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Лига наций УЕФА

2022

Стадион:
Франция
FIFA #3
0:1
Первый тайм: 7'
Хорватия
FIFA #18
0'
0:1
5' Пенальти
Модрич Лука

Ход матча

5'
0:1
Модрич Лука

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 40 Владение мячом, % 60

Владение мячом

Прогнозы 142
Франция 84.5% (120)
X 9.9% (14)
Хорватия 5.6% (8)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Франция
Ничья
Хорватия
1.52
7.90
8.80
Все Коэффициенты
Новости
16
Меньян
Майк
5
Кунде
Жюль
4
Конате
Ибраима
3
Кимпембе
Преснел
18
Динь
Люка
12
Нкунку
Кристофер
13
Камара
Бубакар
6
Гендузи
Маттео
14
Рабио
Адриен
19
Бензема
Карим
10
Мбаппе
Килиан
23
Ивушич
Ивица
3
Станишич
Йосип
20
Эрлич
Мартин
6
Шутало
Йосип
22
Юранович
Йосип
10
Модрич
Лука
11
Брозович
Марсело
8
Ковачич
Матео
15
Пашалич
Марио
17
Будимир
Анте
7
Брекало
Йосип
Франция
4-4-2
Хорватия
4-3-3

История личных встреч

Франция
Хорватия

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

История матчей

ЛНУ
1:1
ЛНУ
1:2
ЛНУ
4:2
ЧМПФ2
4:2
ТМС
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Франция
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бензема Карим 1 0.25
Рабио Адриен 1 0.25
Мбаппе Килиан 1 0.25
Нкунку Кристофер 0 0
Бен-Йеддер Виссам 0 0
Хорватия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пашалич Марио 1 0.25
Крамарич Андрей 1 (1) 0.25

Карточки

Франция
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кимпембе Преснел 1 0
Хорватия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вида Домагой 1 0
Будимир Анте 1 0
Чалета-Цар Дуе 1 0
Станишич Йосип 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

2
1
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
100%
76-90

Пропущено

2
4
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
25%
31-45
0
0%
3
75%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

3
2
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
33%
1
50%
76-90

Пропущено

4
4
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
25%
31-45
0
0%
3
75%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Франция
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Австрия - Франция 1:1 Хорватия - Франция 1:1 Франция - Дания 1:2 Франция - ЮАР 5:0
Франция - Кот-д'Ивуар 2:1 Финляндия - Франция 0:2 Франция - Казахстан 8:0 Испания - Франция 1:2 Бельгия - Франция 2:3 Франция - Финляндия 2:0 Украина - Франция 1:1 Франция - Босния и Герцеговина 1:1 Франция - Швейцария 3:3 Португалия - Франция 2:2 Венгрия - Франция 1:1 Франция - Германия 1:0 Франция - Болгария 3:0 Франция - Уэльс 3:0 Босния и Герцеговина - Франция 0:1 Казахстан - Франция 0:2
Хорватия
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Дания - Хорватия 0:1 Хорватия - Франция 1:1 Хорватия - Австрия 0:3 Хорватия - Болгария 2:1
Хорватия - Словения 1:1 Хорватия - РОССИЯ 1:0 Мальта - Хорватия 1:7 Хорватия - Словакия 2:2 Кипр - Хорватия 0:3 Хорватия - Словения 3:0 Словакия - Хорватия 0:1 РОССИЯ - Хорватия 0:0 Хорватия - Испания 3:5 Хорватия - Шотландия 3:1 Хорватия - Чехия 1:1 Англия - Хорватия 1:0 Бельгия - Хорватия 1:0 Хорватия - Армения 1:1 Хорватия - Мальта 3:0 Хорватия - Кипр 1:0

Лига A. Группа 1

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хорватия 1:0 4 2 1 1 3 - 4 7
2. Дания 0:0 4 2 1 1 4 - 3 7
3. Австрия 0:0 4 1 2 1 5 - 3 5
4. Франция 0:1 4 0 2 2 3 - 5 2

Лига A. Группа 1

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хорватия 1:0 2 0 1 1 1 - 4 1
2. Дания 0:0 2 0 1 1 0 - 1 1
3. Австрия 0:0 2 0 1 1 2 - 3 1
4. Франция 0:1 2 0 0 2 1 - 3 0

Лига A. Группа 1

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хорватия 1:0 2 2 0 0 2 - 0 6
2. Дания 0:0 2 2 0 0 4 - 2 6
3. Австрия 0:0 2 1 1 0 3 - 0 4
4. Франция 0:1 2 0 2 0 2 - 2 2
  • Первый тайм
  • 7'
    Французы на своей половине поля комбинируют и разрабатывают стратегии атак.
  • Пенальти
    5'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
    0:1!!!
    МОДРИЧ!!! Модрич с одиннадцатиметровой отметки пробил в левый угол. Меньян угадал направление удара, но мяч смог только задеть.
  • Пенальти!
    5'
    За фол Конате против Будимира назначен пенальти.
  • Угловой
    4'
    Брекало разыграл угловой удар с партнёром. Прострел Модрича к воротам перехвачен соперниками.
  • 4'
    Хорваты правым флангом организовали атаку и заработали угловой удар.
  • 3'
    Мбаппе пронёсся слева вперёд и покатил мяч в центр на Бензема, но соперники сыграли на перехвате.
  • 2'
    Сборная Франции играет в белой форме, сборная Хорватии - в "шашечных" коричнево-чёрных футболках и чёрных трусах.
  • Первый тайм начался
    1'
    Стартовал матч на "Стад де Франс"!
  • Первый тайм
  • 7'
    Франция вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 6'
    Франция контролирует мяч.
  • 5'
    Контроль мяча: Франция: 40%, Хорватия: 60%.
  • Описание гола
    5'
    'Г О О О О О Л - Модрич Лука из команды Хорватия забивает с пенальти! Он пробил правой. Майк Меньян был близок к тому, чтобы отразить мяч.'
  • 5'
    После проверки VAR судья не изменил решения - Хорватия пробьет пенальти!
  • 4'
    VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.
  • Фол, нарушение
    4'
    ПЕНАЛЬТИ - Конате Ибраима из команды Франция привез своей команде пенальти, сделав подножку. Пострадал Будимир Анте.
  • 4'
    Модрич Лука из команды Хорватия отправил кросс в штрафную...
  • Угловой
    3'
    Брекало Йосип из команды Хорватия разыграл угловой с правого угла.
  • 3'
    Станишич Йосип из команды Хорватия делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 2'
    Хорватия контролирует мяч.
  • 2'
    Франция пытается что-то создать.
  • 1'
    Франция контролирует мяч.
  • 1'
    Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
  • 1'
    Идеальный солнечный день для футбола
  • 1'
    Хорватия начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de France. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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Прогнозы на матч Франция 0:1 Хорватия

Исход игры
Франция
84.5% (120)
Ничья
9.9% (14)
Хорватия
5.6% (8)
Тотал 2.5
Больше
75.68% (84)
Меньше
24.32% (27)
Обе команды забьют
Да
80.18% (89)
Нет
19.82% (22)
Популярный счёт
2:1 Франция
45.1% (64)
2:0 Франция
7.7% (11)
1:0 Франция
7% (10)
3:2 Франция
4.9% (7)
3:1 Франция
4.9% (7)
1:1 Ничья
3.5% (5)
1:2 Хорватия
2.1% (3)
2:2 Ничья
1.4% (2)
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Франция
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