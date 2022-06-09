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Лига наций УЕФА

2022

Стадион:
Норвегия
FIFA #37
 
Позже
Швеция
FIFA #17
Прогнозы 31
Норвегия 29% (9)
X 19.4% (6)
Швеция 51.6% (16)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Норвегия
Ничья
Швеция
2.15
3.70
3.85
Все Коэффициенты

История личных встреч

Норвегия
Швеция

4 матча

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
25%
4 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 4 победы

6 матчей

16.7%
66.7%
16.6%
1 победа 4 ничьи 1 победа

Первый тайм

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

История матчей

ЛНУ
1:2
Е2
1:1
Е2
3:3
ТМС
1:1
ТМС
0:0
ММ
4:2

Бомбардиры внутри турнира

Норвегия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Холанн Эрлинг 3 (1) 1.5
Сорлот Александр 0 0
Педерсен Маркус Гольмгрен 0 0
Швеция
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кулушевски Деян 1 0.5
Эланга Энтони 1 0.5
Форсберг Эмиль 1 (1) 0.5
Сванберг Маттиас 0 0

Карточки

Норвегия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эурснес Фредрик 1 0
Мелинг Биргер 1 0
Педерсен Маркус Гольмгрен 1 0
Швеция
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Крафт Эмиль 2 0
Кулушевски Деян 2 0
Ольсен Робин 1 0
Олссон Кристоффер 1 0
Сванберг Маттиас 1 0
Исак Александр 1 0

Голы по времени матча

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
1
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

3
3
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Норвегия
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Швеция - Норвегия 1:2 Сербия - Норвегия 0:1 Норвегия - Армения 9:0 Норвегия - Словакия 2:0
Голландия - Норвегия 2:0 Норвегия - Латвия 0:0 Норвегия - Черногория 2:0 Турция - Норвегия 1:1 Норвегия - Гибралтар 5:1 Латвия - Норвегия 0:2 Норвегия - Голландия 1:1 Норвегия - Греция 1:2 Норвегия - Люксембург 1:0 Черногория - Норвегия 0:1 Норвегия - Турция 0:3 Гибралтар - Норвегия 0:3 Австрия - Норвегия 1:1 Норвегия - Северная Ирландия 1:0 Норвегия - Румыния 4:0 Норвегия - Сербия 1:2
Швеция
(20 матчей)
65%
5%
30%
13 побед 1 ничья 6 поражений
Швеция - Норвегия 1:2 Словения - Швеция 0:2 Польша - Швеция 2:0 Швеция - Чехия 1:0
Испания - Швеция 1:0 Грузия - Швеция 2:0 Швеция - Греция 2:0 Швеция - Косово 3:0 Греция - Швеция 2:1 Швеция - Узбекистан 2:1 Швеция - Испания 2:1 Швеция - Украина 1:2 Швеция - Польша 3:2 Швеция - Словакия 1:0 Испания - Швеция 0:0 Швеция - Армения 3:1 Швеция - Финляндия 2:0 Швеция - Эстония 1:0 Косово - Швеция 0:3 Швеция - Грузия 1:0

Лига B. Группа 4

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Норвегия 2 2 0 0 3 - 1 6
2. Сербия 2 1 0 1 4 - 2 3
3. Швеция 2 1 0 1 3 - 2 3
4. Словения 2 0 0 2 1 - 6 0

Лига B. Группа 4

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сербия 2 1 0 1 4 - 2 3
2. Норвегия 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Швеция 1 0 0 1 1 - 2 0
4. Словения 1 0 0 1 0 - 2 0

Лига B. Группа 4

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Норвегия 2 2 0 0 3 - 1 6
2. Швеция 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Сербия 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Словения 1 0 0 1 1 - 4 0
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Норвегия - Швеция от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 12 июня 2022, осталось 2 дня 21 час 23 минуты.

    Главный судья: Осмерс Харм

    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 31
    Норвегия 29% (9)
    X 19.4% (6)
    Швеция 51.6% (16)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Норвегия
    Ничья
    Швеция
    2.15
    3.70
    3.85
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Норвегия - Швеция онлайн

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    Прогнозы на матч Норвегия - Швеция

    Исход игры
    Норвегия
    29% (9)
    Ничья
    19.4% (6)
    Швеция
    51.6% (16)
    Тотал 2.5
    Больше
    73.33% (22)
    Меньше
    26.67% (8)
    Обе команды забьют
    Да
    90% (27)
    Нет
    10% (3)
    Популярный счёт
    1:2 Швеция
    38.7% (12)
    2:1 Норвегия
    22.6% (7)
    1:1 Ничья
    16.1% (5)
    0:1 Швеция
    9.7% (3)
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    Норвегия
    Швеция
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