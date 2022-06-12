Стадион: Ла Росаледа
0'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
1 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
66 Владение мячом, % 34
Владение мячом
23
Унай
Симон
14
Гарсия
Эрик
19
Солер
Карлос
21
Ольмо
Дани
23
Мандоус
Алеш
22
Соучек
Томаш
17
Черны
Вацлав
10
Кухта
Ян
- Основной состав
-
23 Унай СимонВратарь
- Защитник
-
14 Гарсия ЭрикЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Солер КарлосПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
21 Ольмо ДаниНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
13 Райя ДавидВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Альба ЖордиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
9 ГавиПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
12 Фати АнсуНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Энрике Луис
- Основной состав
-
23 Мандоус АлешВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Соучек ТомашПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Черны ВацлавНападающий
-
10 Кухта ЯнНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
13 Матею АлешЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Гавел МиланПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Крал АлексПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Шилхавы Ярослав
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Испания
Чехия
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
200%
0 побед 2 ничьи 0 побед
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Испания
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сарабия Пабло
|1
|0.33
|Мората Альваро
|1
|0.33
|Иньиго Мартинес
|1
|0.33
|Гави
|1
|0.33
|Родри Эрнандес
|0
|0
|Асенсио Марко
|0
|0
|Льоренте Маркос
|0
|0
Чехия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кухта Ян
|2
|0.67
|Пешек Якуб
|1
|0.33
|Черны Вацлав
|0
|0
Карточки
Испания
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сарабия Пабло
|1
|0
|Бускетс Серхио
|1
|0
|Родри Эрнандес
|1
|0
|Льоренте Диего
|1
|0
Чехия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Брабец Якуб
|1
|0
|Цоуфал Владимир
|1
|0
|Матею Алеш
|1
|0
|Соучек Томаш
|1
|0
|Крейчи Ладислав II
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
2
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Забито
3
3
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
1
33%
2
67%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
2
4
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Забито
4
3
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
1
25%
2
67%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
3
6
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
4
67%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
1
17%
76-90
Результаты последних матчей
Испания
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Швейцария - Испания 0:1 Чехия - Испания 2:2 Испания - Португалия 1:1 Испания - Исландия 5:0
Испания - Албания 2:1 Испания - Швеция 1:0 Греция - Испания 0:1 Испания - Франция 1:2 Италия - Испания 1:2 Косово - Испания 0:2 Испания - Грузия 4:0 Швеция - Испания 2:1 Италия - Испания 1:1 Швейцария - Испания 1:1 Хорватия - Испания 3:5 Словакия - Испания 0:5 Испания - Польша 1:1 Испания - Швеция 0:0 Испания - Португалия 0:0 Испания - Косово 3:1
Чехия
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Португалия - Чехия 2:0 Чехия - Испания 2:2 Чехия - Швейцария 2:1 Уэльс - Чехия 1:1
Швеция - Чехия 1:0 Чехия - Эстония 2:0 Чехия - Кувейт 7:0 Беларусь - Чехия 0:2 Чехия - Уэльс 2:2 Чехия - Украина 1:1 Бельгия - Чехия 3:0 Чехия - Беларусь 1:0 Чехия - Дания 1:2 Голландия - Чехия 0:2 Чехия - Англия 0:1 Хорватия - Чехия 1:1 Шотландия - Чехия 0:2 Чехия - Албания 3:1 Италия - Чехия 4:0 Уэльс - Чехия 1:0
Лига A. Группа 2
Лига A. Группа 2
Прогнозы на матч Испания 0:0 Чехия
Исход игры
Испания
98.5% (132)
Ничья
0.7% (1)
Чехия
0.7% (1)
Тотал 2.5
Больше
50.43% (58)
Меньше
49.57% (57)
Обе команды забьют
Да
50.43% (58)
Нет
49.57% (57)
Популярный счёт
2:0 Испания
34.3% (46)
2:1 Испания
31.3% (42)
3:1 Испания
10.4% (14)
1:0 Испания
7.5% (10)
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