Второй тайм начинается и мы продолжаем следить за ходом событий.

Гибралтар на правом фланге попыталась организовать атаку, но грамотно играет Алиоски, Эгзиян отбирает мяч и теряет его, отпуская в аут.

Северная Македония выполняет подачу с углового флажка и мяч летит в руки голкипера, Брэндли без промедления вводит мяч в игру.

Игра немного успокоилась и футболисты уже настроены уйти на перерыв. Северная Македония организовывает надёжный перепас на своей половине поля.

Владение мячом 65% на 35% в пользу гостей и Северная Македония планирует закончить тайм не отдавая мяч сопернику.

40' Не смотря на счёт Банда Брэдли в первом тайме несколько раз выручил и без его помощи счёт мог бы быть к данной минуте ещё крупнее.

38' Северная Македония по прежнему обитает у чужих ворот не меняя свой стиль игры, они уже ударили 15 раз в сторону ворот из них 8 раз попали в створ.

36' Если посмотреть статистику то в последних трёх матчах Северной Македонии против Гибралтара, то можно заметить, что хозяева забивают всегда в первом тайме, но кто бы что уже к этой минуте будет забито четыре, а это ещё не конец тайма.

34' Гибралтарцы прижались к своим воротам и кажется не знают что делать, возможно им нужен скорей перерыв, для серьёзного разговора с тренером.

32' Г-О-О-О-О-Л! 4:0 Дарко Чурлинов

Северная Македония не сбавляя темпа продолжает увеличивать разницу в счёте уже четвёртый мяч в сетке за тридцать минут с небольшим и на этот раз отличился Дарко Чурлинов ударив в дальний угол без шансов для вратаря.

30' Северная Македония маячит у ворот соперника, выжидая секундную слабость гибралтарцев что бы ей воспользоваться.

28' Подача с углового флажка была направлена на дальнюю штангу, где Зайков точно выбил на ход своему партнёру и началась контратака хозяев.