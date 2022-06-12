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Лига наций УЕФА

2022

Стадион:
Северная Македония
FIFA #74
4:0
Второй тайм: 48'
Гибралтар
FIFA #198
0'
3' Желтая карточка
Лопеш Бернарду
1:0
4' Гол
Барди Энис
2:0
14' Гол
Миовски Боян
3:0
16' Гол
Миовски Боян
4:0
31' Гол
Чурлинов Дарко

Ход матча

3'
 
Лопеш Бернарду
4'
Барди Энис
1:0
14'
Миовски Боян
(Барди Энис)
2:0
16'
Миовски Боян
3:0
31'
Чурлинов Дарко
(Тодороски Тодор)
4:0
46'
 
Ронан Киан
Торилья Грэм
46'
Этеми Вален
Алиоски Эгзиян
 
46'
Фазлагич Энис
Барди Энис
 

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 1
  • 9 Удары в створ 2
  • 4 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 1
  • 65 Владение мячом, % 35
Прогнозы 120
Северная Македония 95% (114)
X 3.3% (4)
Гибралтар 1.7% (2)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Северная Македония
Ничья
Гибралтар
1.10
9.20
32.00
Все Коэффициенты
Новости
22
Шишковски
Дамьян
15
Серафимов
Никола
5
Зайков
Джоко
4
Ристевски
Кирче
2
Тодороски
Тодор
16
Николов
Бобан
7
Элмас
Эльиф
8
Алиоски
Эгзиян
10
Барди
Энис
23
Миовски
Боян
11
Чурлинов
Дарко
1
Банда
Брэдли
6
Уайзмэн
Скотт
14
Чиполина
Рой
15
Лопеш
Бернарду
12
Оливейро
Джэйси
19
Валарино
Джулиан
22
Торилья
Грэм
5
Эннсли
Лу
20
Бритто
Итан
10
Уолкер
Лайам
7
Кашаро
Ли
Северная Македония
3-4-1-2
Гибралтар
4-4-2

История личных встреч

Северная Македония
Гибралтар

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

История матчей

ЛНУ
0:2
ЛНУ
4:0
ЛНУ
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Северная Македония
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Барди Энис 2 0.5
Миовски Боян 2 0.5
Николов Бобан 1 0.25
Ристовски Милан 1 0.25
Чурлинов Дарко 1 0.25
Бабунски Дориан 0 0
Алиоски Эгзиян 0 0
Тодороски Тодор 0 0
Гибралтар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уолкер Лайам 1 (1) 0.25

Карточки

Северная Македония
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бабунски Давид 2 0
Велкоски Дарко 1 0
Асковски Стефан 1 0
Барди Энис 1 0
Элмас Эльиф 1 0
Гибралтар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Уолкер Лайам 1 0
Кашаро Ли 1 0
Колинг Дэйл 1 0
Лопеш Бернарду 1 0
Джолли Итан 1 0
Эннсли Лу 1 0
Торилья Грэм 1 0
Бритто Итан 1 0

Голы по времени матча

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
4
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
2
50%
76-90

Забито

3
1
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

1
3
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

3
1
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

4
7
1 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
1
25%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
3
43%
76-90

