Стадион: Борис Пайчадзе
История личных встреч
Грузия
Болгария
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
4 матча
25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы
Первый тайм
25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы
Второй тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Грузия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кварацхелия Хвича
|2 (1)
|1
|Казаишвили Валерий
|2
|1
|Микаутадзе Жорж
|1
|0.5
|Кашия Гурам
|1
|0.5
|Зивзивадзе Буду
|1
|0.5
|Давиташвили Зурико
|1
|0.5
|Лобжанидзе Саба
|0
|0
|Абурджания Георгий
|0
|0
|Цитаишвили Георгий
|0
|0
Болгария
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Илиев Атанас
|1
|0.5
|Десподов Кирилл
|1
|0.5
|Стефанов Илиян
|1
|0.5
|Неделев Тодор
|0
|0
|Турицов Иван
|0
|0
Карточки
Грузия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Чакветадзе Георгий
|1
|0
|Гиорбелидзе Гурам
|1
|0
Болгария
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Миланов Георги
|1
|0
|Минчев Георги
|1
|0
|Десподов Кирилл
|1
|0
|Христов Андреа
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
4
0
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
4
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
1
25%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
2
50%
1
25%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
3
5
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
3
60%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
8
4
3 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
2
25%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
13%
1
25%
31-45
2
25%
1
25%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
2
25%
1
25%
76-90
Пропущено
3
5
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
3
60%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Грузия
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Болгария - Грузия 2:5 Грузия - Гибралтар 4:0 Албания - Грузия 0:0 Босния и Герцеговина - Грузия 0:1
Грузия - Узбекистан 1:0 Грузия - Швеция 2:0 Косово - Грузия 1:2 Грузия - Греция 0:2 Болгария - Грузия 4:1 Испания - Грузия 4:0 Грузия - Косово 0:1 Голландия - Грузия 3:0 Румыния - Грузия 1:2 Греция - Грузия 1:1 Грузия - Испания 1:2 Швеция - Грузия 1:0 Грузия - Эстония 0:0 Грузия - Армения 1:2 Грузия - Северная Македония 0:1 Северная Македония - Грузия 1:1
Болгария
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Болгария - Грузия 2:5 Болгария - Северная Македония 1:1 Хорватия - Болгария 2:1 Катар - Болгария 2:1
Швейцария - Болгария 4:0 Украина - Болгария 1:1 Болгария - Северная Ирландия 2:1 Литва - Болгария 3:1 Болгария - Грузия 4:1 Болгария - Литва 1:0 Италия - Болгария 1:1 Франция - Болгария 3:0 РОССИЯ - Болгария 1:0 Словакия - Болгария 1:1 Северная Ирландия - Болгария 0:0 Болгария - Италия 0:2 Болгария - Швейцария 1:3 Ирландия - Болгария 0:0 Болгария - Финляндия 1:2 Болгария - Гибралтар 3:0
Лига C. Группа 4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Грузия
|2
|2
|0
|0
|9 - 2
|6
|2.
|Северная Македония
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|3.
|Болгария
|2
|0
|1
|1
|3 - 6
|1
|4.
|Гибралтар
|2
|0
|0
|2
|0 - 6
|0
Лига C. Группа 4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Грузия
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|2.
|Болгария
|2
|0
|1
|1
|3 - 6
|1
|3.
|Северная Македония
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Гибралтар
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
Лига C. Группа 4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Северная Македония
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|2.
|Грузия
|1
|1
|0
|0
|5 - 2
|3
|3.
|Болгария
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Гибралтар
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
Прогнозы на матч Грузия - Болгария
Исход игры
Грузия
45.2% (14)
Ничья
32.3% (10)
Болгария
22.6% (7)
Тотал 2.5
Больше
50% (15)
Меньше
50% (15)
Обе команды забьют
Да
80% (24)
Нет
20% (6)
Популярный счёт
1:1 Ничья
32.3% (10)
2:1 Грузия
22.6% (7)
1:2 Болгария
16.1% (5)
1:0 Грузия
6.5% (2)
0:1 Болгария
6.5% (2)
3:1 Грузия
6.5% (2)
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