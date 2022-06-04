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Лига наций УЕФА

2022

Стадион:
Греция
FIFA #47
 
Позже
Косово
FIFA #113
Прогнозы 35
Греция 94.3% (33)
X 2.9% (1)
Косово 2.9% (1)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Греция
Ничья
Косово
1.80
3.70
5.20
Все Коэффициенты

История личных встреч

Греция
Косово

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
25%
4 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

200%
0 побед 2 ничьи 2 победы

5 матчей

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

История матчей

ЛНУ
0:1
ОМЧ2Е
1:1
ОМЧ2Е
1:1
ЛНУ
0:0
ЛНУ
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Греция
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бакасетас Тасос 3 1
Лимниос Димитрис 1 0.33
Павлидис Вангелис 1 0.33
Манталос Петрос 0 0
Косово
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мурики Ведат 2 (1) 0.67
Бериша Валон 1 0.33
Бютюки Зюмер 1 0.33
Жегрова Эдон 1 0.33
Рашица Милот 0 0
Лосаж Флорьян 0 0
Кастрати Лирим 0 0

Карточки

Греция
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Манталос Петрос 1 0
Якумакис Георгиос 1 0
Курбелис Димитрис 1 0
Сиопис Манолис 1 0
Косово
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Алити Фидан 1 1
Дрешевич Ибрахим 2 0
Фазлии Бетим 2 0
Кастрати Лирим 2 0
Мурич Ариянет 0 1
Ррахмани Амир 1 0
Лосаж Флорьян 1 0
Крюезиу Мирлинд 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
2
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
3
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
2
100%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

5
5
4 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
1
20%
1
20%
1-15
1
20%
1
20%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
1
20%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

Греция
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Греция - Кипр 3:0 Косово - Греция 0:1 Северная Ирландия - Греция 0:1 Черногория - Греция 1:0
Румыния - Греция 0:1 Греция - Косово 1:1 Греция - Испания 0:1 Швеция - Греция 2:0 Грузия - Греция 0:2 Греция - Швеция 2:1 Косово - Греция 1:1 Швейцария - Греция 2:1 Норвегия - Греция 1:2 Бельгия - Греция 1:1 Греция - Грузия 1:1 Греция - Гондурас 2:1 Испания - Греция 1:1 Греция - Словения 0:0 Молдова - Греция 0:2 Греция - Кипр 2:1
Косово
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Косово - Северная Ирландия 3:2 Косово - Греция 0:1 Кипр - Косово 0:2 Швейцария - Косово 1:1
Косово - Буркина-Фасо 5:0 Греция - Косово 1:1 Косово - Иордания 0:2 Косово - Грузия 1:2 Швеция - Косово 3:0 Косово - Испания 0:2 Косово - Греция 1:1 Грузия - Косово 0:1 Гамбия - Косово 0:1 Косово - Гвинея 1:2 Мальта - Косово 1:2 Косово - Сан-Марино 4:1 Испания - Косово 3:1 Косово - Швеция 0:3 Косово - Литва 4:0 Косово - Молдова 1:0

Лига C. Группа 2

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Греция 3 3 0 0 5 - 0 9
2. Косово 3 2 0 1 5 - 3 6
3. Северная Ирландия 3 0 1 2 2 - 4 1
4. Кипр 3 0 1 2 0 - 5 1

Лига C. Группа 2

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Греция 1 1 0 0 3 - 0 3
2. Косово 2 1 0 1 3 - 3 3
3. Кипр 2 0 1 1 0 - 2 1
4. Северная Ирландия 1 0 0 1 0 - 1 0

Лига C. Группа 2

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Греция 2 2 0 0 2 - 0 6
2. Косово 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Северная Ирландия 2 0 1 1 2 - 3 1
4. Кипр 1 0 0 1 0 - 3 0
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Греция - Косово от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 12 июня 2022, осталось 2 дня 12 часов 55 минут.



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    • Прогнозы 35
    Греция 94.3% (33)
    X 2.9% (1)
    Косово 2.9% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Греция
    Ничья
    Косово
    1.80
    3.70
    5.20
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Греция - Косово онлайн

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    Прогнозы на матч Греция - Косово

    Исход игры
    Греция
    94.3% (33)
    Ничья
    2.9% (1)
    Косово
    2.9% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    35.29% (12)
    Меньше
    64.71% (22)
    Обе команды забьют
    Да
    32.35% (11)
    Нет
    67.65% (23)
    Популярный счёт
    2:0 Греция
    31.4% (11)
    1:0 Греция
    28.6% (10)
    2:1 Греция
    25.7% (9)
    3:0 Греция
    5.7% (2)
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    Греция
    Косово
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