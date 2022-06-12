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Лига наций УЕФА

2022

Стадион:
Грузия
FIFA #93
0:0
Второй тайм: 48'
Болгария
FIFA #70
0'

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 0
  • 8 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 57 Владение мячом, % 43
Прогнозы 137
Грузия 75.9% (104)
X 12.4% (17)
Болгария 11.7% (16)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Грузия
Ничья
Болгария
1.62
4.25
8.82
Все Коэффициенты
Новости
1
Лория
Гиорги
23
Двали
Лаша
4
Кашия
Гурам
3
Хочолава
Давид
11
Лобжанидзе
Саба
14
Меквабишвили
Анзор
16
Квеквескири
Ника
7
Кварацхелия
Хвича
15
Азаров
Ираклий
8
Казаишвили
Валерий
22
Микаутадзе
Жорж
13
Михайлов
Николай
2
Турицов
Иван
4
Чорбаджийски
Божидар
21
Галабов
Пламен
14
Недялков
Антон
17
Миланов
Георги
7
Костадинов
Георги
20
Краев
Андриан
19
Минчев
Мартин
22
Стефанов
Илиян
9
Илиев
Атанас
Грузия
3-5-2
Болгария
4-4-2

История личных встреч

Грузия
Болгария

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

4 матча

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы

Первый тайм

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы

Второй тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

История матчей

ЛНУ
2:5
ТМС
4:1
ЧМОМ
6:2
ЧМОМ
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Грузия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кварацхелия Хвича 3 (1) 0.75
Казаишвили Валерий 2 0.5
Зивзивадзе Буду 2 0.5
Микаутадзе Жорж 1 0.25
Кашия Гурам 1 0.25
Китеишвили Отар 1 0.25
Давиташвили Зурико 1 0.25
Лобжанидзе Саба 0 0
Цитаишвили Георгий 0 0
Квеквескири Ника 0 0
Абурджания Георгий 0 0
Болгария
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Илиев Атанас 1 0.25
Минчев Георги 1 0.25
Десподов Кирилл 1 0.25
Стефанов Илиян 1 0.25
Миланов Георги 0 0
Неделев Тодор 0 0
Турицов Иван 0 0

Карточки

Грузия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кверквелия Соломон 1 0
Какабадзе Отар 1 0
Зивзивадзе Буду 1 0
Чакветадзе Георгий 1 0
Гиорбелидзе Гурам 1 0
Болгария
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Десподов Кирилл 2 0
Миланов Георги 1 0
Минчев Георги 1 0
Христов Петко 1 0
Христов Андреа 1 0
Краев Андриан 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
1
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

7
4
1 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
1
14%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
3
43%
1
25%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
1
14%
1
25%
76-90

Пропущено

3
5
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
3
60%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

11
5
3 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
2
18%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
9%
2
40%
31-45
3
27%
1
20%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
3
27%
1
20%
76-90

Пропущено

3
6
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
3
50%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Грузия
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Северная Македония - Грузия 0:3 Болгария - Грузия 2:5 Грузия - Гибралтар 4:0 Албания - Грузия 0:0
Босния и Герцеговина - Грузия 0:1 Грузия - Узбекистан 1:0 Грузия - Швеция 2:0 Косово - Грузия 1:2 Грузия - Греция 0:2 Болгария - Грузия 4:1 Испания - Грузия 4:0 Грузия - Косово 0:1 Голландия - Грузия 3:0 Румыния - Грузия 1:2 Греция - Грузия 1:1 Грузия - Испания 1:2 Швеция - Грузия 1:0 Грузия - Эстония 0:0 Грузия - Армения 1:2 Грузия - Северная Македония 0:1
Болгария
(20 матчей)
15%
35%
50%
3 победы 7 ничьих 10 поражений
Гибралтар - Болгария 1:1 Болгария - Грузия 2:5 Болгария - Северная Македония 1:1 Хорватия - Болгария 2:1
Катар - Болгария 2:1 Швейцария - Болгария 4:0 Украина - Болгария 1:1 Болгария - Северная Ирландия 2:1 Литва - Болгария 3:1 Болгария - Грузия 4:1 Болгария - Литва 1:0 Италия - Болгария 1:1 Франция - Болгария 3:0 РОССИЯ - Болгария 1:0 Словакия - Болгария 1:1 Северная Ирландия - Болгария 0:0 Болгария - Италия 0:2 Болгария - Швейцария 1:3 Ирландия - Болгария 0:0 Болгария - Финляндия 1:2

Лига C. Группа 4

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Грузия 0:0 4 3 1 0 12 - 2 10
2. Северная Македония 4:0 4 2 1 1 7 - 4 7
3. Болгария 0:0 4 0 3 1 4 - 7 3
4. Гибралтар 0:4 4 0 1 3 1 - 11 1

Лига C. Группа 4

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Грузия 0:0 2 1 1 0 4 - 0 4
2. Северная Македония 4:0 2 1 0 1 4 - 3 3
3. Болгария 0:0 2 0 1 1 3 - 6 1
4. Гибралтар 0:4 2 0 1 1 1 - 3 1

