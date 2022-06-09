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Лига наций УЕФА

2022

Стадион:
Швейцария
FIFA #14
 
Позже
Португалия
FIFA #8
Прогнозы 35
Швейцария 8.6% (3)
X 17.1% (6)
Португалия 74.3% (26)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Швейцария
Ничья
Португалия
3.72
3.70
3.40
Все Коэффициенты

История личных встреч

Швейцария
Португалия

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

5 матчей

40%
60%
2 победы 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 3 победы

Второй тайм

20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 3 победы

История матчей

ЛНУ
4:0
ЛНУ
3:1
ОМЧ2Е
2:0
ОМЧ2Е
2:0
ЧЕ2(2
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Швейцария
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Окафор Ноа 1 0.33
Португалия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Роналду Криштиану 2 0.67
Канселу Жоау 2 0.67
Карвалью Вилльям 1 0.33
Орта Рикарду 1 0.33
Гуэдеш Гонсалу 1 0.33
Силва Бернарду 0 0
Жота Диогу 0 0

Карточки

Швейцария
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шёр Фабиан 2 0
Шакири Джердан 1 0
Сеферович Харис 1 0
Штеффен Ренато 1 0
Эльведи Нико 1 0
Эмболо Брель 1 0
Аканджи Мануэль 1 0
Соу Джибриль 1 0
Португалия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Роналду Криштиану 1 0
Пепе Кеплер 1 0
Фернандеш Бруну 1 0
Карвалью Вилльям 1 0
Моутинью Жоау 1 0
Канселу Жоау 1 0
Геррейро Рафаэль 1 0
Силва Бернарду 1 0
Леау Рафаэл 1 0
Луис Матеус II 1 0

Голы по времени матча

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
6
1 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
4
67%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

5
0
4 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
7
1 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 0
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
4
57%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Пропущено

6
1
5 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
3
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Швейцария
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Швейцария - Испания 0:1 Португалия - Швейцария 4:0 Чехия - Швейцария 2:1 Швейцария - Косово 1:1
Англия - Швейцария 2:1 Швейцария - Болгария 4:0 Италия - Швейцария 1:1 Литва - Швейцария 0:4 Швейцария - Северная Ирландия 2:0 Северная Ирландия - Швейцария 0:0 Швейцария - Италия 0:0 Швейцария - Греция 2:1 Швейцария - Испания 1:1 Франция - Швейцария 3:3 Швейцария - Турция 3:1 Италия - Швейцария 3:0 Уэльс - Швейцария 1:1 Швейцария - Лихтенштейн 7:0 Швейцария - США 2:1 Швейцария - Финляндия 3:2
Португалия
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Португалия - Чехия 2:0 Португалия - Швейцария 4:0 Испания - Португалия 1:1 Португалия - Северная Македония 2:0
Португалия - Турция 3:1 Португалия - Сербия 1:2 Ирландия - Португалия 0:0 Португалия - Люксембург 5:0 Португалия - Катар 3:0 Азербайджан - Португалия 0:3 Катар - Португалия 1:3 Португалия - Ирландия 2:1 Бельгия - Португалия 1:0 Португалия - Франция 2:2 Португалия - Германия 2:4 Венгрия - Португалия 0:3 Португалия - Израиль 4:0 Испания - Португалия 0:0 Люксембург - Португалия 1:3 Сербия - Португалия 2:2

Лига A. Группа 2

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Португалия 3 2 1 0 7 - 1 7
2. Испания 3 1 2 0 4 - 3 5
3. Чехия 3 1 1 1 4 - 5 4
4. Швейцария 3 0 0 3 1 - 7 0

Лига A. Группа 2

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Португалия 2 2 0 0 6 - 0 6
2. Чехия 2 1 1 0 4 - 3 4
3. Испания 1 0 1 0 1 - 1 1
4. Швейцария 1 0 0 1 0 - 1 0

Лига A. Группа 2

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Испания 2 1 1 0 3 - 2 4
2. Португалия 1 0 1 0 1 - 1 1
3. Чехия 1 0 0 1 0 - 2 0
4. Швейцария 2 0 0 2 1 - 6 0
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Швейцария - Португалия от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 12 июня 2022, осталось 2 дня 12 часов 55 минут.

    Главный судья: Йович Фран

    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 35
    Швейцария 8.6% (3)
    X 17.1% (6)
    Португалия 74.3% (26)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Швейцария
    Ничья
    Португалия
    3.72
    3.70
    3.40
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Швейцария - Португалия онлайн

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    Прогнозы на матч Швейцария - Португалия

    Исход игры
    Швейцария
    8.6% (3)
    Ничья
    17.1% (6)
    Португалия
    74.3% (26)
    Тотал 2.5
    Больше
    73.53% (25)
    Меньше
    26.47% (9)
    Обе команды забьют
    Да
    91.18% (31)
    Нет
    8.82% (3)
    Популярный счёт
    1:2 Португалия
    57.1% (20)
    1:1 Ничья
    17.1% (6)
    2:1 Швейцария
    5.7% (2)
    0:2 Португалия
    5.7% (2)
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    Швейцария
    Португалия
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