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Лига наций УЕФА

2022

Стадион:
Греция
FIFA #47
0:0
Первый тайм: 8'
Косово
FIFA #113
0'

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 33 Владение мячом, % 67
Прогнозы 127
Греция 92.1% (117)
X 4.7% (6)
Косово 3.1% (4)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Греция
Ничья
Косово
1.84
3.88
5.70
Все Коэффициенты
Новости
1
Влаходимос
Одиссеас
2
Бэлдок
Джордж
4
Мавропанос
Константинос
17
Хацидиакос
Пантелис
21
Цимикас
Костас
11
Бакасетас
Тасос
23
Сиопис
Манолис
5
Бухалакис
Андреас
16
Хадзийованнис
Анастасиос
10
Павлидис
Вангелис
7
Масурас
Гиоргос
12
Мурич
Ариянет
22
Домджони
Тони
13
Ррахмани
Амир
4
Крюезиу
Мирлинд
3
Алити
Фидан
14
Бериша
Валон
11
Ррудхани
Донат
7
Рашица
Милот
8
Муслия
Флоран
23
Бютюки
Зюмер
18
Мурики
Ведат
Греция
4-3-3
Косово
4-2-3-1

История личных встреч

Греция
Косово

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
25%
4 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

200%
0 побед 2 ничьи 2 победы

5 матчей

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

История матчей

ЛНУ
0:1
ОМЧ2Е
1:1
ОМЧ2Е
1:1
ЛНУ
0:0
ЛНУ
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Греция
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бакасетас Тасос 3 1
Лимниос Димитрис 1 0.33
Павлидис Вангелис 1 0.33
Манталос Петрос 0 0
Косово
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мурики Ведат 2 (1) 0.67
Бериша Валон 1 0.33
Бютюки Зюмер 1 0.33
Жегрова Эдон 1 0.33
Рашица Милот 0 0
Лосаж Флорьян 0 0
Кастрати Лирим 0 0

Карточки

Греция
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Манталос Петрос 1 0
Якумакис Георгиос 1 0
Курбелис Димитрис 1 0
Сиопис Манолис 1 0
Косово
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Алити Фидан 1 1
Дрешевич Ибрахим 2 0
Фазлии Бетим 2 0
Кастрати Лирим 2 0
Мурич Ариянет 0 1
Ррахмани Амир 1 0
Лосаж Флорьян 1 0
Крюезиу Мирлинд 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
2
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
3
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
2
100%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

5
5
4 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
1
20%
1
20%
1-15
1
20%
1
20%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
1
20%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

Греция
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Греция - Кипр 3:0 Косово - Греция 0:1 Северная Ирландия - Греция 0:1 Черногория - Греция 1:0
Румыния - Греция 0:1 Греция - Косово 1:1 Греция - Испания 0:1 Швеция - Греция 2:0 Грузия - Греция 0:2 Греция - Швеция 2:1 Косово - Греция 1:1 Швейцария - Греция 2:1 Норвегия - Греция 1:2 Бельгия - Греция 1:1 Греция - Грузия 1:1 Греция - Гондурас 2:1 Испания - Греция 1:1 Греция - Словения 0:0 Молдова - Греция 0:2 Греция - Кипр 2:1
Косово
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Косово - Северная Ирландия 3:2 Косово - Греция 0:1 Кипр - Косово 0:2 Швейцария - Косово 1:1
Косово - Буркина-Фасо 5:0 Греция - Косово 1:1 Косово - Иордания 0:2 Косово - Грузия 1:2 Швеция - Косово 3:0 Косово - Испания 0:2 Косово - Греция 1:1 Грузия - Косово 0:1 Гамбия - Косово 0:1 Косово - Гвинея 1:2 Мальта - Косово 1:2 Косово - Сан-Марино 4:1 Испания - Косово 3:1 Косово - Швеция 0:3 Косово - Литва 4:0 Косово - Молдова 1:0

Лига C. Группа 2

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Греция 0:0 4 3 1 0 5 - 0 10
2. Косово 0:0 4 2 1 1 5 - 3 7
3. Кипр 4 0 2 2 2 - 7 2
4. Северная Ирландия 4 0 2 2 4 - 6 2

Лига C. Группа 2

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Греция 0:0 2 1 1 0 3 - 0 4
2. Косово 0:0 2 1 0 1 3 - 3 3
3. Кипр 2 0 1 1 0 - 2 1
4. Северная Ирландия 2 0 1 1 2 - 3 1

Лига C. Группа 2

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Греция 0:0 2 2 0 0 2 - 0 6
2. Косово 0:0 2 1 1 0 2 - 0 4
3. Кипр 2 0 1 1 2 - 5 1
4. Северная Ирландия 2 0 1 1 2 - 3 1
  • Первый тайм
  • 4'
    Начало матча относительно спокойное, нет резких выпадов.
  • 3'
    Масурас навесил с левого фланга, и мяч выбил головой защитник косоваров.
  • 2'
    Греки играют в бело-синей форме, а косовары в чёрной.
  • Фол, нарушение
    1'
    Хозяева находились в атаке, и мяч попал в руку Павлидису.
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался.
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Panthessaliko Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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Прогнозы на матч Греция 0:0 Косово

Исход игры
Греция
92.1% (117)
Ничья
4.7% (6)
Косово
3.1% (4)
Тотал 2.5
Больше
37.39% (43)
Меньше
62.61% (72)
Обе команды забьют
Да
38.26% (44)
Нет
61.74% (71)
Популярный счёт
1:0 Греция
30.7% (39)
2:1 Греция
29.1% (37)
2:0 Греция
22% (28)
1:1 Ничья
3.1% (4)
3:0 Греция
2.4% (3)
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Греция
Косово
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