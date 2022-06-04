  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Лига наций УЕФА 2022

Лига наций УЕФА

2022

Стадион:
Северная Македония
FIFA #74
 
Позже
Гибралтар
FIFA #198
Прогнозы 31
Северная Македония 96.8% (30)
X 0% (0)
Гибралтар 3.2% (1)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Северная Македония
Ничья
Гибралтар
1.06
38.00
50.00
Все Коэффициенты

История личных встреч

Северная Македония
Гибралтар

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

История матчей

ЛНУ
0:2
ЛНУ
4:0
ЛНУ
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Северная Македония
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Николов Бобан 1 0.5
Барди Энис 1 0.5
Ристовски Милан 1 0.5
Бабунски Дориан 0 0
Алиоски Эгзиян 0 0
Гибралтар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Северная Македония
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бабунски Давид 1 0
Асковски Стефан 1 0
Элмас Эльиф 1 0
Гибралтар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кашаро Ли 1 0
Джолли Итан 1 0
Бритто Итан 1 0

Голы по времени матча

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
4
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Забито

3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

1
6
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
1
100%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
50%
76-90

Результаты последних матчей

Северная Македония
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Гибралтар - Северная Македония 0:2 Болгария - Северная Македония 1:1 Португалия - Северная Македония 2:0 Италия - Северная Македония 0:1
Северная Македония - Исландия 3:1 Армения - Северная Македония 0:5 Северная Македония - Германия 0:4 Лихтенштейн - Северная Македония 0:4 Северная Македония - Румыния 0:0 Исландия - Северная Македония 2:2 Северная Македония - Армения 0:0 Северная Македония - Голландия 0:3 Украина - Северная Македония 2:1 Австрия - Северная Македония 3:1 Северная Македония - Казахстан 4:0 Северная Македония - Словения 1:1 Германия - Северная Македония 1:2 Северная Македония - Лихтенштейн 5:0 Румыния - Северная Македония 3:2 Армения - Северная Македония 1:0
Гибралтар
(20 матчей)
5%
25%
70%
1 победа 5 ничьих 14 поражений
Гибралтар - Северная Македония 0:2 Грузия - Гибралтар 4:0 Гибралтар - Фарерские острова 0:0 Гибралтар - Гренада 0:0
Гибралтар - Латвия 1:3 Турция - Гибралтар 6:0 Голландия - Гибралтар 6:0 Гибралтар - Черногория 0:3 Норвегия - Гибралтар 5:1 Гибралтар - Турция 0:3 Латвия - Гибралтар 3:1 Андорра - Гибралтар 0:0 Словения - Гибралтар 6:0 Гибралтар - Голландия 0:7 Черногория - Гибралтар 4:1 Гибралтар - Норвегия 0:3 Гибралтар - Лихтенштейн 1:1 Сан-Марино - Гибралтар 0:0 Болгария - Гибралтар 3:0 Лихтенштейн - Гибралтар 0:1

Лига C. Группа 4

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Грузия 2 2 0 0 9 - 2 6
2. Северная Македония 2 1 1 0 3 - 1 4
3. Болгария 2 0 1 1 3 - 6 1
4. Гибралтар 2 0 0 2 0 - 6 0

Лига C. Группа 4

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Грузия 1 1 0 0 4 - 0 3
2. Болгария 2 0 1 1 3 - 6 1
3. Северная Македония 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Гибралтар 1 0 0 1 0 - 2 0

Лига C. Группа 4

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Северная Македония 2 1 1 0 3 - 1 4
2. Грузия 1 1 0 0 5 - 2 3
3. Болгария 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Гибралтар 1 0 0 1 0 - 4 0
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Северная Македония - Гибралтар от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 12 июня 2022, осталось 2 дня 21 час 23 минуты.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 31
    Северная Македония 96.8% (30)
    X 0% (0)
    Гибралтар 3.2% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Северная Македония
    Ничья
    Гибралтар
    1.06
    38.00
    50.00
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Северная Македония - Гибралтар онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    Парибет



    Прогнозы на матч Северная Македония - Гибралтар

    Исход игры
    Северная Македония
    96.8% (30)
    Ничья
    0% (0)
    Гибралтар
    3.2% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    53.33% (16)
    Меньше
    46.67% (14)
    Обе команды забьют
    Да
    13.33% (4)
    Нет
    86.67% (26)
    Популярный счёт
    2:0 Северная Македония
    38.7% (12)
    3:0 Северная Македония
    25.8% (8)
    4:0 Северная Македония
    9.7% (3)
    2:1 Северная Македония
    6.5% (2)
    1:0 Северная Македония
    6.5% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Северная Македония
    Гибралтар
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
    Фрибет 2000 рублей новым игрокам
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000 в приложении


    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     