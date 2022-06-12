Стадион: Тодор Проески
4:0
Второй тайм: 48'
0'
3' Желтая карточкаЛопеш Бернарду
1:0
4' ГолБарди Энис
2:0
14' ГолМиовски Боян
3:0
16' ГолМиовски Боян
4:0
31' ГолЧурлинов Дарко
Ход матча
4'
1:0
14'
2:0
16'
3:0
31'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 1
-
9 Удары в створ 2
-
4 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 1
-
65 Владение мячом, % 35
10
Барди
Энис
23
Миовски
Боян
14
Чиполина
Рой
22
Торилья
Грэм
20
Бритто
Итан
10
Уолкер
Лайам
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Барди ЭнисПолузащитник
-
23 Миовски БоянНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Димоски БоянЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Этеми ВаленПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Милевски Благоя
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
14 Чиполина РойЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Торилья ГрэмПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Бритто ИтанПолузащитник
-
10 Уолкер ЛайамНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Муэли АйманЗащитник
-
17 Ронан КианПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
9 Стич РисНападающий
- Нападающий
-
-
21 Николас Позо
-
Главный тренер: Рибас Хулио
История личных встреч
Северная Македония
Гибралтар
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Северная Македония
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Барди Энис
|2
|0.5
|Миовски Боян
|2
|0.5
|Николов Бобан
|1
|0.25
|Ристовски Милан
|1
|0.25
|Чурлинов Дарко
|1
|0.25
|Бабунски Дориан
|0
|0
|Алиоски Эгзиян
|0
|0
|Тодороски Тодор
|0
|0
Гибралтар
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Уолкер Лайам
|1 (1)
|0.25
Карточки
Северная Македония
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бабунски Давид
|2
|0
|Велкоски Дарко
|1
|0
|Асковски Стефан
|1
|0
|Барди Энис
|1
|0
|Элмас Эльиф
|1
|0
Гибралтар
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Уолкер Лайам
|1
|0
|Кашаро Ли
|1
|0
|Колинг Дэйл
|1
|0
|Лопеш Бернарду
|1
|0
|Джолли Итан
|1
|0
|Эннсли Лу
|1
|0
|Торилья Грэм
|1
|0
|Бритто Итан
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
4
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
2
50%
76-90
Забито
3
1
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
1
3
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
3
1
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
4
7
1 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
1
25%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
3
43%
76-90
Результаты последних матчей
Северная Македония
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Северная Македония - Грузия 0:3 Гибралтар - Северная Македония 0:2 Болгария - Северная Македония 1:1 Португалия - Северная Македония 2:0
Италия - Северная Македония 0:1 Северная Македония - Исландия 3:1 Армения - Северная Македония 0:5 Северная Македония - Германия 0:4 Лихтенштейн - Северная Македония 0:4 Северная Македония - Румыния 0:0 Исландия - Северная Македония 2:2 Северная Македония - Армения 0:0 Северная Македония - Голландия 0:3 Украина - Северная Македония 2:1 Австрия - Северная Македония 3:1 Северная Македония - Казахстан 4:0 Северная Македония - Словения 1:1 Германия - Северная Македония 1:2 Северная Македония - Лихтенштейн 5:0 Румыния - Северная Македония 3:2
Гибралтар
(20 матчей)
30%
70%
0 побед 6 ничьих 14 поражений
Гибралтар - Болгария 1:1 Гибралтар - Северная Македония 0:2 Грузия - Гибралтар 4:0 Гибралтар - Фарерские острова 0:0
Гибралтар - Гренада 0:0 Гибралтар - Латвия 1:3 Турция - Гибралтар 6:0 Голландия - Гибралтар 6:0 Гибралтар - Черногория 0:3 Норвегия - Гибралтар 5:1 Гибралтар - Турция 0:3 Латвия - Гибралтар 3:1 Андорра - Гибралтар 0:0 Словения - Гибралтар 6:0 Гибралтар - Голландия 0:7 Черногория - Гибралтар 4:1 Гибралтар - Норвегия 0:3 Гибралтар - Лихтенштейн 1:1 Сан-Марино - Гибралтар 0:0 Болгария - Гибралтар 3:0
Лига C. Группа 4
Лига C. Группа 4
Прогнозы на матч Северная Македония 4:0 Гибралтар
Исход игры
Северная Македония
95% (114)
Ничья
3.3% (4)
Гибралтар
1.7% (2)
Тотал 2.5
Больше
56.52% (65)
Меньше
43.48% (50)
Обе команды забьют
Да
14.78% (17)
Нет
85.22% (98)
Популярный счёт
2:0 Северная Македония
33.3% (40)
3:0 Северная Македония
28.3% (34)
4:0 Северная Македония
10% (12)
2:1 Северная Македония
7.5% (9)
1:0 Северная Македония
6.7% (8)
3:1 Северная Македония
3.3% (4)
5:0 Северная Македония
2.5% (3)
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