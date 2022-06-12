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Лига наций УЕФА

2022

Стадион:
Швейцария
FIFA #14
1:0
Первый тайм: 8'
Португалия
FIFA #8

Ход матча

1'
Сеферович Харис
(Видмер Сильван)
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 46 Владение мячом, % 54

Владение мячом

Прогнозы 147
Швейцария 7.5% (11)
X 20.4% (30)
Португалия 72.1% (106)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Швейцария
Ничья
Португалия
3.68
3.56
3.50
Все Коэффициенты
Новости
12
Омлин
Йонас
3
Видмер
Сильван
5
Аканджи
Мануэль
4
Эльведи
Нико
13
Родригес
Рикардо
8
Фройлер
Ремо
10
Джака
Гранит
15
Соу
Джибриль
23
Шакири
Джердан
9
Сеферович
Харис
7
Эмболо
Брель
1
Патрисиу
Руй
20
Канселу
Жоау
3
Пепе
Кеплер
13
Данилу
Перейра
19
Мендеш
Нуну
11
Витинью
II
18
Невеш
Рубен
8
Фернандеш
Бруну
16
Отавио
Эдмилсон
9
Андре
Силва
15
Леау
Рафаэл
Швейцария
4-3-3
Португалия
4-3-3

История личных встреч

Швейцария
Португалия

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

5 матчей

40%
60%
2 победы 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 3 победы

Второй тайм

20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 3 победы

История матчей

ЛНУ
4:0
ЛНУ
3:1
ОМЧ2Е
2:0
ОМЧ2Е
2:0
ЧЕ2(2
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Швейцария
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Окафор Ноа 1 0.33
Португалия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Роналду Криштиану 2 0.67
Канселу Жоау 2 0.67
Карвалью Вилльям 1 0.33
Орта Рикарду 1 0.33
Гуэдеш Гонсалу 1 0.33
Силва Бернарду 0 0
Жота Диогу 0 0

Карточки

Швейцария
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шёр Фабиан 2 0
Шакири Джердан 1 0
Сеферович Харис 1 0
Штеффен Ренато 1 0
Эльведи Нико 1 0
Эмболо Брель 1 0
Аканджи Мануэль 1 0
Соу Джибриль 1 0
Португалия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Роналду Криштиану 1 0
Пепе Кеплер 1 0
Фернандеш Бруну 1 0
Карвалью Вилльям 1 0
Моутинью Жоау 1 0
Канселу Жоау 1 0
Геррейро Рафаэль 1 0
Силва Бернарду 1 0
Леау Рафаэл 1 0
Луис Матеус II 1 0

Голы по времени матча

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
6
1 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
4
67%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

5
0
4 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
7
1 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 0
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
4
57%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Пропущено

6
1
5 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
3
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Швейцария
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Швейцария - Испания 0:1 Португалия - Швейцария 4:0 Чехия - Швейцария 2:1 Швейцария - Косово 1:1
Англия - Швейцария 2:1 Швейцария - Болгария 4:0 Италия - Швейцария 1:1 Литва - Швейцария 0:4 Швейцария - Северная Ирландия 2:0 Северная Ирландия - Швейцария 0:0 Швейцария - Италия 0:0 Швейцария - Греция 2:1 Швейцария - Испания 1:1 Франция - Швейцария 3:3 Швейцария - Турция 3:1 Италия - Швейцария 3:0 Уэльс - Швейцария 1:1 Швейцария - Лихтенштейн 7:0 Швейцария - США 2:1 Швейцария - Финляндия 3:2
Португалия
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Португалия - Чехия 2:0 Португалия - Швейцария 4:0 Испания - Португалия 1:1 Португалия - Северная Македония 2:0
Португалия - Турция 3:1 Португалия - Сербия 1:2 Ирландия - Португалия 0:0 Португалия - Люксембург 5:0 Португалия - Катар 3:0 Азербайджан - Португалия 0:3 Катар - Португалия 1:3 Португалия - Ирландия 2:1 Бельгия - Португалия 1:0 Португалия - Франция 2:2 Португалия - Германия 2:4 Венгрия - Португалия 0:3 Португалия - Израиль 4:0 Испания - Португалия 0:0 Люксембург - Португалия 1:3 Сербия - Португалия 2:2

Лига A. Группа 2

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Португалия 0:1 4 2 1 1 7 - 2 7
2. Испания 0:0 4 1 3 0 4 - 3 6
3. Чехия 0:0 4 1 2 1 4 - 5 5
4. Швейцария 1:0 4 1 0 3 2 - 7 3

Лига A. Группа 2

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Португалия 0:1 2 2 0 0 6 - 0 6
2. Чехия 0:0 2 1 1 0 4 - 3 4
3. Швейцария 1:0 2 1 0 1 1 - 1 3
4. Испания 0:0 2 0 2 0 1 - 1 2

Лига A. Группа 2

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Испания 0:0 2 1 1 0 3 - 2 4
2. Португалия 0:1 2 0 1 1 1 - 2 1
3. Чехия 0:0 2 0 1 1 0 - 2 1
4. Швейцария 1:0 2 0 0 2 1 - 6 0
  • Первый тайм
  • Угловой
    5'
    Нуну Мендеш отправился подавать угловой. Подача снаряд от углового флага, и мяч летит куда-то в сторону от рамки. Получается крайне неудачно.
  • 4'
    В шоке пребывает Португалия. Сеферович очень здорово свой шанс реализовал. Никто не мешал Харису отправить снаряд в сетку, и игрок воспользовался своим шансом.
  • Описание гола
    2'
    ГООООООООЛ!!! 1:0!!! СЕФЕРОВИЧ!!!
    Первую же свою атаку довели до ума швейцарцы. Сеферович оказался на острие и отправил снаряд в сетку. Удачное начало для хозяев встречи.
  • Первый тайм начался
    1'
    Итак, дамы и господа, встреча стартовала! Удачи командам, поехали! 
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de Geneve. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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Прогнозы на матч Швейцария 1:0 Португалия

Исход игры
Швейцария
7.5% (11)
Ничья
20.4% (30)
Португалия
72.1% (106)
Тотал 2.5
Больше
61.21% (71)
Меньше
38.79% (45)
Обе команды забьют
Да
81.03% (94)
Нет
18.97% (22)
Популярный счёт
1:2 Португалия
37.4% (55)
1:1 Ничья
17% (25)
0:1 Португалия
8.2% (12)
0:2 Португалия
4.8% (7)
2:1 Швейцария
3.4% (5)
1:3 Португалия
2.7% (4)
2:3 Португалия
1.4% (2)
0:3 Португалия
1.4% (2)
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