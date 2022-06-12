Стадион: Пантессалико
0'
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
33 Владение мячом, % 67
14
Бериша
Валон
23
Бютюки
Зюмер
18
Мурики
Ведат
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Рота ЛазаросЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Густаво Пойет
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Бериша ВалонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Бютюки ЗюмерПолузащитник
-
18 Мурики ВедатНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
16 Бекай ВисарВратарь
-
10 Зенели АрберПолузащитник
-
15 Сахити ЭмирПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Жиресс Ален
История личных встреч
Греция
Косово
4 матча
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
25%
4 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
200%
0 побед 2 ничьи 2 победы
5 матчей
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Греция
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бакасетас Тасос
|3
|1
|Лимниос Димитрис
|1
|0.33
|Павлидис Вангелис
|1
|0.33
|Манталос Петрос
|0
|0
Косово
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мурики Ведат
|2 (1)
|0.67
|Бериша Валон
|1
|0.33
|Бютюки Зюмер
|1
|0.33
|Жегрова Эдон
|1
|0.33
|Рашица Милот
|0
|0
|Лосаж Флорьян
|0
|0
|Кастрати Лирим
|0
|0
Карточки
Греция
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Манталос Петрос
|1
|0
|Якумакис Георгиос
|1
|0
|Курбелис Димитрис
|1
|0
|Сиопис Манолис
|1
|0
Косово
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Алити Фидан
|1
|1
|Дрешевич Ибрахим
|2
|0
|Фазлии Бетим
|2
|0
|Кастрати Лирим
|2
|0
|Мурич Ариянет
|0
|1
|Ррахмани Амир
|1
|0
|Лосаж Флорьян
|1
|0
|Крюезиу Мирлинд
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
3
2
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
3
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
2
100%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
5
5
4 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
1
20%
1
20%
1-15
1
20%
1
20%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
1
20%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Пропущено
0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Результаты последних матчей
Греция
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Греция - Кипр 3:0 Косово - Греция 0:1 Северная Ирландия - Греция 0:1 Черногория - Греция 1:0
Румыния - Греция 0:1 Греция - Косово 1:1 Греция - Испания 0:1 Швеция - Греция 2:0 Грузия - Греция 0:2 Греция - Швеция 2:1 Косово - Греция 1:1 Швейцария - Греция 2:1 Норвегия - Греция 1:2 Бельгия - Греция 1:1 Греция - Грузия 1:1 Греция - Гондурас 2:1 Испания - Греция 1:1 Греция - Словения 0:0 Молдова - Греция 0:2 Греция - Кипр 2:1
Косово
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Косово - Северная Ирландия 3:2 Косово - Греция 0:1 Кипр - Косово 0:2 Швейцария - Косово 1:1
Косово - Буркина-Фасо 5:0 Греция - Косово 1:1 Косово - Иордания 0:2 Косово - Грузия 1:2 Швеция - Косово 3:0 Косово - Испания 0:2 Косово - Греция 1:1 Грузия - Косово 0:1 Гамбия - Косово 0:1 Косово - Гвинея 1:2 Мальта - Косово 1:2 Косово - Сан-Марино 4:1 Испания - Косово 3:1 Косово - Швеция 0:3 Косово - Литва 4:0 Косово - Молдова 1:0
Лига C. Группа 2
Лига C. Группа 2
Прогнозы на матч Греция 0:0 Косово
Исход игры
Греция
92.1% (117)
Ничья
4.7% (6)
Косово
3.1% (4)
Тотал 2.5
Больше
37.39% (43)
Меньше
62.61% (72)
Обе команды забьют
Да
38.26% (44)
Нет
61.74% (71)
Популярный счёт
1:0 Греция
30.7% (39)
2:1 Греция
29.1% (37)
2:0 Греция
22% (28)
1:1 Ничья
3.1% (4)
3:0 Греция
2.4% (3)
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