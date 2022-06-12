Первый тайм

8' Проникающий пас исполнял Мората в штрафную на Ольмо, но того грамотно корпусом оттеснил от мяча Брабец.

7' С правого фланга навесил в штрафную соперника Ольмо и подал в центр штрафной, но здесь никто из партнеров так и не смог добраться до мяча.

6' По флангу прорвался Мората и подал на дальнюю штангу, но здесь никого из партнеров не оказалось.

5' Диагональ исполнял Соучек в штрафную на ход Пешеку, но мяч полетел слишком сильно и оказался в руках Симона.

4' Прорвался по флангу Алонсо и прострелил вдоль ворот, но мяч в последний момент перехватить смог Брабец.

3' По флангу забросил Алонсо на ход Асенсио, но тот в борьбе с защитником выпустил снаряд за пределы поля.