Результаты последних матчей

Северная Македония
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Северная Македония - Грузия 0:3 Гибралтар - Северная Македония 0:2 Болгария - Северная Македония 1:1 Португалия - Северная Македония 2:0
Италия - Северная Македония 0:1 Северная Македония - Исландия 3:1 Армения - Северная Македония 0:5 Северная Македония - Германия 0:4 Лихтенштейн - Северная Македония 0:4 Северная Македония - Румыния 0:0 Исландия - Северная Македония 2:2 Северная Македония - Армения 0:0 Северная Македония - Голландия 0:3 Украина - Северная Македония 2:1 Австрия - Северная Македония 3:1 Северная Македония - Казахстан 4:0 Северная Македония - Словения 1:1 Германия - Северная Македония 1:2 Северная Македония - Лихтенштейн 5:0 Румыния - Северная Македония 3:2
Гибралтар
(20 матчей)
30%
70%
0 побед 6 ничьих 14 поражений
Гибралтар - Болгария 1:1 Гибралтар - Северная Македония 0:2 Грузия - Гибралтар 4:0 Гибралтар - Фарерские острова 0:0
Гибралтар - Гренада 0:0 Гибралтар - Латвия 1:3 Турция - Гибралтар 6:0 Голландия - Гибралтар 6:0 Гибралтар - Черногория 0:3 Норвегия - Гибралтар 5:1 Гибралтар - Турция 0:3 Латвия - Гибралтар 3:1 Андорра - Гибралтар 0:0 Словения - Гибралтар 6:0 Гибралтар - Голландия 0:7 Черногория - Гибралтар 4:1 Гибралтар - Норвегия 0:3 Гибралтар - Лихтенштейн 1:1 Сан-Марино - Гибралтар 0:0 Болгария - Гибралтар 3:0

Лига C. Группа 4

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Грузия 0:0 4 3 1 0 12 - 2 10
2. Северная Македония 4:0 4 2 1 1 7 - 4 7
3. Болгария 0:0 4 0 3 1 4 - 7 3
4. Гибралтар 0:4 4 0 1 3 1 - 11 1

Лига C. Группа 4

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Грузия 0:0 2 1 1 0 4 - 0 4
2. Северная Македония 4:0 2 1 0 1 4 - 3 3
3. Болгария 0:0 2 0 1 1 3 - 6 1
4. Гибралтар 0:4 2 0 1 1 1 - 3 1

