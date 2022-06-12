Стадион: Та-Кали
0:0
Первый тайм: 8'
0'
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
58 Владение мячом, % 42
13
Пепе
Энрико
22
Мускат
Зак
17
Теума
Тедди
20
Гамбин
Люк
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
13 Пепе ЭнрикоЗащитник
-
22 Мускат ЗакЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Теума ТеддиПолузащитник
-
20 Гамбин ЛюкНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Формоса КейнВратарь
-
16 Галеа ДжейкВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Борг ЖанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Манджа Дэвис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
11 Росси ДантеЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Ченсони ЛукаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
20 Хирш ХосеНападающий
-
Главный тренер: Константини Фабрицио
История личных встреч
Мальта
Сан-Марино
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Мальта
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гийомье Мэтью
|1
|0.5
|Бусуттиль Жан
|1
|0.5
|Корболан Хуан
|0
|0
Сан-Марино
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
Мальта
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мбонг Джозеф
|1
|0
|Гийомье Мэтью
|1
|0
|Пайбер Брэндон
|1
|0
|Сатариано Александер
|1
|0
Сан-Марино
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Голинуччи Алессандро
|2
|0
|Муларони Марчелло
|1
|0
|Росси Данте
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
2
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
4
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
33%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Мальта
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Мальта - Эстония 1:2 Сан-Марино - Мальта 0:2 Мальта - Венесуэла 0:1 Мальта - Кувейт 2:0
Мальта - Азербайджан 1:0 Мальта - Словакия 0:6 Мальта - Хорватия 1:7 Кипр - Мальта 2:2 Мальта - Словения 0:4 РОССИЯ - Мальта 2:0 Словения - Мальта 1:0 Мальта - Кипр 3:0 Мальта - Косово 1:2 Мальта - Северная Ирландия 0:3 Хорватия - Мальта 3:0 Словакия - Мальта 2:2 Мальта - РОССИЯ 1:3 Мальта - Фарерские острова 1:1 Мальта - Андорра 3:1 Мальта - Лихтенштейн 3:0
Сан-Марино
(20 матчей)
20%
5%
75%
4 победы 1 ничья 15 поражений
Сан-Марино - Исландия 0:1 Сан-Марино - Мальта 0:2 Эстония - Сан-Марино 2:0 Камподарсего - Сан-Марино 2:0
Сан-Марино - Монтебеллуна 0:1 Клодьенсе - Сан-Марино 3:0 Сан-Марино - San Martino Speme 0:1 Эсте - Сан-Марино 3:2 Сан-Марино - Адриэзе 1:2 Арциньяно - Сан-Марино 5:1 Лупарензе - Сан-Марино 3:0 Сан-Марино - Левико Терме 1:0 Сан-Марино - Кабо-Верде 0:2 Местре - Сан-Марино 2:0 Сан-Марино - Литва 1:2 Сан-Марино - FC Spinea 3:2 Delta Calcio Rovigo - Сан-Марино 0:1 Сан-Марино - Чарлинс Муцане 1:0 Dolomiti Bellunesi - Сан-Марино 0:0 Сан-Марино - Caldiero Terme 1:2
Лига D. Группа 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эстония
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|2.
|Мальта
|0:0
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|3.
|Сан-Марино
|0:0
|3
|0
|1
|2
|0 - 4
|1
Лига D. Группа 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эстония
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|Мальта
|0:0
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|3.
|Сан-Марино
|0:0
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
Лига D. Группа 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эстония
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|2.
|Мальта
|0:0
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|Сан-Марино
|0:0
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
Прогнозы на матч Мальта 0:0 Сан-Марино
Исход игры
Мальта
95.9% (117)
Ничья
3.3% (4)
Сан-Марино
0.8% (1)
Тотал 2.5
Больше
35.65% (41)
Меньше
64.35% (74)
Обе команды забьют
Да
22.61% (26)
Нет
77.39% (89)
Популярный счёт
2:0 Мальта
46.7% (57)
2:1 Мальта
13.9% (17)
3:0 Мальта
13.9% (17)
1:0 Мальта
11.5% (14)
3:1 Мальта
4.1% (5)
1:1 Ничья
2.5% (3)
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