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Всем доброго вечера! Нас ожидает матч двух сборных которые претендуют на первое место в группе B. Лига наций продолжает нас радовать своим турниром и сегодня мы будем наблюдать матч сборной Исландии против сборной Израиля. Текстовую трансляцию проведёт - Матюшенцев Дмитрий. Надеемся на хороший футбол и пусть победит сильнейший!