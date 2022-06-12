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Лига наций УЕФА

2022

Стадион:
Испания
FIFA #7
0:0
Первый тайм: 9'
Чехия
FIFA #31
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 66 Владение мячом, % 34

Владение мячом

Прогнозы 134
Испания 98.5% (132)
X 0.7% (1)
Чехия 0.7% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Испания
Ничья
Чехия
1.40
8.80
9.14
Все Коэффициенты
Новости
23
Унай
Симон
20
Карвахаль
Даниэль
14
Гарсия
Эрик
3
Иньиго
Мартинес
17
Алонсо
Маркос
19
Солер
Карлос
16
Родри
Эрнандес
8
Коке
Хорхе
10
Асенсио
Марко
7
Мората
Альваро
21
Ольмо
Дани
23
Мандоус
Алеш
2
Зима
Давид
4
Брабец
Якуб
3
Емелка
Вацлав
5
Цоуфал
Владимир
15
Садилек
Михал
22
Соучек
Томаш
18
Зелены
Ярослав
17
Черны
Вацлав
10
Кухта
Ян
8
Пешек
Якуб
Испания
4-3-3
Чехия
3-4-3

История личных встреч

Испания
Чехия

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

История матчей

ЛНУ
2:2
Е2
1:0
Е2
0:2
Е2
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Испания
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сарабия Пабло 1 0.33
Мората Альваро 1 0.33
Иньиго Мартинес 1 0.33
Гави 1 0.33
Родри Эрнандес 0 0
Асенсио Марко 0 0
Льоренте Маркос 0 0
Чехия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кухта Ян 2 0.67
Пешек Якуб 1 0.33
Черны Вацлав 0 0

Карточки

Испания
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сарабия Пабло 1 0
Бускетс Серхио 1 0
Родри Эрнандес 1 0
Льоренте Диего 1 0
Чехия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Брабец Якуб 1 0
Цоуфал Владимир 1 0
Матею Алеш 1 0
Соучек Томаш 1 0
Крейчи Ладислав II 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

3
3
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
1
33%
2
67%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

2
4
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

4
3
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
1
25%
2
67%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

3
6
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
4
67%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
1
17%
76-90

Результаты последних матчей

Испания
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Швейцария - Испания 0:1 Чехия - Испания 2:2 Испания - Португалия 1:1 Испания - Исландия 5:0
Испания - Албания 2:1 Испания - Швеция 1:0 Греция - Испания 0:1 Испания - Франция 1:2 Италия - Испания 1:2 Косово - Испания 0:2 Испания - Грузия 4:0 Швеция - Испания 2:1 Италия - Испания 1:1 Швейцария - Испания 1:1 Хорватия - Испания 3:5 Словакия - Испания 0:5 Испания - Польша 1:1 Испания - Швеция 0:0 Испания - Португалия 0:0 Испания - Косово 3:1
Чехия
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Португалия - Чехия 2:0 Чехия - Испания 2:2 Чехия - Швейцария 2:1 Уэльс - Чехия 1:1
Швеция - Чехия 1:0 Чехия - Эстония 2:0 Чехия - Кувейт 7:0 Беларусь - Чехия 0:2 Чехия - Уэльс 2:2 Чехия - Украина 1:1 Бельгия - Чехия 3:0 Чехия - Беларусь 1:0 Чехия - Дания 1:2 Голландия - Чехия 0:2 Чехия - Англия 0:1 Хорватия - Чехия 1:1 Шотландия - Чехия 0:2 Чехия - Албания 3:1 Италия - Чехия 4:0 Уэльс - Чехия 1:0

Лига A. Группа 2

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Португалия 0:1 4 2 1 1 7 - 2 7
2. Испания 0:0 4 1 3 0 4 - 3 6
3. Чехия 0:0 4 1 2 1 4 - 5 5
4. Швейцария 1:0 4 1 0 3 2 - 7 3

Лига A. Группа 2

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Португалия 0:1 2 2 0 0 6 - 0 6
2. Чехия 0:0 2 1 1 0 4 - 3 4
3. Швейцария 1:0 2 1 0 1 1 - 1 3
4. Испания 0:0 2 0 2 0 1 - 1 2

Лига A. Группа 2

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Испания 0:0 2 1 1 0 3 - 2 4
2. Португалия 0:1 2 0 1 1 1 - 2 1
3. Чехия 0:0 2 0 1 1 0 - 2 1
4. Швейцария 1:0 2 0 0 2 1 - 6 0
  • Первый тайм
  • 8'
    Проникающий пас исполнял Мората в штрафную на Ольмо, но того грамотно корпусом оттеснил от мяча Брабец.
  • 7'
    С правого фланга навесил в штрафную соперника Ольмо и подал в центр штрафной, но здесь никто из партнеров так и не смог добраться до мяча.
  • 6'
    По флангу прорвался Мората и подал на дальнюю штангу, но здесь никого из партнеров не оказалось.
  • 5'
    Диагональ исполнял Соучек в штрафную на ход Пешеку, но мяч полетел слишком сильно и оказался в руках Симона.
  • 4'
    Прорвался по флангу Алонсо и прострелил вдоль ворот, но мяч в последний момент перехватить смог Брабец.
  • 3'
    По флангу забросил Алонсо на ход Асенсио, но тот в борьбе с защитником выпустил снаряд за пределы поля.
  • 2'
    Хозяева будут играть в традиционных для себя красно-синих цветах, гости выбрали себе белый комплект формы.
  • Первый тайм начался
    1'
    Прозвучал стартовый свисток, матч начался!
  • Первый тайм
  • 9'
    Испания пытается что-то создать.
  • 9'
    Испания вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 8'
    Чехия пытается что-то создать.
  • 8'
    Испания вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 8'
    Чехия вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 8'
    Родри Эрнандес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 7'
    Игрок из команды Чехия вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
  • 7'
    Чехия вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 7'
    Испания контролирует мяч.
  • 7'
    Садилек Михал выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 6'
    Алонсо Маркос из команды Испания отправил кросс в штрафную...
  • Угловой
    6'
    Асенсио Марко из команды Испания разыграл угловой с правого угла.
  • 6'
    Карвахаль Даниэль из команды Испания сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
  • 6'
    Иньиго Мартинес из команды Испания отправил кросс в штрафную...
  • 5'
    Соучек Томаш выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 5'
    Карвахаль Даниэль из команды Испания отправил кросс в штрафную...
  • 5'
    Контроль мяча: Испания: 66%, Чехия: 34%.
  • 5'
    Цоуфал Владимир выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 4'
    Плохо сыграл Мандоус Алеш - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
  • 4'
    Мората Альваро из команды Испания отправил кросс в штрафную...
  • 4'
    Мората Альваро из команды Испания идет с мячом вперед на обострение...
  • 4'
    Испания контролирует мяч.
  • 3'
    Чехия вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 2'
    Испания идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 2'
    Испания пытается что-то создать.
  • 2'
    Испания вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 1'
    Чехия вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Идеальный солнечный день для футбола
  • 1'
    Чехия начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio La Rosaleda. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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Прогнозы на матч Испания 0:0 Чехия

Исход игры
Испания
98.5% (132)
Ничья
0.7% (1)
Чехия
0.7% (1)
Тотал 2.5
Больше
50.43% (58)
Меньше
49.57% (57)
Обе команды забьют
Да
50.43% (58)
Нет
49.57% (57)
Популярный счёт
2:0 Испания
34.3% (46)
2:1 Испания
31.3% (42)
3:1 Испания
10.4% (14)
1:0 Испания
7.5% (10)
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Испания
Чехия
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