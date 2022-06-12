Второй тайм в Тбилиси!

Илиев получил неприятный удар в столкновении с Хочолавой. Немного Атанас попрыгал и готов продолжить встречу.

Галабов у центрального круга прихватил руками за футболку Казаишвили.

Кварацхелия от углового флага навесил к ближней штанге, откуда мяч выбил Илиев.

Лобжанидзе справа не смог обыграться с Микаутадзе. Ответный пас Жоржа получился слишком сильным.

Хозяева разыграли угловой удар. Кварацхелия отправил мяч направо на Лобжанизде, который заработал следующий угловой удар.

Кварацхелия от углового флага навесил на Микаутадзе, который не попал головой по мячу.

Двали головой пробил выше ворот после подачи Кварацхелии от углового флага.

Кварацхелия слева с двадцати двух метров пробил выше ворот.

Илиев получил повреждение в центре поля в стыке с Меквабишвили.

Лобжанидзе справа у угла штрафной площади получил мяч, но передачу в центр на Казаишвили сделать не смог.

Микаутадзе не смог догнать мяч после сильного заброса вперёд от Двали.

Удар Лобжанидзе справа от угла штрафной площади принял на себя Чробаджийски.

Кварацхелия слева со штрафного навесил к ближней штанге, где мяч головой от ворот выбил Турицов.

Меквабишвили на фланге аккуратно отобрал мяч у Краева.

Чорбаджийски в своей штрафной площади получил удар в челюсть от Микаутадзе. Болгарскому защитнику требуется помощь медиков.

Кварацхелия слева с двадцати двух метров верхом пробил правее ворот.

Турицов не позволил Кварацхелии пройти вперёд по левому флангу.

Костадинов на фланге выбил мяч у Казаишвили.

23' Миланов слева со штрафного навесил на Костадинова, который головой пробил правее ворот.

22' Лобжанидзе на фланге сбил Минчева.

21' Костадинов на чужой половине поля руками придержал Казаишвили.

20' Кварацхелия от углового флага навесил на Хочолаву, который головой пробил выше ворот.

19' Кварацхелия со штрафного пробил по воротам, но мяч головой отбил Чорбаджийски.

18' Костадинов ударил по ногам Микаутадзе. Тридцать метров до ворот.

17' Заброс Двали по центру верхом в штрафную площадь соперники перехватили.

16' Азаров слева прострелил в центр штрафной площади, где первыми на мяче оказались болгарские защитники.

14' Хочолава на чужой половине поля прыгнул в ноги Миланову.

13' Следующая подача Кварацхелии от углового флага получилась слишком сильно. Азаров догнал мяч уже у бровки.

12' Кварацхелия от углового флага навесил к дальней штанге, где Стефанов снова выбил мяч за пределы поля.

11' Азаров на левом фланге забрался в офсайд.

10' Минчев на фланге не рассчитал отскок мяча от газона и упустил сферу за боковую линию поля.

9' Квеквескири в центре поля ударил по ногам Миланова.

8' Заброс на ход Минчеву по левому флангу от партнёров последовал слишком сильный. Мяч улетел за пределы поля.

6' Болгары подержали мяч на своей половине поля, сбивая наступательный порыв хозяев.

5' Михайлов забрал мяч в руки после навеса от Кварацхелии от углового флага.

4' Квеквескири поскользнулся во время передачи вперёд направо, и мяч достался Минчеву.

3' Азаров слева сделал пас в штрафную площадь на Кварацхелию, который после столкновения с Галабовым оказался на газоне. Арбитр нарушения правил не усмотрел.

2' Сборная Грузии играет в белой форме с красными полосами, сборная Болгарии - в красных футболках и зелёных трусах.