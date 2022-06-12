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Лига наций УЕФА

2022

Стадион:
Словения
FIFA #64
0:0
Первый тайм: 7'
Сербия
FIFA #25
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 37 Владение мячом, % 63

Владение мячом

Прогнозы 122
Словения 8.2% (10)
X 26.2% (32)
Сербия 65.6% (80)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Словения
Ничья
Сербия
5.10
4.45
1.89
Все Коэффициенты
Новости
1
Облак
Ян
23
Брекало
Давид
6
Бийол
Яка
17
Мевля
Миха
2
Карничник
Зан
22
Гнезда-Черин
Адам
14
Куртич
Ясмин
3
Сикошек
Грегор
10
Зайц
Миха
11
Сеско
Бенджамин
18
Целар
Жан
23
Ми­лин­ко­вич-Са­вич
Ваня
4
Миленкович
Никола
15
Велькович
Милош
2
Павлович
Страхиня
14
Живкович
Андрия
6
Максимович
Неманья
22
Груйич
Марко
3
Младенович
Филип
10
Тадич
Душан
16
Лукич
Саша
9
Митрович
Александар
Словения
3-4-1-2
Сербия
3-4-2-1

История личных встреч

Словения
Сербия

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

3 матча

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

История матчей

ЛНУ
4:1
Е2
1:0
Е2
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Словения
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стоянович Петар 1 0.33
Сеско Бенджамин 0 0
Сербия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Йович Лука 2 0.67
Милинкович-Савич Сергей 1 0.33
Митрович Александар 1 0.33
Радоньич Неманья 1 0.33
Тадич Душан 0 0
Живкович Андрия 0 0
Павлович Страхиня 0 0

Карточки

Словения
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Стоянович Петар 2 0
Зайц Миха 2 0
Блажич Миха 0 1
Шпорар Андраж 1 0
Сербия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Митрович Александар 2 0
Джуричич Филип 1 0
Гудель Неманья 1 0
Рачич Урош 1 0
Павлович Страхиня 1 0

Голы по времени матча

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

1
4
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Пропущено

4
2
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
2
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Забито

1
5
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Пропущено

6
2
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
2
100%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
50%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Словения
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Норвегия - Словения 0:0 Сербия - Словения 4:1 Словения - Швеция 0:2 Катар - Словения 0:0
Хорватия - Словения 1:1 Словения - Кипр 2:1 Словакия - Словения 2:2 Словения - РОССИЯ 1:2 Мальта - Словения 0:4 Хорватия - Словения 3:0 Словения - Мальта 1:0 Словения - Словакия 1:1 Словения - Гибралтар 6:0 Северная Македония - Словения 1:1 Кипр - Словения 1:0 РОССИЯ - Словения 2:1 Словения - Хорватия 1:0 Греция - Словения 0:0 Словения - Косово 2:1 Словения - Азербайджан 0:0
Сербия
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Швеция - Сербия 0:1 Сербия - Словения 4:1 Сербия - Норвегия 0:1 Дания - Сербия 3:0
Венгрия - Сербия 0:1 Португалия - Сербия 1:2 Сербия - Катар 4:0 Сербия - Азербайджан 3:1 Люксембург - Сербия 0:1 Ирландия - Сербия 1:1 Сербия - Люксембург 4:1 Катар - Сербия 0:4 Япония - Сербия 1:0 Сербия - Ямайка 1:1 Азербайджан - Сербия 1:2 Сербия - Португалия 2:2 Сербия - Ирландия 3:2 Панама - Сербия 0:0 Доминиканская Республика - Сербия 0:0 Сербия - РОССИЯ 5:0

Лига B. Группа 4

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Норвегия 4 3 1 0 6 - 3 10
2. Сербия 0:0 4 2 1 1 5 - 2 7
3. Швеция 4 1 0 3 5 - 6 3
4. Словения 0:0 4 0 2 2 1 - 6 2

Лига B. Группа 4

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Норвегия 2 1 1 0 3 - 2 4
2. Сербия 0:0 2 1 0 1 4 - 2 3
3. Словения 0:0 2 0 1 1 0 - 2 1
4. Швеция 2 0 0 2 1 - 3 0

Лига B. Группа 4

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Норвегия 2 2 0 0 3 - 1 6
2. Сербия 0:0 2 1 1 0 1 - 0 4
3. Швеция 2 1 0 1 4 - 3 3
4. Словения 0:0 2 0 1 1 1 - 4 1
  • Первый тайм
  • 8'
    Тадич слева со штрафного навесил на Митровича, который головой пробил точно в руки Облаку.
  • Фол, нарушение
    7'
    Гнезда-Черин у угла штрафной площади сбил Младеновича.
  • 6'
    Прострел Младеновича слева к воротам прервал Брекало.
  • 5'
    В первые минуты встречи команды больше сосредоточены на контроле мяча. Хозяева чуть быстрее стараются переместить его вперёд.
  • Фол, нарушение
    4'
    Сеско на правом фланге атаки в подкате сбил Младеновича.
  • Фол, нарушение
    3'
    Живкович на чужой половине поля подтолкнул руками Сикошека.
  • 2'
    Сборная Словении играет в белой форме, сборная Сербии - в красной.
  • Первый тайм начался
    1'
    Стартовал матч на "Стожице"!
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stozice Stadium, Ljubljana. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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Прогнозы на матч Словения 0:0 Сербия

Исход игры
Словения
8.2% (10)
Ничья
26.2% (32)
Сербия
65.6% (80)
Тотал 2.5
Больше
42.61% (49)
Меньше
57.39% (66)
Обе команды забьют
Да
69.57% (80)
Нет
30.43% (35)
Популярный счёт
1:2 Сербия
34.4% (42)
1:1 Ничья
25.4% (31)
0:1 Сербия
23% (28)
2:1 Словения
3.3% (4)
1:0 Словения
3.3% (4)
0:2 Сербия
1.6% (2)
1:3 Сербия
1.6% (2)
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