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Доброго времени суток вам, уважаемые любители спорта №1! Спортивный портал LiveResult.Ru приветствует всех, кто неравнодушен к играм сборных. В рамках 4-го тура Лиги наций сойдутся лицом к лицу игроки Швейцарии и Португалии. Встреча состоится в Ланси, на стадионе «Стад де Женев».



Для вас текстовую трансляцию поединка проведет Козырев Вячеслав. Добро пожаловать на матч, дамы и господа!