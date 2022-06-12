Стадион: Борис Пайчадзе
0'
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 1
-
0 Удары в створ 0
-
8 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
5 Нарушения правил 6
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
57 Владение мячом, % 43
23
Двали
Лаша
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Двали ЛашаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Саньоль Вилли
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Чочев ИвайлоПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Грегорий Иванов
История личных встреч
Грузия
Болгария
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
4 матча
25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы
Первый тайм
25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы
Второй тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Грузия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кварацхелия Хвича
|3 (1)
|0.75
|Казаишвили Валерий
|2
|0.5
|Зивзивадзе Буду
|2
|0.5
|Микаутадзе Жорж
|1
|0.25
|Кашия Гурам
|1
|0.25
|Китеишвили Отар
|1
|0.25
|Давиташвили Зурико
|1
|0.25
|Лобжанидзе Саба
|0
|0
|Цитаишвили Георгий
|0
|0
|Квеквескири Ника
|0
|0
|Абурджания Георгий
|0
|0
Болгария
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Илиев Атанас
|1
|0.25
|Минчев Георги
|1
|0.25
|Десподов Кирилл
|1
|0.25
|Стефанов Илиян
|1
|0.25
|Миланов Георги
|0
|0
|Неделев Тодор
|0
|0
|Турицов Иван
|0
|0
Карточки
Грузия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кверквелия Соломон
|1
|0
|Какабадзе Отар
|1
|0
|Зивзивадзе Буду
|1
|0
|Чакветадзе Георгий
|1
|0
|Гиорбелидзе Гурам
|1
|0
Болгария
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Десподов Кирилл
|2
|0
|Миланов Георги
|1
|0
|Минчев Георги
|1
|0
|Христов Петко
|1
|0
|Христов Андреа
|1
|0
|Краев Андриан
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
4
1
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
7
4
1 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
1
14%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
3
43%
1
25%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
1
14%
1
25%
76-90
Пропущено
3
5
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
3
60%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
11
5
3 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
2
18%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
9%
2
40%
31-45
3
27%
1
20%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
3
27%
1
20%
76-90
Пропущено
3
6
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
3
50%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Грузия
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Северная Македония - Грузия 0:3 Болгария - Грузия 2:5 Грузия - Гибралтар 4:0 Албания - Грузия 0:0
Босния и Герцеговина - Грузия 0:1 Грузия - Узбекистан 1:0 Грузия - Швеция 2:0 Косово - Грузия 1:2 Грузия - Греция 0:2 Болгария - Грузия 4:1 Испания - Грузия 4:0 Грузия - Косово 0:1 Голландия - Грузия 3:0 Румыния - Грузия 1:2 Греция - Грузия 1:1 Грузия - Испания 1:2 Швеция - Грузия 1:0 Грузия - Эстония 0:0 Грузия - Армения 1:2 Грузия - Северная Македония 0:1
Болгария
(20 матчей)
15%
35%
50%
3 победы 7 ничьих 10 поражений
Гибралтар - Болгария 1:1 Болгария - Грузия 2:5 Болгария - Северная Македония 1:1 Хорватия - Болгария 2:1
Катар - Болгария 2:1 Швейцария - Болгария 4:0 Украина - Болгария 1:1 Болгария - Северная Ирландия 2:1 Литва - Болгария 3:1 Болгария - Грузия 4:1 Болгария - Литва 1:0 Италия - Болгария 1:1 Франция - Болгария 3:0 РОССИЯ - Болгария 1:0 Словакия - Болгария 1:1 Северная Ирландия - Болгария 0:0 Болгария - Италия 0:2 Болгария - Швейцария 1:3 Ирландия - Болгария 0:0 Болгария - Финляндия 1:2
Лига C. Группа 4
Лига C. Группа 4
Прогнозы на матч Грузия 0:0 Болгария
Исход игры
Грузия
75.9% (104)
Ничья
12.4% (17)
Болгария
11.7% (16)
Тотал 2.5
Больше
60% (69)
Меньше
40% (46)
Обе команды забьют
Да
70.43% (81)
Нет
29.57% (34)
Популярный счёт
2:1 Грузия
32.1% (44)
1:0 Грузия
13.9% (19)
1:1 Ничья
10.9% (15)
1:2 Болгария
8% (11)
3:1 Грузия
7.3% (10)
2:0 Грузия
6.6% (9)
0:1 Болгария
2.2% (3)
3:0 Грузия
1.5% (2)
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