Лига C. Группа 4

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Грузия 0:0 2 2 0 0 8 - 2 6
2. Северная Македония 4:0 2 1 1 0 3 - 1 4
3. Болгария 0:0 2 0 2 0 1 - 1 2
4. Гибралтар 0:4 2 0 0 2 0 - 8 0
  • Второй тайм
  • 49'
    Гибралтар на правом фланге попыталась организовать атаку, но грамотно играет Алиоски, Эгзиян отбирает мяч и теряет его, отпуская в аут.
  • 47'
    Северная Македония под контролем держит мяч и выискивает возможность разорвать оборону соперника, задействовав быстрых игроков.
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начинается и мы продолжаем следить за ходом событий.
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Звучит свисток на перерыв!
  • 45'
    Владение мячом 65% на 35% в пользу гостей и Северная Македония планирует закончить тайм не отдавая мяч сопернику.
  • 43'
    Игра немного успокоилась и футболисты уже настроены уйти на перерыв. Северная Македония организовывает надёжный перепас на своей половине поля.
  • 41'
    Северная Македония выполняет подачу с углового флажка и мяч летит в руки голкипера, Брэндли без промедления вводит мяч в игру.
  • 40'
    Не смотря на счёт Банда Брэдли в первом тайме несколько раз выручил и без его помощи счёт мог бы быть к данной минуте ещё крупнее.
  • 38'
    Северная Македония по прежнему обитает у чужих ворот не меняя свой стиль игры, они уже ударили 15 раз в сторону ворот из них 8 раз попали в створ.
  • 36'
    Если посмотреть статистику то в последних трёх матчах Северной Македонии против Гибралтара, то можно заметить, что хозяева забивают всегда в первом тайме, но кто бы что уже к этой минуте будет забито четыре, а это ещё не конец тайма.
  • 34'
    Гибралтарцы прижались к своим воротам и кажется не знают что делать, возможно им нужен скорей перерыв, для серьёзного разговора с тренером.
  • Описание гола
    32'
    Г-О-О-О-О-Л! 4:0 Дарко Чурлинов
    Северная Македония не сбавляя темпа продолжает увеличивать разницу в счёте уже четвёртый мяч в сетке за тридцать минут с небольшим и на этот раз отличился Дарко Чурлинов ударив в дальний угол без шансов для вратаря.
  • 30'
    Северная Македония маячит у ворот соперника, выжидая секундную слабость гибралтарцев что бы ей воспользоваться.
  • Угловой
    28'
    Подача с углового флажка была направлена на дальнюю штангу, где Зайков точно выбил на ход своему партнёру и началась контратака хозяев.
  • 27'
    Гибралтар зарабатывает подать угловой на правой стороне поля, после фланговой атаки, где постарался Бритто Итан.
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    • Угловой
      25'
       Алиоски выполнил подачу корнера на ближнюю штангу, где Уайзмэн выбивает мяч головой и разряжает опасность у своих ворот.
    • 24'
      Северная Македония начинает позиционную атаку и максимум что получилось выжить, это угловой. Подача будет с правой стороны.
    • 22'
      Гибраалтар начинает настраивать свою игру и Кашаро наносит удар по воротам, мяч летит рядом со штангой, но в любом случае Шишковски всё контролировал.
    • 21'
      Брэдли выносит мяч от своих ворот со свободного стандарта, после атаки соперника мяч покинул пределы поля за лицевую линию. Владение мячом 70% на 30%.
    • 19'
      Гибралтару требуется перестройка в игре, команда очень сильно проваливается в обороне и создаёт пустые зоны для своих соперников.
    • Описание гола
      17'
      Г-О-О-О-Л! 3:0 Боян Миовски
      Где второй там и третий, Северная Македония сегодня не удержима и за две минуты оформляет два мяча в ворота соперника, а  Миовски делает дубль!
    • Описание гола
      15'
      Г-О-О-О-О-Л! 2:0 Боян Миовски
      Стоило ожидать гол от хозяев, сборная Северная Македония очень активно проводила атаки последние пять минут и вот результат их работы! Боян Миовски вколачивает мяч в сетку без шансов для вратаря.
    • Опасный момент
      13'
      Чурлинов наносит опасный удар по воротам из убойной позиции, но мяч каким-то чудом не попадает в сетку ворот!
    • 11'
      Стоит отметить, что "Гибралтар" потерпела поражение в семи из последних 8 матчей на выезде и сейчас играет исключительно от обороны.
    • 9'
      Хозяева уже три удара нанесли впо воротам, а вот гости не одного, на первых минутах идёт игра в одни ворота.
    • 8'
      Северная Македония в первом туре провела гостевую игру со сборной Болгарии, в которой сборные сыграли вничью, со счётом 1:1. Северо-македонцы расположились на втором месте в группе C.
    • Описание гола
      5'
      Г-О-О-О-ОЛ! 1:0 Энис Барди
      Отличное начало в исполнении Северной Македонии. Барди вколачивает мяч в сетку после удобной передачи от своего партнёра. Без шансов для голкипера
    • Желтая карточка
      4'
      Лопеш Бернарду получает жёлтую карточку за грубый удар по ногам соперника и судья назначает штрафной на половине поля гостей.
    • 3'
      Северная Македония заработала штрафной удар, но выполнить его качественно не получилось, соперник совершил перехват и мяч потерян.
    • 2'
      Гибралтар в первом туре на выезде с разгромным счётом проиграл сборной Грузии — игра завершилась со счётом 4:0. На данный момент, гибралтарцы занимают последнее место в группе С. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Звучит стартовый свисток и мы начинаем! 
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Todor Proeski Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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    Прогнозы на матч Северная Македония 4:0 Гибралтар

    Исход игры
    Северная Македония
    95% (114)
    Ничья
    3.3% (4)
    Гибралтар
    1.7% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    56.52% (65)
    Меньше
    43.48% (50)
    Обе команды забьют
    Да
    14.78% (17)
    Нет
    85.22% (98)
    Популярный счёт
    2:0 Северная Македония
    33.3% (40)
    3:0 Северная Македония
    28.3% (34)
    4:0 Северная Македония
    10% (12)
    2:1 Северная Македония
    7.5% (9)
    1:0 Северная Македония
    6.7% (8)
    3:1 Северная Македония
    3.3% (4)
    5:0 Северная Македония
    2.5% (3)
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    Северная Македония
    Гибралтар
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