Лига C. Группа 4

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Грузия 0:0 2 2 0 0 8 - 2 6
2. Северная Македония 4:0 2 1 1 0 3 - 1 4
3. Болгария 0:0 2 0 2 0 1 - 1 2
4. Гибралтар 0:4 2 0 0 2 0 - 8 0
  • Второй тайм
  • Травма, повреждение
    48'
    Илиев получил неприятный удар в столкновении с Хочолавой. Немного Атанас попрыгал и готов продолжить встречу.
  • 47'
    Прострел Лобжанизде справа в штрафную площадь заблокировал Недялков.
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм в Тбилиси!
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Перерыв! Грузия - Болгария - 0:0.
  • Угловой
    45'
    Кварацхелия от углового флага навесил к ближней штанге, откуда мяч выбил Илиев.
  • Дополнительное время
    45'
    1 минуту добавил Эскос в первом тайме.
  • Фол, нарушение
    44'
    Галабов у центрального круга прихватил руками за футболку Казаишвили.
  • 43'
    Лобжанидзе справа у угла штрафной площади получил мяч, но передачу в центр на Казаишвили сделать не смог.
  • Травма, повреждение
    42'
    Илиев получил повреждение в центре поля в стыке с Меквабишвили.
  • 41'
    Кварацхелия слева с двадцати двух метров пробил выше ворот.
  • Фол, нарушение
    40'
    Стефанов в центре поля сбил Хочолаву.
  • Угловой
    39'
    Двали головой пробил выше ворот после подачи Кварацхелии от углового флага.
  • Угловой
    38'
    Кварацхелия от углового флага навесил на Микаутадзе, который не попал головой по мячу.
  • Угловой
    37'
    Хозяева разыграли угловой удар. Кварацхелия отправил мяч направо на Лобжанизде, который заработал следующий угловой удар.
  • 36'
    Лобжанидзе справа не смог обыграться с Микаутадзе. Ответный пас Жоржа получился слишком сильным.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 34'
      Костадинов на фланге выбил мяч у Казаишвили.
    • 33'
      Турицов не позволил Кварацхелии пройти вперёд по левому флангу.
    • 32'
      Кварацхелия слева с двадцати двух метров верхом пробил правее ворот.
    • Травма, повреждение
      30'
      Чорбаджийски в своей штрафной площади получил удар в челюсть от Микаутадзе. Болгарскому защитнику требуется помощь медиков.
    • 29'
      Меквабишвили на фланге аккуратно отобрал мяч у Краева.
    • 28'
      Кварацхелия слева со штрафного навесил к ближней штанге, где мяч головой от ворот выбил Турицов.
    • Фол, нарушение
      27'
      Миланов на фланге сбил Кварацхелию.
    • 26'
      Удар Лобжанидзе справа от угла штрафной площади принял на себя Чробаджийски.
    • 25'
      Квеквескири справа с двадцати пяти метров пробил выше ворот.
    • 24'
      Микаутадзе не смог догнать мяч после сильного заброса вперёд от Двали.
    • 23'
      Миланов слева со штрафного навесил на Костадинова, который головой пробил правее ворот.
    • Фол, нарушение
      22'
      Лобжанидзе на фланге сбил Минчева.
    • Фол, нарушение
      21'
      Костадинов на чужой половине поля руками придержал Казаишвили.
    • Угловой
      20'
      Кварацхелия от углового флага навесил на Хочолаву, который головой пробил выше ворот.
    • 19'
      Кварацхелия со штрафного пробил по воротам, но мяч головой отбил Чорбаджийски.
    • Фол, нарушение
      18'
      Костадинов ударил по ногам Микаутадзе. Тридцать метров до ворот.
    • 17'
      Заброс Двали по центру верхом в штрафную площадь соперники перехватили.
    • 16'
      Азаров слева прострелил в центр штрафной площади, где первыми на мяче оказались болгарские защитники.
    • Фол, нарушение
      14'
      Хочолава на чужой половине поля прыгнул в ноги Миланову.
    • Угловой
      13'
      Следующая подача Кварацхелии от углового флага получилась слишком сильно. Азаров догнал мяч уже у бровки.
    • Угловой
      12'
      Кварацхелия от углового флага навесил к дальней штанге, где Стефанов снова выбил мяч за пределы поля.
    • Офсайд
      11'
      Азаров на левом фланге забрался в офсайд.
    • 10'
      Минчев на фланге не рассчитал отскок мяча от газона и упустил сферу за боковую линию поля.
    • Фол, нарушение
      9'
      Квеквескири в центре поля ударил по ногам Миланова.
    • 8'
      Заброс на ход Минчеву по левому флангу от партнёров последовал слишком сильный. Мяч улетел за пределы поля.
    • 6'
      Болгары подержали мяч на своей половине поля, сбивая наступательный порыв хозяев.
    • Угловой
      5'
      Михайлов забрал мяч в руки после навеса от Кварацхелии от углового флага.
    • 4'
      Квеквескири поскользнулся во время передачи вперёд направо, и мяч достался Минчеву.
    • 3'
      Азаров слева сделал пас в штрафную площадь на Кварацхелию, который после столкновения с Галабовым оказался на газоне. Арбитр нарушения правил не усмотрел.
    • 2'
      Сборная Грузии играет в белой форме с красными полосами, сборная Болгарии - в красных футболках и  зелёных трусах.
    • Первый тайм начался
      1'
      Стартовал матч на стадионе имени Бориса Пайчадзе!
    • Второй тайм
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался
    • Первый тайм
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Boris Paichadze Dinamo Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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    Прогнозы на матч Грузия 0:0 Болгария

    Исход игры
    Грузия
    75.9% (104)
    Ничья
    12.4% (17)
    Болгария
    11.7% (16)
    Тотал 2.5
    Больше
    60% (69)
    Меньше
    40% (46)
    Обе команды забьют
    Да
    70.43% (81)
    Нет
    29.57% (34)
    Популярный счёт
    2:1 Грузия
    32.1% (44)
    1:0 Грузия
    13.9% (19)
    1:1 Ничья
    10.9% (15)
    1:2 Болгария
    8% (11)
    3:1 Грузия
    7.3% (10)
    2:0 Грузия
    6.6% (9)
    0:1 Болгария
    2.2% (3)
    3:0 Грузия
    1.5% (2)
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    Болгария
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