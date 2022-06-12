Первый тайм

6' Пока что гости действуют агрессивней, заработав первый угловой на левом фланге, но опасности после подачи стандартного положения не было у ворот островитян.

5' Если вспоминать матч первого круга, то в нём сборная Мальты победила на выезде со счётом 2:0. Посмотрим, как будет сегодня. Букмекеры ждут разгрома.

4' Гости в глубине поля на левом фланге заработали штрафной удар. Со стандарта последовала планирующая подача в центр штрафной площади, но мяч на выходе уверенно сумел забрать Бонелло.

3' В спокойном темпе началась встреча. Хозяева поля не торопятся надавить на санмаринцев, пока что спокойно присматриваясь к слабейшей сборной Европы.

2' Хорошая атмосфера на стадионе "Та-Кали". Достаточно много народу собралось в этот вечер, и они ждут победы родной команде. Нечасто мальтийцы считаются перед матчем большими фаворитами.