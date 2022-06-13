Стадион: Лаугардалсвёллур
0'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 1
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
27 Владение мячом, % 73
Владение мячом
17
Сафури
Рамиз
19
Абада
Лиэль
10
Даббур
Мунас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Видарссон Арнар
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Сафури РамизПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Абада ЛиэльНападающий
-
10 Даббур МунасНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Глазер ОмриВратарь
- Защитник
-
12 Менахем СунЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
15 Хазиза ДолевНападающий
-
21 Барибо ТайНападающий
-
20 Raz Shlomo
-
Главный тренер: Хазан Алон
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Исландия
Израиль
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Исландия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сигурдссон Арнор
|1
|0.33
|Торстейнссон Йон
|1
|0.33
|Хельгасон Торир
|1
|0.33
|Магнуссон Хёрдур
|0
|0
Израиль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Манор Соломон
|2
|0.67
|Абада Лиэль
|1
|0.33
|Вайссман Шон
|1
|0.33
|Лайднер Дорон
|0
|0
Карточки
Исландия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бьярнасон Биркир
|1
|0
|Олафссон Давид-Кристьян
|1
|0
|Сигурдссон Арнор
|1
|0
|Хельгасон Торир
|1
|0
Израиль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Карзев Эден
|2
|0
|Сафури Рамиз
|1
|0
|Перец Дор
|1
|0
|Джабер Махмуд
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
3
4
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
2
67%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
3
3
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Исландия
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Сан-Марино - Исландия 0:1 Исландия - Албания 1:1 Израиль - Исландия 2:2 Испания - Исландия 5:0
Финляндия - Исландия 1:1 Исландия - Южная Корея 1:5 Исландия - Уганда 1:1 Северная Македония - Исландия 3:1 Румыния - Исландия 0:0 Исландия - Лихтенштейн 4:0 Исландия - Армения 1:1 Исландия - Германия 0:4 Исландия - Северная Македония 2:2 Исландия - Румыния 0:2 Польша - Исландия 2:2 Фарерские острова - Исландия 0:1 Мексика - Исландия 2:1 Лихтенштейн - Исландия 1:4 Армения - Исландия 2:0 Германия - Исландия 3:0
Израиль
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Албания - Израиль 1:2 Израиль - Исландия 2:2 Израиль - Румыния 2:2 Германия - Израиль 2:0
Израиль - Фарерские острова 3:2 Австрия - Израиль 4:2 Израиль - Молдова 2:1 Шотландия - Израиль 3:2 Дания - Израиль 5:0 Израиль - Австрия 5:2 Фарерские острова - Израиль 0:4 Португалия - Израиль 4:0 Черногория - Израиль 1:3 Молдова - Израиль 1:4 Израиль - Шотландия 1:1 Израиль - Дания 0:2 Израиль - Шотландия 1:0 Чехия - Израиль 1:0 Словакия - Израиль 2:3 Израиль - Чехия 1:2
Лига B. Группа 2
Лига B. Группа 2
Прогнозы на матч Исландия 0:0 Израиль
Исход игры
Исландия
38.3% (46)
Ничья
48.3% (58)
Израиль
13.3% (16)
Тотал 2.5
Больше
34.86% (38)
Меньше
65.14% (71)
Обе команды забьют
Да
77.98% (85)
Нет
22.02% (24)
Популярный счёт
1:1 Ничья
40% (48)
2:1 Исландия
15.8% (19)
1:0 Исландия
13.3% (16)
1:2 Израиль
10% (12)
2:0 Исландия
5% (6)
2:2 Ничья
3.3% (4)
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