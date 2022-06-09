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Лига наций УЕФА

2022

Стадион:
Словения
FIFA #64
 
Позже
Сербия
FIFA #25
Прогнозы 35
Словения 14.3% (5)
X 25.7% (9)
Сербия 60% (21)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Словения
Ничья
Сербия
4.24
4.15
2.03
Все Коэффициенты

История личных встреч

Словения
Сербия

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

3 матча

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

История матчей

ЛНУ
4:1
Е2
1:0
Е2
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Словения
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стоянович Петар 1 0.33
Сеско Бенджамин 0 0
Сербия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Йович Лука 2 0.67
Милинкович-Савич Сергей 1 0.33
Митрович Александар 1 0.33
Радоньич Неманья 1 0.33
Тадич Душан 0 0
Живкович Андрия 0 0
Павлович Страхиня 0 0

Карточки

Словения
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Стоянович Петар 2 0
Зайц Миха 2 0
Блажич Миха 0 1
Шпорар Андраж 1 0
Сербия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Митрович Александар 2 0
Джуричич Филип 1 0
Гудель Неманья 1 0
Рачич Урош 1 0
Павлович Страхиня 1 0

Голы по времени матча

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

1
4
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Пропущено

4
2
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
2
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Забито

1
5
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Пропущено

6
2
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
2
100%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
50%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Словения
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Норвегия - Словения 0:0 Сербия - Словения 4:1 Словения - Швеция 0:2 Катар - Словения 0:0
Хорватия - Словения 1:1 Словения - Кипр 2:1 Словакия - Словения 2:2 Словения - РОССИЯ 1:2 Мальта - Словения 0:4 Хорватия - Словения 3:0 Словения - Мальта 1:0 Словения - Словакия 1:1 Словения - Гибралтар 6:0 Северная Македония - Словения 1:1 Кипр - Словения 1:0 РОССИЯ - Словения 2:1 Словения - Хорватия 1:0 Греция - Словения 0:0 Словения - Косово 2:1 Словения - Азербайджан 0:0
Сербия
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Швеция - Сербия 0:1 Сербия - Словения 4:1 Сербия - Норвегия 0:1 Дания - Сербия 3:0
Венгрия - Сербия 0:1 Португалия - Сербия 1:2 Сербия - Катар 4:0 Сербия - Азербайджан 3:1 Люксембург - Сербия 0:1 Ирландия - Сербия 1:1 Сербия - Люксембург 4:1 Катар - Сербия 0:4 Япония - Сербия 1:0 Сербия - Ямайка 1:1 Азербайджан - Сербия 1:2 Сербия - Португалия 2:2 Сербия - Ирландия 3:2 Панама - Сербия 0:0 Доминиканская Республика - Сербия 0:0 Сербия - РОССИЯ 5:0

Лига B. Группа 4

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Норвегия 3 2 1 0 3 - 1 7
2. Сербия 3 2 0 1 5 - 2 6
3. Швеция 3 1 0 2 3 - 3 3
4. Словения 3 0 1 2 1 - 6 1

Лига B. Группа 4

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сербия 2 1 0 1 4 - 2 3
2. Норвегия 1 0 1 0 0 - 0 1
3. Швеция 2 0 0 2 1 - 3 0
4. Словения 1 0 0 1 0 - 2 0

Лига B. Группа 4

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Норвегия 2 2 0 0 3 - 1 6
2. Сербия 1 1 0 0 1 - 0 3
3. Швеция 1 1 0 0 2 - 0 3
4. Словения 2 0 1 1 1 - 4 1
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Словения - Сербия от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 12 июня 2022, осталось 2 дня 12 часов 55 минут.

    Главный судья: Мариани Маурицио

    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 35
    Словения 14.3% (5)
    X 25.7% (9)
    Сербия 60% (21)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Словения
    Ничья
    Сербия
    4.24
    4.15
    2.03
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Словения - Сербия онлайн

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    Прогнозы на матч Словения - Сербия

    Исход игры
    Словения
    14.3% (5)
    Ничья
    25.7% (9)
    Сербия
    60% (21)
    Тотал 2.5
    Больше
    44.12% (15)
    Меньше
    55.88% (19)
    Обе команды забьют
    Да
    70.59% (24)
    Нет
    29.41% (10)
    Популярный счёт
    1:2 Сербия
    31.4% (11)
    1:1 Ничья
    25.7% (9)
    0:1 Сербия
    20% (7)
    1:0 Словения
    8.6% (3)
    2:1 Словения
    5.7% (2)
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    Словения
    Сербия
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