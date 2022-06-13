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Лига наций УЕФА

2022

Стадион:
Исландия
FIFA #62
0:0
Первый тайм: 7'
Израиль
FIFA #80
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 27 Владение мячом, % 73

Владение мячом

Прогнозы 118
Исландия 38.1% (45)
X 48.3% (57)
Израиль 13.6% (16)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Исландия
Ничья
Израиль
2.95
3.54
3.35
Все Коэффициенты
Новости
1
Рунарссон
Рунар
2
Сампстед
Альфонс
23
Магнуссон
Хёрдур
14
Гретарссон
Даниэль
19
Олафссон
Давид-Кристьян
20
Хельгасон
Торир
8
Бьярнасон
Биркир
17
Харальдссон
Хакон-Арнар
7
Сигурдссон
Арнор
22
Гудьонсен
Андри
11
Торстейнссон
Йон
18
Марсиано
Офир
2
Даса
Элазар
3
Гольдберг
Шон
4
Витор
Мигел
14
Лайднер
Дорон
17
Сафури
Рамиз
8
Перец
Дор
13
Джабер
Махмуд
19
Абада
Лиэль
10
Даббур
Мунас
11
Манор
Соломон
Исландия
4-3-3
Израиль
4-3-3

История личных встреч

Исландия
Израиль

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

История матчей

ЛНУ
2:2
ТМС
3:2

Бомбардиры внутри турнира

Исландия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сигурдссон Арнор 1 0.33
Торстейнссон Йон 1 0.33
Хельгасон Торир 1 0.33
Магнуссон Хёрдур 0 0
Израиль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Манор Соломон 2 0.67
Абада Лиэль 1 0.33
Вайссман Шон 1 0.33
Лайднер Дорон 0 0

Карточки

Исландия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бьярнасон Биркир 1 0
Олафссон Давид-Кристьян 1 0
Сигурдссон Арнор 1 0
Хельгасон Торир 1 0
Израиль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Карзев Эден 2 0
Сафури Рамиз 1 0
Перец Дор 1 0
Джабер Махмуд 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

3
4
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
2
67%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

3
3
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Исландия
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Сан-Марино - Исландия 0:1 Исландия - Албания 1:1 Израиль - Исландия 2:2 Испания - Исландия 5:0
Финляндия - Исландия 1:1 Исландия - Южная Корея 1:5 Исландия - Уганда 1:1 Северная Македония - Исландия 3:1 Румыния - Исландия 0:0 Исландия - Лихтенштейн 4:0 Исландия - Армения 1:1 Исландия - Германия 0:4 Исландия - Северная Македония 2:2 Исландия - Румыния 0:2 Польша - Исландия 2:2 Фарерские острова - Исландия 0:1 Мексика - Исландия 2:1 Лихтенштейн - Исландия 1:4 Армения - Исландия 2:0 Германия - Исландия 3:0
Израиль
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Албания - Израиль 1:2 Израиль - Исландия 2:2 Израиль - Румыния 2:2 Германия - Израиль 2:0
Израиль - Фарерские острова 3:2 Австрия - Израиль 4:2 Израиль - Молдова 2:1 Шотландия - Израиль 3:2 Дания - Израиль 5:0 Израиль - Австрия 5:2 Фарерские острова - Израиль 0:4 Португалия - Израиль 4:0 Черногория - Израиль 1:3 Молдова - Израиль 1:4 Израиль - Шотландия 1:1 Израиль - Дания 0:2 Израиль - Шотландия 1:0 Чехия - Израиль 1:0 Словакия - Израиль 2:3 Израиль - Чехия 1:2

Лига B. Группа 2

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Израиль 0:0 3 1 2 0 4 - 3 5
2. Исландия 0:0 3 0 3 0 3 - 3 3
3. Албания 2 0 1 1 2 - 3 1
4. РОССИЯ 0 0 0 0 0 - 0 0

Лига B. Группа 2

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Исландия 0:0 2 0 2 0 1 - 1 2
2. Израиль 0:0 1 0 1 0 2 - 2 1
3. РОССИЯ 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Албания 1 0 0 1 1 - 2 0

Лига B. Группа 2

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Израиль 0:0 2 1 1 0 2 - 1 4
2. Албания 1 0 1 0 1 - 1 1
3. Исландия 0:0 1 0 1 0 2 - 2 1
4. РОССИЯ 0 0 0 0 0 - 0 0
  • Первый тайм
  • 6'
    Соломон вновь активен в атаке, сделав заброс в штрафную из ворот вышел голкипер и ловит мяч намертво в руки.
  • 5'
    Игра возобновилась и мячом владеет сборная Исландии, Бьярнасон вернулся на поле и готов продолжить играть.
  • Травма, повреждение
    3'
    Бьярнасон получает травму после столкновения с Перец и ему оказывают медицинскую помощь. Игра остановлена.
  • 2'
    Хозяева сегодня играют в синих цветах, а гостям выдан комплект белой формы. Тем временем Соломон выполняет заброс в чужую штрафную, но Гретарссон надёжно выбивает мяч от своих ворот.
  • Первый тайм начался
    1'
    Звучит стартовый свисток и игра началась!
  • До матча
  • Команды выходят на поле и звучит гимн сборной Исландии, а затем сборной Израиля.
  • Всем доброго вечера! Нас ожидает матч двух сборных которые претендуют на первое место в группе B. Лига наций продолжает нас радовать своим турниром и сегодня мы будем наблюдать матч сборной Исландии против сборной Израиля. Текстовую трансляцию проведёт - Матюшенцев Дмитрий. Надеемся на хороший футбол и пусть победит сильнейший!
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Laugardalsvoellur. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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Прогнозы на матч Исландия 0:0 Израиль

Исход игры
Исландия
38.3% (46)
Ничья
48.3% (58)
Израиль
13.3% (16)
Тотал 2.5
Больше
34.86% (38)
Меньше
65.14% (71)
Обе команды забьют
Да
77.98% (85)
Нет
22.02% (24)
Популярный счёт
1:1 Ничья
40% (48)
2:1 Исландия
15.8% (19)
1:0 Исландия
13.3% (16)
1:2 Израиль
10% (12)
2:0 Исландия
5% (6)
2:2 Ничья
3.3% (4)
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Исландия
Израиль
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