Швеция - Украина 1:2 Швеция - Польша 3:2 Швеция - Словакия 1:0 Испания - Швеция 0:0 Швеция - Армения 3:1 Швеция - Финляндия 2:0 Швеция - Эстония 1:0 Косово - Швеция 0:3 Швеция - Грузия 1:0
Лига B. Группа 4
Лига B. Группа 4
Прогнозы на матч Норвегия - Швеция
Исход игры
Норвегия
29% (9)
Ничья
19.4% (6)
Швеция
51.6% (16)
Тотал 2.5
Больше
73.33% (22)
Меньше
26.67% (8)
Обе команды забьют
Да
90% (27)
Нет
10% (3)
Популярный счёт
1:2 Швеция
38.7% (12)
2:1 Норвегия
22.6% (7)
1:1 Ничья
16.1% (5)
0:1 Швеция
9.7% (3)
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