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Лига наций УЕФА

2022

Стадион:
Грузия
FIFA #93
 
Позже
Болгария
FIFA #70
Прогнозы 31
Грузия 45.2% (14)
X 32.3% (10)
Болгария 22.6% (7)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Грузия
Ничья
Болгария
2.11
3.50
3.94
Все Коэффициенты

История личных встреч

Грузия
Болгария

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

4 матча

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы

Первый тайм

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы

Второй тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

История матчей

ЛНУ
2:5
ТМС
4:1
ЧМОМ
6:2
ЧМОМ
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Грузия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кварацхелия Хвича 2 (1) 1
Казаишвили Валерий 2 1
Микаутадзе Жорж 1 0.5
Кашия Гурам 1 0.5
Зивзивадзе Буду 1 0.5
Давиташвили Зурико 1 0.5
Лобжанидзе Саба 0 0
Абурджания Георгий 0 0
Цитаишвили Георгий 0 0
Болгария
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Илиев Атанас 1 0.5
Десподов Кирилл 1 0.5
Стефанов Илиян 1 0.5
Неделев Тодор 0 0
Турицов Иван 0 0

Карточки

Грузия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чакветадзе Георгий 1 0
Гиорбелидзе Гурам 1 0
Болгария
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Миланов Георги 1 0
Минчев Георги 1 0
Десподов Кирилл 1 0
Христов Андреа 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
0
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
4
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
1
25%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
2
50%
1
25%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

3
5
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
3
60%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

8
4
3 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
2
25%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
13%
1
25%
31-45
2
25%
1
25%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
2
25%
1
25%
76-90

Пропущено

3
5
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
3
60%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Грузия
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Болгария - Грузия 2:5 Грузия - Гибралтар 4:0 Албания - Грузия 0:0 Босния и Герцеговина - Грузия 0:1
Грузия - Узбекистан 1:0 Грузия - Швеция 2:0 Косово - Грузия 1:2 Грузия - Греция 0:2 Болгария - Грузия 4:1 Испания - Грузия 4:0 Грузия - Косово 0:1 Голландия - Грузия 3:0 Румыния - Грузия 1:2 Греция - Грузия 1:1 Грузия - Испания 1:2 Швеция - Грузия 1:0 Грузия - Эстония 0:0 Грузия - Армения 1:2 Грузия - Северная Македония 0:1 Северная Македония - Грузия 1:1
Болгария
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Болгария - Грузия 2:5 Болгария - Северная Македония 1:1 Хорватия - Болгария 2:1 Катар - Болгария 2:1
Швейцария - Болгария 4:0 Украина - Болгария 1:1 Болгария - Северная Ирландия 2:1 Литва - Болгария 3:1 Болгария - Грузия 4:1 Болгария - Литва 1:0 Италия - Болгария 1:1 Франция - Болгария 3:0 РОССИЯ - Болгария 1:0 Словакия - Болгария 1:1 Северная Ирландия - Болгария 0:0 Болгария - Италия 0:2 Болгария - Швейцария 1:3 Ирландия - Болгария 0:0 Болгария - Финляндия 1:2 Болгария - Гибралтар 3:0

Лига C. Группа 4

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Грузия 2 2 0 0 9 - 2 6
2. Северная Македония 2 1 1 0 3 - 1 4
3. Болгария 2 0 1 1 3 - 6 1
4. Гибралтар 2 0 0 2 0 - 6 0

Лига C. Группа 4

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Грузия 1 1 0 0 4 - 0 3
2. Болгария 2 0 1 1 3 - 6 1
3. Северная Македония 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Гибралтар 1 0 0 1 0 - 2 0

Лига C. Группа 4

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Северная Македония 2 1 1 0 3 - 1 4
2. Грузия 1 1 0 0 5 - 2 3
3. Болгария 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Гибралтар 1 0 0 1 0 - 4 0
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Грузия - Болгария от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 12 июня 2022, осталось 2 дня 21 час 23 минуты.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 31
    Грузия 45.2% (14)
    X 32.3% (10)
    Болгария 22.6% (7)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Грузия
    Ничья
    Болгария
    2.11
    3.50
    3.94
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Грузия - Болгария онлайн

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    Прогнозы на матч Грузия - Болгария

    Исход игры
    Грузия
    45.2% (14)
    Ничья
    32.3% (10)
    Болгария
    22.6% (7)
    Тотал 2.5
    Больше
    50% (15)
    Меньше
    50% (15)
    Обе команды забьют
    Да
    80% (24)
    Нет
    20% (6)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    32.3% (10)
    2:1 Грузия
    22.6% (7)
    1:2 Болгария
    16.1% (5)
    1:0 Грузия
    6.5% (2)
    0:1 Болгария
    6.5% (2)
    3:1 Грузия
    6.5% (2)
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    Грузия
    Болгария
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