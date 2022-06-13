Первый тайм

7' Французы на своей половине поля комбинируют и разрабатывают стратегии атак.

5' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!

0:1!!!

МОДРИЧ!!! Модрич с одиннадцатиметровой отметки пробил в левый угол. Меньян угадал направление удара, но мяч смог только задеть.

5' За фол Конате против Будимира назначен пенальти.

4' Брекало разыграл угловой удар с партнёром. Прострел Модрича к воротам перехвачен соперниками.

4' Хорваты правым флангом организовали атаку и заработали угловой удар.

3' Мбаппе пронёсся слева вперёд и покатил мяч в центр на Бензема, но соперники сыграли на перехвате.