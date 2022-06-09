Стадион: Стад де Женев
Позже
История личных встреч
Швейцария
Португалия
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
5 матчей
40%
60%
2 победы 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 3 победы
Второй тайм
20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Швейцария
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Окафор Ноа
|1
|0.33
Португалия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Роналду Криштиану
|2
|0.67
|Канселу Жоау
|2
|0.67
|Карвалью Вилльям
|1
|0.33
|Орта Рикарду
|1
|0.33
|Гуэдеш Гонсалу
|1
|0.33
|Силва Бернарду
|0
|0
|Жота Диогу
|0
|0
Карточки
Швейцария
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шёр Фабиан
|2
|0
|Шакири Джердан
|1
|0
|Сеферович Харис
|1
|0
|Штеффен Ренато
|1
|0
|Эльведи Нико
|1
|0
|Эмболо Брель
|1
|0
|Аканджи Мануэль
|1
|0
|Соу Джибриль
|1
|0
Португалия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Роналду Криштиану
|1
|0
|Пепе Кеплер
|1
|0
|Фернандеш Бруну
|1
|0
|Карвалью Вилльям
|1
|0
|Моутинью Жоау
|1
|0
|Канселу Жоау
|1
|0
|Геррейро Рафаэль
|1
|0
|Силва Бернарду
|1
|0
|Леау Рафаэл
|1
|0
|Луис Матеус II
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Пропущено
1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
6
1 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
4
67%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
5
0
4 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
7
1 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 0
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
4
57%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Пропущено
6
1
5 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
3
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Швейцария
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Швейцария - Испания 0:1 Португалия - Швейцария 4:0 Чехия - Швейцария 2:1 Швейцария - Косово 1:1
Англия - Швейцария 2:1 Швейцария - Болгария 4:0 Италия - Швейцария 1:1 Литва - Швейцария 0:4 Швейцария - Северная Ирландия 2:0 Северная Ирландия - Швейцария 0:0 Швейцария - Италия 0:0 Швейцария - Греция 2:1 Швейцария - Испания 1:1 Франция - Швейцария 3:3 Швейцария - Турция 3:1 Италия - Швейцария 3:0 Уэльс - Швейцария 1:1 Швейцария - Лихтенштейн 7:0 Швейцария - США 2:1 Швейцария - Финляндия 3:2
Португалия
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Португалия - Чехия 2:0 Португалия - Швейцария 4:0 Испания - Португалия 1:1 Португалия - Северная Македония 2:0
Португалия - Турция 3:1 Португалия - Сербия 1:2 Ирландия - Португалия 0:0 Португалия - Люксембург 5:0 Португалия - Катар 3:0 Азербайджан - Португалия 0:3 Катар - Португалия 1:3 Португалия - Ирландия 2:1 Бельгия - Португалия 1:0 Португалия - Франция 2:2 Португалия - Германия 2:4 Венгрия - Португалия 0:3 Португалия - Израиль 4:0 Испания - Португалия 0:0 Люксембург - Португалия 1:3 Сербия - Португалия 2:2
Лига A. Группа 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Португалия
|3
|2
|1
|0
|7 - 1
|7
|2.
|Испания
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|3.
|Чехия
|3
|1
|1
|1
|4 - 5
|4
|4.
|Швейцария
|3
|0
|0
|3
|1 - 7
|0
Лига A. Группа 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Португалия
|2
|2
|0
|0
|6 - 0
|6
|2.
|Чехия
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|3.
|Испания
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|4.
|Швейцария
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
Лига A. Группа 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Испания
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|2.
|Португалия
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|3.
|Чехия
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|4.
|Швейцария
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
Прогнозы на матч Швейцария - Португалия
Исход игры
Швейцария
8.6% (3)
Ничья
17.1% (6)
Португалия
74.3% (26)
Тотал 2.5
Больше
73.53% (25)
Меньше
26.47% (9)
Обе команды забьют
Да
91.18% (31)
Нет
8.82% (3)
Популярный счёт
1:2 Португалия
57.1% (20)
1:1 Ничья
17.1% (6)
2:1 Швейцария
5.7% (2)
0:2 Португалия
5.7% (2)
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