Стадион: Стад де Франс
Ход матча
5'
0:1
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 1
-
0 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
40 Владение мячом, % 60
Владение мячом
16
Меньян
Майк
18
Динь
Люка
14
Рабио
Адриен
23
Ивушич
Ивица
20
Эрлич
Мартин
10
Модрич
Лука
17
Будимир
Анте
- Основной состав
-
16 Меньян МайкВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Динь ЛюкаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Рабио АдриенПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Диаби МуссаПолузащитник
-
22 Тео ЭрнандесПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Дешам Дидье
- Основной состав
-
23 Ивушич ИвицаВратарь
- Защитник
-
20 Эрлич МартинЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Модрич ЛукаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Будимир АнтеНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Вида ДомагойЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Шушич ЛукаПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Оршич МиславПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Далич Златко
История личных встреч
Франция
Хорватия
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
200%
0 побед 2 ничьи 0 побед
5 матчей
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Франция
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бензема Карим
|1
|0.25
|Рабио Адриен
|1
|0.25
|Мбаппе Килиан
|1
|0.25
|Нкунку Кристофер
|0
|0
|Бен-Йеддер Виссам
|0
|0
Хорватия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пашалич Марио
|1
|0.25
|Крамарич Андрей
|1 (1)
|0.25
Карточки
Франция
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кимпембе Преснел
|1
|0
Хорватия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вида Домагой
|1
|0
|Будимир Анте
|1
|0
|Чалета-Цар Дуе
|1
|0
|Станишич Йосип
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
2
1
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
100%
76-90
Пропущено
2
4
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
25%
31-45
0
0%
3
75%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
3
2
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
33%
1
50%
76-90
Пропущено
4
4
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
25%
31-45
0
0%
3
75%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Франция
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Австрия - Франция 1:1 Хорватия - Франция 1:1 Франция - Дания 1:2 Франция - ЮАР 5:0
Франция - Кот-д'Ивуар 2:1 Финляндия - Франция 0:2 Франция - Казахстан 8:0 Испания - Франция 1:2 Бельгия - Франция 2:3 Франция - Финляндия 2:0 Украина - Франция 1:1 Франция - Босния и Герцеговина 1:1 Франция - Швейцария 3:3 Португалия - Франция 2:2 Венгрия - Франция 1:1 Франция - Германия 1:0 Франция - Болгария 3:0 Франция - Уэльс 3:0 Босния и Герцеговина - Франция 0:1 Казахстан - Франция 0:2
Хорватия
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Дания - Хорватия 0:1 Хорватия - Франция 1:1 Хорватия - Австрия 0:3 Хорватия - Болгария 2:1
Хорватия - Словения 1:1 Хорватия - РОССИЯ 1:0 Мальта - Хорватия 1:7 Хорватия - Словакия 2:2 Кипр - Хорватия 0:3 Хорватия - Словения 3:0 Словакия - Хорватия 0:1 РОССИЯ - Хорватия 0:0 Хорватия - Испания 3:5 Хорватия - Шотландия 3:1 Хорватия - Чехия 1:1 Англия - Хорватия 1:0 Бельгия - Хорватия 1:0 Хорватия - Армения 1:1 Хорватия - Мальта 3:0 Хорватия - Кипр 1:0
Лига A. Группа 1
Лига A. Группа 1
Прогнозы на матч Франция 0:1 Хорватия
Исход игры
Франция
84.5% (120)
Ничья
9.9% (14)
Хорватия
5.6% (8)
Тотал 2.5
Больше
75.68% (84)
Меньше
24.32% (27)
Обе команды забьют
Да
80.18% (89)
Нет
19.82% (22)
Популярный счёт
2:1 Франция
45.1% (64)
2:0 Франция
7.7% (11)
1:0 Франция
7% (10)
3:2 Франция
4.9% (7)
3:1 Франция
4.9% (7)
1:1 Ничья
3.5% (5)
1:2 Хорватия
2.1% (3)
2:2 Ничья
1.4% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!