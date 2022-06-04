Стадион: Тодор Проески
История личных встреч
Северная Македония
Гибралтар
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Северная Македония
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Николов Бобан
|1
|0.5
|Барди Энис
|1
|0.5
|Ристовски Милан
|1
|0.5
|Бабунски Дориан
|0
|0
|Алиоски Эгзиян
|0
|0
Гибралтар
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
Северная Македония
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бабунски Давид
|1
|0
|Асковски Стефан
|1
|0
|Элмас Эльиф
|1
|0
Гибралтар
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кашаро Ли
|1
|0
|Джолли Итан
|1
|0
|Бритто Итан
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
4
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90
Забито
3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
1
6
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
1
100%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
50%
76-90
Результаты последних матчей
Северная Македония
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Гибралтар - Северная Македония 0:2 Болгария - Северная Македония 1:1 Португалия - Северная Македония 2:0 Италия - Северная Македония 0:1
Северная Македония - Исландия 3:1 Армения - Северная Македония 0:5 Северная Македония - Германия 0:4 Лихтенштейн - Северная Македония 0:4 Северная Македония - Румыния 0:0 Исландия - Северная Македония 2:2 Северная Македония - Армения 0:0 Северная Македония - Голландия 0:3 Украина - Северная Македония 2:1 Австрия - Северная Македония 3:1 Северная Македония - Казахстан 4:0 Северная Македония - Словения 1:1 Германия - Северная Македония 1:2 Северная Македония - Лихтенштейн 5:0 Румыния - Северная Македония 3:2 Армения - Северная Македония 1:0
Гибралтар
(20 матчей)
5%
25%
70%
1 победа 5 ничьих 14 поражений
Гибралтар - Северная Македония 0:2 Грузия - Гибралтар 4:0 Гибралтар - Фарерские острова 0:0 Гибралтар - Гренада 0:0
Гибралтар - Латвия 1:3 Турция - Гибралтар 6:0 Голландия - Гибралтар 6:0 Гибралтар - Черногория 0:3 Норвегия - Гибралтар 5:1 Гибралтар - Турция 0:3 Латвия - Гибралтар 3:1 Андорра - Гибралтар 0:0 Словения - Гибралтар 6:0 Гибралтар - Голландия 0:7 Черногория - Гибралтар 4:1 Гибралтар - Норвегия 0:3 Гибралтар - Лихтенштейн 1:1 Сан-Марино - Гибралтар 0:0 Болгария - Гибралтар 3:0 Лихтенштейн - Гибралтар 0:1
Лига C. Группа 4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Грузия
|2
|2
|0
|0
|9 - 2
|6
|2.
|Северная Македония
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|3.
|Болгария
|2
|0
|1
|1
|3 - 6
|1
|4.
|Гибралтар
|2
|0
|0
|2
|0 - 6
|0
Лига C. Группа 4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Грузия
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|2.
|Болгария
|2
|0
|1
|1
|3 - 6
|1
|3.
|Северная Македония
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Гибралтар
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
Лига C. Группа 4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Северная Македония
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|2.
|Грузия
|1
|1
|0
|0
|5 - 2
|3
|3.
|Болгария
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Гибралтар
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
Прогнозы на матч Северная Македония - Гибралтар
Исход игры
Северная Македония
96.8% (30)
Ничья
0% (0)
Гибралтар
3.2% (1)
Тотал 2.5
Больше
53.33% (16)
Меньше
46.67% (14)
Обе команды забьют
Да
13.33% (4)
Нет
86.67% (26)
Популярный счёт
2:0 Северная Македония
38.7% (12)
3:0 Северная Македония
25.8% (8)
4:0 Северная Македония
9.7% (3)
2:1 Северная Македония
6.5% (2)
1:0 Северная Македония
6.5% (2)
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