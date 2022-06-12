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Лига наций УЕФА

2022

Стадион:
Мальта
FIFA #173
0:0
Первый тайм: 8'
Сан-Марино
FIFA #210
0'

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 58 Владение мячом, % 42
Прогнозы 122
Мальта 95.9% (117)
X 3.3% (4)
Сан-Марино 0.8% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Мальта
Ничья
Сан-Марино
1.22
9.36
29.27
Все Коэффициенты
Новости
1
Бонелло
Анри
5
Апап
Фердинандо
13
Пепе
Энрико
22
Мускат
Зак
7
Мбонг
Джозеф
6
Гийомье
Мэтью
11
Пайбер
Брэндон
3
Камензули
Райан
17
Теума
Тедди
20
Гамбин
Люк
9
Монтебельо
Лука
23
Бенедеттини
Элиа
3
Палацци
Мирко
11
Росси
Данте
17
Фаббри
Филиппо
2
Д'Аддарио
Алессандро
21
Лунадей
Лоренцо
8
Баттистини
Микаэль
19
Томассини
Давид
13
Грандони
Андреа
4
Чеккароли
Лука
9
Нанни
Никола
Мальта
3-4-1-2
Сан-Марино
3-5-1-1

История личных встреч

Мальта
Сан-Марино

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

История матчей

ЛНУ
0:2
ММ
2:3

Бомбардиры внутри турнира

Мальта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гийомье Мэтью 1 0.5
Бусуттиль Жан 1 0.5
Корболан Хуан 0 0
Сан-Марино
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Мальта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мбонг Джозеф 1 0
Гийомье Мэтью 1 0
Пайбер Брэндон 1 0
Сатариано Александер 1 0
Сан-Марино
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Голинуччи Алессандро 2 0
Муларони Марчелло 1 0
Росси Данте 1 0

Голы по времени матча

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
2
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
4
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
33%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Мальта
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Мальта - Эстония 1:2 Сан-Марино - Мальта 0:2 Мальта - Венесуэла 0:1 Мальта - Кувейт 2:0
Мальта - Азербайджан 1:0 Мальта - Словакия 0:6 Мальта - Хорватия 1:7 Кипр - Мальта 2:2 Мальта - Словения 0:4 РОССИЯ - Мальта 2:0 Словения - Мальта 1:0 Мальта - Кипр 3:0 Мальта - Косово 1:2 Мальта - Северная Ирландия 0:3 Хорватия - Мальта 3:0 Словакия - Мальта 2:2 Мальта - РОССИЯ 1:3 Мальта - Фарерские острова 1:1 Мальта - Андорра 3:1 Мальта - Лихтенштейн 3:0
Сан-Марино
(20 матчей)
20%
5%
75%
4 победы 1 ничья 15 поражений
Сан-Марино - Исландия 0:1 Сан-Марино - Мальта 0:2 Эстония - Сан-Марино 2:0 Камподарсего - Сан-Марино 2:0
Сан-Марино - Монтебеллуна 0:1 Клодьенсе - Сан-Марино 3:0 Сан-Марино - San Martino Speme 0:1 Эсте - Сан-Марино 3:2 Сан-Марино - Адриэзе 1:2 Арциньяно - Сан-Марино 5:1 Лупарензе - Сан-Марино 3:0 Сан-Марино - Левико Терме 1:0 Сан-Марино - Кабо-Верде 0:2 Местре - Сан-Марино 2:0 Сан-Марино - Литва 1:2 Сан-Марино - FC Spinea 3:2 Delta Calcio Rovigo - Сан-Марино 0:1 Сан-Марино - Чарлинс Муцане 1:0 Dolomiti Bellunesi - Сан-Марино 0:0 Сан-Марино - Caldiero Terme 1:2

Лига D. Группа 2

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эстония 2 2 0 0 4 - 1 6
2. Мальта 0:0 3 1 1 1 3 - 2 4
3. Сан-Марино 0:0 3 0 1 2 0 - 4 1

Лига D. Группа 2

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эстония 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Мальта 0:0 2 0 1 1 1 - 2 1
3. Сан-Марино 0:0 1 0 0 1 0 - 2 0

Лига D. Группа 2

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эстония 1 1 0 0 2 - 1 3
2. Мальта 0:0 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Сан-Марино 0:0 2 0 1 1 0 - 2 1
  • Первый тайм
  • Угловой
    6'
    Пока что гости действуют агрессивней, заработав первый угловой на левом фланге, но опасности после подачи стандартного положения не было у ворот островитян.
  • 5'
    Если вспоминать матч первого круга, то в нём сборная Мальты победила на выезде со счётом 2:0. Посмотрим, как будет сегодня. Букмекеры ждут разгрома.
  • Фол, нарушение
    4'
    Гости в глубине поля на левом фланге заработали штрафной удар. Со стандарта последовала планирующая подача в центр штрафной площади, но мяч на выходе уверенно сумел забрать Бонелло.
  • 3'
    В спокойном темпе началась встреча. Хозяева поля не торопятся надавить на санмаринцев, пока что спокойно присматриваясь к слабейшей сборной Европы.
  • 2'
    Хорошая атмосфера на стадионе "Та-Кали". Достаточно много народу собралось в этот вечер, и они ждут победы родной команде. Нечасто мальтийцы считаются перед матчем большими фаворитами.
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался! Первыми с центра поля мяч разыграли мальтийцы.
     Первыми с цен6тра поля 
  • До матча
  • Приветствую всех посетителей сетевого издания LiveResult.Ru! Вашему вниманию предлагается прямая текстовая трансляция матча третьего тура Лиги наций УЕФА, в котором сборная Мальты сыграет дома со сборной Сан-Марино. Трансляцию для вас проведёт Михаил Белобородов.
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Мальта 0:0 Сан-Марино онлайн

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Прогнозы на матч Мальта 0:0 Сан-Марино

Исход игры
Мальта
95.9% (117)
Ничья
3.3% (4)
Сан-Марино
0.8% (1)
Тотал 2.5
Больше
35.65% (41)
Меньше
64.35% (74)
Обе команды забьют
Да
22.61% (26)
Нет
77.39% (89)
Популярный счёт
2:0 Мальта
46.7% (57)
2:1 Мальта
13.9% (17)
3:0 Мальта
13.9% (17)
1:0 Мальта
11.5% (14)
3:1 Мальта
4.1% (5)
1:1 Ничья
2.5% (3)
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